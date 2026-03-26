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TV 55 Pulgadas OLED evo - OLED55G3PSA - Incluye Magic Remote
Características principales:
- Pantalla OLED diseño ultra delgado, una obra de arte
- Televisor con Inteligencia Artificial (AI)
- Dolby Vision que ajusta la imagen según su contenido, mayor profundidad, un contraste increíble y más colores de los que imaginas
- Sonido inmersivo y realista Dolby Atmos
- Procesador Alpha 9; el cerebro que analiza y optimiza la imagen y el sonido
- Smart tv webOS con Magic Remote, la manera fácil de disfrutar sin teclear al contenido favorito, búsqueda con lenguaje Natural
*Fuente Omdia: unidades vendidas del 2013 al 2022. Cualquier modificación de los resultados es responsabilidad del tercero. Para más detalles visita https://www.omdia.com/
LG OLED evo. El líder de una década significativa.
¿Qué hace de LG OLED evo la insignia de la marca OLED número 1 del mundo? Innovación icónica con atractivos diseños⁴ que desafían tu imaginación. Una imagen más brillante y realista², tan realista que te sentirás parte de la escena. Tecnología avanzada¹ que evoluciona constantemente y perfecciona su experiencia visual.
*Imágenes de referencia el producto puede variar dependiendo del país o región.
**70% más brillante se aplica a 55/65/75 G3.
***El brillo difiere según la serie y el tamaño.
Descubre la excelencia mundial que lidera 10 años de innovación
Una década de evolución en su esencia
Una imagen de una mujer en una ciudad. Se aplica una superposición cuadrada sobre la mujer que representa Súper Escalador AI, poniéndola en foco con detalle contra un telón de fondo ingeniosamente borroso.
*Imágenes de pantalla simuladas.
*La barra de sonido se puede comprar por separado.
OLED aún más brillante
*Hasta 70% más de brillo aplica a 55/65/75 G3.
**El brillo difiere por serie y tamaño.
Se integra perfectamente a tu espacio
Con LG OLED serie B dale un toque sutil a tus espacios, su diseño es tan delgado que brinda un encanto minimalista a tu hogar.
Una imagen de LG OLED C3 con una Barra de Sonido en la pared en una sala artística. Una vista lateral de las delgadas dimensiones de LG OLED C3 frente a una ventana con vistas a un paisaje urbano. La esquina inferior de LG OLED C3 y Soundbar.
Sin retroiluminación necesaria
Una vista de lado a lado de una LED y un OLED. El lado LED muestra bajo contraste y zonas oscuras grisáceas del paisaje rocoso. El lado OLED muestra negros oscuros, colores vivos y alto contraste natural.
Certificación Intertek Color Fidelity. Certificación Intertek Color Volumen.
*Imágenes de pantalla simuladas.
**El panel LG OLED está certificado por Intertek para un100% de Fidelidad de Color. Medida según CIE DE2000 con 125 patrones de color.
***El volumen de gama de colores de visualización (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, verificado independientemente por Intertek.
Sonidos e imágenes que se unen como uno solo.
TV y Soundbar en armonía
Más ajustes de sonido
*La función Barra de Sonido puede variar según los modelos de TV.
**El control de la función Barra de Sonido puede variar según los modelos de la Barra de Sonido.
***La Barra de Sonido se puede comprar por separado.
Encuentra el ideal para tu espacio.
Desde los televisores de 55" para maratones de películas, hasta los televisores de 77" para los enfrentamientos deportivos más emocionantes, LG OLED G3 ofrece algo para todos con su amplia gama de tamaños.
Una imagen que compara los diferentes tamaños de LG OLED C3, mostrando 42", 48", 55", 65", 77", y 83".
Adaptado a tu gusto
*Imágenes de pantalla simuladas.
Mi perfil
Quick Card
Crea carpetas dedicadas para tus aplicaciones y servicios favoritos. Organízalas como desees, cámbialas y accede rápidamente a su contenido.
AI Picture Wizard
Elige tus imágenes favoritas y AI Picture Wizard analiza 85M de casos de 27 categorías distintas para establecer la nitidez, contraste y croma ideales para ti.
AI Concierge
Obtén recomendaciones de contenido nuevo para ver, según tu historial de búsqueda por voz.
Una imagen de un televisor LG OLED y control remoto. El botón de micrófono en el control remoto se ilumina, y las recomendaciones de palabras clave de búsqueda por voz aparecen en la pantalla.
*Imágenes de pantalla simuladas.
**Los menús y aplicaciones compatibles pueden variar según el país.
***Los menús que se muestran pueden ser diferentes al publicarse.
****Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.
Imágenes y Sonidos que cobran vida
Cine cautivador
La verdadera imagen
Bibliotecas de entretenimiento
*La disponibilidad de contenido y aplicaciones puede variar según el país o la región.
**Se requieren suscripciones separadas para los servicios OTT.
Sumérgete en aventuras épicas.
Una imagen de tres hombres jugando un video juego de carreras en un televisor LG OLED en un apartamento moderno de la ciudad.
*Tiempo de respuesta probado y certificado por Intertek.
**VRR es una especificación certificada de HDMI 2.1.
Configuración de juego en un vistazo
Tres pantallas de juego se muestran contra un fondo de gradiente negro. Una muestra un juego de carreras de coches con el tablero de juego flotando sobre la acción. Otro muestra un juego de ciencia ficción con el menú Game Optimizer. Y la última pantalla muestra la pestaña Game Optimizer sobre un juego de música.
El mejor complemento para los juegos que te dejan sin aliento
Imagen de la pantalla que muestra un partido de fútbol con un jugador vestido con una franja roja a punto de chutar el balón a través del estadio. El marcador del partido aparece en la parte inferior de la pantalla. El césped verde del campo se extiende más allá de la pantalla hasta el fondo negro.
