Combo TV 77" OLED B5 + 50" UHD – TV ultra grande sin perder definición + TV UHD 50" con Inteligencia Artificial.
OLED77B5.50UA800
Características principales:
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 8 AI Gen2
- Los niveles reales del color negro en cada píxel crean un contraste, una profundidad y un detalle asombrosos
- 100 % de fidelidad de color para colores reales. 100 % de volumen de color para tonos más intensos.
- Colores y detalles impresionantes con HDR10 Pro 4K
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 4K AI Gen8
- Nuevo botón de IA, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
2 Productos en este paquete
*Omdia. 12 años de ser el n.º 1 en unidades más vendidas entre 2013 y 2024. Este resultado no constituye una garantía de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para obtener más información.
El procesador alpha 8 AI Gen2, que es más inteligente y rápido, es el resultado de una década de innovación
El motor de IA del procesador puede reconocer el contenido por género. Con base en esta información, ofrece las configuraciones de calidad de imagen óptimas para mayor profundidad y detalle.
*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 7 AI Gen8, según una comparación de las especificaciones internas.
Negro perfecto incluso en espacios luminosos u oscuros
Negro Perfecto está verificado por UL y ofrece niveles de negro reales para mejorar el brillo y el contraste percibidos, ya sea que haya luz u oscuridad a tu alrededor.
*La pantalla LG OLED está verificada por UL para un negro perfecto, medido según los estándares IDMS 11.5 de reflexión de aro de luz, basado en un entorno de iluminación típico (de 200 a 500 lux).
*El rendimiento real puede variar según la iluminación del ambiente y el entorno de visualización.
Presentamos el procesador alpha 7 AI Gen8 poderoso e inteligente
Con mejoras significativas en el desempeño, el procesamiento más rápido del procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mayor nitidez y profundidad que antes.
*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 5 AI Gen6, según una comparación de las especificaciones internas.
El superescalamiento de 4K le da vida a cada cuadro
El poderoso procesador de LG impulsa la resolución a la calidad original. Disfruta la resolución, el brillo y la claridad mejorados del superescalamiento 4K.
*La calidad de la imagen del contenido mejorado variará según la resolución de origen.
- 50" LG UHD AI 4K Smart TV 2025 - UA8000 + de 160 canales gratis
- TV 77” LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025 – Incluye Magic remote IA
Especificaciones clave
Tipo de Pantalla
4K UHD
Tasa de Refresco
60Hz
Procesador de Imagen
Procesador α7 AI 4K Gen8
HDR (Alto Rango Dinámico)
HDR10 / HLG
Salida de Audio
20W
Sistema de Altavoces
2.0 Ch
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 122 x 654 x 67,9
Peso del televisor sin soporte
9,4
Todas las especificaciones
DIMENSIONES Y REGULACIONES
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 122 x 654 x 67,9
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1 215 x 760 x 142
Peso del embalaje
11,8
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)
1 122 x 718 x 230
Base del TV (AnchoxProfundidad)
941 x 230
Peso del televisor sin soporte
9,4
Peso del televisor con soporte
9,5
Montaje VESA (ancho x alto, mm)
200 x 200
ACCESIBILIDAD
Escala de Grises
Si
Contraste Alto
Si
Colores invertidos
Si
SONIDO
AI Sound
IA Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix)
Afinación acústica IA
Listo (requiere Magic Remote)
Codificador de audio
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)
Salida de Audio
20W
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Clear Voice Pro
Si (Nivelación automática de volumen)
LG Sonido Sync
Si
Salida de Audio Simultánea
Si
Modo audio Compartido
Si
Dirección de Altavoz
Hacia Abajo
Sistema de Altavoces
2.0 Ch
WOW Orquesta
Si
CONECTIVIDAD
Canal HDMI de retorno de audio
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Sí (V5.0)
Entrada Ethernet
1ea
Entrada HDMI
3ea (soporte eARC, ALLM)
Entrada RF (antena/cable)
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Si
SPDIF (salida óptica de audio digital)
1ea
Entrada USB
1ea (v 2.0)
Wi-Fi
Sí (Wi-Fi 5)
IMAGEN (PANTALLA)
Tipo de Retroiluminación
Directa
Resolución de Pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tipo de Pantalla
4K UHD
Tasa de Refresco
60Hz
VIDEOJUEGOS
Optimizador de Juegos
Sí (Panel de Juego)
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)
Si
Modo HGIG
Si
VRR (Frecuencia de Actualización Variable)
Sí (Hasta 60Hz)
IMAGEN (PROCESANDO)
