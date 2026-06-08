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LG Smart Monitor AI U5s de 32”, monitor Full HD para streaming con webOS

LG Smart Monitor AI U5s de 32”, monitor Full HD para streaming con webOS

32U501SB-B
LG Smart Monitor AI U5s de 32”, monitor Full HD para streaming con webOS, 32U501SB-B
LG Smart Monitor AI U5s de 32”, monitor Full HD para streaming con webOS, 32U501SB-B
Vista frontal de LG Smart Monitor AI U5s de 32”, monitor Full HD para streaming con webOS 32U501SB-B
video
Vista frontal del monitor LG Smart con diseño de bisel delgado y disposición de pantalla limpia
Vista lateral del monitor LG Smart un diseño delgado y minimalista
Vista trasera del Monitor LG Smart mostrando la estructura del soporte y el diseño de conectividad. Pantalla Full HD IPS en el LG Smart Monitor que ofrece imágenes claras para el trabajo y el uso diario.
Pantalla Full HD IPS en el LG Smart Monitor que ofrece imágenes claras para el trabajo y el uso diario.
Monitor LG Smart con webOS que proporciona acceso a aplicaciones de streaming integradas y contenido de entretenimiento.
HDR10 Pro con sRGB 99% en el Monitor LG Smart mejorando la precisión del color y el contraste para imágenes claras.
Dynamic Tone Mapping en el Monitor LG Smatr ajusta automáticamente el brillo y el contraste para una visualización estable
AI Sound Pro ofrece un sonido inmersivo y optimizado según el tipo de contenido.
'La Inteligencia Artificial Generativa en el Monitor LG Smart admite el descubrimiento inteligente de contenido y asistencia creativa.
'AI Concierge proporciona recomendaciones personalizadas basadas en los patrones de visualización y el contexto de uso.
LG Shield protege los datos personales y mejora la seguridad del dispositivo en el Monitor LG Smart
LG Smart Monitor AI U5s de 32”, monitor Full HD para streaming con webOS, 32U501SB-B
LG Smart Monitor AI U5s de 32”, monitor Full HD para streaming con webOS, 32U501SB-B
Vista frontal de LG Smart Monitor AI U5s de 32”, monitor Full HD para streaming con webOS 32U501SB-B
video
Vista frontal del monitor LG Smart con diseño de bisel delgado y disposición de pantalla limpia
Vista lateral del monitor LG Smart un diseño delgado y minimalista
Vista trasera del Monitor LG Smart mostrando la estructura del soporte y el diseño de conectividad. Pantalla Full HD IPS en el LG Smart Monitor que ofrece imágenes claras para el trabajo y el uso diario.
Pantalla Full HD IPS en el LG Smart Monitor que ofrece imágenes claras para el trabajo y el uso diario.
Monitor LG Smart con webOS que proporciona acceso a aplicaciones de streaming integradas y contenido de entretenimiento.
HDR10 Pro con sRGB 99% en el Monitor LG Smart mejorando la precisión del color y el contraste para imágenes claras.
Dynamic Tone Mapping en el Monitor LG Smatr ajusta automáticamente el brillo y el contraste para una visualización estable
AI Sound Pro ofrece un sonido inmersivo y optimizado según el tipo de contenido.
'La Inteligencia Artificial Generativa en el Monitor LG Smart admite el descubrimiento inteligente de contenido y asistencia creativa.
'AI Concierge proporciona recomendaciones personalizadas basadas en los patrones de visualización y el contexto de uso.
LG Shield protege los datos personales y mejora la seguridad del dispositivo en el Monitor LG Smart

Características principales:

  • Pantalla 32” Full HD (1920x1080)
  • HDR10 Pro, sRGB 99%, Dynamic Tone Mapping
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
  • 2xHDMI, 2xUSB 2.1
  • ThinQ Home Dashboard / Magic Remote support
  • 120Hz Tasa de Refrezco
Más

Excelencia Galardonada

Imagen del logo Digital trends Award

Digital Trends 2025

Readers’ Choice best monitor según la elección de los lectores para jugadores y aquellos que exigen un rendimiento de alta calidador gamers and those demanding high-quality performance

Una imagen del logo del premio CES 2026 – Honoree en versión blanca.

