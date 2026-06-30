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LG Smart Monitor AI U7s de 32”, monitor UHD para streaming con webOS

LG Smart Monitor AI U7s de 32”, monitor UHD para streaming con webOS

32U701SB-B
LG Smart Monitor AI U7s de 32”, monitor UHD para streaming con webOS, 32U701SB-B
LG Smart Monitor AI U7s de 32”, monitor UHD para streaming con webOS, 32U701SB-B
Vista frontal de LG Smart Monitor AI U7s de 32”, monitor UHD para streaming con webOS 32U701SB-B
Vista Lateral derecha
Vista Trasera
LG Smart Monitor mostrando uso creativo y de entretenimiento en un entorno doméstico.
LG Smart Monitor con interfaz de aplicaciones de streaming.
LG Smart Monitor utilizado para productividad en home office.
Close-up con colores vibrantes y mayor nivel de detalle.
Pueblo montañoso nevado bajo la aurora boreal durante la noche.
LG Smart Monitor con visualización de audio inmersivo
Interfaz de búsqueda con IA con un astronauta en una superficie similar a Marte.
'LG Smart Monitor mostrando una interfaz de contenido personalizado.
'Concepto de seguridad digital representado con íconos de escudos.
Primer plano de los puertos posteriores del LG Smart Monitor.
Vistas frontal y lateral del LG Smart Monitor que muestran el tamaño y las proporciones del producto.
LG Smart Monitor AI U7s de 32”, monitor UHD para streaming con webOS, 32U701SB-B
LG Smart Monitor AI U7s de 32”, monitor UHD para streaming con webOS, 32U701SB-B
Vista frontal de LG Smart Monitor AI U7s de 32”, monitor UHD para streaming con webOS 32U701SB-B
Vista Lateral derecha
Vista Trasera
LG Smart Monitor mostrando uso creativo y de entretenimiento en un entorno doméstico.
LG Smart Monitor con interfaz de aplicaciones de streaming.
LG Smart Monitor utilizado para productividad en home office.
Close-up con colores vibrantes y mayor nivel de detalle.
Pueblo montañoso nevado bajo la aurora boreal durante la noche.
LG Smart Monitor con visualización de audio inmersivo
Interfaz de búsqueda con IA con un astronauta en una superficie similar a Marte.
'LG Smart Monitor mostrando una interfaz de contenido personalizado.
'Concepto de seguridad digital representado con íconos de escudos.
Primer plano de los puertos posteriores del LG Smart Monitor.
Vistas frontal y lateral del LG Smart Monitor que muestran el tamaño y las proporciones del producto.

Características principales:

  • Pantalla 32” 4K UHD (3840x2160)
  • webOS 26
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
  • 2xHDMI, 1xUSB 2.1
  • ThinQ Home Dashboard / Magic Remote support
  • Inclinación ajustable
Más

Excelencia Galardonada

Imagen del logo Digital trends Award

Digital Trends 2025

Readers’ Choice best monitor según la elección de los lectores para jugadores y aquellos que exigen un rendimiento de alta calidador gamers and those demanding high-quality performance

Una imagen del logo del premio CES 2026 – Honoree en versión blanca.

CES Innovation Awards - Honoree

LG Shield de webOS26

en Cyberseguridad

Una imagen del logo del premio CES 2026 – Honoree en versión blanca.

CES Innovation Awards - Honoree

Arquitectura Multi‑AI de webOS 26

en Inteligencia Artificial

*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos enviados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al cual se otorgó el premio.m to which the award was given.

Logo Monitor LG Smart

Una Pantalla, infinitas posibilidades

Experimenta una increíble calidad de imagen 4K para trabajo y entretenimiento, diseñada para adaptarse a tu rutina diaria.

Con webOS, puedes gestionar tareas de home office sin PC y acceder a una amplia variedad de contenidos, combinando productividad y diversión en una sola pantalla.

