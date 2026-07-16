Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Combo especial TV LG OLED C6 evo AI de 42" + Barra S30A – La experiencia del estadio y el cine en casa en un solo combo

Combo especial TV LG OLED C6 evo AI de 42" + Barra S30A – La experiencia del estadio y el cine en casa en un solo combo

OLED42C6PSA.S30A
Vista frontal de Combo especial TV LG OLED C6 evo AI de 42" + Barra S30A – La experiencia del estadio y el cine en casa en un solo combo OLED42C6PSA.S30A
oled42c6psa front view
s30a front view
Vista frontal de Combo especial TV LG OLED C6 evo AI de 42" + Barra S30A – La experiencia del estadio y el cine en casa en un solo combo OLED42C6PSA.S30A
oled42c6psa front view
s30a front view

Características principales:

  • Imágenes más brillantes y llenas de detalle gracias a Brightness Booster, impulsado por el procesador alpha 11 AI Processor Gen3.
  • Sonido envolvente 2.1 de 140W con subwoofer independiente
  • AI Sound Pro optimiza automáticamente música, voces y efectos
  • WOW Orchestra potencia el sonido combinando TV + Soundbar
Más
2 Productos en este paquete
Imagen frontal TV LG OLED evo AI C6, de 42 pulgadas con infill de portero con un balón de fútbol. OLED42C6PSA

OLED42C6PSA

TV LG 42" OLED evo AI C6 – Imagen perfecta para vivir cada Jugada
Front view of soundbar and subwoofer

S30A

LG Soundbar S30A Sonido Inteligente 2.1 de 140W

¿Por qué el LG OLED evo C6?

LG OLED evo AI C6 con Hyper Radiant Color Tech: negro perfecto, color perfecto, pantalla 3,2 veces más brillante y procesador alpha 11 AI Processor 4K Gen3 con Dual AI Engine.

Hyper Radiant Color Tech

El LG OLED evo AI C6, con Negro Perfecto y Color Perfecto, muestra una escena planetaria dividida: a la izquierda, negros menos profundos; a la derecha, mayor detalle, negros más intensos y colores más vivos.

Negro Perfecto y Color Perfecto

El LG OLED evo AI C6 para gaming inigualable en 4K 165Hz muestra un juego de carreras de alta velocidad con un auto de ruedas abiertas en movimiento, y los logos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium visibles en la parte superior de la pantalla.

Gaming inigualable Hasta 165Hz con VRR (120Hz nativos)

El LG OLED evo AI C6 cuenta con AI Hub para personalización: un símbolo de AI sobre el control remoto rodeado por etiquetas de Multi AI Search, Asistente de AI, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

AI Hub para personalización

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección del webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

¿En qué consiste el Hyper Radiant Color Tech?

Hyper Radiant Color Tech es nuestra tecnología OLED de nueva generación que lleva cada aspecto de la calidad de imagen a un nivel completamente nuevo. Ofrece un brillo incomparable, Negro Perfecto y Color Perfecto en cualquier condición de luz, preservando impresionantes imágenes 4K con nuestro mejor procesador alpha 11 AI Processor Gen3. Experimenta el OLED como nunca antes: ve la diferencia, siente el brillo y descubre un nuevo estándar en entretenimiento.

Brightness Booster Pro

X3.2 más brillante, con brillo OLED potenciado

alpha 11 AI Processor Gen3’s new Light Boosting Algorithm and Light Control Architecture deliver up to X3.2 higher peak brightness, revealing more vivid highlights and clearer detail.

 

El LG OLED evo AI C6 con Brightness Booster Pro muestra una escena oscura con partículas luminosas alrededor de la silueta de un venado, ofreciendo hasta 3,2 veces más brillo máximo, mayor luminancia y detalles más nítidos.

*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de pantalla y la región del mercado.

*El brillo máximo es 3,2 veces mayor que el de un OLED convencional en ventana del 3%, según mediciones internas.

*X3.2 Brighter aplica a los modelos de 83/77 pulgadas OLED C6

 

La barra de sonido LG S30A está colocada sobre un fondo liso bajo iluminación.

