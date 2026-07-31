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Combo Nevecon LG French Door 793 L & Parlante LG Grab con AI
Enfriamiento Rápido y Constante en Cada Espacio
*Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Basado en la prueba interna que compara el tiempo de enfriamiento de la canasta de la puerta de 24 ℃ a 6 ℃ entre el modelo LGE Non-DoorCooling⁺ (LFXS24623S) y el modelo DoorCooling⁺ (LRFXS2503S).
*El resultado puede variar en el uso real.
*Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Se supone que DoorCooling⁺ deja de funcionar cuando se abre la puerta.
AI Sound
La IA que perfecciona el sonido para cada género que escuches.
Elige manualmente entre los modos orientados al ritmo, la melodía o la voz según tu preferencia, o deja que la IA configure el modo más óptimo para ti. La IA analiza el audio y ajusta el sonido según el género.
Will.i.am está sosteniendo un xboom Grab con su mano derecha.
Controla tu Refrigerador en Cualquier Lugar
Controla tu refrigerador LG desde cualquier lugar con ThinQ
*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar dependiendo del entorno de uso.
**Detalles de las pruebas militares
Estándar de prueba: MIL-STD-810H
Parámetros de prueba: Alta temperatura, lluvia, vibración, impacto, rocío de agua salada, polvo de arena e inundación
Resultado de la certificación: APROBADO
Fecha de certificación: 18 de diciembre de 2024
- Nevecon LG French Door 793L Plata Disp. de agua/hielo
- Parlante LG xboom Grab - Portabilidad y Resistencia Total - Sonido IA
Todas las especificaciones
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de Refrigerador
French Door
Capacidad
793 Litros
Color
Plata
CONGELADOR
Luz de Congelador
LED Superior
Cajones
2
COMPRESOR
Smart Inverter
Sí
SISTEMA DE HIELOS & AGUA
Dispensador de Agua
Si
Dispensador de Hielos
Si
Filtro de Agua
Si
Sistema de Hielos
Slim Space Plus
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
Control de Temperatura Electrónico
Si
Express Freeze
Sí
Sistema de Enfriamiento
Sin Escarcha
Multi-Air Flow
Si
Door Cooling+
Si
REFRIGERADOR
No. de Repisas
4
Acabado de Repisas
Cristal Templado
Luz de Refrigerador
LED Superior
Hygiene Fresh
No
Deodorizador
Sí
PUERTA REFRIGERADOR
No. de Contenedores
6
Acabado de Contenedores
Transparente
CAJONES DE FRUTAS Y VERDURAS
Humidity Controller
Sí
MATERIALES Y ACABADOS
Color de Puerta
Plata
DIMENSIONES Y PESOS
Peso sin empaque
138.35 kg
Peso con empaque
149.69 kg
Medidas (AlxAxP) cm
177,2 cm x 90,8 cm x 88,6 cm
GARANTIAS
Compresor
10 años
CARACTERÍSTICAS SMART
Wi-Fi
Sí ThinQ
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de Canales
2.1ch (2Way)
Potencia de salida
20 W + 10 W
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
SBC
Sí
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096327371
CONVENIENTE
Indicador de batería
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Iluminación
Sí
Multipunto
Sí
Party Link (Modo Dual)
Sí
Party Link (Modo Multi)
Sí
Altavoz del teléfono
Sí
Gestor de actualizaciones (FOTA)
Sí
Comandos de voz (asistente de Google, Siri)
Sí
Resistente al agua y a salpicaduras
IP67
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Caja de cartón
254,5 x 117,0 x 125,0 mm
Altavoz
211,0 x 71,6 x 70,0 mm
EQ
AI Sound
Sí
Bass Boost
Sí
Custom (App)
Sí
Estándar
Sí
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
10 W
Modo de espera
0.3 W
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
USB tipo C
Sí
ALTAVOZ
Radiador pasivo
Si(2)
Tamaño de la unidad de agudos
16 mm x 1
Tipo de unidad de tweeter
Cúpula
Unidad Woofer
80 x 45 mm
PESO
Peso bruto
1,1 kg
Peso Neto
0,7 kg
ACCESORIO
Correa
Sí
Cable USB tipo C
Sí
Tarjeta de garantía
Sí
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (Hrs)
3
Duración de la batería (Hrs)
20
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.3
Qué opina la gente
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