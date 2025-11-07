We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 19:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 14 de noviembre del 2024 hasta las 05:59 horas el día 15 de noviembre del 2024 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias, 250 unidades (para el total global de referencias seleccionadas – no por cada una de las referencias -) disponibles en LG.com/co.
Dctos hasta 12% adicional para todos los clientes que compren a través de lg.com/co y por la compra de cualquiera de las referencias mencionadas a continuación. El cupón no es acumulable con otras promociones. Ver más aquí