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Vista frontal de
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Características principales:

    Nevecón Europeo LG con temperaturas óptimas en todo el espacio
    Multi Air Flow™

    Temperaturas óptimas en todas partes

    El sistema Multi Air Flow™ fue diseñado para mantener niveles de temperatura ideales para ayudar a mantener sus alimentos frescos por más tiempo. Los sensores digitales monitorean constantemente las condiciones dentro del refrigerador, y las rejillas de ventilación están ubicadas estratégicamente para rodear los alimentos con aire fresco para mantenerlos frescos en todo momento.

    Presentamos el procesador alpha 7 AI Gen8 poderoso e inteligente

    Con mejoras significativas en el desempeño, el procesamiento más rápido del procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mayor nitidez y profundidad que antes.

    El procesador de alpha 7 AI Gen8 se ilumina en color amarillo y de él salen rayos de luz de colores.

    *En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 5 AI Gen6, según una comparación de las especificaciones internas.

    Nevecón Europeo LG con fábrica de hielo liberando espacio
    Sistema de Hielo Slim SpacePlus™

    Fábrica de Hielos que Libera Espacio

    El innovador sistema de fabricación de hielo de LG está integrado en la puerta del refrigerador para brindarte un amplio espacio en las repisas mientras mantiene el espacio de almacenamiento original en el refrigerador.

    HDR10 Pro

    Los colores vibrantes y el brillo hacen que la resolución de la pantalla alcance nuevos niveles. Disfruta de una mayor calidad de imagen con un contraste más nítido.

    Una foto de una chica con un suéter rojo dividida por la mitad para mostrar el lado izquierdo en SDR y el lado derecho en HDR10 Pro. La parte derecha de la imagen es más nítida y tiene mayor contraste que la izquierda.

    *HDR10 Pro es una tecnología desarrollada por LG Electronics en función de la calidad de imagen del estándar “HDR10”.

    DoorCooling⁺™

    Enfriamiento Rápido y Constante en Cada Espacio

    Las bebidas están más frías y losalimentos se mantienen más frescos con el rendimiento uniforme y más rápido deDoorCooling™

    La próxima generación de la LG AI TV

    Más información

    El AI Magic Remote completa la
    AI Experience

    Controla fácilmente tu TV con AI Magic Remote, sin dispositivos extra. Con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento, apunta y haz clic para usarlo como un ratón o simplemente di los comandos de voz.

    *El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.

    *Algunas características pueden requerir una conexión a Internet.

    *AI Voice Recognition solo puede ofrecerse en países que admiten PLN en su lengua materna.

    Qué opina la gente

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