CES Innovation Awards - Honoree

LG Shield de webOS26

en Cyberseguridad

Una imagen del logo del premio CES 2026 – Honoree en versión blanca.

CES Innovation Awards - Honoree

Arquitectura Multi‑AI de webOS 26

en Inteligencia Artificial

*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos enviados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al cual se otorgó el premio.m to which the award was given.

Logo Monitor LG Smart

Una Pantalla, infinitas posibilidades

Experimenta una calidad de imagen impresionante para trabajar y entretenerte, con posibilidades que se adaptan a tu día. Impulsado por webOS, puedes gestionar tareas de oficina en casa sin necesidad de un PC y disfrutar de una amplia variedad de contenido, equilibrando sin esfuerzo productividad y entretenimiento en una sola pantalla.

Monitor LG Smart colocado sobre un escritorio de madera limpio en una luminosa oficina en casa, mostrando la pantalla de inicio de webOS con aplicaciones de streaming y mosaicos de contenido. Está acompañado de un teclado y un mouse, con una estantería y persianas de ventana al fondo, destacando su uso tanto para entretenimiento inteligente como para productividad.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*El teclado y el ratón mostrados arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

Video resumen que muestra las funciones del LG Smart Monitor, incluyendo su pantalla Full HD IPS, Dynamic Tone Mapping, HDR10 Pro con sRGB 99%, AI Sound Pro, procesador α5 AI Gen9 y la seguridad LG Shield.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor. 

*La disponibilidad de funciones, funcionalidades y el momento de aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma. 

*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI). No hay ningún costo por crear una cuenta de LG.

PantallaTrabaja y Juega con WebOsAI impulsada por webOSAward-winning webOSProductivity Hub

Pantalla 32” Full HD IPS 

Una pantalla versátil que equilibra trabajo y diversión

La pantalla IPS ofrece una experiencia visual inmersiva, para trabajar y para disfrutar contenido.

Monitor Inteligente LG mostrando un espacio de trabajo profesional de edición de video y audio con línea de tiempo, herramientas de corrección de color e interfaz de mezcla de sonido en un estudio creativo con altavoces y teclado para producción de contenido y trabajo multimedia.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*Brillo: 250 nits (Típ.), Gama de colores: sRGB 99 % (Típ.)

Home Office sin PC

Con webOS, tus aplicaciones de oficina llegan directo a tu Home Office, sin usar un PC. Crea documentos, gestiona archivos y trabaja con apps en la nube desde la pantalla. Y cuando lo requieras, accede a tu PC a distancia mediante Remote PC.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.  

*El teclado, ratón, auriculares, control de juegos y cámara web (tipo Pogo) mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).  

*Remote PC solo está disponible en PCs con Windows 11 Pro o sistema operativo posterior.  

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de transmisión relacionados. Algunos servicios de transmisión pueden requerir un pago de suscripción y no están incluidos (se compran por separado).  

*La funcionalidad de Remote PC es compatible con Windows 11 Pro o versiones posteriores y es compatible con PCs de terceros que permiten la conexión de Remote PC, incluyendo gram. 

*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones relevantes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidos aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). No hay ningún cargo por crear una cuenta de LG.

Entretenimiento

Cambio de Canales sin inrerrupciones

Con webOS, disfruta acceso fluido a tus apps favoritas,Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y Apple TV, además de LG Channels.

LG Channels reúne contenido en vivo y bajo demanda en un solo hub, facilitando descubrir lo que amas.

Recomendaciones personalizadas y apps como Sports, Gaming y LG Fitness, junto a un control remoto intuitivo, hacen tu experiencia más fluida.

