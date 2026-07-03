1. α-realismo se refiere a la imagen realista y la calidad de sonido impulsado por el procesador AI α9 4K Gen6 de LG.

2. Todos los modelos LG OLED evo, a excepción del 48/42 C3, son más brillantes que los televisores OLED convencionales.

3. Comparado con modelos evo no OLED y basado en la medición Full White.

4. El algoritmo de aumento de luz no se aplica a 48/42 C3.

5. Soporte Synergy compatible con 77/65/55 C3.

6. Las dimensiones del bisel angosto no se aplican a 83/48 C3.

7. Se requiere membresía de transmisión de Netflix.

8.Se requiere suscripción a Disney . Sujeto a los términos en http://www.disneyplus.com ⓒ 2023 Disney y sus entidades relacionadas.

9.Amazon, Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Se aplican tarifas de membresía de Amazon Prime y/o Prime Video. Visite primevideo.com/terms para obtener más detalles.

10.Se requiere suscripción para Apple TV . Apple, el logotipo de Apple y Apple TV son marcas comerciales de Apple Inc, registradas en EE. UU. y otros países.