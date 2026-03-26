1. α-realismo se refiere a la imagen realista y la calidad de sonido impulsado por el procesador AI α9 de LG 4K Gen6.

2. Comparado con modelos evo no OLED y basado en la medición Full White.

3. Dependiendo del entorno de instalación, puede haber una pequeña brecha entre el televisor y la pared. La instalación puede variar. Vea la guía de instalación para más detalles.

4. Se requiere membresía de transmisión de Netflix.

5. Se requiere suscripción de Disney . Sujeto a los términos en http://www.disneyplus.com 2023 Disney y sus entidades relacionadas.

6. Amazon, Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.Amazon Prime membresía y/ o Prime Video

7. La suscripción requerida para Apple TV . Apple, el logotipo de Apple y Apple TV son marcas comerciales de Apple Inc, registradas en los EE.UU. y otros países.