Su diseño blanco, delgado y sin bordes en tres lados, con altavoces integrados, eleva la inmersión visual y la calidad de sonido

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia real de uso.  

*Los servicios de streaming y aplicaciones incorporados pueden variar según el país.  

*Se requiere una conexión a internet y suscripciones a servicios de streaming. Pueden aplicarse tarifas adicionales para algunos servicios, ya que no están incluidos y requieren suscripciones separadas.  

*Proporciona una variedad de aplicaciones y servicios personalizados, incluyendo música, deportes, oficina en casa y juegos en la nube para cada cuenta registrada.  

*El soporte para ciertos Canales LG varía según la región.  

*Se requiere una cuenta LG y conexión a internet para los servicios inteligentes. Se requiere consentimiento a la política de privacidad y a los términos de servicio.  

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basadas en la red, incluyendo aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, vía HDMI). No hay costo para crear una cuenta LG.

El portal Gaming ya esta abierto 

El Portal Gaming es una plataforma diseñada para jugadores, con una experiencia personalizada que te permite navegar con gamepad o control remoto y disfrutar funciones de gamificación. Sigue rankings y puntos entre jugadores y accede a juegos que van desde títulos AAA hasta experiencias sociales.

Con la integración de servicios de juego en la nube como GeForce NOW, Amazon Luna y próximamente Xbox Cloud, además de juegos nativos para webOS, puedes jugar sin consolas ni equipos adicionales, disfrutando la experiencia gamer definitiva.

Monitor LG Smart que muestra la interfaz del LG Portal Gaming con aplicaciones de juegos, servicios de juegos en la nube y títulos populares, con acceso para jugar ahora, juegos jugados recientemente y una experiencia de centro de juegos al estilo consola en webOS

*El soporte para el Portal de Juegos puede variar según el país.

*El soporte para los servicios de juegos en la nube y los juegos dentro del Portal de Juegos puede variar según el país.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un controlador de juegos.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas aplicaciones de transmisión y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta LG.

Música

Adaptado a tus gusto musicales

Disfruta música personalizada de manera inmersiva con los altavoces integrados. Puedes buscar canciones fácilmente y acceder rápidamente a las que has reproducido recientemente desde tus servicios de streaming. Además, el sistema recomienda canciones populares basadas en tus preferencias.

Deportes

Sigue a tus equipos favoritos

Apoya a tu equipo con un servicio hecho para ti. Recibe informaci[on actualizada de tu equipo favorito seg[un tu perfil

LG Fitness

Fitness en casa personalizado

Transforma tu sala en un gimnasio personal con LG Fitness. Disfruta de una amplia variedad de entrenamientos, sigue tu proceso y alcanza tus metas, todo desde la comodidad de tu casa.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia real de uso. 

*El teclado, el ratón, los auriculares y el controlador de juego mencionados arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

 *Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming por separado pueden requerir un pago de suscripción, y no se incluyen (se compran por separado).

 *La disponibilidad del Portal de Juegos puede variar según la región. En las regiones no compatibles, los usuarios serán redirigidos al Gaming Hub existente. 

*Los servicios compatibles pueden variar según el país. 

*Se requiere conexión a Internet, suscripción a Xbox Game Pass Ultimate y un controlador de juegos compatible con Bluetooth. Xbox Cloud Gaming (Beta) requiere suscripción a Game Pass Ultimate y dispositivo compatible (ambos se venden por separado). Regiones seleccionadas (xbox.com/regions), dispositivos (xbox.com/cloud-devices) y juegos (xbox.com/play). Disponible en monitores inteligentes LG selectos que soportan webOS 24 y versiones posteriores.

*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones relevantes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluyendo aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta de LG.

Motociclistas futuristas corriendo por una calle de la ciudad iluminada con neón, con desenfoque de movimiento en el fondo y una sección resaltada mostrando visuales nítidos y claros para demostrar el rendimiento suave y la claridad de una tasa de refresco de 120Hz.

