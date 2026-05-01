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TV LG MRGB AI de 86" – Los colores reales, jugadas perfectas en gran formato.

TV LG MRGB AI de 86" – Los colores reales, jugadas perfectas en gran formato.

86MRGB85BSC
Vista frontal de TV LG MRGB AI de 86" – Los colores reales, jugadas perfectas en gran formato. 86MRGB85BSC
The front view of LG Mini RGB evo AI MRGB85, released in 2026, displays a crystalline image of sharply defined multicolored facets, featuring an 75-inch display, webOS, RGB Primary Color Pro, and the alpha 8 AI Processor 4K Gen3.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 shown in front and side views highlights a 75-inch display with a 1677 mm-wide screen, a 966 mm screen height, a 1032 mm height with stand, a 51.6 mm depth, and a stand footprint measuring 1499 by 359 mm.
LG Mini RGB evo AI MRGB85, featuring RGB Primary Color Pro, delivers 100% color coverage of DCI-P3 and Adobe RGB, certified by Intertek.
RGB Primary Color Pro, used in LG Mini RGB evo AI MRGB85, features a split image comparing conventional LED color on the left with brighter, more saturated buildings on the right, highlighting 100% DCI-P3 and 100% Adobe RGB coverage.
LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 highlights Precision Dimming through a split image comparing conventional LED on the left with deeper blacks and improved contrast definition on the right, powered by the alpha 8 AI Processor.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG Mini RGB evo AI MRGB85, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 highlights visually lossless quality by displaying a vibrant landscape with clear depth against a dark surrounding area, reflecting visual performance like a wired TV connection.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 highlights visually lossless quality by displaying a vibrant landscape with clear depth against a dark surrounding area, reflecting visual performance like a wired TV connection.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 highlights visually lossless quality by displaying a vibrant landscape with clear depth against a dark surrounding area, reflecting visual performance like a wired TV connection.
Vista frontal de TV LG MRGB AI de 86" – Los colores reales, jugadas perfectas en gran formato. 86MRGB85BSC
The front view of LG Mini RGB evo AI MRGB85, released in 2026, displays a crystalline image of sharply defined multicolored facets, featuring an 75-inch display, webOS, RGB Primary Color Pro, and the alpha 8 AI Processor 4K Gen3.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 shown in front and side views highlights a 75-inch display with a 1677 mm-wide screen, a 966 mm screen height, a 1032 mm height with stand, a 51.6 mm depth, and a stand footprint measuring 1499 by 359 mm.
LG Mini RGB evo AI MRGB85, featuring RGB Primary Color Pro, delivers 100% color coverage of DCI-P3 and Adobe RGB, certified by Intertek.
RGB Primary Color Pro, used in LG Mini RGB evo AI MRGB85, features a split image comparing conventional LED color on the left with brighter, more saturated buildings on the right, highlighting 100% DCI-P3 and 100% Adobe RGB coverage.
LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 highlights Precision Dimming through a split image comparing conventional LED on the left with deeper blacks and improved contrast definition on the right, powered by the alpha 8 AI Processor.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG Shield, applied to LG Mini RGB evo AI MRGB85, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 highlights visually lossless quality by displaying a vibrant landscape with clear depth against a dark surrounding area, reflecting visual performance like a wired TV connection.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 highlights visually lossless quality by displaying a vibrant landscape with clear depth against a dark surrounding area, reflecting visual performance like a wired TV connection.
LG Mini RGB evo AI MRGB85 highlights visually lossless quality by displaying a vibrant landscape with clear depth against a dark surrounding area, reflecting visual performance like a wired TV connection.

Características principales:

    Insignia de Ganador de los CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Ciberseguridad para LG Shield

    CES Innovation Awards - Ganador (LG Shield)

    Ciberseguridad

    Insignia de Ganador de los CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial para Multi-AI

    CES Innovation Awards - Ganador (Multi-AI)

    Inteligencia Artificial

    Insignia AVForums Editor's Choice como Mejor Sistema Smart TV por 8 años consecutivos, incluido 2025/26

    AVForums Editor's Choice - Mejor Sistema Smart TV 2025/26

    "8 Años como el Mejor Sistema Smart TV"

    *Los CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos enviados a los jueces. CTA no verificó la precisión de ninguna postulación ni de los argumentos presentados, y no evaluó el producto al que se otorgó el premio.

