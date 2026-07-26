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Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire
Características principales:
- Total No Frost, Acumula menos escarcha y evita el descongelamiento manual
- Flujo de aire múltiple, Mantén tus alimentos más frescos en todos los compartimientos de tu nevecón
- Pantalla LED táctil, Accede con un toque a los ajustes de tu nevecón
- Iluminación LED, Más brillante y más agradable a la vista
- Vidrio templado, Estantes fuertes para sostener objetos pesados
- Inverter compressor - 3 años de garantía
RESUMEN
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