Monitor LG Smart colocado sobre un escritorio de madera limpio en una luminosa oficina en casa, mostrando la pantalla de inicio de webOS con aplicaciones de streaming y mosaicos de contenido. Está acompañado de un teclado y un mouse, con una estantería y persianas de ventana al fondo, destacando su uso tanto para entretenimiento inteligente como para productividad.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*El teclado y el ratón mostrados arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

Video resumen que muestra las funciones del LG Smart Monitor, incluyendo su pantalla Full HD IPS, Dynamic Tone Mapping, HDR10 Pro con sRGB 99%, AI Sound Pro, procesador α5 AI Gen9 y la seguridad LG Shield.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor. 

*La disponibilidad de funciones, funcionalidades y el momento de aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma. 

*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI). No hay ningún costo por crear una cuenta de LG.

PantallaTrabaja y Juega con WebOsAI impulsada por webOSAward-winning webOSProductivity Hub

Pantalla 32” 4K UHD

Una pantalla versátil que equilibra trabajo y diversión

Con resolución 4K UHD (3840 × 2160), disfruta una inmersión visual superior para trabajo y entretenimiento en una sola pantalla.

Monitor LG Smart mostrando un espacio de trabajo profesional de edición de video y audio con línea de tiempo, herramientas de corrección de color e interfaz de mezcla de sonido, destacando resolución IPS 4K, soporte HDR y amplia cobertura de color en un estudio creativo con altavoces y teclado para producción de contenido y trabajo multimedia.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Brillo: 250 nits (Típ.), Gama de colores: DCI-P3 90% (Típ.)

Home Office sin PC

Con webOS, tus aplicaciones de oficina llegan directo a tu Home Office, sin usar un PC. Crea documentos, gestiona archivos y trabaja con apps en la nube desde la pantalla. Y cuando lo requieras, accede a tu PC a distancia mediante Remote PC.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.  

*El teclado, ratón, auriculares, control de juegos y cámara web (tipo Pogo) mencionados anteriormente no están incluidos en el paquete (se venden por separado).  

*Remote PC solo está disponible en PCs con Windows 11 Pro o sistema operativo posterior.  

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de transmisión relacionados. Algunos servicios de transmisión pueden requerir un pago de suscripción y no están incluidos (se compran por separado).  

*La funcionalidad de Remote PC es compatible con Windows 11 Pro o versiones posteriores y es compatible con PCs de terceros que permiten la conexión de Remote PC, incluyendo gram. 

*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones relevantes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidos aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). No hay ningún cargo por crear una cuenta de LG.

Entertainment

Cambio de Canales sin inrerrupciones

Con webOS, todo tu contenido favorito está a un clic. Disfruta Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV y LG Channels desde una sola plataforma.

LG Channels centraliza contenido en vivo y bajo demanda, con recomendaciones personalizadas y apps de deportes, juegos y fitness.

Su diseño blanco slim prácticamente sin bordes en tres lados y los parlantes integrados crean una experiencia más inmersiva en imagen y sonido.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia real de uso.  

*Los servicios de streaming y aplicaciones incorporados pueden variar según el país.  

*Se requiere una conexión a internet y suscripciones a servicios de streaming. Pueden aplicarse tarifas adicionales para algunos servicios, ya que no están incluidos y requieren suscripciones separadas.  

*Proporciona una variedad de aplicaciones y servicios personalizados, incluyendo música, deportes, oficina en casa y juegos en la nube para cada cuenta registrada.  

*El soporte para ciertos Canales LG varía según la región.  

*Se requiere una cuenta LG y conexión a internet para los servicios inteligentes. Se requiere consentimiento a la política de privacidad y a los términos de servicio.  

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basadas en la red, incluyendo aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, vía HDMI). No hay costo para crear una cuenta LG.

El portal Gaming ya esta abierto 

El Portal Gaming es una plataforma diseñada para jugadores, con una experiencia personalizada que te permite navegar con gamepad o control remoto y disfrutar funciones de gamificación. Sigue rankings y puntos entre jugadores y accede a juegos que van desde títulos AAA hasta experiencias sociales.