Juego más fluido y precisocon tasa de refresco de 120Hz

Los 120Hz brindan un rendimiento más fluido y una respuesta más rápida, con imágenes claras y movimiento preciso que te dan ventaja en cada partida.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Google Cast + AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Conectividad inteligente para compartir dispositivos de forma fluida

Comparte contenido en el monitor con Google Cast*** como la forma más rápida y fluida de conectar. AirPlay 2* para dispositivos Apple y Screen Share** para dispositivos Android ofrecen opciones adicionales para duplicación y transferencia de medios flexibles. Disfruta de una visualización y audio fluidos en una pantalla más grande con pasos mínimos, en todos tus dispositivos favoritos.

*Apple y las marcas y logotipos relacionados son marcas registradas de Apple Inc. Las funciones compatibles pueden variar según los países y regiones.

*Para usar AirPlay y HomeKit con este monitor, se recomienda la versión más reciente de iOS, iPadOS o macOS. Apple, AirPlay y HomeKit son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE UU. y en otros países y regiones. La insignia Works with Apple Home es una marca registrada de Apple Inc.

**Compartir pantalla: Compatible con Android o Windows 10 y versiones posteriores.

**Conecte su dispositivo a la misma red que su monitor.

***Google Cast: Compatible con teléfonos o tabletas Android con Android 9.0 o posterior y con iPhone o iPad con iOS 16.0 o posterior.

***Google Cast es una marca registrada de Google LLC. Las funciones compatibles pueden variar según el país.

La visualización del rendimiento del procesador AI Alpha 8 4K Gen3 con chip brillante y efectos de luz, destacando el procesamiento de alto rendimiento, la optimización de imagen y sonido impulsada por IA, y la tecnología avanzada de pantalla inteligente.

Procesador Alpha 5 AI Gen9

Diseñado para una imagen más brillante y sorprendete 

El nuevo procesador AI Alpha 5 Gen9 ofrece procesamiento de alta gama a tu monitor inteligente LG, proporcionando mayor nitidez y profundidad para imágenes más claras y equilibradas.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que utilicen webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de monitores inteligentes LG.s.

HDR10 Pro con sRGB 99%

Color vivido y contraste profunfo para viduales limpios e impactantes

HDR10 Pro mejora las altas luces y las sombras para ofrecer detalles más claros y una mayor profundidad visual al acceder a contenido a través de webOS.

Con hasta un 99% de cobertura sRGB, la pantalla ofrece colores precisos y consistentes para una experiencia de visualización más equilibrada.

Comparación en pantalla dividida que muestra SDR frente a HDR10 Pro con gama de colores sRGB del 99%, destacando reflejos más brillantes, sombras más profundas y detalles de color más vívidos en un paisaje nocturno de un pueblo nevado.

HDR10

Comparación en pantalla dividida que muestra SDR frente a HDR10 Pro con gama de colores sRGB del 99%, destacando reflejos más brillantes, sombras más profundas y detalles de color más vívidos en un paisaje nocturno de un pueblo nevado.

SDR

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características, y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*HDR10 Pro no es un formato, sino el mapeo de tono dinámico propio de LG aplicado cuadro por cuadro para contenido HDR10. 

*sRGB 99% es típico. La gama de colores puede variar según el modelo. 

*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor. 

*La disponibilidad de funciones y características, así como el momento de aplicación, pueden variar según el país, región y idioma. 

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red, incluyendo aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, vía HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta LG.

oso salvaje en un bosque demostrando Dynamic Tone Mapping, que mejora el contraste, equilibra el brillo y reproduce con detalle sombras y luce

Dynamic Tone Mapping

Brillo equilibrado para una calidad de imagen consistente

 Dynamic Tone Mapping optimiza brillo y contraste para revelar más detalle y ofrecer una imagen más clara y equilibrada.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*El Mapeo Dinámico de Tonos se aplica a los Monitores Inteligentes equipados con el procesador α5.

