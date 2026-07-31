Combo especial TV LG OLED B6 AI de 55" + Barra S40T– La experiencia del estadio y el cine en casa en un solo combo.

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LG OLED B6 ofrece una impresionante calidad de imagen 4K con precisión a nivel de píxel, garantizando Negro Perfecto en todas las condiciones de luz y Color Perfecto certificado con 100% de volumen y fidelidad de color. Con el procesador alpha 8 AI Processor 4K Gen3, mejora los detalles en 4K, intensifica los colores y optimiza el sonido para una experiencia visual excepcional.