*La imagen es para fines ilustrativos únicamente.
*El contenido y la certificación anteriores se refieren al modelo 65C3 y pueden variar según el modelo.
**Todos los modelos OLED 2023 de LG tienen un embalaje ecológico.
***Todos los modelos Z3, G3, C3, B3 y A3 están certificados como "Producto ecológico".
****La etiqueta "Reducción de la huella de CO2" se aplica a los modelos 77/65/55/48/42C3. Todos los modelos G3 y 83C3 llevan la etiqueta "CO2 medido".
1. α-realismo se refiere a la imagen realista y la calidad de sonido impulsado por el procesador AI α9 de LG 4K Gen6.
2. Comparado con modelos evo no OLED y basado en la medición Full White.
3. Dependiendo del entorno de instalación, puede haber una pequeña brecha entre el televisor y la pared. La instalación puede variar. Vea la guía de instalación para más detalles.
4. Se requiere membresía de transmisión de Netflix.
5. Se requiere suscripción de Disney+. Sujeto a los términos en http://www.disneyplus.com 2023 Disney y sus entidades relacionadas.
6. Amazon, Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.Amazon Prime membresía y/ o Prime Video
7. La suscripción requerida para Apple TV+. Apple, el logotipo de Apple y Apple TV son marcas comerciales de Apple Inc, registradas en los EE.UU. y otros países.
RESUMEN
DIMENSIONES
Especificaciones clave
VIDEOJUEGOS - Compatible con FreeSync (AMD)
Sí
VIDEOJUEGOS - Compatible G-Sync (Nvidia)
Sí
IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla
4K OLED
IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco
120Hz
IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen
Procesador α9 AI 4K Gen6
SONIDO - Dolby Atmos
Sí
SONIDO - Sistema de Altavoces
4.2 Ch
SONIDO - Salida de Audio
60W
IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores
OLED Color
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 222x703x27,2
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte
17,8
Todas las especificaciones
IMAGEN (PANTALLA)
Resolución de Pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tipo de Pantalla
4K OLED
Tasa de Refresco
120Hz
Amplia Gama de Colores
OLED Color
IMAGEN (PROCESANDO)
Control de Brillo AI
Sí
Selección de género AI
Sí (SDR/HDR)
Imagen AI
AI Picture Pro
Escalador AI
Superescalado AI 4K
Tecnología Dimming
Pixel Dimming
Mapeo Dinámico de Tonos
Sí (OLED Mapeo Dinámico de Tonos Pro)
FILMMAKER MODE™
Sí
HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
HFR (alta frecuencia de imagen)
4K 120 fps (HDMI, USB)
Motion
OLED Motion
Modo Imagen
10 modos (Asistente de imagen personalizado, Vívido, Estándar, Eco, Cine, Deportes, Juego, Filmmaker, (ISF)Experto(Habitación Iluminada), (ISF)Experto(Habitación oscura))
Procesador de Imagen
Procesador α9 AI 4K Gen6
VIDEOJUEGOS
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)
Sí
Compatible con FreeSync (AMD)
Sí
Optimizador de Juegos
Sí (Panel de Juego)
Compatible G-Sync (Nvidia)
Sí
Modo HGIG
Sí
VRR (Frecuencia de Actualización Variable)
Sí
SMART TV
Siempre Listo
Sí
Galería de arte
Sí
Configuración Familiar
Sí
Navegador Web Completo
Sí
Control por voz manos libres
Sí
Reconocimiento de Voz Inteligente
Sí
Canales LG
Sí
Control Magic Remote
Incorporado
Vista múltiple
Sí
Sistema Operativo (OS)
webOS 23
Compartir de Habitación a Habitación
Sí (Entrada/Salida)
Aplicación remota para smartphone
Sí (LG ThinQ)
Alerta Deportes
Sí
LG ThinQ® AI
Sí
Cámara USB Compatible
Sí
Funciona con Apple Airplay2
Sí
SONIDO
Afinación acústica IA
Sí
AI Sound
AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
Codificador de audio
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)
Salida de Audio
60W
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Clear Voice Pro
Sí
Dolby Atmos
Sí
LG Sonido Sync
Sí
Salida de Audio Simultánea
Sí
Modo audio Compartido
Sí
Dirección de Altavoz
Hacia Abajo
Sistema de Altavoces
4.2 Ch
WiSA Ready
Sí (hasta 2.1 canales)
ACCESIBILIDAD
Escala de Grises
Sí
Contraste Alto
Sí
Colores invertidos
Sí
DIMENSIONES Y REGULACIONES
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1 360x810x172
Peso del embalaje
24,7
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 222x703x27,2
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)
1 222x757x245
Base del TV (AnchoxProfundidad)
432x245
Peso del televisor sin soporte
17,8
Peso del televisor con soporte
22,0
Montaje VESA (ancho x alto, mm)
300x200
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806087098150
CONECTIVIDAD
Soporte Bluetooth
Sí (V5.0)
Entrada Ethernet
1ea
Canal HDMI de retorno de audio
eARC (HDMI 2)
Entrada HDMI
4ea (compartible con 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS como se especifica en HDMI 2.1 (4 puertos))
Entrada RF (antena/cable)
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Sí
SPDIF (salida óptica de audio digital)
1ea
Entrada USB
3ea (v 2.0)
Wi-Fi
Sí (Wi-Fi 6)
ENERGÍA
Fuente de alimentación (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Por debajo 0.5W
ACCESORIOS INCLUIDOS
Cable IR Blaster
Sí
Cable de alimentación
Sí (incluido)
Remoto
Magic Remote
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