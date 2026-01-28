About Cookies on This Site

Průvodce instalací pračky a sušičky

Pračka
Kam mohu umístit pračku?

LG front load Washing Machine installed inside a beige cupboard on the left, with a plant placed on the right.

Snadné umístění do vhodných prostor

Pračku můžete umístit do různých typů prostor, například do technické místnosti, kuchyně, volného pokoje nebo vestavěné skříně.

Kontrola prostoru

Zajistěte dostatek prostoru pro instalaci

Nechte kolem spotřebiče dostatek místa pro pohodlné otevření dvířek a správné umístění volně stojící pračky v rámci standardních rozměrů.

Přívodní hadice na vodu

Ověřte typ kohoutku

Taps may be either threaded or non-threaded, which determines the type of connector needed for the washing machine’s water inlet and drain pipes.

Vyrovnání

Udržujte spotřebič ve vodorovné poloze pro maximální stabilitu

Udržujte pračku ve vodorovné poloze pomocí nastavitelných nožiček, abyste snížili vibrace a hlučnost. Pro ještě vyšší stabilitu můžete přidat i anti‑vibrační podložky.

Průvodce instalací pračky

Podívejte se na instruktážní video, ve kterém najdete vhodné místo pro instalaci a jednotlivé kroky k jejímu snadnému provedení.

LG front load Washing Machine with pre-installation checklist showing specifications, connections, and floor requirements.

Funkce a instalační postupy se mohou lišit podle modelu. Obrázky a videa slouží pouze jako ilustrace. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce nebo na oficiální produktové stránce.

 

Jak mohu umístit sušičku na pračku?

LG black Washing Machine and Dryer stacked vertically inside a cabinet, with items stored on both sides, a sink on the left, and a window with sofa on the right.

Skládejte na sebe a ušetřete místo

Ušetřete místo díky vertikálnímu uspořádání pračky a sušičky.

Pračku a sušičku můžete jednoduše naskládat na sebe, což je ideální řešení pro menší prostory. Získáte tak více místa pro prací prostředky a další doplňky.

Mezikus

Úsporné řešení pro malé prostory

Použijte mezikus LG, který bezpečně upevní sušičku na pračku a umožní tak praktické a prostorově úsporné vertikální řešení.

 Mezikus s výsuvem

Pohodlný přístup díky výsuvné polici

Place laundry on the pull-out shelf to sort and transfer easily between the washer and dryer, keeping your hands free.

Napojení odtoku

Připojte odtokovou hadici

Připojte zpětný ventil k odtokovému kolenu a poté připojte volitelnou odtokovou hadici na opačnou stranu. Ujistěte se, že hadice není zlomená ani přiskřípnutá.

Průvodce instalací sušičky

Podívejte se na návodné video, ve kterém zjistíte vhodné umístění a postup jednotlivých kroků pro snadnou instalaci.

LG front load Tumble Dryer with pre-installation checklist showing specifications, connections, temperature, and floor requirements.

LG front load Washing Machine with pre-installation checklist showing specifications, connections, and floor requirements.

Jak šetří místo kombinovaná pračka se sušičkou?

LG black Washer Dryer installed inside a cabinet, with towels placed on the right and shampoo bottles with a sink visible on the left.

Kompaktní řešení pro praní a sušení

Kombinovaná pračka se sušičkou LG v jednom spotřebiči je navržena pro malé prostory a snadné přemístění. Nabízí pohodlí a flexibilitu v každodenním provozu.

Výběr umístění

Instalujte kdekoli, kde vám to vyhovuje

Hodí se do většiny domácích prostorů — od malých místností až po vestavné řešení pračky a sušičky — a zajistí jednotný, čistý vzhled.

Prostor pro instalaci

Zajistěte dostatek místa pro instalaci

Nechte alespoň 2 cm volného prostoru po stranách a 10 cm vzadu, aby byl zajištěn správný průtok vzduchu. Vyhněte se instalaci v uzavřených prostorech vystavených teplu nebo vlhkosti.

Kontrola po instalaci

Ověřte správný provoz po nastavení

  • Ujistěte se, že je spotřebič umístěn na pevné a rovné podlaze, a zkontrolujte případné vibrace nebo neobvyklé zvuky.
  • Potvrďte, že přívod vody i odtok fungují správně a nikde nedochází k úniku.

Proč je vertikální design LG WashTower™ tak praktický?

LG WashTower installed inside a cabinet, with a leaning laundry rack on the left beside a bathroom mirror, sink and towels, and plants with folded towels on the right.

Jednotný celek, jednoduchá instalace

LG WashTower™ spojuje pračku a sušičku v jednom kompaktním spotřebiči, který se snadno vejde i do menších prostor. Díky centrálnímu ovládacímu panelu máte pohodlný přístup k oběma částem bez ohýbání nebo stání na špičkách.

Kontrola instalace

Zajistěte dostatek prostoru pro instalaci

  • Nechte 5 cm volného místa po stranách, 10 cm vzadu a minimálně 177 cm na výšku.
  • Umístěte spotřebič na pevnou, rovnou podlahu. Pro vyšší stabilitu doporučujeme použít protiskluzové podložky.

    • Kontrola přístupové cesty

    Zkontrolujte přístupovou trasu a instalační prostor

    Zvažte rozměry spotřebiče, abyste zajistili dostatek místa pro jeho bezpečné přenesení na místo instalace. Zkontrolujte schodiště, chodby a dveře a ponechte alespoň 80 cm volného prostoru v oblasti instalace.

    Napojení odtoku

    Připojte odtokové hadice

    Připojte odtokové hadice od pračky i sušičky. Svážete je přiloženou stahovací páskou a zajistěte je kolenem držáku, aby se hadice neohýbaly.

    Často kladené dotazy

    Kde mohu umístit pračku nebo sušičku LG?

    Pračky a sušičky LG lze instalovat do různých prostorů, například do technické místnosti, kuchyně, volného pokoje, na balkon* nebo do vestavné skříně. Vždy zkontrolujte rozměry spotřebiče a ponechte dostatek místa kolem dokola, aby se dvířka mohla plně otevřít. U balkonu vždy zvažte ochranu před povětrnostními vlivy a vlhkostí.

    Podrobné informace o instalačním prostoru najdete v uživatelské příručce na webu LG.com nebo kontaktujte Zákaznickou podporu.

     

    Jak zkontroluji přívod vody před instalací?

    Před instalací zkontrolujte typ vodovodního kohoutku. Kohoutky mohou být závitové nebo nezávitové a podle toho je potřeba zvolit správný adaptér pro připojení přívodní hadice pračky.

    Co je funkce TurboWash™ 360˚ u praček LG?

    LG technologie TurboWash™ 360˚ nabízí výkonné a rychlé praní, které důkladně vypere za pouhých 39 minut – ideální pro vytížené domácnosti.

    Díky kombinaci 3D Multi Spray trysek a inteligentního invertorového čerpadla optimalizuje pračka průtok vody, distribuci pracího prostředku i pohyby bubnu, aby zajistila účinné praní bez kompromisů v péči o tkaniny.

    Je to rychlé a efektivní řešení, které šetří čas a zároveň chrání vaše oblečení.