Con la integración de servicios de juego en la nube como GeForce NOW, Amazon Luna y próximamente Xbox Cloud, además de juegos nativos para webOS, puedes jugar sin consolas ni equipos adicionales, disfrutando la experiencia gamer definitiva.

Monitor LG Smart que muestra la interfaz del LG Portal Gaming con aplicaciones de juegos, servicios de juegos en la nube y títulos populares, con acceso para jugar ahora, juegos jugados recientemente y una experiencia de centro de juegos al estilo consola en webOS

*El soporte para el Portal de Juegos puede variar según el país.

*El soporte para los servicios de juegos en la nube y los juegos dentro del Portal de Juegos puede variar según el país.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un controlador de juegos.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas aplicaciones de transmisión y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta LG.

Música

Adaptado a tus gusto musicales

Disfruta música personalizada de manera inmersiva con los altavoces integrados. Puedes buscar canciones fácilmente y acceder rápidamente a las que has reproducido recientemente desde tus servicios de streaming. Además, el sistema recomienda canciones populares basadas en tus preferencias.

Deportes

Sigue a tus equipos favoritos

Apoya a tu equipo con un servicio hecho para ti. Recibe informaci[on actualizada de tu equipo favorito seg[un tu perfil

LG Fitness

Fitness en casa personalizado

Transforma tu sala en un gimnasio personal con LG Fitness. Disfruta de una amplia variedad de entrenamientos, sigue tu proceso y alcanza tus metas, todo desde la comodidad de tu casa.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia real de uso. 

*El teclado, el ratón, los auriculares y el controlador de juego mencionados arriba no están incluidos en el paquete (se venden por separado).

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming por separado pueden requerir un pago de suscripción, y no se incluyen (se compran por separado).

*La disponibilidad del Portal de Juegos puede variar según la región. En las regiones no compatibles, los usuarios serán redirigidos al Gaming Hub existente. 

*Los servicios compatibles pueden variar según el país. 

*Se requiere conexión a Internet, suscripción a Xbox Game Pass Ultimate y un controlador de juegos compatible con Bluetooth. Xbox Cloud Gaming (Beta) requiere suscripción a Game Pass Ultimate y dispositivo compatible (ambos se venden por separado). Regiones seleccionadas (xbox.com/regions), dispositivos (xbox.com/cloud-devices) y juegos (xbox.com/play). Disponible en monitores inteligentes LG selectos que soportan webOS 24 y versiones posteriores.

*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones relevantes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluyendo aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta de LG.

LG Gallery+

Decora tu espacio con más de 4,500 obras de arte seleccionadas

Con LG Gallery+, descubre una amplia colección de obras de arte curadas de socios como The National Gallery, MMCA, Magnum y otros.

Personaliza tu espacio mostrando arte en tu smart monitor y añade un toque de inspiración visual a tu día a día.

También puedes transferir fácilmente las imágenes creadas con IA generativa en LG Gallery+ a tu celular o PC para una experiencia más conectada.

Monitor LG Smart mostrando obras de arte rotativas y contenido de galería de imágenes en webOS, con pinturas famosas y fuentes de arte visual, colocado sobre un escritorio limpio con teclado y ratón, destacando la exhibición de arte digital, la visualización de galerías y la experiencia de contenido ambiental

Motociclistas futuristas corriendo por una calle de la ciudad iluminada con neón, con desenfoque de movimiento en el fondo y una sección resaltada mostrando visuales nítidos y claros para demostrar el rendimiento suave y la claridad de una tasa de refresco de 120Hz.

Juego más fluido y preciso con tasa de refresco de 120Hz

Los 120Hz brindan un rendimiento más fluido y una respuesta más rápida, con imágenes claras y movimiento preciso que te dan ventaja en cada partida.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*El contenido real dentro de LG Gallery+ puede diferir de lo que se muestra. 

*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios. 

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido completo y a las funciones. 

