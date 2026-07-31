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Combo Nevecon LG InstaView™ Side By Side 635L & Parlante LG Grab con AI
*Comparado con el Side by Side InstaView™ ThinQ convencional de LG (GSX971NEAE).
*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
*Basado en los resultados de la prueba de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que se tarda en alcanzar una tasa de pérdida de peso del 5% para el pak choi en el estante en el compartimento de productos frescos del modelo LGE LinearCooling GSXV91NSAE. El resultado puede variar durante el uso real.
*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.
AI Sound
La IA que perfecciona el sonido para cada género que escuches.
Elige manualmente entre los modos orientados al ritmo, la melodía o la voz según tu preferencia, o deja que la IA configure el modo más óptimo para ti. La IA analiza el audio y ajusta el sonido según el género.
Will.i.am está sosteniendo un xboom Grab con su mano derecha.
Control inteligente, vida inteligente
Control sencillo con el asistente de voz
Dile a tu refrigerador exactamente lo que necesitas, cuando lo necesitas. Di: "Activa la función "Express Freezer" y el altavoz de la IA te escuchará y se asegura de ejecutar tu orden
Conectar para facilitar el control
¿Olvidó cerrar la puerta del refrigerador? No te preocupes. La aplicación LG ThinQ™ enviará una notificación directamente a tu teléfono para avisarte.
*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar dependiendo del entorno de uso.
**Detalles de las pruebas militares
Estándar de prueba: MIL-STD-810H
Parámetros de prueba: Alta temperatura, lluvia, vibración, impacto, rocío de agua salada, polvo de arena e inundación
Resultado de la certificación: APROBADO
Fecha de certificación: 18 de diciembre de 2024
- Nevecon LG Side by Side 635L Plata Mate InstaView™ ThinQ™
- Parlante LG xboom Grab - Portabilidad y Resistencia Total - Sonido IA
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Grado de Consumo de Energía
B
Tipo de producto
Side by Side
Estándar/Profundidad del Estante
Profundidad del Estante
CAPACIDAD
Volumen de almacenamiento de refrigerador (Lts)
416
Total capacidad de almacenamiento (L)
635
CONTROL Y PANTALLA
Express Freeze
Sí
Pantalla Interna LED
Si [Pantalla LED]
DIMENSIONES Y PESO
Peso de paquete (kg)
148
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
913 x 1 790 x 735
Peso del producto (kg)
138
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
Door-in-Door
Solo InstaView
InstaView
Sí
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Puerta de cesta_Transparente
2
Cajón_de_congelador
2 transparentes
Luz del Congelador
Luz LED superior
Estante_Vidrio Templado
3
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Máquina de hielo automática
Sí (Spaceplus)
Manual_Ice Maker
No
Dispensador solo de agua
No
MATERIAL Y ACABADO
Puerta (Material)
PET
Acabado (puerta)
Prime Silver
Conducto metálico plano (Metal Fresh)
No
Tipo de manija
Aerosol de bolsillo
RENDIMIENTO
Tipo de Compresor
Compresor Smart Inverter
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Puerta de cesta_Transparente
4
Hygiene Fresh+
No
Luz del refrigerador
Luz LED superior
Estante_Vidrio Templado
3
Caja de las verduras
Sí (2)
Cajón de vegetales (Fresh Converter)
No
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de Canales
2.1ch (2Way)
Potencia de salida
20 W + 10 W
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
SBC
Sí
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096327371
CONVENIENTE
Indicador de batería
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Iluminación
Sí
Multipunto
Sí
Party Link (Modo Dual)
Sí
Party Link (Modo Multi)
Sí
Altavoz del teléfono
Sí
Gestor de actualizaciones (FOTA)
Sí
Comandos de voz (asistente de Google, Siri)
Sí
Resistente al agua y a salpicaduras
IP67
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Caja de cartón
254,5 x 117,0 x 125,0 mm
Altavoz
211,0 x 71,6 x 70,0 mm
EQ
AI Sound
Sí
Bass Boost
Sí
Custom (App)
Sí
Estándar
Sí
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
10 W
Modo de espera
0.3 W
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
USB tipo C
Sí
ALTAVOZ
Radiador pasivo
Si(2)
Tamaño de la unidad de agudos
16 mm x 1
Tipo de unidad de tweeter
Cúpula
Unidad Woofer
80 x 45 mm
PESO
Peso bruto
1,1 kg
Peso Neto
0,7 kg
ACCESORIO
Correa
Sí
Cable USB tipo C
Sí
Tarjeta de garantía
Sí
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (Hrs)
3
Duración de la batería (Hrs)
20
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.3
Qué opina la gente
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