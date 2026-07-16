Combo especial TV LG OLED C6 evo AI de 55" + Barra S40T – La experiencia del estadio y el cine en casa en un solo combo

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Da el paso a la siguiente generación del OLED con el LG OLED evo C6. El Brightness Booster realza cada fotograma con mayor brillo, mientras el procesador alpha 11 AI Processor 4K Gen3 garantiza detalle y precisión refinados. Disfruta imágenes más brillantes, respaldadas por el Negro Perfecto que mantiene la profundidad en cualquier condición de iluminación, y el Color Perfecto certificado con 100% de volumen y fidelidad de color. El OLED evo C6 está diseñado para ofrecer un rendimiento de imagen consistente y de alta calidad en la mayoría de condiciones de visualización, ya sean brillantes u oscuras.