*El UVnano (nombre de la función: Self Care) fue evaluado mediante pruebas de laboratorio por TÜV Rheinland utilizando métodos de prueba internos para medir la reducción de E. coli, S. aureus y P. aeruginosa en muestras de agua destilada tras la exposición al LED UV del producto durante 10 minutos cada hora, después de un total de 24 horas de uso doméstico normal. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones ambientales y del uso. El producto no trata Aire cura afecciones relacionadas con la salud y no garantiza que el agua filtrada por el producto esté libre de contaminantes como partículas microbiológicas que afecten a la salud de los usuarios.

*UVnano es un compuesto de las palabras UV (ultravioleta) y nanómetro (unidad de longitud).