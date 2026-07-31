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Combo Nevecon LG French Door 793 L & Parlante LG Grab con AI

Combo Nevecon LG French Door 793 L & Parlante LG Grab con AI

GM78SGP.GRAB
Vista frontal de Combo Nevecon LG French Door 793 L & Parlante LG Grab con AI GM78SGP.GRAB
Font view gm78sgp
Font view grab
Vista frontal de Combo Nevecon LG French Door 793 L & Parlante LG Grab con AI GM78SGP.GRAB
Font view gm78sgp
Font view grab

Características principales:

  • Gran Capacidad
  • Fábrica de Hielo SpacePlus™
  • DoorCooling⁺™
  • Llévalo fácil con diseño ergonómico
  • Diseño ultra resistente y portátil
  • Calibración espacial
Más
2 Productos en este paquete
Vista frontal Nevecón LG GM78SGP

GM78SGP

Nevecon LG French Door 793L Plata Disp. de agua/hielo
Vista lateral de abajo XBOOM LG Grab 2025

GRAB

Parlante LG xboom Grab - Portabilidad y Resistencia Total - Sonido IA
Nevecón Europeo LG con fábrica de hielo liberando espacio
Sistema de Hielo Slim SpacePlus™

Fábrica de Hielos que Libera Espacio

El innovador sistema de fabricación de hielo de LG está integrado en la puerta del refrigerador para brindarte un amplio espacio en las repisas mientras mantiene el espacio de almacenamiento original en el refrigerador.
will.i.am, vestido de negro y con lentes de sol, sostiene la xboom Grab en primer plano.

will.i.am, vestido de negro y con lentes de sol, sostiene la xboom Grab en primer plano.

Sonido emblemático de xboom afinado por will.i.am

Presentamos la nueva xboom Grab, creada en colaboración con will.i.am. Disfruta de un sonido creado por expertos y representado con un estilo único.

DoorCooling⁺™

Enfriamiento Rápido y Constante en Cada Espacio

Las bebidas están más frías y los alimentos se mantienen más frescos con el rendimiento uniforme y más rápido de DoorCooling™

*Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

*Basado en la prueba interna que compara el tiempo de enfriamiento de la canasta de la puerta de 24 ℃ a 6 ℃ entre el modelo LGE Non-DoorCooling⁺ (LFXS24623S) y el modelo DoorCooling⁺ (LRFXS2503S).
*El resultado puede variar en el uso real.
*Las imágenes del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Se supone que DoorCooling⁺ deja de funcionar cuando se abre la puerta.

Nevecón Europeo LG con temperaturas óptimas en todo el espacio
Multi Air Flow™

Temperaturas óptimas en todas partes

El sistema Multi Air Flow™ fue diseñado para mantener niveles de temperatura ideales para ayudar a mantener sus alimentos frescos por más tiempo. Los sensores digitales monitorean constantemente las condiciones dentro del refrigerador, y las rejillas de ventilación están ubicadas estratégicamente para rodear los alimentos con aire fresco para mantenerlos frescos en todo momento.

AI Sound

La IA que perfecciona el sonido para cada género que escuches.

Elige manualmente entre los modos orientados al ritmo, la melodía o la voz según tu preferencia, o deja que la IA configure el modo más óptimo para ti. La IA analiza el audio y ajusta el sonido según el género.

Will.i.am está sosteniendo un xboom Grab con su mano derecha.

LG ThinQ™

Controla tu Refrigerador en Cualquier Lugar

Control sencillo con el asistente de voz. Dile a tu refrigerador exactamente lo que necesitas, cuando lo necesitas. Di: "Activa la función "Express Freezer" y el altavoz de la IA te escuchará y se asegura de ejecutar tu orden.

Controla tu refrigerador LG desde cualquier lugar con ThinQ

El xboom Grab está sobre una roca con musgo. En la parte superior derecha está el logo de estándar militar.

Hecho para cualquier terreno, certificado por cumplir con el estándar militar.

Diseñado para moverse contigo, con sonido que supera cualquier desafio. Probado según los estándares militares de EE. UU. y demostrado que supera las 7 pruebas de durabilidad. 

*Los resultados o el rendimiento reales pueden variar dependiendo del entorno de uso.

**Detalles de las pruebas militares

Estándar de prueba: MIL-STD-810H

Parámetros de prueba: Alta temperatura, lluvia, vibración, impacto, rocío de agua salada, polvo de arena e inundación

Resultado de la certificación: APROBADO

Fecha de certificación: 18 de diciembre de 2024

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Todas las especificaciones

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de Refrigerador

French Door

Capacidad

793 Litros

Color

Plata

CONGELADOR

Luz de Congelador

LED Superior

Cajones

2

COMPRESOR

Smart Inverter

SISTEMA DE HIELOS & AGUA

Dispensador de Agua

Si

Dispensador de Hielos

Si

Filtro de Agua

Si

Sistema de Hielos

Slim Space Plus

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Control de Temperatura Electrónico

Si

Express Freeze

Sistema de Enfriamiento

Sin Escarcha

Multi-Air Flow

Si

Door Cooling+

Si

REFRIGERADOR

No. de Repisas

4

Acabado de Repisas

Cristal Templado

Luz de Refrigerador

LED Superior

Hygiene Fresh

No

Deodorizador

PUERTA REFRIGERADOR

No. de Contenedores

6

Acabado de Contenedores

Transparente

CAJONES DE FRUTAS Y VERDURAS

Humidity Controller

MATERIALES Y ACABADOS

Color de Puerta

Plata

DIMENSIONES Y PESOS

Peso sin empaque

138.35 kg

Peso con empaque

149.69 kg

Medidas (AlxAxP) cm

177,2 cm x 90,8 cm x 88,6 cm

GARANTIAS

Compresor

10 años

CARACTERÍSTICAS SMART

Wi-Fi

Sí ThinQ

Imprimir

Todas las especificaciones

GENERAL

Número de Canales

2.1ch (2Way)

Potencia de salida

20 W + 10 W

FORMATO DE AUDIO

AAC

SBC

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096327371

CONVENIENTE

Indicador de batería

Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

Iluminación

Multipunto

Party Link (Modo Dual)

Party Link (Modo Multi)

Altavoz del teléfono

Gestor de actualizaciones (FOTA)

Comandos de voz (asistente de Google, Siri)

Resistente al agua y a salpicaduras

IP67

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Caja de cartón

254,5 x 117,0 x 125,0 mm

Altavoz

211,0 x 71,6 x 70,0 mm

EQ

AI Sound

Bass Boost

Custom (App)

Estándar

CONSUMO DE ENERGÍA

Modo de encendido

10 W

Modo de espera

0.3 W

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

USB tipo C

ALTAVOZ

Radiador pasivo

Si(2)

Tamaño de la unidad de agudos

16 mm x 1

Tipo de unidad de tweeter

Cúpula

Unidad Woofer

80 x 45 mm

PESO

Peso bruto

1,1 kg

Peso Neto

0,7 kg

ACCESORIO

Correa

Cable USB tipo C

Tarjeta de garantía

BATERÍA

Tiempo de carga de la batería (Hrs)

3

Duración de la batería (Hrs)

20

CONECTIVIDAD

Versión Bluetooth

5.3

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