Sonido optimizado por IA. El complemento perfecto para tu televisor LG.

Disfruta de un sonido 2.1 más rico e inmersivo gracias a WOW Orchestra y AI Sound Pro.

En la imagen de la izquierda se muestran tres pantallas de televisión: un escenario con un micrófono en la mano, una reportera hablando con un micrófono y una tableta en cada mano, y un caballo. Debajo de los televisores se encuentra la barra de sonido S30A con gráficos de ecualización. En la parte inferior se presentan tres iconos: MÚSICA, VOZ y CINE. En el centro se reproduce una escena de concierto en la televisión. El efecto de sonido virtual proviene simultáneamente del televisor, la barra de sonido y un subwoofer. En la imagen de la derecha se ve un televisor montado en la pared con la pantalla de inicio de LG webOS y la barra de sonido S30A colocada debajo, sobre la mesa. A la izquierda se muestra parcialmente un control remoto de LG y a la derecha cuatro iconos que muestran las funciones de la interfaz WOW.

En la imagen de la izquierda se muestran tres pantallas de televisión: un escenario con un micrófono en la mano, una reportera hablando con un micrófono y una tableta en cada mano, y un caballo. Debajo de los televisores se encuentra la barra de sonido S30A con gráficos de ecualización. En la parte inferior se presentan tres iconos: MÚSICA, VOZ y CINE. En el centro se reproduce una escena de concierto en la televisión. El efecto de sonido virtual proviene simultáneamente del televisor, la barra de sonido y un subwoofer. En la imagen de la derecha se ve un televisor montado en la pared con la pantalla de inicio de LG webOS y la barra de sonido S30A colocada debajo, sobre la mesa. A la izquierda se muestra parcialmente un control remoto de LG y a la derecha cuatro iconos que muestran las funciones de la interfaz WOW.

Orquesta WOW

Mejora el sonido de tu televisor con una barra de sonido para una experiencia inmersiva.

El sonido proviene tanto del televisor como de la barra de sonido, ampliando el campo sonoro para una experiencia más rica e inmersiva. La barra de sonido reproduce el audio principal, mientras que el televisor reproduce los rangos medios y agudos para mejorar la claridad.

Se está reproduciendo un concierto de violín en un televisor LG de pared. El efecto de sonido virtual proviene simultáneamente del televisor LG y de la barra de sonido LG S30A, mostrando cómo se crea WOW Orchestra.

*Imágenes de pantalla simuladas.

**WOW Orchestra permite usar simultáneamente los altavoces de la barra de sonido y los del televisor para una experiencia de audio superior. Las imágenes son solo ilustrativas; la orientación real de los altavoces del televisor puede variar.

***Televisores compatibles con WOW Orchestra: OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80 (la compatibilidad con QNED 80 está limitada a los modelos de 2022, 2023 y 2025), NANO 90/80 (solo 2025), UHD UA75/UA73 (solo 2025). La compatibilidad con otros televisores puede variar según el año de lanzamiento.

****Tenga en cuenta que algunos servicios de WOW Orchestra podrían no estar disponibles en el momento de la compra. Es posible que se requiera una actualización de software. Se requiere conexión a internet o la aplicación LG ThinQ para las actualizaciones (TV o barra de sonido).

Imprimir

Especificaciones clave

IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

4K OLED

IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

120Hz (VRR 165HZ)

IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

Color Perfecto

IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

Procesador Alpha 11 AI 4K Gen3 con doble motor de AI

IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

VIDEOJUEGOS - Compatible con FreeSync (AMD)

Si

SONIDO - Salida de Audio

20W

SONIDO - Sistema de Altavoces

2.0 Ch

SONIDO - Dolby Atmos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

932 x 540 x 41,1

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

9,8

Todas las especificaciones

ACCESIBILIDAD

Contraste Alto

Si

Escala de Grises

Si

Colores invertidos

Si

SONIDO

Dolby Atmos

Si

AI Sound

Alpha 11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2)

