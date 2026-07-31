Combo Nevecon LG InstaView™ Side By Side 635L & Parlante LG Grab con AI

*Basado en los resultados de la prueba de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que se tarda en alcanzar una tasa de pérdida de peso del 5% para el pak choi en el estante en el compartimento de productos frescos del modelo LGE LinearCooling GSXV91NSAE. El resultado puede variar durante el uso real.

*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.