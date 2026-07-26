Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire

Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire

GS51BPP
Vista frontal de Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
Vista frontal de Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP
LG Nevecón LG Side by Side 519L Plata con multiples salidas de aire, GS51BPP

Características principales:

  • Total No Frost, Acumula menos escarcha y evita el descongelamiento manual
  • Flujo de aire múltiple, Mantén tus alimentos más frescos en todos los compartimientos de tu nevecón
  • Pantalla LED táctil, Accede con un toque a los ajustes de tu nevecón
  • Iluminación LED, Más brillante y más agradable a la vista
  • Vidrio templado, Estantes fuertes para sostener objetos pesados
  • Inverter compressor - 3 años de garantía
Más
Se muestra el icono del inversor Smart.

Smart Inverter Compressor

Eficiencia energética y duradero

RESUMEN

Imprimir
Tipo de producto
Side by Side
Grado de Consumo de Energía
B
Tipo de Compresor
Inverter Compressor
Dimensiones del Producto Anc. Alt. x Prof.
910 x 1786 x 643 mm

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

Principales ofertas

Busca localmente

Experimenta este producto a tu alrededor.