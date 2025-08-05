Guía de instalación

Alcance:

* Retirar protecciones.

* Conexión y explicación de funciones.

Incluye:

* Nivelación de producto (puertas y patas niveladoras).

* Instalación de manguera de agua del kit de instalación.

* Conexión a toma eléctrica y toma de agua.

No incluye:

* Montaje y desmonte de puertas

* Traslado o maniobra del producto a más de 1m de la ubicación final.

* Trabajos de plomería, albañilería, electricidad, entre otros.

* Instalación de suministro principal de agua.

* Filtros y bombas de agua externos.

* Conectores de tubería especiales.

* Desconexión o retiro de equipos anteriores.

* Accesorios no marcados en el manual de usuario.

Demostración del producto:

* Muestra de las funciones básicas del producto.

* Funcionamiento de dispensador (modelos aplicables).

* Funcionamiento de fábrica de hielos.

* Explicación de funciones del display.

* Métodos de limpieza.

* Vinculación con ThinQ (de acuerdo con el modelo).