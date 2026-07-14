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Monitor IPS UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, UHD 4K
Detalles optimizados
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*El número total de píxeles se calculó multiplicando las resoluciones horizontal y vertical, lo que resultó en 2,07 millones de píxeles para FHD y 8,29 millones de píxeles para 4K UHD.
Colores realistas con precisión cromática avanzada.
UltraFine™ es compatible con el estándar industrial HDR10 (Alto Rango Dinámico), basado en la gama de colores DCI-P3 del 90 %, y admite niveles específicos de color y brillo que permiten a los creadores experimentar la claridad visual con colores precisos y detalles finos del contenido.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Brillo: 300 nits (típico), Gama de colores: DCI-P3 90 % (típico).
*Los valores/resultados reales pueden variar según el entorno de uso.
Múltiples conexiones
La compatibilidad de nuestro monitor con HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4 permite una conexión perfecta con diversos dispositivos, facilitando una configuración de escritorio eficiente y optimizada.
*La función puede variar según las condiciones y el entorno en el que se encuentre el usuario.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función. Pueden diferir del uso real.
Cambia rápidamente
La app LG Switch optimiza tu monitor para el trabajo y el día a día. Personaliza fácilmente la calidad de imagen y el brillo que prefieras, divide la pantalla en 11 opciones e inicia rápidamente tu plataforma de videollamadas, para mayor comodidad.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para descargar la última versión de la app LG Switch, visita LG.com.
Diseño ultradelgado. Casi flotante.
Disfruta de más pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultradelgado y la base minimalista, con un diseño prácticamente sin bordes. La base, que simula flotar, realza la estética limpia y ligera, mientras que la sensación de pantalla sin fisuras ofrece una experiencia visual inmersiva, ideal para configuraciones duales o espacios de trabajo minimalistas.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Especificaciones clave
Pantalla - Tamaño [Pulgada]
27
Pantalla - Resolución
3840 x 2160 (UHD 4K)
Pantalla - Tipo de Panel
IPS
Pantalla - Ratio de Aspecto
16:09
Pantalla - Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]
300 cd/m²
Pantalla - Tasa de refresco (Máx)[Hz]
60 Hz
Pantalla - Tiempo de respuesta
5 ms (GtG más rápido)
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Todas las especificaciones
INFO
Nombre del producto
UltraFine
Año
Y26
POTENCIA
Tipo
Adaptador de corriente externo
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de potencia (Típ)
36W
Consumo de potencia (Modo suspensión)
Menos de 0.5W
Consumo de potencia (DC apagado)
Menos de 0.3W
Salida CC
32W (19V/1.7A)
PANTALLA
Tamaño [Pulgada]
27
Tamaño [cm]
68.4 cm
Resolución
3840 x 2160 (UHD 4K)
Tipo de Panel
IPS
Ratio de Aspecto
16:09
Tamaño del píxel [mm]
0.0518(H) x 0.1554(V)
Brillo (Mín.)[cd/m²]
240 cd/m²
Brillo (Típ.)[cd/m²]
300 cd/m²
Gama de Color (Mín.)
DCI-P3 86% (CIE1976)
Gama de Color (Típ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Profundidad de Color (Número de colores)
1.07 mil millones
Ratio de Contraste (Mín.)
700:01:00
Ratio de contraste(Típ.)
1000:01:00
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG más rápido)
Tasa de refresco (Máx)[Hz]
60 Hz
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(H/V)
Tratamiento superficial
Antirreflejo
Color Bit
10 bits (8 bits + FRC)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SI
Efecto HDR
SI
Protección anti-parpadeo
SI
Modo de lectura
SI
Debilidad de Color
SI
Super Resolution+
SI
Estabilizador de Negros
SI
Dynamic Action Sync
SI
Ahorro inteligente de energía
SI
Otros (Características)
LG Switch y Dual Controller
APLICACIÓN SW
Control Dual
SI
ACCESORIO
HDMI
SI
HDMI (Color/Largo)
Negro / 1.5 m
Adaptador
SI
CONECTIVIDAD
HDMI
SI (1)
DisplayPort
SI (1)
Versión DP
1.4
Salida para Auriculares
3 polos (solo audio)
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
Diseño sin Bordes
Diseño de 3 lados casi sin bordes
DIMENSIÓN/PESO
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
613.5 x 461.9 x 220 mm
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
613.5 x 363.5 x 45.4 mm
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]
690 x 430 x 142 mm
Peso con Peana [kg]
5.75 kg
Peso sin Peana [kg]
4.8 kg
Peso empaquetado [kg]
7.35 kg
STANDARD
UL (cUL)
SI
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