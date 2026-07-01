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Pantalla 43 pulgadas LG SMART TV AI LB65 webOS 2026

Pantalla 43 pulgadas LG SMART TV AI LB65 webOS 2026

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Vista frontal de Pantalla 43 pulgadas LG SMART TV AI LB65 webOS 2026 43LB6500PSB
The front view of the LG SMART TV AI LB65 FHD TV, released in 2026, displays a close-up of colorful cupcakes, featuring an alpha 5 AI Processor Gen9, HDR10 Pro, webOS, and a 43-inch display.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV highlights HDR10 Pro through a split scenic lake-and-mountain image, comparing SDR with HDR10 Pro to reveal brighter highlights, deeper shadows, and more refined contrast.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV’s alpha 5 AI Processor Gen9 glows at the center of an orange circuit board, highlighting AI processing that delivers clearer picture quality with enhanced sharpness and depth.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV with Dynamic Tone Mapping enhances a forest bear scene by analyzing tonal curves frame by frame, delivering richer textures with improved color contrast and visual clarity.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV with Virtual 9.1.2 by AI Sound fills a modern living space as an astronaut movie scene plays on screen, with multi-directional sound spreading through the room to enhance immersion throughout the space.
LG Shield, applied toLG SMART TV AI LB65 FHD TV, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
Vista frontal de Pantalla 43 pulgadas LG SMART TV AI LB65 webOS 2026 43LB6500PSB
The front view of the LG SMART TV AI LB65 FHD TV, released in 2026, displays a close-up of colorful cupcakes, featuring an alpha 5 AI Processor Gen9, HDR10 Pro, webOS, and a 43-inch display.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV highlights HDR10 Pro through a split scenic lake-and-mountain image, comparing SDR with HDR10 Pro to reveal brighter highlights, deeper shadows, and more refined contrast.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV’s alpha 5 AI Processor Gen9 glows at the center of an orange circuit board, highlighting AI processing that delivers clearer picture quality with enhanced sharpness and depth.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV with Dynamic Tone Mapping enhances a forest bear scene by analyzing tonal curves frame by frame, delivering richer textures with improved color contrast and visual clarity.
LG SMART TV AI LB65 FHD TV with Virtual 9.1.2 by AI Sound fills a modern living space as an astronaut movie scene plays on screen, with multi-directional sound spreading through the room to enhance immersion throughout the space.
LG Shield, applied toLG SMART TV AI LB65 FHD TV, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.

Características principales:

  • El Procesador Alpha 5 AI Gen9 ofrece una calidad de imagen más nítida, con mayor agudeza y profundidad.
  • Contraste y detalles impresionantes gracias a HDR10 Pro.
  • El galardonado webOS ofrece experiencias de AI avanzadas, impulsadas por Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • AI Hub desbloquea una experiencia inteligente y personalizada, protegida por LG Shield.
  • Acceda a una amplia selección de contenido en vivo y a la carta, disponible de forma fluida a través de LG Channels.
Más

¿Por qué un LG SMART TV?

El procesador α5 AI Gen9 del LG SMART TV AI LB65 FHD brilla en el centro de una placa de circuito naranja, destacando el procesamiento de AI que ofrece una calidad de imagen más nítida, con mayor agudeza y profundidad.

Procesador α5 AI Gen9

LG SMART TV AI LB65 FHD, con su sonido virtual 9.1.2 impulsado por AI, envuelve un moderno espacio de sala de estar mientras se reproduce en la pantalla una escena de una película de astronautas, llenando la habitación con un sonido multidireccional para una experiencia profundamente inmersiva.

Sonido AI Pro - Virtual 9.1.2 Canales

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro junto a iconos de seguridad, resaltando la protección que ofrece webOS para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

LG SMART TV AI LB65 FHD incorpora el AI Hub para la personalización, con un símbolo de IA situado sobre un control remoto y rodeado de etiquetas para Búsqueda Múltiple AI, Concierge AI, Reconocimiento de Voz AI con Mi Página, Chatbot AI, Asistente de Imagen AI y Asistente de Sonido AI. * Algunas funciones AI requieren LG Magic Remote y su compra por separado es necesaria.

AI Hub para personalización

El LG SMART TV AI LB65 FHD, con LG Channels, ofrece entretenimiento gratuito e ilimitado, incluyendo canales de televisión en vivo, películas y contenido exclusivo, con acceso directo a una amplia variedad de opciones de visualización.

