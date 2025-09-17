Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Combo TV 55" QNED 80 + 50" UHD – Imágenes claras y llenas de color + TV UHD 50" con Inteligencia Artificial.

Combo TV 55" QNED 80 + 50" UHD – Imágenes claras y llenas de color + TV UHD 50" con Inteligencia Artificial.

Combo TV 55" QNED 80 + 50" UHD – Imágenes claras y llenas de color + TV UHD 50" con Inteligencia Artificial.

55QNED80.50UA800
bundle image
front view
front view
bundle image
front view
front view

Características principales:

  • Paleta de colores de gran intensidad gracias al color QNED dinámico completamente nuevo
  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 4K AI Gen8
  • Nuevo botón de IA, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
  • Colores y detalles impresionantes con HDR10 Pro 4K
  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 4K AI Gen8
  • Disfruta la resolución, el brillo y la claridad mejorados del superescalamiento 4K
Más
2 Productos en este paquete
Vista de frente de la UHD UA80 TV, logotipo de LG UHD Al en la esquina superior. En la LG UHD TV se muestran coloridas texturas como de pinturas que se combinan.

50UA8000PSB

50" LG UHD AI 4K Smart TV 2025 - UA8000 + de 160 canales gratis

Vista de frente de la LG QNED80 TV, logotipo de LG QNED Al en la esquina superior. En la LG QNED TV se muestran coloridas texturas como de pinturas que se combinan.

55QNED80ASA

Smart TV LG QNED AI QNED80 4K de 55 pulgadas 2025

LG QNED TV sobre un colorido fondo oscuro. En la pantalla hay una ilustración brillante y colorida en la que se muestra la tecnología de color QNED y su capacidad para mostrar un amplio espectro de tonos con gran contraste. Se puede ver el logotipo de LG QNED AI. En el título dice “Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico”.

LG QNED TV sobre un colorido fondo oscuro. En la pantalla hay una ilustración brillante y colorida en la que se muestra la tecnología de color QNED y su capacidad para mostrar un amplio espectro de tonos con gran contraste. Se puede ver el logotipo de LG QNED AI. En el título dice “Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico”.

Todos los colores redefinidos con el color QNED dinámico

*Los televisores QNED y QNED evo están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la más exclusiva tecnología de vanguardia para obtener la amplia gama de colores de LG, que reemplaza los puntos cuánticos.

Color QNED dinámico completamente nuevo

La última y única tecnología de amplia gama de colores de LG que reemplaza los Quantum Dot proporciona una tasa de reproducción del color mejorada.

Salpicaduras de pintura de diversos colores irrumpen desde el suelo hacia arriba.

Conozca el procesador alpha 7 AI Gen8 poderoso e inteligente

Con mejoras significativas en el desempeño, el procesamiento más rápido del procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mayor nitidez y profundidad que antes.

El procesador alpha 7 AI Gen8 se ilumina en color amarillo y de él salen rayos de luz de colores.

*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 5 AI Gen6, según una comparación de las especificaciones internas.

La LG UHD TV aparece ligeramente inclinada hacia la izquierda y muestra canicas de colores en diferentes tonos de rosa, azul y púrpura. El logotipo del procesador alpha 7 4K AI aparece integrado en la esquina inferior derecha de la TV. El logotipo de LG UHD AI aparece en la esquina inferior izquierda. También puede verse el texto: “Con tecnología del procesador LG alpha AI”.

La LG UHD TV aparece ligeramente inclinada hacia la izquierda y muestra canicas de colores en diferentes tonos de rosa, azul y púrpura. El logotipo del procesador alpha 7 4K AI aparece integrado en la esquina inferior derecha de la TV. El logotipo de LG UHD AI aparece en la esquina inferior izquierda. También puede verse el texto: “Con tecnología del procesador LG alpha AI”.

Ve los detalles con
total claridad

El AI Magic Remote completa la
AI Experience

Controla fácilmente tu TV con AI Magic Remote, sin dispositivos extra. Con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento, apunta y haz clic para usarlo como un ratón o simplemente di los comandos de voz.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo.

*Algunas características pueden requerir una conexión a Internet.

*AI Voice Recognition solo puede ofrecerse en países que admiten PLN en su lengua materna.

Disfruta lo que LG AI TV puede hacer por ti.

