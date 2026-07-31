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Combo especial TV LG OLED B6 AI de 55" + Barra S40T– La experiencia del estadio y el cine en casa en un solo combo.

Combo especial TV LG OLED B6 AI de 55" + Barra S40T– La experiencia del estadio y el cine en casa en un solo combo.

OLED55B6PSA.S40T
Vista frontal de Combo especial TV LG OLED B6 AI de 55" + Barra S40T– La experiencia del estadio y el cine en casa en un solo combo. OLED55B6PSA.S40T
oled55b6psa front view
s40t front view
Vista frontal de Combo especial TV LG OLED B6 AI de 55" + Barra S40T– La experiencia del estadio y el cine en casa en un solo combo. OLED55B6PSA.S40T
oled55b6psa front view
s40t front view

Características principales:

  • Negros perfectos y colores precisos, que garantizan un contraste más profundo y tonos vivos y fieles en cualquier tipo de iluminación.
  • Hasta 144Hz con VRR (120Hz nativos) en 4K, con compatibilidad con G-SYNC y FreeSync Premium para una experiencia de juego más fluida y sin interrupciones.
  • Sonido Potente 300W
  • Nuevo diseño con subwoofer inalámbrico para crear un espacio limpio
  • Gran conectividad (HDMI, óptico digital, Bluetooth, USB)
Más
2 Productos en este paquete
The front view of LG OLED AI B6, released in 2026, features a slim black bezel, with a vivid, sculptural image of richly layered, multicolored forms filling the screen.

OLED55B6PSA

TV LG 55" OLED AI B6 – El acceso perfecto al OLED
Front view of LG Soundbar S40T and subwoofer

S40T

LG Soundbar S40T - Sonido Potente 300W

¿Por qué elegir el LG OLED B6?

LG OLED AI B6, con Negro Perfecto y Color Perfecto, muestra una escena dividida: a la izquierda negros más débiles; a la derecha mayor detalle, negros profundos y colores más vivos.

Negro perfecto y color perfecto

LG OLED AI B6 para un juego inigualable en 4K a 144 Hz muestra una carrera de motos a alta velocidad, con los logos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium en la parte superior.

Juego inigualable en 4K a 144 Hz

LG OLED AI B6 cuenta con un Centro de IA para personalización, con un símbolo de IA sobre un control remoto rodeado de opciones como Búsqueda Multi IA, AI Concierge, AI Voice ID con Mi Página, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

Centro de IA para personalización

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con íconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

¿Cómo ofrece LG OLED B6 una calidad de imagen superior?

LG OLED B6 ofrece una impresionante calidad de imagen 4K con precisión a nivel de píxel, garantizando Negro Perfecto en todas las condiciones de luz y Color Perfecto certificado con 100% de volumen y fidelidad de color. Con el procesador alpha 8 AI Processor 4K Gen3, mejora los detalles en 4K, intensifica los colores y optimiza el sonido para una experiencia visual excepcional.

Negro perfecto y color perfecto

Negro perfecto y color perfecto en cualquier luz, siempre

LG OLED TV features UL-verified Perfect Black and Perfect Color, delivering deeper contrast, enhanced brightness, and vivid, accurate color. See every star clearly, even in a bright room.

 

LG OLED AI B6 muestra una escena de planeta y estrellas en pantalla dividida, comparando un display mate antirreflejo con su pantalla de Negro Perfecto y Color Perfecto, logrando mayor claridad en cualquier luz, con certificaciones de UL e Intertek en volumen y fidelidad de color.

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

La pantalla LG OLED está certificada por Intertek con 100% de fidelidad de color, medida bajo el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color.

El volumen de gama de color (CGV) es equivalente o superior al del espacio de color DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

La pantalla LG OLED está verificada por UL por ofrecer niveles de negro ≤0.24 nit hasta 500 lux, según la medición de reflectancia de luz tipo anillo (IDMS Sección 11.5).