*Más de 4,500 piezas de contenido están disponibles solo en los países donde se admite webOS Pay (Corea, EE. UU., Reino Unido y algunos países de la UE). 

*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios inteligentes y funciones basadas en la red, incluidas aplicaciones de streaming y funciones webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta de LG.

Control Automático de Brillo

Brillo ideal en cualquier condición de luz

El brillo se ajusta automáticamente a la luz de tu entorno para que siempre disfrutes una visualización cómoda, de día o de noche.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Google Cast + AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Conectividad inteligente para compartir dispositivos de forma fluida

Comparte contenido en el monitor con Google Cast*** como la forma más rápida y fluida de conectar. AirPlay 2* para dispositivos Apple y Screen Share** para dispositivos Android ofrecen opciones adicionales para duplicación y transferencia de medios flexibles. Disfruta de una visualización y audio fluidos en una pantalla más grande con pasos mínimos, en todos tus dispositivos favoritos.

*Apple y las marcas y logotipos relacionados son marcas registradas de Apple Inc. Las funciones compatibles pueden variar según los países y regiones.

*Para usar AirPlay y HomeKit con este monitor, se recomienda la versión más reciente de iOS, iPadOS o macOS. Apple, AirPlay y HomeKit son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE UU. y en otros países y regiones. La insignia Works with Apple Home es una marca registrada de Apple Inc.

**Compartir pantalla: Compatible con Android o Windows 10 y versiones posteriores.

**Conecte su dispositivo a la misma red que su monitor.

***Google Cast: Compatible con teléfonos o tabletas Android con Android 9.0 o posterior y con iPhone o iPad con iOS 16.0 o posterior.

***Google Cast es una marca registrada de Google LLC. Las funciones compatibles pueden variar según el país.

Visualización del rendimiento del procesador AI Alpha 8 4K Gen3 con chip brillante y efectos de luz, destacando el procesamiento de alto rendimiento, la optimización de imagen y sonido impulsada por IA, y la tecnología avanzada de pantalla inteligente

Porcesador Alpha 7 AI, 4K Gen9

Potencia inteligente para una imagen superior

El procesador α7 AI integra CPU y GPU mejoradas para optimizar el procesamiento de imagen, mejorando la claridad de detalle y el balance visual en contenidos 4K.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que utilicen webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de monitores inteligentes LG.s.

4K Super Upscaling

El escalado 4K mejora la calidad de imagen en toda la pantalla

Disfruta una mayor claridad en todo lo que ves. El 4K Super Upscaling mejora la definición del contenido en baja resolución, y Dynamic Tone Mapping ajusta brillo y contraste para una experiencia visual más natural en webOS.

Monitor LG Smart que muestra la mejora visual con AI Picture Pro en una escena cinematográfica de un niño viendo una película, destacando un brillo, contraste y detalle de color mejorados para una experiencia de visualización más realista e inmersiva.

*La mejora 4K Super funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT. 

*La calidad de la imagen del contenido escalado variará según la resolución de origen. 

*La mejora 4K Super y el Mapeo de Tonos Dinámico se aplican a los Monitores Inteligentes equipados con el procesador α7. 

*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de Monitores Inteligentes LG. 

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de la función, y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*Se requiere una Cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones pertinentes para acceder a servicios y funciones inteligentes basadas en la red, incluidas aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una Cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, vía HDMI). No hay ningún costo para crear una Cuenta LG.

HDR10 Pro coh DCI-P3 90%

Color vivido y contraste profunfo para viduales limpios e impactantes

HDR10 Pro mejora los reflejos y las sombras para ofrecer detalles más claros y una mayor profundidad visual al acceder a contenido a través de webOS. Con hasta un 90% de cobertura de color DCI-P3, la pantalla también proporciona colores más ricos y expresivos para una experiencia de visualización 4K más dinámica.

Paisaje invernal nocturno con montañas cubiertas de nieve, cielo con auroras y casas con luces cálidas en un tranquilo pueblo.

HDR10

Paisaje invernal nocturno con montañas cubiertas de nieve, cielo con auroras y casas con luces cálidas en un tranquilo pueblo.