Mapeo Dinámico de Tonos
Si
Escalador AI
Superescalado 4K
Calibración Automática
Si
FILMMAKER MODE™
Si
HDR (Alto Rango Dinámico)
HDR10 / HLG
Modo Imagen
10 modos
Procesador de Imagen
Procesador α7 AI 4K Gen8
TRANSMISIÓN
Recepción de televisión analoga
NTSC/PAL-M/PAL-N
Recepción de televisión digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)
ENERGÍA
Fuente de alimentación (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Por debajo 0.5W
SMART TV
AI Chatbot
Si
Navegador Web Completo
Si
Google Cast
Si
Google Home / Hub
Si
Panel de Control
Si
Reconocimiento de Voz Inteligente
Listo (requiere Magic Remote)
Canales LG
Si
Control Magic Remote
Listo (requiere Magic Remote)
Vista múltiple
Si
Sistema Operativo (OS)
webOS 25
Aplicación remota para smartphone
Sí (LG ThinQ)
Cámara USB Compatible
Si
Voice ID
Listo (requiere Magic Remote)
Funciona con Apple Airplay
Si
Compatible con Apple Home
Si
ACCESORIOS INCLUIDOS
Cable de alimentación
Sí (Desmontable)
Remoto
Control remoto estándar
Especificaciones clave
Tipo de Pantalla
4K OLED
Tasa de Refresco
120Hz
Amplia Gama de Colores
OLED Color
Procesador de Imagen
Procesador α8 AI 4K Gen2
HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
Compatible G-Sync (Nvidia)
Si
Compatible con FreeSync (AMD)
Si
Salida de Audio
20W
Sistema de Altavoces
2.0 Ch
Dolby Atmos
Si
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 719 x 989 x 50,9
Peso del televisor sin soporte
22,9
Todas las especificaciones
IMAGEN (PANTALLA)
Tipo de Pantalla
4K OLED
Resolución de Pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tasa de Refresco
120Hz
Amplia Gama de Colores
OLED Color
IMAGEN (PROCESANDO)
Procesador de Imagen
Procesador α8 AI 4K Gen2
Escalador AI
α8 IA Super Upscaling 4K
Mapeo Dinámico de Tonos
Sí (Mapeo Dinámico de Tonos Pro)
Selección de género AI
Sí (SDR/HDR)
Control de Brillo AI
Si
HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Si
HFR (alta frecuencia de imagen)
4K 120 fps (HDMI)
Tecnología Dimming
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Modo Imagen
10 modos
AI Picture Pro
Si
Calibración Automática
Si
QMS (Cambio Rápido de Medios)
Si
VIDEOJUEGOS
Compatible G-Sync (Nvidia)
Si
Compatible con FreeSync (AMD)
Si
Modo HGIG
Si
Optimizador de Juegos
Sí (Panel de Juego)
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)
Si
VRR (Frecuencia de Actualización Variable)
Si (Hasta 120Hz)
Dolby Vision para juegos (4k 120Hz)
Si
Tiempo de respuesta
Menos que 0.1ms
SMART TV
Sistema Operativo (OS)
webOS 25
Cámara USB Compatible
Si
AI Chatbot
Si
Siempre Listo
Si
Navegador Web Completo
Si
Google Cast
Si
Google Home / Hub
Si
Panel de Control
Si
Reconocimiento de Voz Inteligente
Si
Canales LG
Si
Control Magic Remote
Incorporado
Vista múltiple
Si
Aplicación remota para smartphone
Sí (LG ThinQ)
Voice ID
Si
Funciona con Apple Airplay
Si
Compatible con Apple Home
Si
SONIDO
Dolby Atmos
Si
AI Sound
IA Sound Pro α8 (Virtual 9.1.2 Up- mix)
Clear Voice Pro
Si (Nivelación automática de volumen)
WiSA Ready
Sí (hasta 2.1 canales)
LG Sonido Sync
Si
Modo audio Compartido
Si
Salida de Audio Simultánea
Si
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Afinación acústica IA
Si
Codificador de audio
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)
Salida de Audio
20W
Dirección de Altavoz
Hacia Abajo
Sistema de Altavoces
2.0 Ch
WOW Orquesta
Si
ACCESIBILIDAD
Contraste Alto
Si
Escala de Grises
Si
Colores invertidos
Si
DIMENSIONES Y REGULACIONES
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 719 x 989 x 50,9
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)
1 719 x 1 057 x 319
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1 839 x 1 130 x 200
Base del TV (AnchoxProfundidad)
1 403 x 319
Peso del televisor sin soporte
22,9
Peso del televisor con soporte
23,5
Peso del embalaje
33,5
Montaje VESA (ancho x alto, mm)
300 x 200
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096331200
CONECTIVIDAD
Canal HDMI de retorno de audio
eARC (HDMI 3)
Soporte Bluetooth
Si (v 5.1)
Entrada Ethernet
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Si
SPDIF (salida óptica de audio digital)
1ea
Entrada HDMI
4ea (soporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 puertos))
Entrada RF (antena/cable)
1ea
Entrada USB
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Sí (Wi-Fi 6)
ENERGÍA
Fuente de alimentación (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Por debajo 0.5W
ACCESORIOS INCLUIDOS
Cable de alimentación
Sí (incluido)
Remoto
Magic Remote MR25
TRANSMISIÓN
Recepción de televisión analoga
NTSC/PAL-M/PAL-N
Recepción de televisión digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)
