TV LG MRGB AI de 75" – Colores del partido más reales en gran formato

1)*La pantalla LG MRGB está certificada por Intertek para Cobertura de Color Doble 100% medida según la cláusula 5.18 de IDMS v1.2.

*MRGB evo ofrece colores vivos y ricos, alcanzando más del 75% de la gama de color BT.2020 por relación de área.

2)*Las imágenes anteriores son simuladas con fines ilustrativos.

3)*Comparado con el procesador alpha 8 AI 4K Gen2 de 2025 según comparación interna de especificaciones.

4)*Los televisores MRGB85 (excepto el modelo de 86 pulgadas) han sido verificados para cumplir con los requisitos eyesafe® 3.0, un programa desarrollado por eyesafe Inc. y evaluado por UL Solutions bajo condiciones específicas.

*El rendimiento puede variar según el modelo, la configuración, las condiciones de uso y el entorno.

5)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de origen.

6)*Debe activarse desde el menú de Modo de Sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

7)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

8)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD habilitados para el Programa webOS Re:New, incluidos modelos lanzados desde 2022 en adelante.

*Se requiere conexión a internet, y los servicios de IA de socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece compatibilidad con LLM.

9)*Es posible que algunas de estas funciones no estén disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta "In This Scene" está disponible en países que admiten EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta "On Now" no está disponible en Netflix y otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta "Generative AI" está disponible en ciertas regiones o modelos.

10)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados desde 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede desbloquearse con una voz similar, y si la voz cambia por razones de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar correctamente.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o discontinuación sin previo aviso.

*My Page aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD de 2026.

11)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el AI Chatbot con el servicio al cliente.

*En países donde NLP no está disponible, el acceso y uso de aplicaciones por voz puede no estar disponible.

12)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

13)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del televisor, pero no tiene procesamiento de IA integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El reconocimiento de voz AI solo está disponible en países que admiten NLP en su idioma nativo.

14)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completas.

15)*La función opera cuando estás conectado a tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

16)*El ahorro de energía aplica solo cuando Gallery Mode y Always Ready están activados simultáneamente. Si Always Ready está desactivado, Gallery Mode consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.

17)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

18)*Los Motion Sensor solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

19)*La disponibilidad de ciertos canales de LG Channels varía según la región.

20)*LG es compatible con dispositivos 'Matter' Wi-Fi. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

21)*La validación de AMD FreeSync Premium se basa en baja latencia de entrada, reducción de stuttering y rendimiento libre de parpadeo.

*144Hz solo funciona con juegos o entradas de PC compatibles con 144Hz.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede reducirse para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 288 ofrece una tasa de refresco de hasta 288Hz en resolución Full HD optimizada para una experiencia de juego ultra fluida.

22)*Se requiere suscripción. Las ofertas del servicio pueden variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

23)*En modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

24)*La compatibilidad con servicios de cloud gaming puede variar.

*Algunos servicios de gaming pueden requerir suscripción y gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

25)*La tarjeta "In This Scene" está disponible en países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por acciones o decisiones tomadas con base en dicha información.

26)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision es compatible.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las aplicaciones AppleTV+ y Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

27)*El Soundbar se puede adquirir por separado.

*El control de Sound Mode puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto de LG TV está limitado a ciertas funciones.

28)*La Eficiencia de Recursos aplica a los siguientes modelos y tiene validez hasta el 31 de diciembre de 2026: OLED W6, G6, C6, CS6, B6, MRGB95, 9M, 85 QNED85.

*Visita https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home para obtener más información.