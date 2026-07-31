Combo especial TV LG OLED G6 evo AI de 65” + Barra S60TR– Imagen premium tipo galería y sonido perfecto tipo estadio.

*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de pantalla y la región del mercado.

*El brillo pico es 3.9X más brillante que el OLED convencional en una ventana del 3% según mediciones internas.

*X3.9 más brillante aplica a los modelos OLED G6 de 83/77/65/55 pulgadas, mientras que X2.1 más brillante aplica al modelo OLED G6 de 48 pulgadas.