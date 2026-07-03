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Monitor LG UltraFine™ de 32 "UHD 4K , HDR10, IPS

Monitor LG UltraFine™ de 32 "UHD 4K , HDR10, IPS

32U700B-B
Vista frontal de Monitor LG UltraFine™ de 32 "UHD 4K , HDR10, IPS 32U700B-B
Vista lateral
Vista trasera
Monitor LG UltraFine en un escritorio, destacando imágenes detalladas e integración con el espacio de trabajo
Pantalla LG UltraFine UHD 4K con mayor nitidez y mayor superficie de visualización
Pantalla LG UltraFine con reproducción de color precisa y vibrante
Monitor LG UltraFine conectado a varios dispositivos para una configuración de estación de trabajo versátil
Interfaz LG Switch que permite cambiar fácilmente entre múltiples entradas
Primer plano de los puertos del monitor LG UltraFine, incluyendo múltiples opciones de conectividad
Primer plano del soporte del monitor LG UltraFine, que muestra su estructura estable y minimalista.
Vista superior del monitor LG UltraFine, destacando su diseño delgado.
Top view of LG UltraFine monitor highlighting its slim form factor
Vista frontal de Monitor LG UltraFine™ de 32 "UHD 4K , HDR10, IPS 32U700B-B
Vista lateral
Vista trasera
Monitor LG UltraFine en un escritorio, destacando imágenes detalladas e integración con el espacio de trabajo
Pantalla LG UltraFine UHD 4K con mayor nitidez y mayor superficie de visualización
Pantalla LG UltraFine con reproducción de color precisa y vibrante
Monitor LG UltraFine conectado a varios dispositivos para una configuración de estación de trabajo versátil
Interfaz LG Switch que permite cambiar fácilmente entre múltiples entradas
Primer plano de los puertos del monitor LG UltraFine, incluyendo múltiples opciones de conectividad
Primer plano del soporte del monitor LG UltraFine, que muestra su estructura estable y minimalista.
Vista superior del monitor LG UltraFine, destacando su diseño delgado.
Top view of LG UltraFine monitor highlighting its slim form factor

Características principales:

  • Monitor UHD 4K de 32 pulgadas (3840 x 2160)
  • Cobertura sRGB del 99 % (típica) con HDR10
  • Diseño prácticamente sin bordes en tres lados
  • LG Switch
Más
Logotipo del monitor LG UltraFine.

Logotipo del monitor LG UltraFine.

Precisión en cada Detalle 

Monitor LG UltraFine 32U700B con gráficos 3D con alta nitidez, ideal para edición profesional en audio, video y diseño.

Monitor LG UltraFine 32U700B con gráficos 3D con alta nitidez, ideal para edición profesional en audio, video y diseño.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real.

Monitor LG UHD 4K con resolución 3840x2160, múltiples conexiones y ajustes de altura e inclinación para mayor comodidad.

Monitor LG UHD 4K con resolución 3840x2160, múltiples conexiones y ajustes de altura e inclinación para mayor comodidad.

Monitor LG UHD 4K 3840x2160 que brinda mayor espacio de trabajo y detalles más nítidos para impulsar tu productividad diaria.

«UHD 4K para más espacio en pantalla,
y detalles más nítidos»

Con 4K HDR (3840x2160) y un diseño sin bordes en tres lados, este monitor

ofrece un espacio de trabajo con cuatro veces la resolución de una pantalla

Full HD, lo que permite editar varias pistas de vídeo o reducir las líneas

de tiempo.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las características. Pueden diferir del uso real. *El número total de píxeles se calculó multiplicando las resoluciones horizontal y vertical, lo que resultó en 2,07 millones de píxeles para FHD y 8,29 millones de píxeles para 4K UHD.

Colores realistas con precisión cromática avanzada.

La compatibilidad con HDR10 y la cobertura sRGB del 99 % garantizan una reproducción cromática y un mapeo tonal precisos en escenas HDR.

Monitor LG UHD 4K con HDR y sRGB 99%, que ofrece colores vibrantes y una calidad visual superior para una experiencia inmersiva.

Monitor LG UHD 4K con HDR y sRGB 99%, que ofrece colores vibrantes y una calidad visual superior para una experiencia inmersiva.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Brillo: 250 nits (típico), Gama de colores: sRGB 99 % (típico).

*Los valores/resultados reales pueden variar según el entorno de uso.

Múltiples conexiones

La compatibilidad de nuestro monitor con HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4 permite una conexión perfecta con diversos dispositivos, facilitando una configuración de escritorio eficiente y optimizada.

Icono de DisplayPort 1.4.
Icono de HDMI 2.0.
Icono de HP/MIC.
Monitor LG UHD 4K ideal para trabajo dinámico, perfecto para edición de video y proyectos creativos con gran calidad visual.

Monitor LG UHD 4K ideal para trabajo dinámico, perfecto para edición de video y proyectos creativos con gran calidad visual.

*La funcionalidad puede variar según las condiciones y el entorno del usuario.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de la funcionalidad. Pueden diferir del uso real.

Cambia rápidamente.

La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para el día a día. Personaliza fácilmente la calidad de imagen y el brillo que prefieras, divide la pantalla en 11 opciones e inicia rápidamente tu plataforma de videollamadas, para mayor comodidad.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.

Hecho para la comodidad, diseñado para la productividad.

Modo lectura

Ajusta la temperatura del color y el brillo para reducir la fatiga visual al leer documentos durante periodos prolongados.

Flicker Safe

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible en la pantalla y proporciona un entorno de trabajo más cómodo para la vista.

*Las imágenes son simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Las funciones descritas pueden variar según las condiciones de uso reales del usuario.

Diseño ultradelgado. Casi como flotar.

Disfruta de más pantalla y menos distracciones gracias al bisel ultradelgado y la base minimalista, con un diseño prácticamente sin bordes. La base, que simula flotar, realza la estética limpia y ligera, mientras que la sensación de pantalla sin fisuras ofrece una experiencia visual inmersiva, ideal para configuraciones de dos monitores o espacios de trabajo minimalistas.

Icono de diseño prácticamente sin bordes en tres lados.

Diseño prácticamente sin bordes en tres lados

Icono de inclinación ajustable.

Inclinación: 

-5° ~ 15°

he ight icon

Height

80mm

Icono de montaje en pared.

Montaje en pared

100*100

Monitor LG con diseño minimalista y altura ajustable, ideal para espacios modernos y una experiencia de trabajo cómoda.

Monitor LG con diseño minimalista y altura ajustable, ideal para espacios modernos y una experiencia de trabajo cómoda.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

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32U700B-B

Características principales:

  • Monitor UHD 4K de 32 pulgadas (3840 x 2160)
  • Cobertura sRGB del 99 % (típica) con HDR10
  • Diseño prácticamente sin bordes en tres lados
  • LG Switch
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