LG Channels: Entretenimiento ilimitado y gratuito

¿Qué hace diferentes a los televisores LG SMART TV?

LG SMART TV están impulsados ​​por nuestros procesadores α (Alpha) con AI, para ofrecer una calidad visual mejorada y un sonido superior. HDR10 Pro realza el contraste. Sonido AI Pro añade profundidad y claridad a su audio. Además, nuestro galardonado sistema webOS hace que todo resulte intuitivo y práctico, gracias a funciones basadas en AI como Multi AI Search y muchas más.

Procesador AI α5 Gen9

Diseñado para una imagen brillante

El nuevo procesador AI α5 Gen9 lleva el procesamiento de alta gama a tu televisor LG, ofreciendo una nitidez y profundidad mejoradas para brindarte una experiencia visual globalmente superior que podrás disfrutar.

El procesador α5 AI Gen9 del televisor LG SMART TV AI LB65 FHD brilla en el centro de una placa de circuito naranja, destacando el procesamiento de AI que ofrece una calidad de imagen más nítida, con mayor agudeza y profundidad

El procesador α5 AI Gen9 del televisor LG SMART TV AI LB65 FHD brilla en el centro de una placa de circuito naranja, destacando el procesamiento de AI que ofrece una calidad de imagen más nítida, con mayor agudeza y profundidad

HDR10 Pro

Detalles vívidos, contraste más profundo en cada escena

Nuestro formato HDR10 Pro ofrece brillos más intensos y sombras más profundas. Sumérgete en escenas más luminosas con un mayor nivel de detalle. 1)

LG SMART TV AI LB65 FHD destaca la tecnología HDR10 Pro mediante una imagen dividida de un paisaje de lago y montañas, comparando el SDR con el HDR10 Pro para revelar zonas de luz más brillantes, sombras más profundas y un contraste más refinado.

LG SMART TV AI LB65 FHD destaca la tecnología HDR10 Pro mediante una imagen dividida de un paisaje de lago y montañas, comparando el SDR con el HDR10 Pro para revelar zonas de luz más brillantes, sombras más profundas y un contraste más refinado.

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, a la vez que hace que cada día sea más inteligente con el AI Hub personalizado.

Descubre más sobre LG AI TV
LG SMART TV AI LB65 FHD con mapeo de tonos dinámico realza una escena de un oso en el bosque al analizar las curvas tonales fotograma a fotograma, ofreciendo texturas más ricas con un contraste de color y una claridad visual mejorados.

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED with 4K Super Upscaling shows an orca swimming over a coral reef and fish, as AI upscales every frame toward 4K quality, then zooms out to reveal a child watching up close, immersed in the vivid detail.

Mapeo de tonos dinámico

Brillo y detalle mejorados en cada fotograma

El mapeo de tonos dinámico analiza cada fotograma y ajusta las curvas tonales para ofrecer un color y un contraste optimizados.

LG SMART TV AI LB70 FHD con 9.1.2 canales virtuales (gracias a Sonido AI) llena de sonido una moderna sala de estar mientras se reproduce en la pantalla una escena de una película de astronautas, envolviendo la habitación con un sonido multidireccional para ofrecer una experiencia profundamente inmersiva.

LG SMART TV AI LB70 FHD con 9.1.2 canales virtuales (gracias a Sonido AI) llena de sonido una moderna sala de estar mientras se reproduce en la pantalla una escena de una película de astronautas, envolviendo la habitación con un sonido multidireccional para ofrecer una experiencia profundamente inmersiva.

9.1.2 Canales Virtuales

Sonido envolvente e inmersivo con 9.1.2 canales virtuales.

Sonido AI utiliza sofisticados algoritmos para analizar el sonido y escalarlo, creando una experiencia de audio que emula el sonido envolvente incluso sin necesidad de altavoces externos adicionales.2)

Descubre 3 beneficios destacados de AI Hub.

