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Combo especial TV LG OLED G6 evo AI de 65” + Barra S60TR– Imagen premium tipo galería y sonido perfecto tipo estadio.

Combo especial TV LG OLED G6 evo AI de 65” + Barra S60TR– Imagen premium tipo galería y sonido perfecto tipo estadio.

OLED65G6PSA.S60TR
Vista frontal de Combo especial TV LG OLED G6 evo AI de 65” + Barra S60TR– Imagen premium tipo galería y sonido perfecto tipo estadio. OLED65G6PSA.S60TR
oled65g6psa front view
s60tr front view
Vista frontal de Combo especial TV LG OLED G6 evo AI de 65” + Barra S60TR– Imagen premium tipo galería y sonido perfecto tipo estadio. OLED65G6PSA.S60TR
oled65g6psa front view
s60tr front view

Características principales:

  • Hyper Radiant Color Tech, tecnología OLED de nueva generación que lleva la calidad de imagen a un nivel superior.
  • Hasta 3.9 veces más brillo máximo, gracias al procesador α11 AI Gen3, para resaltar detalles y lograr luces más intensas y definidas.
  • Negros perfectos y colores precisos con Reflection Free Premium, que garantizan un contraste más profundo.
  • Sonido Potente 440W
  • Nuevo diseño con subwoofer inalámbrico para crear un espacio limpio
  • Gran conectividad (HDMI, óptico digital, Bluetooth, USB)
Más
2 Productos en este paquete
OLED65G6PSA

OLED65G6PSA

TV LG 65” OLED evo AI G6 – Imagen premium tipo galería
Vista frontal de la LG Soundbar S70TR, un subwoofer y unos altavoces traseros

S60TR

Soundbar de cine en casa LG de 5.1 canales con sonido envolvente y altavoces traseros S60TR

¿Por qué el LG OLED evo G6?

El LG OLED evo AI G6, impulsado por Hyper Radiant Color Tech, muestra imágenes X3.9 más brillantes con el procesador alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium y las insignias de Perfect Black y Perfect Color en una disposición pentagonal.

Hyper Radiant Color Tech

El LG OLED evo AI G6, con Perfect Black y Perfect Color con Reflection Free, muestra una escena planetaria dividida que contrasta negros más débiles a la izquierda con mayor detalle, negros más profundos y expresión de color más vívida a la derecha.

Perfect Black y Perfect Color con Reflection Free

El LG OLED evo AI G6 para Gaming Inigualable en 4K 165Hz muestra un videojuego de carreras de alta velocidad con un auto monoplaza amarillo en movimiento, con los logos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium visibles en la parte superior de la pantalla.

Gaming Inigualable en 4K 165Hz

El LG OLED evo AI G6 cuenta con AI Hub para personalización, con un símbolo de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, Asistente de AI, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

AI Hub para Personalización

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

¿De qué trata la Hyper Radiant Color Tech?

Hyper Radiant Color Tech es nuestra tecnología OLED de próxima generación que mejora todos los aspectos de la calidad de imagen a un nivel completamente nuevo. Ofrece un brillo incomparable, Perfect Black y Perfect Color en cualquier condición de luz, mientras preserva imágenes 4K impresionantes con nuestro mejor procesador alpha 11 AI Processor Gen3. El OLED G6 incluso cuenta con certificación Reflection-Free Premium, ofreciendo una calidad de imagen impecable sin reflejos en cualquier luz, ya sea brillante u oscura. Experimenta el OLED como nunca antes: ve la diferencia, siente el brillo y descubre un nuevo estándar en visualización.

El LG OLED evo AI G6, impulsado por Hyper Radiant Color Tech, muestra una vívida imagen de arte en papel abstracto con iconos para brillo pico X3.9 más brillante, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine y Reflection Free Premium.

El LG OLED evo AI G6, impulsado por Hyper Radiant Color Tech, muestra una vívida imagen de arte en papel abstracto con iconos para brillo pico X3.9 más brillante, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine y Reflection Free Premium.

Hyper Radiant Color Tech: El Próximo OLED TV

*Las imágenes son solo con fines ilustrativos.

*Omdia. 13 años como número 1 en unidades más vendidas 2013-2025. Este resultado no es un respaldo de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para más detalles.

