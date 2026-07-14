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Monitor IPS UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, UHD 4K

Monitor IPS UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, UHD 4K

27U711B-B
Vista frontal de Monitor IPS UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, UHD 4K 27U711B-B
Vista lateral
Vista trasera
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Primer plano
Vista superior
Vista frontal de Monitor IPS UltraFine™ U7 de 27 pulgadas, UHD 4K 27U711B-B
Vista lateral
Vista trasera
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Primer plano
Vista superior

Características principales:

  • Pantalla IPS de 27” UHD 4K (3840 x 2160)
  • Cobertura de color DCI-P3 del 90 % (típica) con HDR10
  • Diseño prácticamente sin bordes en tres lados
  • LG Switch
Más
LG UltraFine Monitor logo.

LG UltraFine Monitor logo.

Detalles optimizados

Espacio de estudio impecable con el LG UltraFine 27U711B, mostrando gráficos 3D nítidos y equipos profesionales.

Espacio de estudio impecable con el LG UltraFine 27U711B, mostrando gráficos 3D nítidos y equipos profesionales.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

el monitor LG UHD 4K destaca por ofrece resolución 3840×2160, múltiples conexiones y ajustes de altura e inclinación.

el monitor LG UHD 4K destaca por ofrece resolución 3840×2160, múltiples conexiones y ajustes de altura e inclinación.

El monitor LG UHD 4K con resolución 3840×2160 ofrece más espacio en pantalla y mayor nitidez para aumentar la productividad.

UHD 4K para mayor espacio en pantalla,
detalles más nítidos

Con IPS 4K UHD (3840x2160) y diseño sin bordes en tres lados, permite

proporcionar un espacio de trabajo con cuatro veces la 

resolución de una pantalla Full HD al editar

varias pistas sin ampliar ni reducir las líneas de tiempo.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real. 

*El número total de píxeles se calculó multiplicando las resoluciones horizontal y vertical, lo que resultó en 2,07 millones de píxeles para FHD y 8,29 millones de píxeles para 4K UHD.

Colores realistas con precisión cromática avanzada.

UltraFine™ es compatible con el estándar industrial HDR10 (Alto Rango Dinámico), basado en la gama de colores DCI-P3 del 90 %, y admite niveles específicos de color y brillo que permiten a los creadores experimentar la claridad visual con colores precisos y detalles finos del contenido.

Cractacteristicas destacadas El monitor LG UHD 4K con HDR y 90 % DCI‑P3 ofrece colores más vivos y una calidad visual superior.

Cractacteristicas destacadas El monitor LG UHD 4K con HDR y 90 % DCI‑P3 ofrece colores más vivos y una calidad visual superior.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Brillo: 300 nits (típico), Gama de colores: DCI-P3 90 % (típico).

*Los valores/resultados reales pueden variar según el entorno de uso.

Múltiples conexiones

La compatibilidad de nuestro monitor con HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4 permite una conexión perfecta con diversos dispositivos, facilitando una configuración de escritorio eficiente y optimizada.

Icono de DisplayPort 1.4.
Icono de HDMI 2.0.
Icono de auriculares/micrófono.
Espacio de trabajo dinámico con portátil y monitor LG UHD 4K, ideal para edición de video y proyectos creativos.

Espacio de trabajo dinámico con portátil y monitor LG UHD 4K, ideal para edición de video y proyectos creativos.

*La función puede variar según las condiciones y el entorno en el que se encuentre el usuario.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la función. Pueden diferir del uso real.

Cambia rápidamente

La app LG Switch optimiza tu monitor para el trabajo y el día a día. Personaliza fácilmente la calidad de imagen y el brillo que prefieras, divide la pantalla en 11 opciones e inicia rápidamente tu plataforma de videollamadas, para mayor comodidad.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para descargar la última versión de la app LG Switch, visita LG.com.

Diseño ultradelgado. Casi flotante.