    ¿Por qué MRGB evo?

    El MRGB85 evo AI con cobertura de color certificada Doble 100% llena la pantalla con degradados de color ricos y fluidos, ofreciendo 100% de cobertura en DCI-P3 y Adobe RGB.

    Cobertura de color certificada Doble 100%

    El MRGB85 evo AI destaca el Precision Dimming para un contraste mejorado mediante una imagen dividida que compara el LED convencional a la izquierda con negros más profundos y mayor definición de contraste a la derecha.

    Precision Dimming para un contraste mejorado

    El MRGB85 evo AI con Multi AI webOS galardonado se presenta sobre un fondo oscuro con los logotipos de Microsoft Copilot y Google Gemini, lo que indica compatibilidad con servicios de inteligencia artificial accesibles desde la interfaz del televisor.

    Multi AI webOS galardonado

    El MRGB85 evo AI presenta AI Hub para personalización, con un símbolo de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

    AI Hub para personalización

    El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, resaltando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema.

    Protegido por LG Shield

    ¿Qué es el MRGB85 evo?

    El MRGB85 evo ofrece una precisión superior gracias a la avanzada tecnología de color de LG, brindando una reproducción de color precisa y vibrante mediante la tecnología patentada Tandem LED de LG, que apila múltiples capas de color RGB sin necesidad de chips LED R con LED de accionamiento independiente. Con el procesador alpha 8 AI, disfruta de una experiencia visual enriquecida con Cobertura de Color Doble 100% que amantes del cine y entusiastas de la fotografía adorarán.

    *A diferencia de los televisores "Micro" RGB, los televisores "Mini" RGB no incluyen chips LED R, ni sus chips funcionan de manera independiente.

    RGB Primary Color Pro

    Cobertura de color certificada Doble 100% para una experiencia visual verdaderamente rica y vibrante

    La excepcional reproducción de color del MRGB85 evo está certificada con 100% de cobertura de color en dos estándares: DCI-P3 y Adobe RGB, garantizando una experiencia de color vibrante que amantes del cine y entusiastas de la fotografía adorarán.1)

    RGB Primary Color Pro, presente en el MRGB85 evo AI, muestra una imagen dividida que compara el color LED convencional a la izquierda con edificios más brillantes y saturados a la derecha, destacando la cobertura del 100% DCI-P3 y el 100% Adobe RGB.

    RGB Primary Color Pro, presente en el MRGB85 evo AI, muestra una imagen dividida que compara el color LED convencional a la izquierda con edificios más brillantes y saturados a la derecha, destacando la cobertura del 100% DCI-P3 y el 100% Adobe RGB.

    El MRGB85 evo AI, equipado con RGB Primary Color Pro, ofrece 100% de cobertura de color en DCI-P3 y Adobe RGB, certificado por Intertek.

    El MRGB85 evo AI, equipado con RGB Primary Color Pro, ofrece 100% de cobertura de color en DCI-P3 y Adobe RGB, certificado por Intertek.

    Precision Dimming

    Contraste rico impulsado por el procesador alpha 8 AI

    El procesador alpha 8 AI controla la luz con precisión inteligente, gestionando bloques de atenuación avanzados para crear un contraste más profundo y mejorar el detalle y la claridad de cada fotograma.2)

    El MRGB85 evo AI destaca el Precision Dimming mediante una imagen dividida que compara el LED convencional a la izquierda con negros más profundos y mayor definición de contraste a la derecha, impulsado por el procesador alpha 8 AI.

    El MRGB85 evo AI destaca el Precision Dimming mediante una imagen dividida que compara el LED convencional a la izquierda con negros más profundos y mayor definición de contraste a la derecha, impulsado por el procesador alpha 8 AI.

