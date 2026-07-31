Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Combo Nevecon LG Instaview con AI Fresh™ - 847L & Parlante Bounce LG con AI

Combo Nevecon LG Instaview con AI Fresh™ - 847L & Parlante Bounce LG con AI

GM95SXV.BOUNCE
Vista frontal de Combo Nevecon LG Instaview con AI Fresh™ - 847L & Parlante Bounce LG con AI GM95SXV.BOUNCE
Font view gm95sxv
Font view bounce
Vista frontal de Combo Nevecon LG Instaview con AI Fresh™ - 847L & Parlante Bounce LG con AI GM95SXV.BOUNCE
Font view gm95sxv
Font view bounce

Características principales:

  • InstaView Door-in-Door : TocToc y mira su interior, evita el 41% perdida de aire
  • Fabrica de hielos Dual con Craft Ice : Hielo en cubo o hielo esferico de difucion lenta
  • DoorCooling : Frescura durante mas tiempo incluso desde la puerta
  • 30 horas de música
  • Resistente al agua, polvo y golpes
  • Calibración espacial
Más
2 Productos en este paquete
Vista frontal Nevecon French Door InstaView Door-In-Door LG GM95SXV

GM95SXV

Nevecon LG French Door 847L Negro Mate InstaView™ UVnano™
Vista lateral LG XBOOM Bounce 2025 LG

BOUNCE

LG xboom Bounce - Sonido IA y Resistencia Militar - 30H de Música

Un diseño moderno, una innovación sin igual

Moderniza tu cocina con un nevecon InstaView.

Puerta plana

Moderniza tu cocina

Vista frontal de una nevera InstaView de cristal negro con la luz encendida en el interior. Manos tocando la pantalla InstaView.

Cristal opaco InstaView™

Toca dos veces, mira al interior

Una persona sostiene un vaso que contiene una bebida en una mano y recoge hielo artesanal en la otra.

Craft Ice™

El arte de derretirse lentamente

Una persona toma agua del dispensador del refrigerador en un vaso

UVnano™

Disfruta siempre de agua limpia

*El video es solo para fines de demostración.

Fácil acceso

Toca dos veces, mira al interior

Con su nuevo diseño de cristal negro, con solo dos TOC TOC en la puerta del InstaView y te permitirá ver el interior sin abrirla.

*La imagen sólo tiene fines ilustrativos y puede diferir del producto real.

will.i.am en imagen en blanco y negro con el título al lado.

will.i.am en imagen en blanco y negro con el título al lado.

Presentamos FYI RAiDiO, una revolucionaria experiencia radiofónica con IA concebida por el arquitecto experimental de LG xboom, will.i.am. FYI RAiDiO ofrece una experiencia más inteligente y envolvente con música y noticias a través de una variedad de personajes de IA y emisoras según tus intereses.

Descubre los personajes de IA: DJ diversos con orígenes culturales y personalidades únicas

Disfruta de la satisfacción de elegir un DJ basado en IA que se adapte a tu estado de ánimo, al momento o al ambiente que te gusta.

Cada personaje aporta su propia perspectiva cultural y personalidad únicas, ofreciendo no solo música y noticias, sino también la diversión de descubrir diferentes matices culturales por medio de su estilo y expresión.

Noticias seleccionadas y música sin interrupciones con un sonido superior

Selecciona una emisora según tus intereses para disfrutar de noticias seleccionadas y música sin límites, todo con una experiencia integrada y fluida.

Escucha con claridad el sonido característico de xboom, que da vida a cada nota y cada palabra

*La pantalla es una simulación para fines de demostración y puede ser distinta del uso real.

*Las características, especificaciones y disponibilidad del producto pueden variar según el país o la region.

Acceso instantáneo a noticias, música y tu DJ basado en IA

Con un solo toque se abre un mundo de audio. Explora las últimas noticias, descubre las canciones más populares y chatea con tu DJ inteligente con IA. Ya no tendrás que navegar sin fin, solo tendrás lo que deseas

*Para utilizar “Mi botón”, debes tener instaladas las aplicaciones LG ThinQ y FYI en tu teléfono inteligente. 

1) Configura Mi botón en la aplicación LG ThinQ.

2) Completa la activación en la aplicación FYI para empezar a utilizar la función.

*Las características, especificaciones y disponibilidad del producto pueden variar según el país o la region.

Conserva los alimentos frescos hasta 7 días**

LinearCooling™ reduce las fluctuaciones de temperatura a ±0,5℃***.