Al Voice ID

AI Search

AI Chatbot y AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Imprimir

Especificaciones clave

Tipo de Pantalla

4K UHD

Tasa de Refresco

60Hz

Procesador de Imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

HDR (Alto Rango Dinámico)

HDR10 / HLG

Salida de Audio

20W

Sistema de Altavoces

2.0 Ch

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 122 x 654 x 67,9

Peso del televisor sin soporte

9,4

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y REGULACIONES

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 122 x 654 x 67,9

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1 215 x 760 x 142

Peso del embalaje

11,8

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

1 122 x 718 x 230

Base del TV (AnchoxProfundidad)

941 x 230

Peso del televisor sin soporte

9,4

Peso del televisor con soporte

9,5

Montaje VESA (ancho x alto, mm)

200 x 200

SONIDO

AI Sound

IA Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix)

Afinación acústica IA

Listo (requiere Magic Remote)

Codificador de audio

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

Salida de Audio

20W

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Clear Voice Pro

Si (Nivelación automática de volumen)

LG Sonido Sync

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Modo audio Compartido

Si

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Sistema de Altavoces

2.0 Ch

WOW Orquesta

Si

CONECTIVIDAD

Canal HDMI de retorno de audio

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Sí (V5.0)

Entrada Ethernet

1ea

Entrada HDMI

3ea (soporte eARC, ALLM)

Entrada RF (antena/cable)

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Si

SPDIF (salida óptica de audio digital)

1ea

Entrada USB

1ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sí (Wi-Fi 5)

ACCESIBILIDAD

Escala de Grises

Si

Contraste Alto

Si

Colores invertidos

Si

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Retroiluminación

Directa

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tipo de Pantalla

4K UHD

Tasa de Refresco

60Hz

VIDEOJUEGOS

Optimizador de Juegos

Sí (Panel de Juego)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

Modo HGIG

Si

VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

Sí (Hasta 60Hz)

IMAGEN (PROCESANDO)

Mapeo Dinámico de Tonos

Si

Escalador AI

Superescalado 4K

Calibración Automática

Si

FILMMAKER MODE™

Si

HDR (Alto Rango Dinámico)

HDR10 / HLG

Modo Imagen

10 modos

Procesador de Imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

TRANSMISIÓN

Recepción de televisión analoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de televisión digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

ENERGÍA

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

SMART TV

AI Chatbot

Si

Navegador Web Completo

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de Voz Inteligente

Listo (requiere Magic Remote)

Canales LG

Si

Control Magic Remote

Listo (requiere Magic Remote)

Vista múltiple

Si

Sistema Operativo (OS)

webOS 25

Aplicación remota para smartphone

Sí (LG ThinQ)

Cámara USB Compatible

Si

Voice ID

Listo (requiere Magic Remote)

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cable de alimentación

Sí (Desmontable)

Remoto

Control remoto estándar

Imprimir

Especificaciones clave

Tipo de Pantalla

4K QNED

Tasa de Refresco

60Hz

Amplia Gama de Colores

Color Dinámico QNED

Procesador de Imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

HDR (Alto Rango Dinámico)

HDR10 / HLG

Salida de Audio

20W

Sistema de Altavoces

2.0 Ch

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 236 x 716 x 29,7

Peso del televisor sin soporte

14,9

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Pantalla

4K QNED

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tipo de Retroiluminación

Edge

Tasa de Refresco

60Hz

Amplia Gama de Colores

Color Dinámico QNED

IMAGEN (PROCESANDO)

Procesador de Imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

Escalador AI

Superescalado 4K

Mapeo Dinámico de Tonos

Si

Control de Brillo AI

Si

HDR (Alto Rango Dinámico)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Tecnología Dimming

Local Dimming

Modo Imagen

10 modos

Calibración Automática

Si

VIDEOJUEGOS

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Sí (Panel de Juego)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

Sí (Hasta 60Hz)

SMART TV

Sistema Operativo (OS)

webOS 25

Cámara USB Compatible

Si

AI Chatbot

Si

Navegador Web Completo

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de Voz Inteligente

Si

Canales LG

Si

Control Magic Remote

Incorporado

Vista múltiple

Si

Aplicación remota para smartphone

Sí (LG ThinQ)

Voice ID

Si

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

SONIDO

AI Sound

IA Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix)

Clear Voice Pro

Si (Nivelación automática de volumen)

LG Sonido Sync

Si

Modo audio Compartido

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Afinación acústica IA

Si

Codificador de audio

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

Salida de Audio

20W

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Sistema de Altavoces

2.0 Ch

WOW Orquesta

Si

ACCESIBILIDAD

Contraste Alto

Si

Escala de Grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 236 x 716 x 29,7

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

1 236 x 783 x 257

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1 360 x 810 x 152

Base del TV (AnchoxProfundidad)

1 074 x 257

Peso del televisor sin soporte

14,9

Peso del televisor con soporte

15,3

Peso del embalaje

19,6

Montaje VESA (ancho x alto, mm)

300 x 300

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096395691

CONECTIVIDAD

Canal HDMI de retorno de audio

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Si (v 5.1)

Entrada Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Si

SPDIF (salida óptica de audio digital)

1ea

Entrada HDMI

3ea (soporte eARC, ALLM)

Entrada RF (antena/cable)

1ea

Entrada USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sí (Wi-Fi 5)

ENERGÍA

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cable de alimentación

Sí (Desmontable)

Remoto

Magic Remote MR25

TRANSMISIÓN

Recepción de televisión analoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de televisión digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

Qué opina la gente

Principales ofertas

Busca localmente

Experimenta este producto a tu alrededor.