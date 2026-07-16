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Combo especial TV LG OLED C6 evo AI de 55" + Barra S40T – La experiencia del estadio y el cine en casa en un solo combo

Combo especial TV LG OLED C6 evo AI de 55" + Barra S40T – La experiencia del estadio y el cine en casa en un solo combo

OLED55C6PSA.S40T
Vista frontal de Combo especial TV LG OLED C6 evo AI de 55" + Barra S40T – La experiencia del estadio y el cine en casa en un solo combo OLED55C6PSA.S40T
oled55c6psa front view
s40t front view
Vista frontal de Combo especial TV LG OLED C6 evo AI de 55" + Barra S40T – La experiencia del estadio y el cine en casa en un solo combo OLED55C6PSA.S40T
oled55c6psa front view
s40t front view

Características principales:

  • Imágenes más brillantes y llenas de detalle gracias a Brightness Booster, impulsado por el procesador alpha 11 AI Processor Gen3.
  • Negros perfectos y colores precisos, que ofrecen un contraste más profundo y tonos vibrantes en cualquier condición de luz.
  • Hasta 165Hz con VRR (120Hz nativos) en 4K, con compatibilidad con G-SYNC y FreeSync Premium, para una experiencia de juego fluida y sin interrupciones.
  • Sonido Potente 300W
  • Nuevo diseño con subwoofer inalámbrico para crear un espacio limpio
  • Gran conectividad (HDMI, óptico digital, Bluetooth, USB)
Más
2 Productos en este paquete
OLED55C6PSA.AWC

OLED55C6PSA

TV LG 55" OLED evo AI C6 – Imagen perfecta para vivir cada Jugada
Front view of LG Soundbar S40T and subwoofer

S40T

LG Soundbar S40T - Sonido Potente 300W

¿Por qué el LG OLED evo C6?

El LG OLED evo AI C6 con Brightness Booster muestra una escena oscura en la que un pavo real brillantemente iluminado despliega sus plumas resplandecientes, con luces más intensas, mayor detalle y contraste impactante.

Brightness Booster

El LG OLED evo AI C6, con Negro Perfecto y Color Perfecto, muestra una escena planetaria dividida: a la izquierda, negros menos profundos; a la derecha, mayor detalle, negros más intensos y colores más vivos.

Negro Perfecto y Color Perfecto

El LG OLED evo AI C6 para gaming inigualable en 4K 165Hz muestra un juego de carreras de alta velocidad con un auto de ruedas abiertas en movimiento, y los logos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium visibles en la parte superior de la pantalla.

Gaming inigualable en 4K 165Hz

El LG OLED evo AI C6 cuenta con AI Hub para personalización: un símbolo de AI sobre el control remoto rodeado por etiquetas de Multi AI Search, Asistente de AI, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

AI Hub para personalización

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección del webOS para privacidad, seguridad de datos e integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

¿Cómo ofrece el LG OLED evo C6 una calidad de imagen superior?

Da el paso a la siguiente generación del OLED con el LG OLED evo C6. El Brightness Booster realza cada fotograma con mayor brillo, mientras el procesador alpha 11 AI Processor 4K Gen3 garantiza detalle y precisión refinados. Disfruta imágenes más brillantes, respaldadas por el Negro Perfecto que mantiene la profundidad en cualquier condición de iluminación, y el Color Perfecto certificado con 100% de volumen y fidelidad de color. El OLED evo C6 está diseñado para ofrecer un rendimiento de imagen consistente y de alta calidad en la mayoría de condiciones de visualización, ya sean brillantes u oscuras.

Brightness Booster

Imágenes más brillantes con Brightness Booster

alpha 11 AI Processor Gen3’s new Light Boosting Algorithm delivers brighter highlights and improved detail.

 

El LG OLED evo AI C6 con Brightness Booster muestra una escena oscura en la que un pavo real brillantemente iluminado despliega sus plumas resplandecientes, con luces más intensas, mayor detalle y contraste impactante.