*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con los modelos que ejecutan webOS26 o versiones posteriores. No es compatible con modelos anteriores de Monitores Inteligentes LG.

*La disponibilidad de funciones, las características y el momento de la aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta de LG.

AI Sound Pro

AI Sound Pro optimiza el audio para ofrecer un sonido más potente y envolvente.

AI Surround Sound ofrece un audio envolvente que llena la habitación con Virtual 9.1.2 canales, creando una experiencia sonora multidimensional. Además, en webOS, AI Sound Pro equilibra el sonido de forma inteligente para brindar una escucha clara e inmersiva.

Monitor LG Smart mostrando AI Sound Pro con una escena de concierto cinematográfico en pantalla, destacando la optimización de audio envolvente, diálogos claros y un rendimiento de sonido equilibrado para una experiencia de entretenimiento en el hogar mejorada

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor. 

*La disponibilidad de funciones, funcionalidades y el momento de aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma. 

*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta de LG.

AI Magic Remote

desbloquea cada experiencia de AI con el boton AI

Controla tu Monitor LG Smart con total facilidad usando el AI Magic Remote. Su sensor de movimiento, rueda de desplazamiento y comandos de voz instantáneos ofrecen un manejo fluido e intuitivo en todas las funciones.

MAGIC Remote del Monitor LG Smart resaltando las funciones de AI con interfaz de AI en pantalla, mostrando el control inteligente de funciones impulsadas por AI, interacción por voz y navegación intuitiva para una experiencia mejorada del monitor inteligente

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

 *Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o superior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

 *El Magic Remote proporciona acceso rápido a las funciones de AI del Smart Monitor, pero no tiene procesamiento de AI incorporado. 

*Los menús y aplicaciones compatibles con AI Concierge pueden variar según el país. 

*Las pantallas de los menús de AI Concierge pueden ser diferentes al momento del lanzamiento. 

*Las recomendaciones de palabras clave de AI Concierge pueden variar según la aplicación y la hora del día.

 **La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, la inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.

**Las funciones y características del Magic Remote pueden variar según la región y el idioma.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI). No hay ningún costo por crear una cuenta LG.

Busqueda de AI multiple

Busqueda avanzada de AI multiple con Google Gemini y Microsoft Copilot

Solo di lo que buscas y elige el agente de AI que mejor se adapte a ti. El sistema conecta múltiples AI para ofrecer resultados más amplios y relevantes.

Monitor LG Smart mostrando la interfaz de Búsqueda Multi AI con Microsoft Copilot y Google Gemini, destacando la búsqueda potenciada por IA, la asistencia inteligente y las herramientas de AI generativa integradas dentro de la experiencia del monitor inteligente

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor. 

*La disponibilidad de funciones, funcionalidades y el momento de aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma. 

*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI). No hay ningún costo por crear una cuenta de LG.

Concierge AI

Recibe recomendaciones de contenido e información personalizadas para ti.

Concierge AI ofrece recomendaciones personalizadas e información contextual adaptada a lo que estás viendo. Descubre palabras clave de búsqueda relevantes, accede a información adicional sobre la escena actual y explora contenido relacionado basado en tus patrones de visualización, todo controlado de manera fluida con el AI Magic Remote.

Monitor LG Smart mostrando la interfaz de AI Concierge con recomendaciones de IA Generativa y sugerencias de palabras clave de IA, controlado por Magic Remote, destacando la búsqueda contextual, la interacción por voz y el descubrimiento de contenido personalizado en el monitor inteligente

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.  

*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.  

**La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, la inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.  

*La disponibilidad de funciones, sus características y el momento de su aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.  

*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basadas en la red, incluidas aplicaciones de transmisión y funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, vía HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta de LG.

Reconocimiento de Voz AI

LG AI Voice ID recognizes each user's unique voice signature and offers personalized recommendations the moment you speak.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*Estas funciones están disponibles únicamente en webOS y son compatibles con los modelos de LG Smart Monitor que ejecuten webOS 26 o superior. No son compatibles con modelos anteriores de LG Smart Monitor. 

