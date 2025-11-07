We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
¡Promo Nevecón LG!
¡Nunca fue tan fácil renovar tu hogar!
Descubre la innovación y frescura que marcan la diferencia con nuestra promoción exclusiva. Al comprar una de las neveras seleccionadas, no solo obtienes un descuento de hasta el 45%, sino que también te llevas un potente Parlante LG xBoom Bounce con un valor preferencial.
Cuidado de la higiene
Prueba la frescura
Disfrute de agua pura en todo momento con nuestra tecnología UV, que elimina el *99,99% de las bacterias.
*El UVnano (nombre de la función: Self Care) fue evaluado mediante pruebas de laboratorio por TÜV Rheinland utilizando métodos de prueba internos para medir la reducción de E. coli, S. aureus y P. aeruginosa en muestras de agua destilada tras la exposición al LED UV del producto durante 10 minutos cada hora, después de un total de 24 horas de uso doméstico normal. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones ambientales y del uso. El producto no trata Aire cura afecciones relacionadas con la salud y no garantiza que el agua filtrada por el producto esté libre de contaminantes como partículas microbiológicas que afecten a la salud de los usuarios.
*UVnano es un compuesto de las palabras UV (ultravioleta) y nanómetro (unidad de longitud).