    Procesador alpha 8 AI 4K Gen3

    Motor de IA avanzado con rendimiento NPU X5.0 más rápido

    Nuestro procesador de próxima generación potencia las capacidades de tu televisor, permitiendo que la IA ofrezca una experiencia de visualización adaptada a tus preferencias con detalles 4K más nítidos, sonido más rico y colores vibrantes. 3)

    El procesador alpha 8 AI 4K Gen3 del MRGB85 evo AI brilla con luz azul sobre una placa de circuito, destacando el rendimiento de procesamiento de IA con NPU hasta X5.0 más rápido, GPU con procesamiento 10% más potente y 20% más de capacidad de memoria.

    El procesador alpha 8 AI 4K Gen3 del MRGB85 evo AI brilla con luz azul sobre una placa de circuito, destacando el rendimiento de procesamiento de IA con NPU hasta X5.0 más rápido, GPU con procesamiento 10% más potente y 20% más de capacidad de memoria.

    ¿Por qué LG AI TV?

    LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, haciendo cada día más inteligente con el AI Hub personalizado

    Explora más sobre LG AI TV

    AI HDR Remastering

    Mejora cada fotograma a calidad HDR

    La IA optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste, y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para obtener imágenes más ricas y realistas.

    Descubre los 3 beneficios más destacados de AI Hub

    Búsqueda avanzada Multi AI con Google Gemini y Microsoft Copilot

    Simplemente di lo que estás buscando y selecciona el modelo de IA que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.8)

    Recibe recomendaciones de contenido e información personalizadas

    AI Concierge sugiere contenido y novedades adaptados a tus intereses. In This Scene ofrece recomendaciones e información relevante según lo que estás viendo, mientras que Generative AI permite buscar y crear imágenes.9)

    LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a My Page personalizada para ti

    En My Page puedes ver todo de un vistazo: desde el clima, el calendario y widgets hasta los marcadores de tus deportes favoritos.10)

    La insignia de Ganador de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

    La insignia de Ganador de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La Arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

    Multi AI webOS galardonado

    webOS galardonado ahora protegido por LG Shield

    La insignia AVForums Editor's Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema Smart TV 2025/2026.

    La insignia AVForums Editor's Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema Smart TV 2025/2026.

    8 Años como el Mejor Sistema Smart TV

    El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, resaltando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema. También se muestra la insignia de Ganador de los CES Innovation Awards 2026.

    El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, resaltando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema. También se muestra la insignia de Ganador de los CES Innovation Awards 2026.

    LG Shield

    Seguridad en la que puedes confiar

    Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan que tus datos estén protegidos con almacenamiento y gestión segura de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta a eventos de seguridad, y gestión segura de actualizaciones.

    Seguridad en la que puedes confiar Conoce más sobre LG Shield

    Programa webOS Re:New

    Actualiza tu televisor hasta por 5 años gratis12)

    LG Quad Protection se muestra mediante cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono representa: Protección contra rayos, Protección contra humedad, Protección contra sobretensiones y Protección de webOS con LG Shield.

    LG Quad Protection se muestra mediante cuatro íconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada ícono representa: Protección contra rayos, Protección contra humedad, Protección contra sobretensiones y Protección de webOS con LG Shield.

    LG Quad Protection

    Tu televisor LG está diseñado para durar con LG Quad Protection

    Desde el hardware hasta el software, tu televisor LG está protegido. Los condensadores integrados protegen contra altas tensiones, incluyendo rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores resguardan los chipsets de la humedad, y tus datos permanecen seguros con LG Shield.

    AI Magic Remote

    Navega fácilmente y apunta como un ratón de aire para disfrutar AI Hub

    Controla tu televisor fácilmente con AI Magic Remote. Con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, haz clic, arrastra y suelta como si fuera un ratón de aire, o simplemente habla para usar comandos de voz.13)

    El MRGB85 evo AI presenta AI Hub para personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

    Descubre obras maestras sin límites con LG Gallery+

    LG Gallery+

    Personaliza tu espacio con una variedad de contenidos para elegir

    LG Gallery+ te da acceso a más de 100+ obras de arte, videos ambientales y otros contenidos visuales para elevar tu espacio. Con actualizaciones periódicas de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido curado que refleje tu estilo.14)

    LG Gallery+ del MRGB85 evo AI con BGM and Music Lounge muestra la escena del lago forestal "Forest Evening" en pantalla, con un panel de interfaz de Music Lounge visible para música ambiental, reproducción vía Bluetooth y controles.

    LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

    BGM with Music Lounge

    Crea el ambiente perfecto con música

    Crea la atmósfera adecuada con música que complemente tus visuales. Usa música recomendada según tus preferencias o conéctate vía Bluetooth para reproducir tus propias pistas.

    El MRGB85 evo AI muestra una cuadrícula de Google Photos con fotos familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum "Viaje en familia" activado.

    El MRGB85 evo AI muestra una cuadrícula de Google Photos con fotos familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum "Viaje en familia" activado.

    My Photos

    Accede fácilmente a Google Photos y muestra tus recuerdos

    Conecta cómodamente tu cuenta de Google Photos a tu televisor usando solo tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando el contenido de tu propia biblioteca de fotos.15)

    El MRGB85 evo AI está montado en la pared sobre una consola roja, mostrando un panel de información con clima, puntajes deportivos, TV Scheduler y Home Hub.

    LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

    Information Board

    Mantente informado con un panel personalizado todo en uno

    Consulta información importante de un vistazo. Obtén actualizaciones del clima, alertas deportivas, consulta tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de contenido y más.

    Gallery Mode

    Cambia de televisor a obra de arte sin interrupciones

    Con Gallery Mode activado, tu televisor puede seguir ahorrando energía mientras muestra las obras de arte que seleccionaste, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.16)

    Auto Brightness Control

    Brillo óptimo con cualquier iluminación

    Brightness Control ajusta automáticamente la salida de la pantalla según la iluminación ambiental, garantizando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.17)

    Motion Sensor

    Responde a tu presencia

    La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo según si estás cerca o no.18)

    LG Channels

    Entretenimiento sin fin, completamente gratis

    LG Channels reúne contenido variado de plataformas en vivo y a demanda en un solo hub, facilitando más que nunca encontrar el contenido que te encanta.19)

    El MRGB85 evo AI con Smart Connectivity muestra la interfaz de Home Hub en pantalla, con conexiones a Google Home y LG ThinQ, y paneles para televisor, dispositivos y aplicaciones en un único diseño de control.

    LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

    Smart Connectivity

    Home Hub, tu plataforma integral para el hogar inteligente

    Home Hub conecta todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa sin interrupciones con tus dispositivos IoT del hogar a través de Google Home y más.20)

    Entra a un mundo diseñado para ganar

    Ultimate Gameplay

    Juega para ganar con tasas de refresco mejoradas de hasta 288Hz

    Experimenta gaming ultra rápido con 144Hz, AMD FreeSync Premium y VRR. Con Motion Booster que lleva las tasas de refresco hasta 288Hz para reducir el desenfoque de movimiento, y el primer controlador certificado BT ULL, disfruta de un rendimiento de alto nivel, ideal para gaming competitivo.21)

    El MRGB85 evo AI con Ultimate Gameplay muestra una vibrante escena de carreras de alta velocidad con un recuadro de comparación borroso que destaca Motion Booster 288, compatible con 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

    El MRGB85 evo AI con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en pantalla junto al logotipo de GeForce NOW, presentando acceso a cloud gaming dentro de la interfaz del televisor.

    El MRGB85 evo AI con NVIDIA GeForce NOW muestra Borderlands 4 en pantalla junto al logotipo de GeForce NOW, presentando acceso a cloud gaming dentro de la interfaz del televisor.

    NVIDIA GeForce NOW

    El primer cloud gaming del mundo en 4K 120Hz HDR

    Juega títulos en 4K 120Hz HDR en tu televisor sin necesidad de un dispositivo adicional a través de NVIDIA GeForce NOW. Impulsado por la arquitectura NVIDIA Blackwell, disfruta del cloud gaming de alta gama con el rendimiento de GeForce RTX 5080.22)

    El MRGB85 evo AI con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un controlador inalámbrico etiquetado como "Razer Wolverine V3 Bluetooth", indicando soporte optimizado de controladores Bluetooth para un gameplay responsivo.