*AI Voice ID funciona solo con aplicaciones compatibles, y las recomendaciones de palabras clave pueden variar según la aplicación y la hora del día. 

*La disponibilidad de las funciones, el contenido compatible, los menús y las aplicaciones puede variar según el país, la región y la conectividad de la red. 

*Se requiere conexión a Internet para las funciones mencionadas anteriormente.

*El Control Remoto Mágico proporciona acceso rápido a las funciones de AI del Monitor Inteligente, pero no realiza procesamiento de AI integrado.

*La disponibilidad del Control Remoto Mágico puede variar según el país. A partir de 2026, la inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas aplicaciones de transmisión y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). No hay tarifa por crear una cuenta LG.

Disfruta nuestro sistema galardoniado WebOS

Monitor LG Smart destacando el sistema de seguridad LG Shield con encriptación de red, protección de datos y visualización de seguridad de múltiples capas, enfatizando el almacenamiento seguro de datos, la transmisión segura y la tecnología de seguridad para dispositivos inteligentes galardonada

LG Shield

Seguridad en la que puedes confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan que sus datos se mantengan seguros mediante almacenamiento y gestión segura de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software asegurada, autenticación de usuario y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta a eventos de seguridad, y gestión segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puedes confiar Descubre más sobre LG Shield

*La certificación LG Shield puede variar dependiendo del modelo.

*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos enviados a los jueces. CTA no verificó la precisión de ninguna presentación ni de ninguna afirmación realizada y no probó el artículo al que se otorgó el premio.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluyendo aplicaciones de streaming y funciones webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, vía HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta LG.

Un centro de productividad con conectividad sencilla

Con múltiples puertos, incluyendo 2× HDMI 2.0 y 2× USB-A 2.0, el Smart Monitor es compatible con una amplia gama de dispositivos, asegurando una conectividad fluida y confiable en toda su configuración. Esta versátil configuración de puertos ayuda a mantener su espacio de trabajo organizado y libre de desorden para una utilización eficiente del espacio.

Monitor LG Smart conectado a una computadora portátil mediante USB C con carga de 65W, mostrando espacio de trabajo de edición de fotos, múltiples puertos incluyendo USB C, USB y HDMI, destacando la conectividad mediante un solo cable, la carga del dispositivo y una configuración de estación de trabajo enfocada en la productividad

Monitor LG Smart conectado a una computadora portátil mediante USB C con carga de 65W, mostrando espacio de trabajo de edición de fotos, múltiples puertos incluyendo USB C, USB y HDMI, destacando la conectividad mediante un solo cable, la carga del dispositivo y una configuración de estación de trabajo enfocada en la productividad

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

LG Switch app

Facil de optimizar sin esfuerzo con LG Switch

La aplicación LG Switch ayuda a optimizar su monitor para el trabajo y el uso diario en una PC. Administre ventanas y funciones inteligentes con su teclado y ratón, cambie entre PC y webOS con teclas de acceso rápido, y organice aplicaciones dentro de una sola entrada usando teclas de acceso rápido asignadas.

Download

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*La aplicación LG Switch es solo para PC.

*La disposición de ventanas y las funciones de multi-ventana están disponibles dentro de una sola entrada a través de la aplicación LG Switch.

*Este monitor no admite Picture by Picture (PBP) ni Picture in Picture (PIP) con múltiples entradas.

Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basadas en red, incluidas aplicaciones de transmisión y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta LG.

Impulsado por webOS

Monitor LG Smart usando LG Link para la sincronización inalámbrica de dispositivos entre iOS, Android y webOS, mostrando la transferencia fluida de imágenes y archivos entre monitor, tableta, smartphone y portátil, destacando la conectividad entre dispositivos y el flujo de trabajo en múltiples pantallas.