*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de pantalla y la región del mercado.

*Brightness Booster aplica a los modelos de 65/55/48 pulgadas OLED C6

Negro Perfecto y Color Perfecto en cualquier condición de luz, siempre

*La pantalla LG OLED está certificada por Intertek por su Fidelidad de Color al 100% medida según CIE DE2000 con 125 patrones de color. 

*El Volumen de Gama de Color (CGV) de la pantalla es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, según verificación independiente de Intertek. 

*La pantalla LG OLED está verificada por UL por ofrecer niveles de negro ≤0,24 nits hasta 500 lux, basado en la medición de reflejo de luz de anillo de la Sección 11.5 de IDMS. 

*La pantalla LG OLED está verificada por UL por ofrecer niveles de consistencia de color >99% hasta 500 lux, basado en la medición de reflejo de luz de anillo de las Secciones 11.5 de IDMS. 

*El rendimiento real puede variar dependiendo de la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

LG Soundbar contra um fundo preto realçado por um projetor.

LG Soundbar contra um fundo preto realçado por um projetor.

El compañero de sonido perfecto para tu LG TV

Completa la experiencia de tu LG TV con la barra de sonido S40T gracias a su diseño y rendimiento sonoro.

Sonidos más envolventes

El control remoto de LG apunta a una LG TV con una LG Soundbar debajo. La LG TV muestra el menú WOW Interface en la pantalla. La LG Soundbar, la LG TV y el subwoofer están en una sala mostrando la imagen de la pantalla con un espectáculo de música. Dos haces de ondas sonoras blancas formadas por gotas se proyectan desde la soundbar y un subwoofer crea un efecto sonoro desde la parte inferior. LG Soundbar con tres diferentes pantallas de televisión arriba. Una muestra una película, otra un concierto y la otra un noticiero. Debajo de la soundbar, hay tres íconos para mostrar cada género.

El control remoto de LG apunta a una LG TV con una LG Soundbar debajo. La LG TV muestra el menú WOW Interface en la pantalla. La LG Soundbar, la LG TV y el subwoofer están en una sala mostrando la imagen de la pantalla con un espectáculo de música. Dos haces de ondas sonoras blancas formadas por gotas se proyectan desde la soundbar y un subwoofer crea un efecto sonoro desde la parte inferior. LG Soundbar con tres diferentes pantallas de televisión arriba. Una muestra una película, otra un concierto y la otra un noticiero. Debajo de la soundbar, hay tres íconos para mostrar cada género.

Imágenes de pantalla simuladas

Las barras de sonido LG completan la experiencia de tu LG TV

WOW Interface

Simplicidad a tu alcance

Accede a la interfaz WOW en el televisor LG para un control simple de la barra de sonido, como modos, perfiles y funciones útiles

LG Remote apunta hacia un televisor LG con la barra de sonido LG debajo. LG TV muestra el menú de la interfaz WOW en la pantalla.

*Imágenes de pantalla simuladas.

**El uso del LG TV Remote está limitado a ciertas funciones únicamente.

*** Televisores compatibles con interfaz WOW: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/ 75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores compatibles con FHD 63 pueden variar según el año de lanzamiento.

**** Televisores compatibles con WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85 /80. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento. Soporte QNED 80 limitado a los modelos 2022 y 2023.

*****Tenga en cuenta que es posible que los servicios no estén disponibles en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

******La interfaz WOW puede variar según el modelo de barra de sonido.

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Especificaciones clave

IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

4K OLED

IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

120Hz (VRR 165HZ)

IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

Color Perfecto

IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

Procesador Alpha 11 AI 4K Gen3 con doble motor de AI

IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

VIDEOJUEGOS - Compatible con FreeSync (AMD)

Si

SONIDO - Salida de Audio

40W

SONIDO - Sistema de Altavoces

2.2 Ch

SONIDO - Dolby Atmos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 222 x 703 x 45,1

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

14,1

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Pantalla

4K OLED

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tasa de Refresco

120Hz (VRR 165HZ)