La pantalla LG OLED está verificada por UL por ofrecer niveles de consistencia de color >99% hasta 500 lux, según la medición de reflectancia de luz tipo anillo (IDMS Sección 11.5).

El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

*"Hasta 165Hz con VRR (120Hz nativos)"
**VRR (Aqui establecer cuando se activa esta tecnología)

 

LG OLED AI B6 cuenta con la certificación Eyesafe RPF 40 de UL, que indica una reducción verificada de la luz azul

LG OLED AI B6 cuenta con la certificación Eyesafe RPF 40 de UL, que indica una reducción verificada de la luz azul

Verificado por Eyesafe para reducir la luz azul; cada imagen es más cómoda para tus ojos

*Las pantallas LG OLED TV han sido verificadas por UL como Low Blue Light Platinum.

LG Soundbar contra um fundo preto realçado por um projetor.

LG Soundbar contra um fundo preto realçado por um projetor.

El compañero de sonido perfecto para tu LG TV

Completa la experiencia de tu LG TV con la barra de sonido S40T gracias a su diseño y rendimiento sonoro.

Sonidos más envolventes

El control remoto de LG apunta a una LG TV con una LG Soundbar debajo. La LG TV muestra el menú WOW Interface en la pantalla. La LG Soundbar, la LG TV y el subwoofer están en una sala mostrando la imagen de la pantalla con un espectáculo de música. Dos haces de ondas sonoras blancas formadas por gotas se proyectan desde la soundbar y un subwoofer crea un efecto sonoro desde la parte inferior. LG Soundbar con tres diferentes pantallas de televisión arriba. Una muestra una película, otra un concierto y la otra un noticiero. Debajo de la soundbar, hay tres íconos para mostrar cada género.

El control remoto de LG apunta a una LG TV con una LG Soundbar debajo. La LG TV muestra el menú WOW Interface en la pantalla. La LG Soundbar, la LG TV y el subwoofer están en una sala mostrando la imagen de la pantalla con un espectáculo de música. Dos haces de ondas sonoras blancas formadas por gotas se proyectan desde la soundbar y un subwoofer crea un efecto sonoro desde la parte inferior. LG Soundbar con tres diferentes pantallas de televisión arriba. Una muestra una película, otra un concierto y la otra un noticiero. Debajo de la soundbar, hay tres íconos para mostrar cada género.

Imágenes de pantalla simuladas

Las barras de sonido LG completan la experiencia de tu LG TV

WOW Interface

Simplicidad a tu alcance

Accede a la interfaz WOW en el televisor LG para un control simple de la barra de sonido, como modos, perfiles y funciones útiles

LG Remote apunta hacia un televisor LG con la barra de sonido LG debajo. LG TV muestra el menú de la interfaz WOW en la pantalla.

*Imágenes de pantalla simuladas.

**El uso del LG TV Remote está limitado a ciertas funciones únicamente.

*** Televisores compatibles con interfaz WOW: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/ 75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores compatibles con FHD 63 pueden variar según el año de lanzamiento.

**** Televisores compatibles con WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85 /80. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento. Soporte QNED 80 limitado a los modelos 2022 y 2023.

*****Tenga en cuenta que es posible que los servicios no estén disponibles en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

******La interfaz WOW puede variar según el modelo de barra de sonido.

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Especificaciones clave

IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

4K OLED

IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

120 Hz (VRR 144Hz)

IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

Color Perfecto

IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

Alpha 8 AI Procesador 4K Gen3

IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

VIDEOJUEGOS - Compatible con FreeSync (AMD)

Si

SONIDO - Salida de Audio

20W

SONIDO - Sistema de Altavoces

2.0 Ch

SONIDO - Dolby Atmos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 228 x 708 x 45,9

DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

14,3

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Pantalla

4K OLED

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tasa de Refresco

120 Hz (VRR 144Hz)

Amplia Gama de Colores

Color Perfecto

IMAGEN (PROCESANDO)

Procesador de Imagen

Alpha 8 AI Procesador 4K Gen3

Escalador AI

Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

Mapeo Dinámico de Tonos

Sí (Mapeo Dinámico de Tonos Pro)