LG Link: sincronización fácil de dispositivos en iOS, Android y webOS

LG Link en su Smart Monitor permite transferencias inalámbricas de imágenes y archivos al trabajar con la aplicación LG gram Link en su LG gram o dispositivo móvil. Con LG Link, puede enviar fácilmente fotos, imágenes generadas y archivos desde su LG gram o dispositivo móvil a su LG Smart Monitor, o transferirlos de vuelta a su dispositivo, haciendo que compartir entre dispositivos sea sencillo a través de diferentes sistemas operativos.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para funcionar correctamente, instale la aplicación LG gram Link en sus dispositivos móviles. Se requieren iOS 16.4 o superior y Android 9 o superior.

*La velocidad y calidad de la transferencia de archivos pueden variar según el rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y las condiciones de la red.

*La disponibilidad de funciones, funciones y el momento de la aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Estas funciones están disponibles solo en webOS y son compatibles con modelos de LG Smart Monitor que ejecuten webOS 26 o posterior. No son compatibles con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

*Para instalar la aplicación LG gram Link, utilice el programa LG Update para encontrar e instalar automáticamente la versión que coincida con su sistema (aplica a modelos lanzados en 2024 o posteriores).

*La función de compartir archivos se puede usar sin conexión a la red mediante Bluetooth. Todas las demás funciones requieren que la computadora portátil y el dispositivo móvil estén conectados a la misma red.

*El soporte para Monitores Inteligentes se ampliará con el tiempo. Algunos modelos de Smart TVs y monitores pueden no ser compatibles.

*Los logotipos de iOS y Android son marcas registradas de Apple Inc., Google LLC y LG Electronics Inc., respectivamente.

*Se requiere una Cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas las aplicaciones de transmisión y las funciones de webOS. Sin una Cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (p. ej., a través de HDMI). No hay ningún costo para crear una Cuenta LG.

Home Hub impulsado por ThinQ.

Controla múltiples dispositivos inteligentes fácilmente con ThinQ Home Hub

ThinQ brings all your smart devices together through the Home Hub on one intuitive platform.

Easily control and monitor devices with ThinQ integration, while enjoying compatibility with Apple Home, Apple AirPlay, and Google Cast for seamless viewing and control in one place.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas aplicaciones de transmisión y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante USB-C o HDMI). No hay ninguna tarifa para crear una cuenta LG.

Quick Control

Descubre la comodidad de Quick Control en el LG Smart Monitor, que proporciona un fácil acceso a los menús mediante acciones simples dentro de webOS.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Una imagen de una pantalla que combina un monitor inteligente y un soporte.

Una experiencia más inteligente, gracias al Swing Stand ajustable

Descubre el soporte desmontable para el Smart Monitor.

Personaliza tu experiencia con un soporte flexible que permite ajustes de inclinación, giro, altura y modo vertical, además de una base estable con acabado elegante y ruedas para mayor movilidad.

Una experiencia más inteligente, gracias al Swing Stand ajustable Aprende Más

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características, y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*Este soporte está diseñado para soportar pesos de cabeza entre 4 kg y 6,5 kg, y los daños causados por exceder este límite no están cubiertos por la garantía. 

*Dependiendo del monitor instalado, la función de cambio de pantalla (Pivot) puede no estar disponible. 

*Este soporte no está incluido en el paquete (se vende por separado).

Placa de soporte giratorio del monitor LG Smart mostrando un control remoto, colocada en un entorno acogedor de sala de estar.

Todo lo que necesitas, al alcance con la bandeja del Swing Stand

El Swing Stand Plate ofrece un espacio flexible que se adapta a diferentes estilos de vida, brindando una altura funcional y un lugar ordenado para esenciales como el control remoto, un parlante, un portátil o una consola de videojuegos..

Todo lo que necesitas, al alcance con la bandeja del Swing Stand Aprende Más

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*El monitor, el soporte Swing y el control remoto no están incluidos en el paquete y se venden por separado. 

*El control remoto está incluido con el Monitor Inteligente LG, que se vende por separado.

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