    El MRGB85 evo AI con Bluetooth Ultra Low Latency muestra en pantalla un controlador inalámbrico etiquetado como "Razer Wolverine V3 Bluetooth", indicando soporte optimizado de controladores Bluetooth para un gameplay responsivo.

    Bluetooth Ultra Low Latency

    El primer televisor del mundo con soporte para controladores Bluetooth Ultra Low Latency

    Experimenta cloud gaming de alto rendimiento con latencia ultra baja gracias al soporte de controladores Bluetooth Ultra Low Latency, reduciendo el retardo de entrada a menos de 3.0ms. Disfruta de un control fluido y responsivo que se siente igual que una conexión por cable, incluso cuando juegas en la nube.23)

    El MRGB85 evo AI muestra LG Gaming Portal en la pantalla de webOS, mostrando un hub de gaming con una interfaz de un solo paso que da acceso a múltiples aplicaciones de juegos a través de servicios de cloud gaming como NVIDIA GeForce NOW y apps de webOS.

    LG Mini RGB evo AI MRGB85 displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

    LG Gaming Portal

    Tu hub definitivo para gaming, sin consola

    Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y más. Encuentra fácilmente juegos compatibles con control remoto o gamepad, e incluso compite con otros jugadores a través de Challenge Mode.24)

    El MRGB85 evo AI con Game Dashboard and Optimizer muestra pantallas de juego en paralelo y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de gameplay como tasa de refresco, latencia y modos visuales en tiempo real.

    El MRGB85 evo AI con Game Dashboard and Optimizer muestra pantallas de juego en paralelo y un menú en pantalla para ajustar configuraciones de gameplay como tasa de refresco, latencia y modos visuales en tiempo real.

    Game Dashboard & Optimizer

    Ajusta fácilmente la configuración de juego a tu estilo de juego

    Personaliza tu experiencia de gaming fácilmente usando Game Dashboard para control rápido en tiempo real y Game Optimizer para ajustar tu configuración preferida. Regula la tasa de refresco, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego con facilidad.

    Vívete cada partido deportivo en su totalidad

    El MRGB85 evo AI Sports Forecast by AI Concierge muestra un partido de fútbol en vivo con un panel de IA en pantalla que presenta predicciones, análisis del juego y datos de la liga, mostrando cómo la IA analiza el juego para pronosticar los resultados del partido.
    El MRGB85 evo AI con TruMotion destaca el suavizado de movimiento en una escena de fútbol en pantalla dividida, contrastando la acción borrosa con TruMotion Off y el movimiento nítido y claro con TruMotion On para resaltar la claridad en deportes de ritmo rápido.
    El MRGB85 evo AI muestra una escena de drama con una persona en un auto, luego aparece una Sports Alert para un partido de fútbol en vivo con marcadores en tiempo real y, al presionarla, cambia directamente al partido en vivo.
    El MRGB85 evo AI Sports Forecast by AI Concierge muestra un partido de fútbol en vivo con un panel de IA en pantalla que presenta predicciones, análisis del juego y datos de la liga, mostrando cómo la IA analiza el juego para pronosticar los resultados del partido.
    El MRGB85 evo AI con TruMotion destaca el suavizado de movimiento en una escena de fútbol en pantalla dividida, contrastando la acción borrosa con TruMotion Off y el movimiento nítido y claro con TruMotion On para resaltar la claridad en deportes de ritmo rápido.
    El MRGB85 evo AI muestra una escena de drama con una persona en un auto, luego aparece una Sports Alert para un partido de fútbol en vivo con marcadores en tiempo real y, al presionarla, cambia directamente al partido en vivo.
    Sports Forecast by AI Concierge

    Recibe predicciones de juego con IA

    La IA analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecer predicciones del partido. Anima más fuerte y disfruta apoyando a tu equipo armado con estos análisis generados por IA.25)

    TruMotion

    Suavizado de movimiento que se adapta a cada género

    AI Genre Selection identifica el género del contenido y TruMotion ajusta los niveles de vibración para aplicar la cantidad correcta de suavizado para una experiencia de visualización natural en películas, deportes y más.