SDR

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características, y pueden diferir de la experiencia de uso real.  

*Gama de colores DCI-P3 90% (Típ.).  

*HDR10 Pro no es un formato, sino el Mapeo de Tonos Dinámico propio de LG aplicado cuadro por cuadro para contenido HDR10.  

*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o superior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.  

*La disponibilidad de funciones, características y el momento de aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.  

*Se requiere una Cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluyendo aplicaciones de streaming y funciones de webOS. Sin una Cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, vía HDMI). No hay ningún costo para crear una Cuenta LG.

AI Sound Pro

AI Sound Pro optimiza el audio para ofrecer un sonido más potente y envolvente.

AI Surround Sound ofrece un audio envolvente que llena la habitación con Virtual 9.1.2 canales, creando una experiencia sonora multidimensional. Además, en webOS, AI Sound Pro equilibra el sonido de forma inteligente para brindar una escucha clara e inmersiva.

Monitor LG Smart mostrando AI Sound Pro con una escena de concierto cinematográfico en pantalla, destacando la optimización de audio envolvente, diálogos claros y un rendimiento de sonido equilibrado para una experiencia de entretenimiento en el hogar mejorada

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor. 

*La disponibilidad de funciones, funcionalidades y el momento de aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma. 

*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta de LG.

AI Magic Remote

desbloquea cada experiencia de AI con el boton AI

Controla tu Monitor LG Smart con total facilidad usando el AI Magic Remote. Su sensor de movimiento, rueda de desplazamiento y comandos de voz instantáneos ofrecen un manejo fluido e intuitivo en todas las funciones.

MAGIC Remote del Monitor LG Smart resaltando las funciones de AI con interfaz de AI en pantalla, mostrando el control inteligente de funciones impulsadas por AI, interacción por voz y navegación intuitiva para una experiencia mejorada del monitor inteligente

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

 *Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o superior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

 *El Magic Remote proporciona acceso rápido a las funciones de AI del Smart Monitor, pero no tiene procesamiento de AI incorporado. 

*Los menús y aplicaciones compatibles con AI Concierge pueden variar según el país. 

*Las pantallas de los menús de AI Concierge pueden ser diferentes al momento del lanzamiento. 

*Las recomendaciones de palabras clave de AI Concierge pueden variar según la aplicación y la hora del día.

 **La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, la inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.

**Las funciones y características del Magic Remote pueden variar según la región y el idioma.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI). No hay ningún costo por crear una cuenta LG.

Busqueda de AI multiple

Busqueda avanzada de AI multiple con Google Gemini y Microsoft Copilot

Solo di lo que buscas y elige el agente de AI que mejor se adapte a ti. El sistema conecta múltiples AI para ofrecer resultados más amplios y relevantes.

Monitor LG Smart mostrando la interfaz de Búsqueda Multi AI con Microsoft Copilot y Google Gemini, destacando la búsqueda potenciada por IA, la asistencia inteligente y las herramientas de AI generativa integradas dentro de la experiencia del monitor inteligente

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor. 

*La disponibilidad de funciones, funcionalidades y el momento de aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma. 

*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas las aplicaciones de streaming y las funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante HDMI). No hay ningún costo por crear una cuenta de LG.

Concierge AI

Recibe recomendaciones de contenido e información personalizadas para ti.

Concierge AI ofrece recomendaciones personalizadas e información contextual adaptada a lo que estás viendo. Descubre palabras clave de búsqueda relevantes, accede a información adicional sobre la escena actual y explora contenido relacionado basado en tus patrones de visualización, todo controlado de manera fluida con el AI Magic Remote.

Monitor LG Smart mostrando la interfaz de AI Concierge con recomendaciones de IA Generativa y sugerencias de palabras clave de IA, controlado por Magic Remote, destacando la búsqueda contextual, la interacción por voz y el descubrimiento de contenido personalizado en el monitor inteligente

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.  

