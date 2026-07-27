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Televisor LG 50'' UHD 4K - 50UR7800PSB - Más de 160 canales gratuitos
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*Consulte la galería de imágenes en la parte superior de la página para obtener una representación precisa.
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*Revisa en las especificaciones que modelos UHD tienen HDR10 Pro - Las especificaciones de cada modelo pueden cambiar según país o región
Mejora tu experiencia visual
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Control de brillo AI
Una pantalla, que muestra una imagen de un bosque, cuyo brillo se ajusta según el entorno.
La combinación perfecta para un sonido más potente
La mitad de la pantalla inferior y la mitad de la barra de sonido. El televisor muestra caballos blancos corriendo sobre el agua.
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*El soporte de funciones varía según el modelo de barra de sonido LG.
Se ajusta a ti
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*Se requieren suscripciones separadas para los servicios de streaming.
Mi perfil
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*Se puede crear una cantidad ilimitada de perfiles; sin embargo, la pantalla de inicio solo mostrará hasta 10 perfiles.
Accesos rapidos
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AI Concierge
En la pantalla del televisor aparece la cara de un hombre y, cerca de él, las palabras clave recomendadas.
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*'Palabra clave para ti' solo se puede proporcionar en países que admitan NLP en su idioma nativo.
Asistente inteligente y conectividad
Logotipo de Apple AirPlay. Logotipo de funciona con Apple Hom
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*Los menús y las aplicaciones compatibles pueden variar según el país.
*La disponibilidad de Voice Command puede variar según el producto y el país.
*Los menús que se muestran pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.
*La compatibilidad con AirPlay 2 y HomeKit puede variar según la región.
FILMMAKER MODE™
Un director de cine está mirando un gran monitor de televisión, editando algo. La pantalla de televisión muestra una grúa torre en un cielo violeta. El logotipo del modo FILMAKER se encuentra en la esquina inferior derecha.
A movie director is looking at a big TV monitor, editing something. The TV screen shows a tower crane in purple sky. FILMMAKER Mode logo is placed on bottom right corner.
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*La disponibilidad del contenido y la aplicación puede variar según el país o la región. Se requiere suscripción por separado para Disney . (c) 2022 Disney y sus entidades relacionadas.
*Amazon, Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Se aplican tarifas de membresía de Amazon Prime y/o Prime Video. Visite primevideo.com/terms para obtener más detalles.
*Los servicios admitidos pueden diferir según el país.
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*Los elementos del menú Game Optimizer pueden variar según la serie.
*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de juegos y pantallas de TV que se reúnen para especificar y poner a disposición del público pautas para mejorar las experiencias de juego de los consumidores en HDR.
*Las asociaciones admitidas pueden variar según el país.
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Cámara inteligente LG
Una mujer está sentada en el reposabrazos de un sofá, con un ordenador portátil en la mano y viendo la televisión. Dentro del televisor, en la gran pantalla, se ven cuatro personajes y una videoconferencia.
A woman is sitting on an armrest of a sofa, holding a laptop and watching TV. Inside the TV on the big screen, you can see four characters and a video conference.
*La disponibilidad puede variar según país/región.
A woman is sitting on an armrest of a sofa, holding a laptop and watching TV. Inside the TV on the big screen, you can see four characters and a video conference.
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Optimizador de juegos y Game Dashboard
HGiG
Juegos en la nube
RESUMEN
DIMENSIONES
Especificaciones clave
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 121x651x57,1
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte
11,7
Todas las especificaciones
DIMENSIONES Y REGULACIONES
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 121x651x57,1
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)
1 121x716x230
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1 215x775x152
Base del TV (AnchoxProfundidad)
859x230
Peso del televisor sin soporte
11,7
Peso del televisor con soporte
11,8
Peso del embalaje
14,5
Montaje VESA (ancho x alto, mm)
200x200
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806087958072
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