    Sports Alert

    Configura alertas y no te pierdas ningún momento

    No te pierdas ni un momento de la acción. Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre el calendario de partidos de tu equipo, puntajes y más.

    Cine verdadero, preservado en cada detalle

    Dolby Vision & FILMMAKER Ambient MODE

    Vive el cine tal como el director lo pensó con Dolby Vision y FILMMAKER MODE con Ambient Light Compensation, que se adapta al entorno y mantiene los visuales lo más fiel posible a su forma original.26)

    Dolby Atmos

    Al representar el sonido como objetos de audio envolventes en 360° en lugar de canales estáticos, el sistema crea un entorno de cine en casa donde el detalle y la profundidad permanecen fieles a la escena.

    LG Soundbar eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

    WOW Orchestra

    Sistema de sonido envolvente completo sincronizado entre LG TV y Soundbar

    Al sincronizar el televisor y el Soundbar como una sola unidad, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para una experiencia de sonido envolvente más completa.27)

    El MRGB85 evo AI con WOW Orchestra muestra una escena de concierto con un Soundbar debajo de la pantalla, mientras ondas de sonido gráficas se extienden por el salón para transmitir sonido envolvente sincronizado.

    El MRGB85 evo AI certificado por Intertek para eficiencia de recursos, mostrado con una insignia de certificación que enfatiza la reducción del impacto ambiental en materiales, uso de energía y contenido reciclado.

    El MRGB85 evo AI certificado por Intertek para eficiencia de recursos, mostrado con una insignia de certificación que enfatiza la reducción del impacto ambiental en materiales, uso de energía y contenido reciclado.

    Eco friendly

    Las funciones de asistencia hacen la visualización más inclusiva

    Los televisores LG están diseñados para reducir el impacto ambiental y están certificados por Intertek para la eficiencia de recursos en uso de materiales, consumo de energía y contenido reciclado.28)

    Una familia con niños y sus abuelos está sentada junta en un sofá en un salón luminoso, sosteniendo un control remoto mientras ven televisión.

    Una familia con niños y sus abuelos está sentada junta en un sofá en un salón luminoso, sosteniendo un control remoto mientras ven televisión.

    Accesibilidad

    Las funciones de asistencia hacen la visualización más inclusiva

    Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, con funciones como Filtro de ajuste de color, Guía de lenguaje de señas y soporte directo de conectividad para dispositivos de asistencia auditiva.

    Disclaimer

     

    *The images above in this product detail page are for illustrative purposes only. Refer to the gallery images for a more accurate representation.

    *Specifications and features vary by region, model, and size.

    *Service availability varies by region and country.

    *Personalized services may vary depending on the policies of the 3rd party application.

    *LG Account and acceptance of relevant Terms & Conditions is required to access network-based smart services and features, including streaming apps. Without LG Account, only external device connections (e.g. via HDMI) and terrestrial/over-the-air TV (only for TVs with tuners) is available. There is no fee to create LG Account.

    *The content shown on this page may differ from the content available on the actual Gallery+ service.

    1)*La pantalla LG MRGB está certificada por Intertek para Cobertura de Color Doble 100% medida según la cláusula 5.18 de IDMS v1.2.

    *MRGB evo ofrece colores vivos y ricos, alcanzando más del 75% de la gama de color BT.2020 por relación de área.

     

    2)*Las imágenes anteriores son simuladas con fines ilustrativos.

     

    3)*Comparado con el procesador alpha 8 AI 4K Gen2 de 2025 según comparación interna de especificaciones.

     

    5)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

    *Las imágenes se escalan hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de origen.

     

    6)*Debe activarse desde el menú de Modo de Sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

     

    7)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

     

    8)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD habilitados para el Programa webOS Re:New, incluidos modelos lanzados desde 2022 en adelante.

    *Se requiere conexión a internet, y los servicios de IA de socios pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

    *Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece compatibilidad con LLM.

     

    9)*Es posible que algunas de estas funciones no estén disponibles en ciertas regiones o modelos.

    *Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

    *Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

    *La tarjeta "In This Scene" está disponible en países que admiten EPG (Guía Electrónica de Programas).