Brightness Booster Ultra

X3.9 más brillante, alcanzando el máximo nivel de brillo

El nuevo algoritmo Light Boosting y la arquitectura Light Control del alpha 11 AI Processor Gen3 ofrecen hasta X3.9 mayor brillo pico, revelando luces más vívidas y detalles más nítidos.

 

El LG OLED evo AI G6 con Brightness Booster Ultra muestra una escena oscura con partículas luminosas alrededor de la silueta de una ballena, ofreciendo hasta 3.9x más brillo pico con mayor luminancia y detalles más nítidos.

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de pantalla y la región del mercado.

*El brillo pico es 3.9X más brillante que el OLED convencional en una ventana del 3% según mediciones internas.

*X3.9 más brillante aplica a los modelos OLED G6 de 83/77/65/55 pulgadas, mientras que X2.1 más brillante aplica al modelo OLED G6 de 48 pulgadas.

Barra de sonido LG sobre un fondo negro resaltado por un foco.

Barra de sonido LG sobre un fondo negro resaltado por un foco.

El compañero de sonido perfecto para tu LG TV

Completa la experiencia de tu LG TV con la barra de sonido S60TR gracias a su diseño y rendimiento sonoro.

Sonidos más envolventes

LG Remote apunta hacia un televisor LG con la barra de sonido LG debajo. LG TV muestra el menú de la interfaz WOW en la pantalla. La barra de sonido LG, el televisor LG y el subwoofer se encuentran en una sala de estar mostrando una imagen en pantalla con una actuación musical. Dos ramas de ondas sonoras blancas formadas por gotas se proyectan desde la barra de sonido y un subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. Barra de sonido LG con tres pantallas de TV diferentes arriba. Uno muestra una película, otro muestra un concierto y el otro muestra un noticiero. Debajo de la barra de sonido, hay tres íconos para mostrar cada género.

LG Remote apunta hacia un televisor LG con la barra de sonido LG debajo. LG TV muestra el menú de la interfaz WOW en la pantalla. La barra de sonido LG, el televisor LG y el subwoofer se encuentran en una sala de estar mostrando una imagen en pantalla con una actuación musical. Dos ramas de ondas sonoras blancas formadas por gotas se proyectan desde la barra de sonido y un subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. Barra de sonido LG con tres pantallas de TV diferentes arriba. Uno muestra una película, otro muestra un concierto y el otro muestra un noticiero. Debajo de la barra de sonido, hay tres íconos para mostrar cada género.

*Imágenes de pantalla simuladas

Las barras de sonido LG completan la experiencia de tu LG TV

WOW Interface

Simplicidad a tu alcance

Accede a WOW Interface a través del LG TV para controlar la barra de sonido de forma clara y sencilla y, por ejemplo, cambiar los modos de sonido, los perfiles y acceder a otras prácticas funciones, incluso mientras ves la tele.

Se reproduce un acogedor concierto en un LG TV con una LG Soundbar debajo.

*Imágenes de pantalla simuladas.

**El uso del LG TV Remote está limitado a ciertas funciones únicamente.

*** Televisores compatibles con interfaz WOW: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Es posible que los televisores FHD 63 compatibles varíen según el año de lanzamiento.

****Es posible que WOW Interface varíe en función del modelo de la barra de sonido.

*****Ten en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Se necesita conexión a la red para las actualizaciones.

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Especificaciones clave

VIDEOJUEGOS - Compatible con FreeSync (AMD)

Si

IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

4K OLED

IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

120Hz (VRR 165HZ)

IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

Procesador Alpha 11 AI 4K Gen3 con doble motor de AI

SONIDO - Dolby Atmos

Si

SONIDO - Sistema de Altavoces

4.2 Ch

SONIDO - Salida de Audio

60W

IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

Color Perfecto

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 441 x 826 x 24,3

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

22

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Pantalla

4K OLED

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tasa de Refresco

120Hz (VRR 165HZ)

Amplia Gama de Colores

Color Perfecto

IMAGEN (PROCESANDO)

