Combo especial TV LG OLED C6 evo AI de 42" + Barra S30A – La experiencia del estadio y el cine en casa en un solo combo

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Hyper Radiant Color Tech es nuestra tecnología OLED de nueva generación que lleva cada aspecto de la calidad de imagen a un nivel completamente nuevo. Ofrece un brillo incomparable, Negro Perfecto y Color Perfecto en cualquier condición de luz, preservando impresionantes imágenes 4K con nuestro mejor procesador alpha 11 AI Processor Gen3. Experimenta el OLED como nunca antes: ve la diferencia, siente el brillo y descubre un nuevo estándar en entretenimiento.