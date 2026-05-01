TV LG Gallery AI de 65" – Jugadas que parecen arte, arte que parece real.

1)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y las funciones.

2)*La función requiere estar conectado a tu cuenta de Google Photos y tener al menos 10 fotos en la aplicación.

3)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

4)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

5)*El volumen de la gama de colores de la pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

6)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

7)*Debe activarse a través del menú Modo de Sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

8)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/Nano UHD habilitados para Re:New25, incluidos los modelos lanzados desde 2022 en adelante.

*Se requiere conexión a internet y los servicios de AI de terceros pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte LLM.

9)*Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que cuentan con EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta 'On Now' no está disponible en aplicaciones de Netflix y otros CP (proveedores de contenido), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta 'Generative AI' está disponible en ciertas regiones o modelos.

10)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado dependiendo de la región y la conectividad de red.

*El soporte de Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados desde 2024 en adelante, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Solo funciona con aplicaciones que admitan la cuenta de Voice ID.

*El bloqueo puede desbloquearse con una voz similar y, si la voz cambia por razones de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione eficazmente.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o suspensión sin previo aviso.

*My Page aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO UHD de 2026.

11)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el AI Chatbot con el servicio de atención al cliente.

*En países donde no se admite NLP, es posible que el acceso y uso de aplicaciones por voz no esté disponible.

12)*Proporciona acceso rápido a las funciones de AI del televisor, pero no tiene procesamiento de AI incorporado.

*El diseño, disponibilidad y funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región e idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El reconocimiento de voz de AI solo está disponible en países que admiten NLP en su idioma nativo.

13)*La disponibilidad de ciertos LG Channels varía según la región.

14)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

15)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El cronograma de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.