Clear Voice Pro

Si

LG Sonido Sync

Si

Modo audio Compartido

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Salida de Audio

20W

Sistema de Altavoces

2.0 Ch

WOW Orquesta

Si

Codificador de audio

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096758236

DIMENSIONES Y REGULACIONES

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

932 x 540 x 41,1

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

932 x 577 x 170

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1 060 x 660 x 152

Base del TV (AnchoxProfundidad)

718 x 170

Peso del televisor sin soporte

9,8

Peso del televisor con soporte

10,1

Peso del embalaje

12,7

Montaje VESA (ancho x alto, mm)

300 x 200

VIDEOJUEGOS

Compatible con FreeSync (AMD)

Si

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Sí (Panel de Juego)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

Si (Hasta 165Hz)

Tiempo de respuesta

Menos que 0.1ms

Dolby Vision para juegos (4k 120Hz)

Si

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Pantalla

4K OLED

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tasa de Refresco

120Hz (VRR 165HZ)

Amplia Gama de Colores

Color Perfecto

IMAGEN (PROCESANDO)

Procesador de Imagen

Procesador Alpha 11 AI 4K Gen3 con doble motor de AI

Escalador AI

Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

Mapeo Dinámico de Tonos

Sí (Dynamic Tone Mapping Ultra)

Selección de género AI

Sí (SDR/HDR)

HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

HFR (alta frecuencia de imagen)

4K 120 fps (HDMI, USB)

Tecnología Dimming

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo Imagen

9 modos

AI Picture Pro

Si

Calibración Automática

Si

QFT (Transporte Rápido de Fotogramas)

Si

QMS (Cambio Rápido de Medios)

Si

CONECTIVIDAD

Canal HDMI de retorno de audio

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Si (v 5.1)

Entrada Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Si

SPDIF (salida óptica de audio digital)

1ea

Entrada HDMI

4ea (compatible con 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

Entrada RF (antena/cable)

1ea

Entrada USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sí (Wi-Fi 6)

TRANSMISIÓN

Recepción de televisión analoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de televisión digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

SMART TV

Sistema Operativo (OS)

webOS 26

Cámara USB Compatible

Si

Aplicación remota para smartphone

Sí (LG ThinQ)

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

Canales LG

Si

Reconocimiento de Voz Inteligente

Si

Panel de Control

Sí (Google Home, LG ThinQ)

Control por voz manos libres

Si

Google Cast

Si

Navegador Web Completo

Si

Siempre Listo

Si

AI Chatbot

Si

ACCESORIOS INCLUIDOS

Remoto

AI Magic Remote MR26

Cable de alimentación

Sí (incluido)

ENERGÍA

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Imprimir

Especificaciones clave

General - Número de Canales

2.1

General - Potencia de salida

140 W

Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal

720 x 63 x 80 mm

Todas las especificaciones

GENERAL

Número de Canales

2.1

Potencia de salida

140 W

Número de altavoces

3 EA

EFECTO DE SONIDO

AI Sound Pro

Cine

Juego

Estándar

WOW Orquesta

FORMATO DE AUDIO

Dolby Digital

AAC

DTS Digital Surround

CONECTIVIDAD

Óptico

1

Salida HDMI

1

USB

1

Versión Bluetooth

5.3

Códec de Bluetooth

SBC / AAC

HDMI SOPORTADO

Canal de retorno de audio (ARC)

CEC (Enlace sencillo)

Versión HDMI

1.4

CONVENIENTE

Aplicación remota - iOS/Android

Modo de sonido TV Compartir

Control de modo de la barra de sonido

WOW Vinculación

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Principal

720 x 63 x 80 mm

Tamaño de la caja

779 x 279 x 388 mm

Subwoofer

220 x 345 x 220 mm

PESO

Principal

1,7 kg

Peso bruto

7,9 kg

Subwoofer

4,5 kg

ALIMENTACIÓN

Consumo en apagado (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energía (principal)

15 W

Consumo de energía (subwoofer)

18 W

Consumo en apagado (subwoofer)

0.5 W ↓

ACCESORIO

Mando a distancia

Tarjeta de garantía

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096593936

Qué opina la gente

Principales ofertas

Busca localmente

Experimenta este producto a tu alrededor.