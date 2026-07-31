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Combo Nevecon LG Instaview con AI Fresh™ - 847L & Parlante Bounce LG con AI
Combo Nevecon LG Instaview con AI Fresh™ - 847L & Parlante Bounce LG con AI
GM95SXV.BOUNCE
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Características principales:
- InstaView Door-in-Door : TocToc y mira su interior, evita el 41% perdida de aire
- Fabrica de hielos Dual con Craft Ice : Hielo en cubo o hielo esferico de difucion lenta
- DoorCooling : Frescura durante mas tiempo incluso desde la puerta
- 30 horas de música
- Resistente al agua, polvo y golpes
- Calibración espacial
2 Productos en este paquete
Un diseño moderno, una innovación sin igual
Puerta plana
Moderniza tu cocina
Cristal opaco InstaView™
Toca dos veces, mira al interior
Craft Ice™
El arte de derretirse lentamente
UVnano™
Disfruta siempre de agua limpia
*El video es solo para fines de demostración.
Fácil acceso
Toca dos veces, mira al interior
Con su nuevo diseño de cristal negro, con solo dos TOC TOC en la puerta del InstaView y te permitirá ver el interior sin abrirla.
*La imagen sólo tiene fines ilustrativos y puede diferir del producto real.
Presentamos FYI RAiDiO, una revolucionaria experiencia radiofónica con IA concebida por el arquitecto experimental de LG xboom, will.i.am. FYI RAiDiO ofrece una experiencia más inteligente y envolvente con música y noticias a través de una variedad de personajes de IA y emisoras según tus intereses.
Descubre los personajes de IA: DJ diversos con orígenes culturales y personalidades únicas
Disfruta de la satisfacción de elegir un DJ basado en IA que se adapte a tu estado de ánimo, al momento o al ambiente que te gusta.
Cada personaje aporta su propia perspectiva cultural y personalidad únicas, ofreciendo no solo música y noticias, sino también la diversión de descubrir diferentes matices culturales por medio de su estilo y expresión.
Noticias seleccionadas y música sin interrupciones con un sonido superior
Selecciona una emisora según tus intereses para disfrutar de noticias seleccionadas y música sin límites, todo con una experiencia integrada y fluida.
Escucha con claridad el sonido característico de xboom, que da vida a cada nota y cada palabra
*La pantalla es una simulación para fines de demostración y puede ser distinta del uso real.
*Las características, especificaciones y disponibilidad del producto pueden variar según el país o la region.
Acceso instantáneo a noticias, música y tu DJ basado en IA
Con un solo toque se abre un mundo de audio. Explora las últimas noticias, descubre las canciones más populares y chatea con tu DJ inteligente con IA. Ya no tendrás que navegar sin fin, solo tendrás lo que deseas
*Para utilizar “Mi botón”, debes tener instaladas las aplicaciones LG ThinQ y FYI en tu teléfono inteligente.
1) Configura Mi botón en la aplicación LG ThinQ.
2) Completa la activación en la aplicación FYI para empezar a utilizar la función.
*Las características, especificaciones y disponibilidad del producto pueden variar según el país o la region.
Conserva los alimentos frescos hasta 7 días**
LinearCooling™ reduce las fluctuaciones de temperatura a ±0,5℃***.
Hay un gráfico delante de verduras frescas.
Proporciona frescura de manera uniforme y más rápida
Las salidas de aire DoorCooling+™ situadas en la parte delantera del refrigerador mantienen las bebidas más frías y los alimentos más frescos.
En el interior del refrigerador lleno de ingredientes, flechas azules indican frío uniforme abajo y a ambos lados.
Sin olores, frescura natural
Hygiene Fresh+ utiliza un sistema de filtración de carbono para mantener el interior de su frigorífico libre de olores, limpio y fresco.
Hygiene Fresh+ resalta al absorber olores con una flecha gris y dispersar aire limpio y frío en el refrigerador.