Búsqueda avanzada con Google Gemini

Simplemente diga lo que busca y, a continuación, seleccione el modelo de AI que mejor se adapte a sus necesidades. El sistema se conecta a múltiples modelos de AI para ofrecer resultados más amplios y relevantes.3)

Reciba recomendaciones de contenido e información personalizadas

Concierge AI sugiere contenido y actualizaciones adaptados a sus intereses. La función «In This Scene» ofrece recomendaciones e información pertinentes basadas en lo que está viendo, mientras que la AI generativa permite buscar y crear imágenes.4)

¡El LG AI TV reconoce tu voz y te dirige a «Mi página», diseñada exclusivamente para ti!

Una vez en «Mi página», podrás ver todo de un vistazo: desde el pronóstico del tiempo, el calendario y los widgets, hasta los resultados de tus deportes favoritos.5)

La insignia de galardonado de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. Multi-AI Architecture ha sido reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de galardonado de los CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. Multi-AI Architecture ha sido reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

Galardonado Multi AI webOS

LG SMART TV AI LB65 FHD TV con Chatbot AI muestra un mensaje en pantalla que identifica un problema de apagado repentino y ofrece una solución antes de que el usuario intervenga, demostrando una detección proactiva por AI y una orientación a través de la interfaz del televisor.

Chatbot AI

Conoce el problema antes de preguntar

Cuando tu pantalla presenta signos de avería, el sistema detecta el problema y te ofrece una guía paso a paso directamente en la pantalla, ayudándote a resolverlo al instante o a contactar con el soporte técnico.6)

WebOS galardonada ahora asegurada por LG Shield

La insignia «Editor’s Choice» de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

La insignia «Editor’s Choice» de AVForums se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro, acompañado de iconos de seguridad que destacan la protección que webOS ofrece para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se exhibe la insignia de «Honoree» de los CES Innovation Awards 2026.

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro, acompañado de iconos de seguridad que destacan la protección que webOS ofrece para la privacidad, la seguridad de los datos y la integridad del sistema. También se exhibe la insignia de «Honoree» de los CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puede confiar

Las 7 tecnologías fundamentales de LG Shield garantizan la seguridad de sus datos mediante un almacenamiento y gestión seguros, algoritmos criptográficos robustos, integridad del software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante eventos de seguridad, y una gestión segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puede confiar Descubra más sobre LG Shield

Programa webOS Re:New

Actualiza tu televisor hasta por 5 años de forma gratuita7)

LG Quad Protection se representa mediante cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono corresponde a la Protección contra rayos, la Protección contra la humedad, la Protección contra sobretensiones y la Protección de webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se representa mediante cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono corresponde a la Protección contra rayos, la Protección contra la humedad, la Protección contra sobretensiones y la Protección de webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Su televisor LG está diseñado para perdurar gracias a LG Quad Protection

Desde el hardware hasta el software, su televisor LG está protegido. Los condensadores integrados ofrecen protección contra las altas tensiones incluyendo los rayos, mientras que los semiconductores han sido diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores resguardan los chipsets de la humedad; además, sus datos permanecen seguros y protegidos gracias a LG Shield.

Sumérgete en cada partido deportivo.

Pronóstico deportivo con AI Concierge

Recibe predicciones de partidos con AI

La AI analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecerte predicciones sobre los partidos. Anima con más intensidad y disfruta apoyando a tu equipo con la ayuda de estos análisis generados por AI.11)

Alerta deportiva

Configura alertas y no te pierdas ni un solo momento

No te pierdas ni un instante de la acción. Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los horarios de los partidos de tu equipo, los marcadores y mucho más.

Una familia compuesta por los padres, sus hijos y los abuelos se sienta junta en un sofá, en una sala de estar luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ven la televisión.

Una familia compuesta por los padres, sus hijos y los abuelos se sienta junta en un sofá, en una sala de estar luminosa, sosteniendo un control remoto mientras ven la televisión.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen que la experiencia visual sea más inclusiva.

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, e incorporan funciones como el filtro de ajuste de color, una guía de lenguaje de señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

Descargo de responsabilidad

 

*Las imágenes mostradas en esta página de detalles del producto tienen fines meramente ilustrativos. Consulte las imágenes de la galería para obtener una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad de los servicios varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar en función de las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones con dispositivos externos (por ejemplo, a través de HDMI) y la televisión terrestre/por aire (únicamente en televisores equipados con sintonizador). La creación de una cuenta LG es gratuita.

 

1) *HDR10 Pro no es un formato, sino el propio mapeo de tonos dinámico de LG, aplicado fotograma a fotograma para el contenido HDR10.

