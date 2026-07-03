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Monitor LG UltraFine™ de 32 "UHD 4K , HDR10, IPS
Precisión en cada Detalle
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real. *El número total de píxeles se calculó multiplicando las resoluciones horizontal y vertical, lo que resultó en 2,07 millones de píxeles para FHD y 8,29 millones de píxeles para 4K UHD.
Colores realistas con precisión cromática avanzada.
La compatibilidad con HDR10 y la cobertura sRGB del 99 % garantizan una reproducción cromática y un mapeo tonal precisos en escenas HDR.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Brillo: 250 nits (típico), Gama de colores: sRGB 99 % (típico).
*Los valores/resultados reales pueden variar según el entorno de uso.
Múltiples conexiones
La compatibilidad de nuestro monitor con HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4 permite una conexión perfecta con diversos dispositivos, facilitando una configuración de escritorio eficiente y optimizada.
*La funcionalidad puede variar según las condiciones y el entorno del usuario.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la funcionalidad. Pueden diferir del uso real.
Cambia rápidamente.
La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para el día a día. Personaliza fácilmente la calidad de imagen y el brillo que prefieras, divide la pantalla en 11 opciones e inicia rápidamente tu plataforma de videollamadas, para mayor comodidad.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.
Hecho para la comodidad, diseñado para la productividad.
Modo lectura
Ajusta la temperatura del color y el brillo para reducir la fatiga visual al leer documentos durante periodos prolongados.
Flicker Safe
Flicker Safe reduce el parpadeo invisible en la pantalla y proporciona un entorno de trabajo más cómodo para la vista.
*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Las funciones descritas pueden variar según las condiciones de uso reales del usuario.
Diseño ultradelgado. Casi como flotar.
Disfruta de más pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultradelgado y la base minimalista, con un diseño prácticamente sin bordes. La base, que simula flotar, realza la estética limpia y ligera, mientras que la sensación de pantalla sin fisuras ofrece una experiencia visual inmersiva, ideal para configuraciones de dos monitores o espacios de trabajo minimalistas.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
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