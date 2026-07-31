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Combo Nevecon LG InstaView™ Side By Side 635L & Parlante LG Grab con AI

Combo Nevecon LG InstaView™ Side By Side 635L & Parlante LG Grab con AI

GS66GPY.GRAB
Vista frontal de Combo Nevecon LG InstaView™ Side By Side 635L & Parlante LG Grab con AI GS66GPY.GRAB
font view gs66gpy
Font view grab
Vista frontal de Combo Nevecon LG InstaView™ Side By Side 635L & Parlante LG Grab con AI GS66GPY.GRAB
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Font view grab

Características principales:

  • InstaView ThinQ
  • LinearCooling™
  • DoorCooling
  • Llévalo fácil con diseño ergonómico
  • Diseño ultra resistente y portátil
  • Calibración espacial
Más
2 Productos en este paquete
Nevecon Side By Side InstaView LG GS66GPY

GS66GPY

Nevecon LG Side by Side 635L Plata Mate InstaView™ ThinQ™
Vista lateral de abajo XBOOM LG Grab 2025

GRAB

Parlante LG xboom Grab - Portabilidad y Resistencia Total - Sonido IA
Mujer golpea refrigerador LG InstaView para iluminar interior sin abrir la puerta.
InstaView ThinQ

Toca dos veces y mira el interior

Toca dos veces y mira un 23% más de lo que hay dentro con la última generación de InstaView.

*Comparado con el Side by Side InstaView™ ThinQ convencional de LG (GSX971NEAE).
*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.

will.i.am, vestido de negro y con lentes de sol, sostiene la xboom Grab en primer plano.

will.i.am, vestido de negro y con lentes de sol, sostiene la xboom Grab en primer plano.

Sonido emblemático de xboom afinado por will.i.am

Presentamos la nueva xboom Grab, creada en colaboración con will.i.am. Disfruta de un sonido creado por expertos y representado con un estilo único.

Primer plano de agua goteando sobre lechuga, tomates, y arándanos frescos.
LinearCooling™

Conserva la frescura del campo durante más tiempo

LinearCooling™ reduce las alteraciones de temperatura, conservando el sabor de lo fresco hasta 7 días.

*Basado en los resultados de la prueba de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que se tarda en alcanzar una tasa de pérdida de peso del 5% para el pak choi en el estante en el compartimento de productos frescos del modelo LGE LinearCooling GSXV91NSAE. El resultado puede variar durante el uso real.
*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.

AI Sound

La IA que perfecciona el sonido para cada género que escuches.

Elige manualmente entre los modos orientados al ritmo, la melodía o la voz según tu preferencia, o deja que la IA configure el modo más óptimo para ti. La IA analiza el audio y ajusta el sonido según el género.

Will.i.am está sosteniendo un xboom Grab con su mano derecha.

LG ThinQ™

Control inteligente, vida inteligente

Control sencillo con el asistente de voz

Dile a tu refrigerador exactamente lo que necesitas, cuando lo necesitas. Di: "Activa la función "Express Freezer" y el altavoz de la IA te escuchará y se asegura de ejecutar tu orden

Conectar para facilitar el control

¿Olvidó cerrar la puerta del refrigerador? No te preocupes. La aplicación LG ThinQ™ enviará una notificación directamente a tu teléfono para avisarte.

El xboom Grab está sobre una roca con musgo. En la parte superior derecha está el logo de estándar militar.

Hecho para cualquier terreno, certificado por cumplir con el estándar militar.

Diseñado para moverse contigo, con sonido que supera cualquier desafio. Probado según los estándares militares de EE. UU. y demostrado que supera las 7 pruebas de durabilidad. 

*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar dependiendo del entorno de uso.

**Detalles de las pruebas militares

Estándar de prueba: MIL-STD-810H

Parámetros de prueba: Alta temperatura, lluvia, vibración, impacto, rocío de agua salada, polvo de arena e inundación

Resultado de la certificación: APROBADO

Fecha de certificación: 18 de diciembre de 2024

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Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Grado de Consumo de Energía

B

Tipo de producto

Side by Side

Estándar/Profundidad del Estante

Profundidad del Estante

CAPACIDAD

Volumen de almacenamiento de refrigerador (Lts)

416

Total capacidad de almacenamiento (L)

635

CONTROL Y PANTALLA

Express Freeze

Pantalla Interna LED

Si [Pantalla LED]

DIMENSIONES Y PESO

Peso de paquete (kg)

148

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

913 x 1 790 x 735

Peso del producto (kg)

138

CARACTERÍSTICAS

Door Cooling+

Door-in-Door

Solo InstaView

InstaView

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

Puerta de cesta_Transparente

2

Cajón_de_congelador

2 transparentes

Luz del Congelador

Luz LED superior

Estante_Vidrio Templado

3

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

Máquina de hielo automática

Sí (Spaceplus)

Manual_Ice Maker

No

Dispensador solo de agua

No

MATERIAL Y ACABADO

Puerta (Material)

PET

Acabado (puerta)

Prime Silver

Conducto metálico plano (Metal Fresh)

No

Tipo de manija

Aerosol de bolsillo

RENDIMIENTO

Tipo de Compresor

Compresor Smart Inverter

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

Puerta de cesta_Transparente

4

Hygiene Fresh+

No

Luz del refrigerador

Luz LED superior

Estante_Vidrio Templado

3

Caja de las verduras

Sí (2)

Cajón de vegetales (Fresh Converter)

No

TECNOLOGÍA SMART

Smart Diagnosis

ThinQ (Wi-Fi)

Imprimir

Todas las especificaciones

GENERAL

Número de Canales

2.1ch (2Way)

Potencia de salida

20 W + 10 W

FORMATO DE AUDIO

AAC

SBC

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096327371

CONVENIENTE

Indicador de batería

Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

Iluminación

Multipunto

Party Link (Modo Dual)

Party Link (Modo Multi)

Altavoz del teléfono

Gestor de actualizaciones (FOTA)

Comandos de voz (asistente de Google, Siri)

Resistente al agua y a salpicaduras

IP67

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Caja de cartón

254,5 x 117,0 x 125,0 mm

Altavoz

211,0 x 71,6 x 70,0 mm

EQ

AI Sound

Bass Boost

Custom (App)

Estándar

CONSUMO DE ENERGÍA

Modo de encendido

10 W

Modo de espera

0.3 W

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

USB tipo C

ALTAVOZ

Radiador pasivo

Si(2)

Tamaño de la unidad de agudos

16 mm x 1

Tipo de unidad de tweeter

Cúpula

Unidad Woofer

80 x 45 mm

PESO

Peso bruto

1,1 kg

Peso Neto

0,7 kg

ACCESORIO

Correa

Cable USB tipo C

Tarjeta de garantía

BATERÍA

Tiempo de carga de la batería (Hrs)

3

Duración de la batería (Hrs)

20

CONECTIVIDAD

Versión Bluetooth

5.3

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