*Esta función está disponible solo en webOS y es compatible con modelos que ejecuten webOS26 o posterior. No es compatible con modelos anteriores de LG Smart Monitor.  

**La disponibilidad del Magic Remote puede variar según el país. A partir de 2026, la inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.  

*La disponibilidad de funciones, sus características y el momento de su aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.  

*Se requiere una cuenta de LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basadas en la red, incluidas aplicaciones de transmisión y funciones de webOS. Sin una cuenta de LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, vía HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta de LG.

AI Picture Wizard

Algoritmos avanzados aprenden tus preferencias a partir de 1.6 mil millones de posibilidades de imagen.

Con base en tus selecciones, tu Smart Monitor crea una imagen personalizada solo para ti.

Reconocimiento de Voz AI

LG AI Voice ID recognizes each user's unique voice signature and offers personalized recommendations the moment you speak.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*Estas funciones están disponibles únicamente en webOS y son compatibles con los modelos de LG Smart Monitor que ejecuten webOS 26 o superior. No son compatibles con modelos anteriores de LG Smart Monitor. 

*AI Voice ID funciona solo con aplicaciones compatibles, y las recomendaciones de palabras clave pueden variar según la aplicación y la hora del día. 

*La disponibilidad de las funciones, el contenido compatible, los menús y las aplicaciones puede variar según el país, la región y la conectividad de la red. 

*Se requiere conexión a Internet para las funciones mencionadas anteriormente.

*El Control Remoto Mágico proporciona acceso rápido a las funciones de AI del Monitor Inteligente, pero no realiza procesamiento de AI integrado.

*La disponibilidad del Control Remoto Mágico puede variar según el país. A partir de 2026, la inclusión como accesorio estándar puede variar según la región.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas aplicaciones de transmisión y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). No hay tarifa por crear una cuenta LG.

Disfruta nuestro sistema galardoniado WebOS

Monitor LG Smart destacando el sistema de seguridad LG Shield con encriptación de red, protección de datos y visualización de seguridad de múltiples capas, enfatizando el almacenamiento seguro de datos, la transmisión segura y la tecnología de seguridad para dispositivos inteligentes galardonada

LG Shield

Seguridad en la que puedes confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan que sus datos se mantengan seguros mediante almacenamiento y gestión segura de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software asegurada, autenticación de usuario y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta a eventos de seguridad, y gestión segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puedes confiar Descubre más sobre LG Shield

*La certificación LG Shield puede variar dependiendo del modelo.

*Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos enviados a los jueces. CTA no verificó la precisión de ninguna presentación ni de ninguna afirmación realizada y no probó el artículo al que se otorgó el premio.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluyendo aplicaciones de streaming y funciones webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, vía HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta LG.

Un centro de productividad con conectividad sencilla

Con múltiples puertos, incluyendo 2× HDMI 2.0 y 2× USB-A 2.0, el Smart Monitor es compatible con una amplia gama de dispositivos, asegurando una conectividad fluida y confiable en toda su configuración. Esta versátil configuración de puertos ayuda a mantener su espacio de trabajo organizado y libre de desorden para una utilización eficiente del espacio.

Monitor LG Smart conectado a una computadora portátil mediante USB C con carga de 65W, mostrando espacio de trabajo de edición de fotos, múltiples puertos incluyendo USB C, USB y HDMI, destacando la conectividad mediante un solo cable, la carga del dispositivo y una configuración de estación de trabajo enfocada en la productividad

Monitor LG Smart conectado a una computadora portátil mediante USB C con carga de 65W, mostrando espacio de trabajo de edición de fotos, múltiples puertos incluyendo USB C, USB y HDMI, destacando la conectividad mediante un solo cable, la carga del dispositivo y una configuración de estación de trabajo enfocada en la productividad

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

LG Switch app

Facil de optimizar sin esfuerzo con LG Switch

La aplicación LG Switch ayuda a optimizar su monitor para el trabajo y el uso diario en una PC. Administre ventanas y funciones inteligentes con su teclado y ratón, cambie entre PC y webOS con teclas de acceso rápido, y organice aplicaciones dentro de una sola entrada usando teclas de acceso rápido asignadas.