 

2) *El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

3) *La Búsqueda con IA (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a Internet; además, los servicios de IA de terceros pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en los países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

4) *Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden diferir en el momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la EPG (Guía Electrónica de Programación).

*La tarjeta «En emisión ahora» no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que dicha tarjeta no se mostrará.

*La tarjeta «IA generativa» está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

5) *Es posible que se muestre contenido reducido o limitado, dependiendo de la región y de la conectividad de la red.

*La compatibilidad con la Identificación por Voz (Voice ID) puede variar según la región y el país; está disponible en los televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en los televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona únicamente con las aplicaciones que admiten la cuenta de Identificación por Voz.

*El bloqueo podría ser desbloqueado por una persona con una voz similar; asimismo, si la voz cambia debido a motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione de manera eficaz.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o a su discontinuación sin previo aviso.

*«Mi página» se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

 

6) *Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA con el servicio de atención al cliente.

*En los países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (NLP), es posible que el acceso y el uso de la aplicación mediante voz no estén disponibles.

 

7) *webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible únicamente en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

 

11) *La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la EPG.

*El alcance de la compatibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge tiene únicamente fines informativos generales y podría no ser precisa. LG no asume responsabilidad ni obligación alguna por las acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.

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Especificaciones clave

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

    FHD

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

    60Hz

  • IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

    Alpha 5 AI Procesador Gen9

  • IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

    HDR10 / HLG

  • SONIDO - Salida de Audio

    20W

  • SONIDO - Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    955 x 561 x 77,9

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

    5,9

Todas las especificaciones

TRANSMISIÓN

  • Recepción de televisión digital

    ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

  • Recepción de televisión analoga

    NTSC/PAL-M/PAL-N

ACCESIBILIDAD

  • Colores invertidos

    Si

  • Contraste Alto

    Si

  • Escala de Grises

    Si

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Cable de alimentación

    Sí (Desmontable)

  • Remoto

    Control remoto estándar

SONIDO

  • Sistema de Altavoces

    2.0 Ch

  • Dirección de Altavoz

    Hacia Abajo

  • AI Sound

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Codificador de audio

    AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

  • Salida de Audio

    20W

  • Clear Voice Pro

    Si

  • LG Sonido Sync

    Si

  • Salida de Audio Simultánea

    Si

  • Modo audio Compartido

    Si

CONECTIVIDAD

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Canal HDMI de retorno de audio

    eARC (HDMI 2)

  • Entrada USB

    1ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sí (Wi-Fi 5)

  • Simplink (HDMI CEC)

    Si

  • Entrada RF (antena/cable)

    1ea

  • Entrada HDMI

    2ea (soporte eARC)

  • Soporte Bluetooth

    Si (v 5.1)

DIMENSIONES Y REGULACIONES

  • Montaje VESA (ancho x alto, mm)

    200 x 200

  • Peso del televisor con soporte

    6,0

  • Peso del televisor sin soporte

    5,9

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    791 x 188

  • Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

    955 x 604 x 188

  • Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    955 x 561 x 77,9

  • Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 060 x 650 x 120

  • Peso del embalaje

    8,1

VIDEOJUEGOS

  • Optimizador de Juegos

    Sí (Panel de Juego)

  • Modo HGIG

    Si

IMAGEN (PANTALLA)

  • Resolución de Pantalla

    Full HD (1,920 x 1,080)

  • Tasa de Refresco

    60Hz

  • Tipo de Pantalla

    FHD

  • Tipo de Retroiluminación

    Directa

IMAGEN (PROCESANDO)

  • Escalador AI

    Escalador de Resolución

  • Mapeo Dinámico de Tonos

    Si

  • HDR (Alto Rango Dinámico)

    HDR10 / HLG

  • Modo Imagen

    7 modos

  • Procesador de Imagen

    Alpha 5 AI Procesador Gen9

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energía en espera

    Por debajo 0.5W

SMART TV

  • AI Chatbot

    Si

  • Navegador Web Completo

    Si

  • Google Cast

    Si

  • Panel de Control

    Sí (LG ThinQ)

  • Reconocimiento de Voz Inteligente

    Si (con LG ThinQ app.)

  • Canales LG

    Si

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 26

  • Aplicación remota para smartphone

    Sí (LG ThinQ)

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Compatible con Apple Home

    Si

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