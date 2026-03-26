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Televisor LG 77" OLED evo | 4K | Procesador AI α9 |Smart TV |Ultra delgado|Diseño de arte|Incluye Magic remote
Características principales:
- Pantalla OLED diseño ultra delgado, una obra de arte
- Televisor con Inteligencia Artificial (AI)
- Dolby Vision que ajusta la imagen según su contenido, mayor profundidad, un contraste increíble y más colores de los que imaginas
- Sonido inmersivo y realista Dolby Atmos
- Procesador Alpha 9; el cerebro que analiza y optimiza la imagen y el sonido
- Smart tv webOS con Magic Remote, la manera fácil de disfrutar sin teclear al contenido favorito, búsqueda con lenguaje Natural
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Descubre la excelencia mundial que lidera 10 años de innovación
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Una década de evolución en su esencia
An image of a woman in a city. A square overlay is applied on top of the woman representing AI Super Upscaling, putting her in focus with detail against an artfully blurred backdrop.
Un video del procesador α9 AI 4K Gen6 contra una placa de circuito. La placa se ilumina, y las luces azules emiten desde el chip que representa su potencia.
Una imagen de una mujer en una ciudad. Se aplica una superposición cuadrada sobre la mujer que representa el Súper Escalador AI, poniéndola en foco con detalle contra un telón de fondo ingeniosamente borroso.
Una imagen de un televisor LG OLED en una sala que muestra un concierto de música. Burbujas que representan sonido envolvente virtual llenan el espacio.
*La barra de sonido se puede comprar por separado.
OLED aún más brillante
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**El brillo difiere por serie y tamaño.
Sin percepción de espacio entre el TV y la pared
Una imagen de LG OLED G3 en la pared de una sala adornada que muestra su diseño de una pared. Una vista lateral de las dimensiones increíblemente delgadas de LG OLED G3. Una vista en ángulo de LG OLED G3 en la pared de un apartamento con vistas a la ciudad con una barra de sonido a continuación.
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Sin retroiluminación necesaria
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OLED con Auto Iluminación
Una vista de lado a lado de una LED y un OLED. El lado LED muestra bajo contraste y zonas oscuras grisáceas del paisaje rocoso. El lado OLED muestra negros oscuros, colores vivos y alto contraste natural.
una_comparación_entre_las_capas_de_pantalla_led_y_se_muestran_muchas_capas_de_lcd,_con_un_polarizador_y_vidrio,_filtro_de_color,_celda,_vidrio_tft,_polarizador,_hoja_óptica_combinada_y_retroiluminación/edge-lit_leds__se_presentan_las_pocas_capas_de_oled,_mostrando_solo_un_polarizador_y_vidrio,_refinador_de_color_y_tft/ OLED.
Certificación Intertek Color Fidelity. Certificación Intertek Color Volumen.
Una imagen de la cola de un loro contra un fondo negro se muestra en la esquina superior de un televisor OLED delgado contra un fondo negro. Cada color en las plumas del loro es vívido y audazmente definido.
**El panel LG OLED está certificado por Intertek para un100% de Fidelidad de Color. Medida según CIE DE2000 con 125 patrones de color.
***El volumen de gama de colores de visualización (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, verificado independientemente por Intertek.
Sonidos e imágenes que se unen como uno solo.
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**El control de la función Barra de Sonido puede variar según los modelos de la Barra de Sonido.
***La Barra de Sonido se puede comprar por separado.
Adaptado a tu gusto
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**Los menús y aplicaciones compatibles pueden variar según el país.
***Los menús que se muestran pueden ser diferentes al publicarse.
****Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.
Imágenes y Sonidos que cobran vida
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**Se requieren suscripciones separadas para los servicios OTT.
Sumérgete en aventuras épicas.
Una imagen de tres hombres jugando un video juego de carreras en un televisor LG OLED en un apartamento moderno de la ciudad.
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**VRR es una especificación certificada de HDMI 2.1.
Configuración de juego en un vistazo
Tres pantallas de juego se muestran contra un fondo de gradiente negro. Una muestra un juego de carreras de coches con el tablero de juego flotando sobre la acción. Otro muestra un juego de ciencia ficción con el menú Game Optimizer. Y la última pantalla muestra la pestaña Game Optimizer sobre un juego de música.
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Un mundo de video juegos para jugar
Póster del juego Cyberpunk 2077.
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**Todos los modelos OLED 2023 de LG tienen un embalaje ecológico.
***Todos los modelos Z3, G3, C3, B3 y A3 están certificados como "Producto ecológico".
****La etiqueta "Reducción de la huella de CO2" se aplica a los modelos 77/65/55/48/42C3. Todos los modelos G3 y 83C3 llevan la etiqueta "CO2 medido".
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2. Comparado con modelos evo no OLED y basado en la medición Full White.
3. Dependiendo del entorno de instalación, puede haber una pequeña brecha entre el televisor y la pared. La instalación puede variar. Vea la guía de instalación para más detalles.
4. Se requiere membresía de transmisión de Netflix.
5. Se requiere suscripción de Disney . Sujeto a los términos en http://www.disneyplus.com 2023 Disney y sus entidades relacionadas.
6. Amazon, Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.Amazon Prime membresía y/ o Prime Video
7. La suscripción requerida para Apple TV . Apple, el logotipo de Apple y Apple TV son marcas comerciales de Apple Inc, registradas en los EE.UU. y otros países.
Encuentra el ideal para tu espacio.
Una imagen que compara los diferentes tamaños de LG OLED G3, mostrando 55", 65" y 77".
