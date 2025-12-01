We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
1) WH10ESF0.HA, WH15ESF0.HA, WH20ESFO.CA: Max. teplota vody až 75 °C / WH20STR2.FA, WH27STR2.FA, WH20S.F5, WH27SF5: Maximální teplota až 60 °C
2) Systém energetických štítků ErP pro tepelná čerpadla v EU má třídy účinnosti od G (nejnižší účinnost) po A+++ (nejvyšší účinnost).
3) Energetická třída A+, SG Ready platí pro všechny modely (WH10ESF0.HA, WH15ESF0.HA, WH20ESF0.CA, WH20STR2.FA, WH27STR2.FA)