Hay un gráfico delante de verduras frescas.

Proporciona frescura de manera uniforme y más rápida

Las salidas de aire DoorCooling+™ situadas en la parte delantera del refrigerador mantienen las bebidas más frías y los alimentos más frescos.

Las salidas de aire DoorCooling+™ situadas en la parte delantera del refrigerador mantienen las bebidas más frías y los alimentos más frescos.

En el interior del refrigerador lleno de ingredientes, flechas azules indican frío uniforme abajo y a ambos lados.

Sin olores, frescura natural

Hygiene Fresh+ utiliza un sistema de filtración de carbono para mantener el interior de su frigorífico libre de olores, limpio y fresco.

Hygiene Fresh+ resalta al absorber olores con una flecha gris y dispersar aire limpio y frío en el refrigerador.

Nuevo xboom Bounce, diseño ligero y resistencia militar para cualquier aventura

Diseñado para romper límites y mejorar la comodidad. Lleva y cuelga tu parlante fácilmente con la correa, que también le añade un toque único y estilizado.

En la parte superior, el xboom Bounce está en el brazo de alguien. Will.i.am lo sostiene con ambas manos en la parte inferior

Imprimir

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Tipo de producto

Puertas múltiples

Estándar/Profundidad del Estante

Profundidad estándar

CAPACIDAD

Volumen de almacenamiento del congelador (L) (Total)

361

Volumen de almacenamiento fabricación de hielo (L)

13

Volumen de almacenamiento de refrigerador (Lts)

473

Total capacidad de almacenamiento (L)

847

CONTROL Y PANTALLA

Express Freeze

Pantalla Interna LED

Sí [Display superior interno]

DIMENSIONES Y PESO

Peso de paquete (kg)

180

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

914 x 1 792 x 918

Peso del producto (kg)

169

CARACTERÍSTICAS

Door Cooling+

Door-in-Door

InstaView Door-in-Door (Ventana Polarizada)

InstaView

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

Puerta de cesta_Transparente

6

Cajón_de_congelador

6 transparentes

Luz del Congelador

Luz LED superior

Estante_Vidrio Templado

No

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

Máquina de hielo automática

Sí (Slim Spaceplus)

Luz del dispensador

Máquina de hielo doble

Sí (Hielo esferico)

Manual_Ice Maker

No

Dispensador de hielo y agua

Hielo en cubo y triturado

MATERIAL Y ACABADO

Puerta (Material)

VCM

Acabado (puerta)

Negro mate

Conducto metálico plano (Metal Fresh)

R Metal

Tipo de manija

No

RENDIMIENTO

Tipo de Compresor

Compresor Smart Inverter

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

Puerta de cesta_Transparente

6

Extra espacio

Hygiene Fresh+

Luz del refrigerador

Luz LED superior + lateral

Estantería_Plegable

Plegado en 1 paso

Estante_Vidrio Templado

4

Caja de las verduras

Sí (2)

TECNOLOGÍA SMART

Smart Diagnosis

ThinQ (Wi-Fi)

Imprimir

Todas las especificaciones

GENERAL

Número de Canales

2.1ch (Stereo)

Potencia de salida

30 W + 5 W x 2

ALTAVOZ

Radiador pasivo

Si(2)

Tamaño de la unidad de agudos

20 mm x 2

Tipo de unidad de tweeter

Cúpula

Unidad Woofer

93 x 53 mm

FORMATO DE AUDIO

AAC

SBC

EQ

AI Sound

Bass Boost

Custom (App)

Estándar

CONECTIVIDAD

Versión Bluetooth

5.3

CONVENIENTE

Comandos de voz (asistente de Google, Siri)

Resistente al agua y a salpicaduras

IP67

Indicador de batería

Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

Iluminación

Multipunto

Party Link (Modo Dual)

Party Link (Modo Multi)

Altavoz del teléfono

Gestor de actualizaciones (FOTA)

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Caja de cartón

316,5 x 142,5 x 136,0 mm

Altavoz

272 x 103 x 88 mm

PESO

Peso bruto

2,04 kg

Peso Neto

1,42 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Correa

Cable USB tipo C

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096327234

BATERÍA

Tiempo de carga de la batería (Hrs)

3

Duración de la batería (Hrs)

30

CONSUMO DE ENERGÍA

Modo de encendido

20 W

Modo de espera

0.3 W

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Salida DC (Tipo USB C)

USB tipo C

Qué opina la gente

Principales ofertas

Busca localmente

Experimenta este producto a tu alrededor.