Disfruta de más pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultradelgado y la base minimalista, con un diseño prácticamente sin bordes. La base, que simula flotar, realza la estética limpia y ligera, mientras que la sensación de pantalla sin fisuras ofrece una experiencia visual inmersiva, ideal para configuraciones duales o espacios de trabajo minimalistas.

Icono de diseño prácticamente sin bordes en 3 lados.

Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados

Icono de inclinación ajustable.

Inclinación

-5° ~ 15°

Icono de montaje en pared.

Montaje en pared

100*100

Vista frontal y lateral del monitor LG que destaca su altura ajustable y diseño minimalista, ideal para espacios de trabajo modernos.

Vista frontal y lateral del monitor LG que destaca su altura ajustable y diseño minimalista, ideal para espacios de trabajo modernos.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

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Especificaciones clave

  • Pantalla - Tamaño [Pulgada]

    27

  • Pantalla - Resolución

    3840 x 2160 (UHD 4K)

  • Pantalla - Tipo de Panel

    IPS

  • Pantalla - Ratio de Aspecto

    16:09

  • Pantalla - Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Pantalla - Brillo (Típ.)[cd/m²]

    300 cd/m²

  • Pantalla - Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    60 Hz

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG más rápido)

  • Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

Todas las especificaciones

INFO

  • Nombre del producto

    UltraFine

  • Año

    Y26

POTENCIA

  • Tipo

    Adaptador de corriente externo

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de potencia (Típ)

    36W

  • Consumo de potencia (Modo suspensión)

    Menos de 0.5W

  • Consumo de potencia (DC apagado)

    Menos de 0.3W

  • Salida CC

    32W (19V/1.7A)

PANTALLA

  • Tamaño [Pulgada]

    27

  • Tamaño [cm]

    68.4 cm

  • Resolución

    3840 x 2160 (UHD 4K)

  • Tipo de Panel

    IPS

  • Ratio de Aspecto

    16:09

  • Tamaño del píxel [mm]

    0.0518(H) x 0.1554(V)

  • Brillo (Mín.)[cd/m²]

    240 cd/m²

  • Brillo (Típ.)[cd/m²]

    300 cd/m²

  • Gama de Color (Mín.)

    DCI-P3 86% (CIE1976)

  • Gama de Color (Típ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Profundidad de Color (Número de colores)

    1.07 mil millones

  • Ratio de Contraste (Mín.)

    700:01:00

  • Ratio de contraste(Típ.)

    1000:01:00

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG más rápido)

  • Tasa de refresco (Máx)[Hz]

    60 Hz

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(H/V)

  • Tratamiento superficial

    Antirreflejo

  • Color Bit

    10 bits (8 bits + FRC)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    SI

  • Efecto HDR

    SI

  • Protección anti-parpadeo

    SI

  • Modo de lectura

    SI

  • Debilidad de Color

    SI

  • Super Resolution+

    SI

  • Estabilizador de Negros

    SI

  • Dynamic Action Sync

    SI

  • Ahorro inteligente de energía

    SI

  • Otros (Características)

    LG Switch y Dual Controller

APLICACIÓN SW

  • Control Dual

    SI

ACCESORIO

  • HDMI

    SI

  • HDMI (Color/Largo)

    Negro / 1.5 m

  • Adaptador

    SI

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    SI (1)

  • DisplayPort

    SI (1)

  • Versión DP

    1.4

  • Salida para Auriculares

    3 polos (solo audio)

MECÁNICO

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100 mm

  • Diseño sin Bordes

    Diseño de 3 lados casi sin bordes

DIMENSIÓN/PESO

  • Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    613.5 x 461.9 x 220 mm

  • Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    613.5 x 363.5 x 45.4 mm

  • Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm]

    690 x 430 x 142 mm

  • Peso con Peana [kg]

    5.75 kg

  • Peso sin Peana [kg]

    4.8 kg

  • Peso empaquetado [kg]

    7.35 kg

STANDARD

  • UL (cUL)

    SI

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