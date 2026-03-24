We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Presentamos el procesador alpha 7 AI Gen8 poderoso e inteligente
Con mejoras significativas en el desempeño, el procesamiento más rápido del procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mayor nitidez y profundidad que antes.
*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 5 AI Gen6, según una comparación de las especificaciones internas.
HDR10 Pro
Los colores vibrantes y el brillo hacen que la resolución de la pantalla alcance nuevos niveles. Disfruta de una mayor calidad de imagen con un contraste más nítido.
*HDR10 Pro es una tecnología desarrollada por LG Electronics en función de la calidad de imagen del estándar “HDR10”.
Enfriamiento Rápido y Constante en Cada Espacio
La próxima generación de la LG AI TV
El AI Magic Remote completa la
AI Experience
Controla fácilmente tu TV con AI Magic Remote, sin dispositivos extra. Con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento, apunta y haz clic para usarlo como un ratón o simplemente di los comandos de voz.
*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.
*Algunas características pueden requerir una conexión a Internet.
*AI Voice Recognition solo puede ofrecerse en países que admiten PLN en su lengua materna.