Amplia Gama de Colores

Color Perfecto

IMAGEN (PROCESANDO)

Procesador de Imagen

Procesador Alpha 11 AI 4K Gen3 con doble motor de AI

Escalador AI

Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

Mapeo Dinámico de Tonos

Sí (Dynamic Tone Mapping Ultra)

Selección de género AI

Sí (SDR/HDR)

HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

HFR (alta frecuencia de imagen)

4K 120 fps (HDMI, USB)

Tecnología Dimming

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo Imagen

9 modos

AI Picture Pro

Si

Calibración Automática

Si

QFT (Transporte Rápido de Fotogramas)

Si

QMS (Cambio Rápido de Medios)

Si

VIDEOJUEGOS

Compatible con FreeSync (AMD)

Si

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Sí (Panel de Juego)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

Si (Hasta 165Hz)

Dolby Vision para juegos (4k 120Hz)

Si

Tiempo de respuesta

Menos que 0.1ms

SMART TV

Sistema Operativo (OS)

webOS 26

Cámara USB Compatible

Si

AI Chatbot

Si

Siempre Listo

Si

Navegador Web Completo

Si

Google Cast

Si

Control por voz manos libres

Si

Panel de Control

Sí (Google Home, LG ThinQ)

Reconocimiento de Voz Inteligente

Si

Canales LG

Si

Aplicación remota para smartphone

Sí (LG ThinQ)

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

SONIDO

Dolby Atmos

Si

AI Sound

Alpha 11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2)

Clear Voice Pro

Si

LG Sonido Sync

Si

Modo audio Compartido

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Codificador de audio

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

Salida de Audio

40W

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Sistema de Altavoces

2.2 Ch

WOW Orquesta

Si

ACCESIBILIDAD

Contraste Alto

Si

Escala de Grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 222 x 703 x 45,1

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

1 222 x 757 x 230

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1 360 x 810 x 187

Base del TV (AnchoxProfundidad)

470 x 230

Peso del televisor sin soporte

14,1

Peso del televisor con soporte

15,9

Peso del embalaje

21,2

Montaje VESA (ancho x alto, mm)

300 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096676806

CONECTIVIDAD

Canal HDMI de retorno de audio

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Si (v 5.1)

Entrada Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Si

SPDIF (salida óptica de audio digital)

1ea

Entrada HDMI

4ea (compatible con 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

Entrada RF (antena/cable)

1ea

Entrada USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sí (Wi-Fi 6)

ENERGÍA

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cable de alimentación

Sí (incluido)

Remoto

AI Magic Remote MR26

TRANSMISIÓN

Recepción de televisión analoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de televisión digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

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Especificaciones clave

General - Número de Canales

2.1

General - Potencia de salida

300 W

Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal

720 x 63 x 87 mm

Dimensiones (AnxAlxPr) - Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

Todas las especificaciones

GENERAL

Número de Canales

2.1

Potencia de salida

300 W

Número de altavoces

3 EA

EFECTO DE SONIDO

AI Sound Pro

Estándar

Cine

Juego

FORMATO DE AUDIO

Dolby Digital

DTS Digital Surround

AAC

CONECTIVIDAD

Óptico

1

Salida HDMI

1

USB

1

Versión Bluetooth

5.3

Códec Bluetooth - SBC/AAC

HDMI SOPORTADO

Canal de retorno de audio (ARC)

CEC (Enlace sencillo)

CONVENIENTE

Aplicación remota - iOS/Android

Modo de sonido TV Compartir

WOW Vinculación

Control de modo de la barra de sonido

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Principal

720 x 63 x 87 mm

Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

PESO

Principal

1,65 kg

Subwoofer

4,2 kg

Peso bruto

7,6 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Cable óptico

Mando a distancia

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096022245

ALIMENTACIÓN

Consumo en apagado (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energía (principal)

22 W

Consumo en apagado (subwoofer)

0.5 W ↓

Consumo de energía (subwoofer)

35 W

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