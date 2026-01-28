We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Průvodce instalací pračky a sušičky
Kam mohu umístit pračku?
Kontrola prostoru
Zajistěte dostatek prostoru pro instalaci
Nechte kolem spotřebiče dostatek místa pro pohodlné otevření dvířek a správné umístění volně stojící pračky v rámci standardních rozměrů.
Přívodní hadice na vodu
Ověřte typ kohoutku
Taps may be either threaded or non-threaded, which determines the type of connector needed for the washing machine’s water inlet and drain pipes.
Vyrovnání
Udržujte spotřebič ve vodorovné poloze pro maximální stabilitu
Udržujte pračku ve vodorovné poloze pomocí nastavitelných nožiček, abyste snížili vibrace a hlučnost. Pro ještě vyšší stabilitu můžete přidat i anti‑vibrační podložky.
Průvodce instalací pračky
Podívejte se na instruktážní video, ve kterém najdete vhodné místo pro instalaci a jednotlivé kroky k jejímu snadnému provedení.
Funkce a instalační postupy se mohou lišit podle modelu. Obrázky a videa slouží pouze jako ilustrace. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce nebo na oficiální produktové stránce.
Jak mohu umístit sušičku na pračku?
Mezikus
Úsporné řešení pro malé prostory
Použijte mezikus LG, který bezpečně upevní sušičku na pračku a umožní tak praktické a prostorově úsporné vertikální řešení.
Mezikus s výsuvem
Pohodlný přístup díky výsuvné polici
Place laundry on the pull-out shelf to sort and transfer easily between the washer and dryer, keeping your hands free.
Napojení odtoku
Připojte odtokovou hadici
Připojte zpětný ventil k odtokovému kolenu a poté připojte volitelnou odtokovou hadici na opačnou stranu. Ujistěte se, že hadice není zlomená ani přiskřípnutá.
Průvodce instalací sušičky
Podívejte se na návodné video, ve kterém zjistíte vhodné umístění a postup jednotlivých kroků pro snadnou instalaci.
Jak šetří místo kombinovaná pračka se sušičkou?
Výběr umístění
Instalujte kdekoli, kde vám to vyhovuje
Hodí se do většiny domácích prostorů — od malých místností až po vestavné řešení pračky a sušičky — a zajistí jednotný, čistý vzhled.
Prostor pro instalaci
Zajistěte dostatek místa pro instalaci
Nechte alespoň 2 cm volného prostoru po stranách a 10 cm vzadu, aby byl zajištěn správný průtok vzduchu. Vyhněte se instalaci v uzavřených prostorech vystavených teplu nebo vlhkosti.
Kontrola po instalaci
Ověřte správný provoz po nastavení
- Ujistěte se, že je spotřebič umístěn na pevné a rovné podlaze, a zkontrolujte případné vibrace nebo neobvyklé zvuky.
- Potvrďte, že přívod vody i odtok fungují správně a nikde nedochází k úniku.
Proč je vertikální design LG WashTower™ tak praktický?
Kontrola instalace
Zajistěte dostatek prostoru pro instalaci
Kontrola přístupové cesty
Zkontrolujte přístupovou trasu a instalační prostor
Zvažte rozměry spotřebiče, abyste zajistili dostatek místa pro jeho bezpečné přenesení na místo instalace. Zkontrolujte schodiště, chodby a dveře a ponechte alespoň 80 cm volného prostoru v oblasti instalace.
Napojení odtoku
Připojte odtokové hadice
Připojte odtokové hadice od pračky i sušičky. Svážete je přiloženou stahovací páskou a zajistěte je kolenem držáku, aby se hadice neohýbaly.
Často kladené dotazy
Kde mohu umístit pračku nebo sušičku LG?
Pračky a sušičky LG lze instalovat do různých prostorů, například do technické místnosti, kuchyně, volného pokoje, na balkon* nebo do vestavné skříně. Vždy zkontrolujte rozměry spotřebiče a ponechte dostatek místa kolem dokola, aby se dvířka mohla plně otevřít. U balkonu vždy zvažte ochranu před povětrnostními vlivy a vlhkostí.
Podrobné informace o instalačním prostoru najdete v uživatelské příručce na webu LG.com nebo kontaktujte Zákaznickou podporu.
Jak zkontroluji přívod vody před instalací?
Před instalací zkontrolujte typ vodovodního kohoutku. Kohoutky mohou být závitové nebo nezávitové a podle toho je potřeba zvolit správný adaptér pro připojení přívodní hadice pračky.
Co je funkce TurboWash™ 360˚ u praček LG?
LG technologie TurboWash™ 360˚ nabízí výkonné a rychlé praní, které důkladně vypere za pouhých 39 minut – ideální pro vytížené domácnosti.
Díky kombinaci 3D Multi Spray trysek a inteligentního invertorového čerpadla optimalizuje pračka průtok vody, distribuci pracího prostředku i pohyby bubnu, aby zajistila účinné praní bez kompromisů v péči o tkaniny.
Je to rychlé a efektivní řešení, které šetří čas a zároveň chrání vaše oblečení.