Download

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*La aplicación LG Switch es solo para PC.

*La disposición de ventanas y las funciones de multi-ventana están disponibles dentro de una sola entrada a través de la aplicación LG Switch.

*Este monitor no admite Picture by Picture (PBP) ni Picture in Picture (PIP) con múltiples entradas.

Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basadas en red, incluidas aplicaciones de transmisión y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI). No hay ningún costo para crear una cuenta LG.

Impulsado por webOS

Monitor LG Smart usando LG Link para la sincronización inalámbrica de dispositivos entre iOS, Android y webOS, mostrando la transferencia fluida de imágenes y archivos entre monitor, tableta, smartphone y portátil, destacando la conectividad entre dispositivos y el flujo de trabajo en múltiples pantallas.

LG Link: sincronización fácil de dispositivos en iOS, Android y webOS

LG Link en su Smart Monitor permite transferencias inalámbricas de imágenes y archivos al trabajar con la aplicación LG gram Link en su LG gram o dispositivo móvil. Con LG Link, puede enviar fácilmente fotos, imágenes generadas y archivos desde su LG gram o dispositivo móvil a su LG Smart Monitor, o transferirlos de vuelta a su dispositivo, haciendo que compartir entre dispositivos sea sencillo a través de diferentes sistemas operativos.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para funcionar correctamente, instale la aplicación LG gram Link en sus dispositivos móviles. Se requieren iOS 16.4 o superior y Android 9 o superior.

*La velocidad y calidad de la transferencia de archivos pueden variar según el rendimiento del dispositivo, el tamaño del archivo y las condiciones de la red.

*La disponibilidad de funciones, funciones y el momento de la aplicación pueden variar según el país, la región y el idioma.

*Estas funciones están disponibles solo en webOS y son compatibles con modelos de LG Smart Monitor que ejecuten webOS 26 o posterior. No son compatibles con modelos anteriores de LG Smart Monitor.

*Para instalar la aplicación LG gram Link, utilice el programa LG Update para encontrar e instalar automáticamente la versión que coincida con su sistema (aplica a modelos lanzados en 2024 o posteriores).

*La función de compartir archivos se puede usar sin conexión a la red mediante Bluetooth. Todas las demás funciones requieren que la computadora portátil y el dispositivo móvil estén conectados a la misma red.

*El soporte para Monitores Inteligentes se ampliará con el tiempo. Algunos modelos de Smart TVs y monitores pueden no ser compatibles.

*Los logotipos de iOS y Android son marcas registradas de Apple Inc., Google LLC y LG Electronics Inc., respectivamente.

*Se requiere una Cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas las aplicaciones de transmisión y las funciones de webOS. Sin una Cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (p. ej., a través de HDMI). No hay ningún costo para crear una Cuenta LG.

Home Hub impulsado por ThinQ.

Controla múltiples dispositivos inteligentes fácilmente con ThinQ Home Hub

ThinQ brings all your smart devices together through the Home Hub on one intuitive platform.

Easily control and monitor devices with ThinQ integration, while enjoying compatibility with Apple Home, Apple AirPlay, and Google Cast for seamless viewing and control in one place.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones correspondientes para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en la red, incluidas aplicaciones de transmisión y funciones de webOS. Sin una cuenta LG, solo están disponibles las conexiones de dispositivos externos (por ejemplo, mediante USB-C o HDMI). No hay ninguna tarifa para crear una cuenta LG.

Quick Control

Descubre la comodidad de Quick Control en el LG Smart Monitor, que proporciona un fácil acceso a los menús mediante acciones simples dentro de webOS.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Una imagen de una pantalla que combina un monitor inteligente y un soporte.

Una experiencia más inteligente, gracias al Swing Stand ajustable

Descubre el soporte desmontable para el Smart Monitor.