Nuevo xboom Bounce, diseño ligero y resistencia militar para cualquier aventura
Diseñado para romper límites y mejorar la comodidad. Lleva y cuelga tu parlante fácilmente con la correa, que también le añade un toque único y estilizado.
En la parte superior, el xboom Bounce está en el brazo de alguien. Will.i.am lo sostiene con ambas manos en la parte inferior
- Nevecon LG French Door 847L Negro Mate InstaView™ UVnano™
- LG xboom Bounce - Sonido IA y Resistencia Militar - 30H de Música
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
Puertas múltiples
Estándar/Profundidad del Estante
Profundidad estándar
CAPACIDAD
Volumen de almacenamiento del congelador (L) (Total)
361
Volumen de almacenamiento fabricación de hielo (L)
13
Volumen de almacenamiento de refrigerador (Lts)
473
Total capacidad de almacenamiento (L)
847
CONTROL Y PANTALLA
Express Freeze
Sí
Pantalla Interna LED
Sí [Display superior interno]
DIMENSIONES Y PESO
Peso de paquete (kg)
180
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
914 x 1 792 x 918
Peso del producto (kg)
169
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
Door-in-Door
InstaView Door-in-Door (Ventana Polarizada)
InstaView
Sí
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Puerta de cesta_Transparente
6
Cajón_de_congelador
6 transparentes
Luz del Congelador
Luz LED superior
Estante_Vidrio Templado
No
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Máquina de hielo automática
Sí (Slim Spaceplus)
Luz del dispensador
Sí
Máquina de hielo doble
Sí (Hielo esferico)
Manual_Ice Maker
No
Dispensador de hielo y agua
Hielo en cubo y triturado
MATERIAL Y ACABADO
Puerta (Material)
VCM
Acabado (puerta)
Negro mate
Conducto metálico plano (Metal Fresh)
R Metal
Tipo de manija
No
RENDIMIENTO
Tipo de Compresor
Compresor Smart Inverter
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Puerta de cesta_Transparente
6
Extra espacio
Sí
Hygiene Fresh+
Sí
Luz del refrigerador
Luz LED superior + lateral
Estantería_Plegable
Plegado en 1 paso
Estante_Vidrio Templado
4
Caja de las verduras
Sí (2)
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de Canales
2.1ch (Stereo)
Potencia de salida
30 W + 5 W x 2
ALTAVOZ
Radiador pasivo
Si(2)
Tamaño de la unidad de agudos
20 mm x 2
Tipo de unidad de tweeter
Cúpula
Unidad Woofer
93 x 53 mm
FORMATO DE AUDIO
AAC
Sí
SBC
Sí
EQ
AI Sound
Sí
Bass Boost
Sí
Custom (App)
Sí
Estándar
Sí
CONECTIVIDAD
Versión Bluetooth
5.3
CONVENIENTE
Comandos de voz (asistente de Google, Siri)
Sí
Resistente al agua y a salpicaduras
IP67
Indicador de batería
Sí
Aplicación Bluetooth (Android/iOS)
Sí
Iluminación
Sí
Multipunto
Sí
Party Link (Modo Dual)
Sí
Party Link (Modo Multi)
Sí
Altavoz del teléfono
Sí
Gestor de actualizaciones (FOTA)
Sí
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Caja de cartón
316,5 x 142,5 x 136,0 mm
Altavoz
272 x 103 x 88 mm
PESO
Peso bruto
2,04 kg
Peso Neto
1,42 kg
ACCESORIO
Tarjeta de garantía
Sí
Correa
Sí
Cable USB tipo C
Sí
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096327234
BATERÍA
Tiempo de carga de la batería (Hrs)
3
Duración de la batería (Hrs)
30
CONSUMO DE ENERGÍA
Modo de encendido
20 W
Modo de espera
0.3 W
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Salida DC (Tipo USB C)
Sí
USB tipo C
Sí
Qué opina la gente
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