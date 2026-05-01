TV LG 65" QNED MiniLED evo AI – El partido en grande con colores que sorprenden

2)*QNED evo cuenta con una gama de colores más amplia en comparación con QNED.

3)*El Volumen de Gama de Colores de la pantalla (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio de color DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

4)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de origen.

5)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

6)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluyendo modelos lanzados desde 2022.

*Se requiere conexión a internet; los servicios de IA de terceros pueden cambiar o requerir suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se ofrece soporte de LLM.

7)*Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que soportan EPG (Guía Electrónica de Programación).

*La tarjeta 'On Now' no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta 'Generative AI' está disponible en ciertas regiones o modelos.

8)*El contenido disponible puede ser reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*El soporte de Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED, NANO 4K UHD lanzados desde 2024, así como en televisores MRGB y FHD lanzados desde 2026.

*Solo funciona con aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar; si la voz cambia por razones de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione correctamente.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o discontinuación sin previo aviso.

*My Page aplica a televisores OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD de 2026.

9)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el AI Chatbot con el servicio al cliente.

*En países donde no se soporta NLP, es posible que el acceso y uso de aplicaciones por voz no esté disponible.

10)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región.

11)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del televisor, pero no tiene procesamiento de IA integrado.

*El diseño, disponibilidad y funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región e idioma soportado, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El AI Voice Recognition solo está disponible en países que soportan NLP en su idioma nativo.

12)*La tarjeta 'In This Scene' está disponible en países que soportan EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones tomadas en función de dicha información.

13)*60Hz solo funciona con juegos o entradas de PC que soportan 60Hz.

*El soporte para HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 120 ofrece una tasa de refresco de hasta 120Hz a una resolución Full HD optimizada para un gameplay ultra fluido.

*El QNED80 de 55 pulgadas no es compatible con Motion Booster.

15)*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

16)*El soporte para servicios de gaming en la nube puede variar.

*Algunos servicios de gaming pueden requerir suscripción y gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

17)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en AppleTV+ y la aplicación Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz.

18)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completas.

19)*La función opera cuando estás conectado a tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

20)*El ahorro de energía aplica solo cuando tanto Gallery Mode como Always Ready están habilitados. Si Always Ready está desactivado, Gallery Mode consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.

21)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

22)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

23)*El soporte para ciertos LG Channels varía según la región.

24)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

25)*El Soundbar se puede adquirir por separado.

*Sound Mode Control puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión de red para actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG está limitado a ciertas funciones.