Procesador de Imagen

Procesador Alpha 11 AI 4K Gen3 con doble motor de AI

Escalador AI

Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

Mapeo Dinámico de Tonos

Sí (Dynamic Tone Mapping Ultra)

Selección de género AI

Sí (SDR/HDR)

HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

HFR (alta frecuencia de imagen)

4K 120 fps (HDMI, USB)

Tecnología Dimming

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo Imagen

9 modos

AI Picture Pro

Si

Calibración Automática

Si

QFT (Transporte Rápido de Fotogramas)

Si

QMS (Cambio Rápido de Medios)

Si

VIDEOJUEGOS

Compatible con FreeSync (AMD)

Si

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Sí (Panel de Juego)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

Si (Hasta 165Hz)

Dolby Vision para juegos (4k 120Hz)

Si

Tiempo de respuesta

Menos que 0.1ms

SMART TV

Sistema Operativo (OS)

webOS 26

Cámara USB Compatible

Si

AI Chatbot

Si

Siempre Listo

Si

Navegador Web Completo

Si

Google Cast

Si

Control por voz manos libres

Si

Panel de Control

Sí (Google Home, LG ThinQ)

Reconocimiento de Voz Inteligente

Si

Canales LG

Si

Vista múltiple

Si

Aplicación remota para smartphone

Sí (LG ThinQ)

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

SONIDO

Dolby Atmos

Si

AI Sound

Alpha 11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2)

Clear Voice Pro

Si

LG Sonido Sync

Si

Modo audio Compartido

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Codificador de audio

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

Salida de Audio

60W

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Sistema de Altavoces

4.2 Ch

WOW Orquesta

Si

ACCESIBILIDAD

Contraste Alto

Si

Escala de Grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 441 x 826 x 24,3

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

1 441 x 865/910 x 263

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1 600 x 970 x 172

Base del TV (AnchoxProfundidad)

485 x 263

Peso del televisor sin soporte

22

Peso del televisor con soporte

27,3

Peso del embalaje

34,1

Montaje VESA (ancho x alto, mm)

300 x 300

CONECTIVIDAD

Canal HDMI de retorno de audio

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Si (v 5.1)

Entrada Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Si

SPDIF (salida óptica de audio digital)

1ea

Entrada HDMI

4ea (compatible con 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

Entrada RF (antena/cable)

1ea

Entrada USB

3ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sí (Wi-Fi 6)

ENERGÍA

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cable de alimentación

Sí (incluido)

Remoto

AI Magic Remote MR26

TRANSMISIÓN

Recepción de televisión analoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de televisión digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

Imprimir

Especificaciones clave

General - Número de Canales

5.1

General - Potencia de salida

440 W

Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal

850 x 63 x 87 mm

Todas las especificaciones

GENERAL

Número de Canales

5.1

Potencia de salida

440 W

Número de altavoces

6 EA

EFECTO DE SONIDO

AI Sound Pro

Música

Cine

Juego

Bass Blast / Bass Blast +

Voz clara Pro

Deportes

Estándar

FORMATO DE AUDIO

Dolby Digital

AAC

DTS Digital Surround

CONECTIVIDAD

Óptico

1

Salida HDMI

1

USB

1

Versión Bluetooth

5.3

Códec Bluetooth - SBC/AAC

Conexión inalámbrica posterior preparada

HDMI SOPORTADO

Canal de retorno de audio (ARC)

CEC (Enlace sencillo)

CONVENIENTE

Aplicación remota - iOS/Android

Modo de sonido TV Compartir

Control de modo de la barra de sonido

WOW Vinculación

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Principal

850 x 63 x 87 mm

Altavoz Posterior

100,0 x 176,5 x 120,0 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

PESO

Principal

2,5 kg

Peso bruto

12,56 kg

Altavoz Posterior (2EA)

2,1 kg

Subwoofer

5,7 kg

ALIMENTACIÓN

Consumo en apagado (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energía (principal)

33 W

Consumo de energía (Altavoz posterior)

20 W

Consumo de energía (subwoofer)

33 W

Consumo en apagado (Altavoz posterior)

0.5 W ↓

Consumo en apagado (subwoofer)

0.5 W ↓

ACCESORIO

Cable óptico

Soporte de pared

Mando a distancia

Tarjeta de garantía

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096047217

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