    *La tarjeta "On Now" no está disponible en Netflix y otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

    *La tarjeta "Generative AI" está disponible en ciertas regiones o modelos.

     

    10)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

    *La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados desde 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

    *Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

    *El bloqueo puede desbloquearse con una voz similar, y si la voz cambia por razones de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar correctamente.

    *Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o discontinuación sin previo aviso.

    *My Page aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD de 2026.

     

    11)*Se requiere conexión a internet.

    *Es posible vincular el AI Chatbot con el servicio al cliente.

    *En países donde NLP no está disponible, el acceso y uso de aplicaciones por voz puede no estar disponible.

     

    12)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

    *El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

    *Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

     

    13)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del televisor, pero no tiene procesamiento de IA integrado.

    *El diseño, la disponibilidad y las funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

    *Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

    *El reconocimiento de voz AI solo está disponible en países que admiten NLP en su idioma nativo.

     

    14)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

    *Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completas.

     

    15)*La función opera cuando estás conectado a tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

     

    16)*El ahorro de energía aplica solo cuando Gallery Mode y Always Ready están activados simultáneamente. Si Always Ready está desactivado, Gallery Mode consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.

     

    17)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

     

    18)*Los Motion Sensor solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

     

    19)*La disponibilidad de ciertos canales de LG Channels varía según la región.

     

    20)*LG es compatible con dispositivos 'Matter' Wi-Fi. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

     

    21)*La validación de AMD FreeSync Premium se basa en baja latencia de entrada, reducción de stuttering y rendimiento libre de parpadeo.

    *144Hz solo funciona con juegos o entradas de PC compatibles con 144Hz.

    *La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

    *En el modo Motion Booster, la resolución puede reducirse para garantizar un rendimiento óptimo.

    *Motion Booster 288 ofrece una tasa de refresco de hasta 288Hz en resolución Full HD optimizada para una experiencia de juego ultra fluida.

     

    22)*Se requiere suscripción. Las ofertas del servicio pueden variar según el plan de membresía.

    *Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

    *La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

    *En modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

    *Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

     

    23)*En modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

    *Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

     

    24)*La compatibilidad con servicios de cloud gaming puede variar.

    *Algunos servicios de gaming pueden requerir suscripción y gamepad.

    *El gamepad se vende por separado.

     

    25)*La tarjeta "In This Scene" está disponible en países que admiten EPG.

    *El alcance del soporte puede variar según el país.

    *La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por acciones o decisiones tomadas con base en dicha información.

     

    26)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

    *FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision es compatible.

    *FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las aplicaciones AppleTV+ y Amazon Prime Video.

    *FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

     

    27)*El Soundbar se puede adquirir por separado.

    *El control de Sound Mode puede variar según el modelo.

    *Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Se requiere conexión a red para las actualizaciones.

    *El uso del control remoto de LG TV está limitado a ciertas funciones.

     

    28)*La Eficiencia de Recursos aplica a los siguientes modelos y tiene validez hasta el 31 de diciembre de 2026: OLED W6, G6, C6, CS6, B6, MRGB95, 9M, 85 QNED85.

    *Visita https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home para obtener más información.

     

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    Especificaciones clave

    • IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

      4K Mini RGB

    • IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

      120 Hz (VRR 144Hz)

    • IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

      RGB Primary Color Pro (certificado con doble 100 % de volumen de color)

    • IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

      Alpha 8 AI Procesador 4K Gen3

    • IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

      Dolby Vision / HDR10 / HLG

    • VIDEOJUEGOS - Compatible con FreeSync (AMD)

      Si

    • SONIDO - Salida de Audio

      20W

    • SONIDO - Sistema de Altavoces

      2.0 Ch

    • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

      1 929 x 1 108 x 51,9

    • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

      45,5

    Todas las especificaciones

    ACCESIBILIDAD

    • Contraste Alto

      Si

    • Escala de Grises

      Si

    • Colores invertidos

      Si

    SONIDO

    • Dolby Atmos

      Si

    • AI Sound

      Alpha 8 AI Sound Pro (virtual 11.1.2)