Selección de género AI

Sí (SDR/HDR)

HDR (Alto Rango Dinámico)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

HFR (alta frecuencia de imagen)

4K 120 fps (HDMI)

Tecnología Dimming

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo Imagen

9 modos

AI Picture Pro

Si

Calibración Automática

Si

QFT (Transporte Rápido de Fotogramas)

Si

QMS (Cambio Rápido de Medios)

Si

VIDEOJUEGOS

Compatible con FreeSync (AMD)

Si

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Sí (Panel de Juego)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

Si (Hasta 144Hz)

Dolby Vision para juegos (4k 120Hz)

Si

Tiempo de respuesta

Menos que 0.1ms

SMART TV

Sistema Operativo (OS)

webOS 26

Cámara USB Compatible

Si

AI Chatbot

Si

Siempre Listo

Si

Navegador Web Completo

Si

Google Cast

Si

Panel de Control

Sí (Google Home, LG ThinQ)

Reconocimiento de Voz Inteligente

Si

Canales LG

Si

Vista múltiple

Si

Aplicación remota para smartphone

Sí (LG ThinQ)

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

SONIDO

Dolby Atmos

Si

AI Sound

Alpha 8 AI Sound Pro (virtual 11.1.2)

Clear Voice Pro

Si

LG Sonido Sync

Si

Modo audio Compartido

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Codificador de audio

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

Salida de Audio

20W

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Sistema de Altavoces

2.0 Ch

WOW Orquesta

Si

ACCESIBILIDAD

Contraste Alto

Si

Escala de Grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 228 x 708 x 45,9

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

1 228 x 776 x 218

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1 360 x 810 x 172

Base del TV (AnchoxProfundidad)

1 069 x 218

Peso del televisor sin soporte

14,3

Peso del televisor con soporte

14,5

Peso del embalaje

19,5

Montaje VESA (ancho x alto, mm)

300 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096685693

CONECTIVIDAD

Canal HDMI de retorno de audio

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Si (v 5.1)

Entrada Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Si

SPDIF (salida óptica de audio digital)

1ea

Entrada HDMI

4ea (compatible con 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

Entrada RF (antena/cable)

1ea

Entrada USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sí (Wi-Fi 6)

ENERGÍA

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cable de alimentación

Sí (incluido)

Remoto

AI Magic Remote MR26

TRANSMISIÓN

Recepción de televisión analoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de televisión digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

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Especificaciones clave

General - Número de Canales

2.1

General - Potencia de salida

300 W

Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal

720 x 63 x 87 mm

Dimensiones (AnxAlxPr) - Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

Todas las especificaciones

GENERAL

Número de Canales

2.1

Potencia de salida

300 W

Número de altavoces

3 EA

EFECTO DE SONIDO

AI Sound Pro

Estándar

Cine

Juego

FORMATO DE AUDIO

Dolby Digital

DTS Digital Surround

AAC

CONECTIVIDAD

Óptico

1

Salida HDMI

1

USB

1

Versión Bluetooth

5.3

Códec Bluetooth - SBC/AAC

HDMI SOPORTADO

Canal de retorno de audio (ARC)

CEC (Enlace sencillo)

CONVENIENTE

Aplicación remota - iOS/Android

Modo de sonido TV Compartir

WOW Vinculación

Control de modo de la barra de sonido

DIMENSIONES (ANXALXPR)

Principal

720 x 63 x 87 mm

Subwoofer

171 x 320 x 252 mm

PESO

Principal

1,65 kg

Subwoofer

4,2 kg

Peso bruto

7,6 kg

ACCESORIO

Tarjeta de garantía

Cable óptico

Mando a distancia

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096022245

ALIMENTACIÓN

Consumo en apagado (principal)

0.5 W ↓

Consumo de energía (principal)

22 W

Consumo en apagado (subwoofer)

0.5 W ↓

Consumo de energía (subwoofer)

35 W

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