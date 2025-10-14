Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Crea una canción y alegra el día de alguien

Radio buttons

Deslizamos, damos clic y damos “likes” todos los días.
Pero ¿realmente estamos conectando?
Tal vez lo que necesitamos son conexiones de corazón a corazón.

Un hombre y una mujer jóvenes están sentados en un escritorio, disfrutando la campaña de Radio Optimismo en una laptop.

Por eso traemos nuestro mensaje de “Life’s Good” a través del lenguaje universal de la música.
Crea una canción para esa persona especial con LG Radio Optimism.
Es muy fácil: piensa en esa persona y escribe unas palabras sobre ella.
Así cobra vida una canción única, lista para compartir con una sonrisa.

Uma mulher sorri alegremente enquanto olha para o laptop em uma sala espaçosa.

Cuando creas una canción desde el corazón para alguien, o cuando recibes una de alguien especial, es ahí donde surge una conexión real y experimentamos lo que significa Life’s Good.

¿Cómo hacer tu canción?

Solo unos toques — así de fácil.

1 Entra a Radio Optimism.

Entra a Radio Optimism. Toca “Hagamos un hit” para comenzar tu historia. Elige tu idioma preferido.

2 Cuenta tu historia

¿Quién eres y para quién es esta canción? Cuanto más compartas — un recuerdo, un momento, algo que solo ustedes saben — mejor serán las letras. Después, la convertiremos en una canción con su propia portada.

3 Elige el estilo.

Es momento de darle forma al sonido. Selecciona un género — desde hip-hop hasta K-pop — y elige el ritmo que mejor acompañe tu historia.

4 ¡Tu canción está lista!

Compártela con esa persona especial y deja que suene en Radio Optimism.

Canciones hechas solo para ti

La portada del álbum La Rebelde Optimista, creada por Luis mediante IA.
La imagen del LP La Rebelde Optimista, creada por Luis mediante IA.
The album cover of El Cielo se Vuelve más Azul, created by Maria through AI.
The LP image of El Cielo se Vuelve más Azul, created by Maria through AI.
La portada del álbum Tu Luz en mi Alma, creada por Diego mediante IA.
La imagen del LP Tu Luz en mi Alma, creada por Diego mediante IA.
La portada del álbum El Sol en la Madrugada, creada por Daniela mediante IA.
La imagen del LP El Sol en la Madrugada, creada por Daniela mediante IA.

La Rebelde Optimista

By Luis

El Cielo se Vuelve más Azul

By Maria

Tu Luz en mi Alma

By Diego

El Sol en la Madrugada

By Daniela