    • Clear Voice Pro

      Si

    • LG Sonido Sync

      Si

    • Modo audio Compartido

      Si

    • Salida de Audio Simultánea

      Si

    • WOW Orquesta

      Si

    • Sistema de Altavoces

      2.0 Ch

    • Dirección de Altavoz

      Hacia Abajo

    • Salida de Audio

      20W

    • Codificador de audio

      AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

    DIMENSIONES Y REGULACIONES

    • Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

      1 929 x 1 108 x 51,9

    • Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

      1 929 x 1 197/1 161 x 370

    • Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

      2 090 x 1 215 x 200

    • Base del TV (AnchoxProfundidad)

      1 710 x 370

    • Peso del televisor sin soporte

      45,5

    • Peso del televisor con soporte

      47,5

    • Peso del embalaje

      59,5

    • Montaje VESA (ancho x alto, mm)

      600 x 400

    IMAGEN (PANTALLA)

    • Tipo de Pantalla

      4K Mini RGB

    • Resolución de Pantalla

      4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

    • Tipo de Retroiluminación

      Mini RGB

    • Tasa de Refresco

      120 Hz (VRR 144Hz)

    • Amplia Gama de Colores

      RGB Primary Color Pro (certificado con doble 100 % de volumen de color)

    IMAGEN (PROCESANDO)

    • Procesador de Imagen

      Alpha 8 AI Procesador 4K Gen3

    • Escalador AI

      Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

    • Mapeo Dinámico de Tonos

      Sí (Mapeo Dinámico de Tonos Pro)

    • Selección de género AI

      Sí (SDR/HDR)

    • HDR (Alto Rango Dinámico)

      Dolby Vision / HDR10 / HLG

    • FILMMAKER MODE™

      Si

    • HFR (alta frecuencia de imagen)

      4K 120 fps (HDMI)

    • Tecnología Dimming

      Precisión Dimming

    • Motion

      Motion Pro

    • Modo Imagen

      9 modos

    • QMS (Cambio Rápido de Medios)

      Si

    • AI Picture Pro

      Si

    • Calibración Automática

      Si

    • QFT (Transporte Rápido de Fotogramas)

      Si

    CONECTIVIDAD

    • Canal HDMI de retorno de audio

      eARC (HDMI 2)

    • Soporte Bluetooth

      Si (v 5.1)

    • Entrada Ethernet

      1ea

    • Simplink (HDMI CEC)

      Si

    • SPDIF (salida óptica de audio digital)

      1ea

    • Wi-Fi

      Sí (Wi-Fi 5)

    • Entrada USB

      1ea (v 2.0)

    • Entrada RF (antena/cable)

      1ea

    • Entrada HDMI

      3ea (compatible con 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

    VIDEOJUEGOS

    • Compatible con FreeSync (AMD)

      Si

    • Modo HGIG

      Si

    • Optimizador de Juegos

      Sí (Panel de Juego)

    • ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

      Si

    • VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

      Si (Hasta 144Hz)

    • Dolby Vision para juegos (4k 120Hz)

      Si

    TRANSMISIÓN

    • Recepción de televisión analoga

      NTSC/PAL-M/PAL-N

    • Recepción de televisión digital

      ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

    SMART TV

    • Sistema Operativo (OS)

      webOS 26

    • Cámara USB Compatible

      Si

    • Canales LG

      Si

    • Panel de Control

      Sí (Google Home, LG ThinQ)

    • Reconocimiento de Voz Inteligente

      Si

    • Compatible con Apple Home

      Si

    • Vista múltiple

      Si

    • Aplicación remota para smartphone

      Sí (LG ThinQ)

    • Funciona con Apple Airplay

      Si

    • Google Cast

      Si

    • Navegador Web Completo

      Si

    • Siempre Listo

      Si

    • AI Chatbot

      Si

    ACCESORIOS INCLUIDOS

    • Cable de alimentación

      Sí (Desmontable)

    • Remoto

      AI Magic Remote MR26

    ENERGÍA

    • Consumo de energía en espera

      Por debajo 0.5W

    • Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

      AC 100~240V 50-60Hz

    Qué opina la gente

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