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LG OLED evo. El líder de una década significativa.
Una imagen que presenta las características clave del LG OLED evo G3 sobre un fondo negro con una pantalla de fuegos artificiales rosa y morada. El reflejo rosa de la pantalla de fuegos artificiales en el suelo muestra las palabras "OLED evo". Dentro de la imagen, una imagen que presenta el α9 AI Processor 4K Gen6 muestra el chip de pie ante la imagen de una escena lacustre remasterizada con la tecnología de procesamiento. Una imagen que presenta Brightness Booster Max muestra un tigre con un contraste profundo y blancos brillantes. Una imagen que presenta One Wall Design muestra LG OLED evo G3 a ras de la pared en un salón industrial gris.
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**70% más brillante se aplica a 55/65/75 G3.
***El brillo difiere según la serie y el tamaño.
El mejor complemento para los juegos que te dejan sin aliento
Imagen de la pantalla que muestra un partido de fútbol con un jugador vestido con una franja roja a punto de chutar el balón a través del estadio. El marcador del partido aparece en la parte inferior de la pantalla. El césped verde del campo se extiende más allá de la pantalla hasta el fondo negro.
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TV y SoundBar en armonía
Más ajustes de sonido
Cine realmente fascinante
La verdadera imagen
Bibliotecas de entretenimiento
RESUMEN
DIMENSIONES
Especificaciones clave
IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla
4K OLED
IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco
120Hz
IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores
OLED Color
IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen
Procesador α9 AI 4K Gen6
IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
VIDEOJUEGOS - Compatible G-Sync (Nvidia)
Sí
VIDEOJUEGOS - Compatible con FreeSync (AMD)
Sí
SONIDO - Salida de Audio
60W
SONIDO - Sistema de Altavoces
4.2 Ch
SONIDO - Dolby Atmos
Sí
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 712x982x24,8
DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte
36,8
Todas las especificaciones
IMAGEN (PANTALLA)
Resolución de Pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tipo de Pantalla
4K OLED
Tasa de Refresco
120Hz
Amplia Gama de Colores
OLED Color
IMAGEN (PROCESANDO)
Control de Brillo AI
Sí
Selección de género AI
Sí (SDR/HDR)
Imagen AI
AI Picture Pro
Escalador AI
Superescalado AI 4K
Tecnología Dimming
Pixel Dimming
Mapeo Dinámico de Tonos
Sí (OLED Mapeo Dinámico de Tonos Pro)
FILMMAKER MODE™
Sí
HDR (Alto Rango Dinámico)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
HFR (alta frecuencia de imagen)
4K 120 fps (HDMI, USB)
Motion
OLED Motion
Modo Imagen
10 modos (Asistente de imagen personalizado, Vívido, Estándar, Eco, Cine, Deportes, Juego, Filmmaker, (ISF)Experto(Habitación Iluminada), (ISF)Experto(Habitación oscura))
Procesador de Imagen
Procesador α9 AI 4K Gen6
VIDEOJUEGOS
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)
Sí
Compatible con FreeSync (AMD)
Sí
Optimizador de Juegos
Sí (Panel de Juego)
Compatible G-Sync (Nvidia)
Sí
Modo HGIG
Sí
VRR (Frecuencia de Actualización Variable)
Sí
SMART TV
Siempre Listo
Sí
Galería de arte
Sí
Configuración Familiar
Sí
Navegador Web Completo
Sí
Control por voz manos libres
Sí
Reconocimiento de Voz Inteligente
Sí
Canales LG
Sí
Control Magic Remote
Incorporado
Vista múltiple
Sí
Sistema Operativo (OS)
webOS 23
Compartir de Habitación a Habitación
Sí (Entrada/Salida)
Aplicación remota para smartphone
Sí (LG ThinQ)
Alerta Deportes
Sí
LG ThinQ® AI
Sí
Cámara USB Compatible
Sí
Funciona con Apple Airplay2
Sí
SONIDO
Afinación acústica IA
Sí
AI Sound
AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
Codificador de audio
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)
Salida de Audio
60W
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Clear Voice Pro
Sí
Dolby Atmos
Sí
LG Sonido Sync
Sí
Salida de Audio Simultánea
Sí
Modo audio Compartido
Sí
Dirección de Altavoz
Hacia Abajo
Sistema de Altavoces
4.2 Ch
WiSA Ready
Sí (hasta 2.1 canales)
ACCESIBILIDAD
Escala de Grises
Sí
Contraste Alto
Sí
Colores invertidos
Sí
DIMENSIONES Y REGULACIONES
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1 879x1 130x228
Peso del embalaje
48,4
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 712x982x24,8
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)
1 712x1 039x321
Base del TV (AnchoxProfundidad)
501x321
Peso del televisor sin soporte
36,8
Peso del televisor con soporte
42,8
Montaje VESA (ancho x alto, mm)
300x300
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806087097931
CONECTIVIDAD
Soporte Bluetooth
Sí (V5.0)
Entrada Ethernet
1ea
Canal HDMI de retorno de audio
eARC (HDMI 2)
Entrada HDMI
4ea (compartible con 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS como se especifica en HDMI 2.1 (4 puertos))
Entrada RF (antena/cable)
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Sí
SPDIF (salida óptica de audio digital)
1ea
Entrada USB
3ea (v 2.0)
Wi-Fi
Sí (Wi-Fi 6)
ENERGÍA
Fuente de alimentación (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Por debajo 0.5W
ACCESORIOS INCLUIDOS
Cable IR Blaster
Sí
Cable de alimentación
Sí (incluido)
Remoto
Magic Remote
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