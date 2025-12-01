About Cookies on This Site

Vista frontal del calentador de agua con bomba de calor LG WH10ESF0.HA en color blanco esencial con diseño Wall Mounted.
Vista superior del calentador de agua con bomba de calor LG WH10ESF0.HA en color blanco esencial con diseño Wall Mounted.
Exterior del calentador de agua con bomba de calor LG (WH10ESF0.FA) con indicación de las dimensiones. Sus medidas son 540 mm × 1280 mm × 565 mm.
Hlavní funkce

    Snadná škálovatelnost

    Řídicí jednotka LG Cascade umožňuje škálovatelnou konfiguraci systému, díky čemuž lze jednotky AWHP přidávat nebo odebírat podle tepelné poptávky. Tato flexibilita zajišťuje efektivní adaptaci na měnící se požadavky na zátěž a prostředí instalace.

    Integrovaná instalace

    Řídicí jednotka LG Cascade je navržena pro zjednodušenou instalaci a obsahuje integrované snímače a rozhraní Modbus, díky čemuž nejsou potřeba žádné další komponenty a instalace je méně náročná.

    Optimalizace provozu

    Systém poskytuje stabilní a efektivní topný výkon díky optimalizovanému řízení doby chodu, odmrazování a spolehlivé záložní funkci při poruchách nebo chybových stavech1), čímž udržuje provoz za rozmanitých podmínek.2)

    Inteligentní dálkové ovládání

    Díky funkci LG Cascade Control lze systémová nastavení konfigurovat na dálku prostřednictvím služby LG BECON cloud, zatímco LGMV zajišťuje monitorování všech připojených venkovních jednotek v reálném čase.

    1) V případě chyby kaskádové řídicí jednotky fungují ODU nezávisle. V případě poruchy jedné jednotky ostatní jednotky pokračují v provozu, aby zajistily stabilní fungování.

    2) Rozsah provozu vytápění a ohřevu teplé užitkové vody je od -28 °C do 35 °C, zatímco chlazení pracuje v rozmezí od 5 °C do 48 °C.