Personaliza tu experiencia con un soporte flexible que permite ajustes de inclinación, giro, altura y modo vertical, además de una base estable con acabado elegante y ruedas para mayor movilidad.

Una experiencia más inteligente, gracias al Swing Stand ajustable Aprende Más

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características, y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*Este soporte está diseñado para soportar pesos de cabeza entre 4 kg y 6,5 kg, y los daños causados por exceder este límite no están cubiertos por la garantía. 

*Dependiendo del monitor instalado, la función de cambio de pantalla (Pivot) puede no estar disponible. 

*Este soporte no está incluido en el paquete (se vende por separado).

Placa de soporte giratorio del monitor LG Smart mostrando un control remoto, colocada en un entorno acogedor de sala de estar.

Todo lo que necesitas, al alcance con la bandeja del Swing Stand

El Swing Stand Plate ofrece un espacio flexible que se adapta a diferentes estilos de vida, brindando una altura funcional y un lugar ordenado para esenciales como el control remoto, un parlante, un portátil o una consola de videojuegos..

Todo lo que necesitas, al alcance con la bandeja del Swing Stand Aprende Más

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

*El monitor, el soporte Swing y el control remoto no están incluidos en el paquete y se venden por separado. 

*El control remoto está incluido con el Monitor Inteligente LG, que se vende por separado.

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Especificaciones clave

  • Pantalla - Tamaño [Pulgada]

    31.5

  • Pantalla - Resolución

    3840 x 2160 (UHD 4K)

  • Pantalla - Tipo de Panel

    VA

  • Pantalla - Ratio de Aspecto

    16:09:00

  • Pantalla - Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]

    250 cd/m²

  • Pantalla - Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    60 Hz

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG más rápido)

  • Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

Todas las especificaciones

INFO

  • Nombre del producto

    LG Smart Monitor

  • Año

    2026

POTENCIA

  • Tipo

    Adaptador de corriente exter-

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    32W

  • Consumo de potencia (Estrella energética)

    31W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    Me-s de 0.5W

  • Salida CC

    48.07W (19V, 2.53A)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    31.5

  • Tamaño [cm]

    80.0 cm

  • Resolución

    3840 x 2160 (UHD 4K)

  • Tipo de Panel

    VA

  • Ratio de Aspecto

    16:09:00

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.18159 x 0.18159 mm

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    200 cd/m²

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    250 cd/m²

  • Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    1.07 mil millones

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    1900/3/27 12:01:00

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1900/5/4 0:01:00

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG más rápido)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    60 Hz

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º (H/V)

  • Color Bit

    10 bits

  • Tratamiento superficial

    Antirreflejo

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Si

  • Brillo Automático

    Si

  • Protección anti-parpadeo

    Si

  • Modo de lectura

    Si

  • Debilidad de Color

    Si

  • Estabilizador de Negros

    Si

  • Dynamic Action Sync

    Si

  • Cruceta

    Si

  • Contador de FPS

    Si

  • Ahorro inteligente de energía

    Si

  • Otros (Características)

    webOS26, AirPlay, ThinQ, Reco-cimiento de voz, Game Optimizer

ACCESORIO

  • HDMI

    Si

  • Control Remoto

    Si

  • Otros (Accesorio)

    4 tornillos de usuario

  • Adaptador

    Si

  • HDMI (Color/Largo)

    Negro / 1.5 m

  • Cable de alimentación

    Según país

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Si (2)

  • Puerto USB de Bajada

    Si (1, USB 2.0)

SOUND

  • Altavoz

    5W x 2

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

  • Diseño sin Bordes

    Diseño de 3 lados casi sin bordes

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    714.1 x 512.0 x 220.0 mm

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    714.1 x 423.3 x 43.9 mm

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    846 x 129 x 502 mm

  • Peso con Peana [kg]

    5.5 kg

  • Peso sin Peana [kg]

    4.5 kg

  • Peso empaquetado [kg]

    8.2 kg

STANDARD

  • CE

    Si

  • KC (for Rep. of Korea)

    Si

  • UL (cUL)

    Si

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