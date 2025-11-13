2,6 kW ARTCOOL Gallery Premium klimatizace | A09GA2N

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Design uměleckého díla
Nekonečné množství uměleckých děl v jednom rámu
Pomocí 27" FHD displeje s dřevěným rámem můžete proměnit spotřebič v umění a vystavit tak jakékoli mistrovské dílo.
*Tento snímek je zinscenovaný a vytvořený pro ilustrační účely, aby usnadnil pochopení. V závislosti na konkrétním prostředí instalace produktu se mohou vyskytnout odchylky.
Krycí obrazovka
Vytvořte si domácí kolekci
Oživte styl svého domova střídáním vámi vybraných uměleckých skvostů.
*Pomocí dálkového ovladače můžete vybrat nebo nastavit zobrazení na základní obraz, živý obraz, speciální obraz, obraz slavného umělce nebo meditaci v nastavení v dolní části obrazovky produktu. Při každém stisknutí domovského tlačítka se obrazovka produktu změní na krycí nebo domovskou obrazovku.
*Tuto funkci lze nastavit také prostřednictvím aplikace ThinQ.
Nahrát fotografii
Vaše nejcennější okamžiky, z telefonu do rámu.
Přeneste si vaše oblíbné fotografie z telefonu na zeď a vytvořte si tak drahocennou fotogalerii1).
Zrcadlení
Zábava se zrcadlením obrazovky telefonu do velkém rámu
Zažijte ještě více zábavy se zrcadlením 2) obrazovky smartphonu na displej s dokonalejším zobrazením.
Widgety
Individuální nastavení widgetů
Snadno a přehledně nastavíte teplotu, vlhkost, chlazení, spotřebu energie a kvalitu vzduchu.
Dálkový ovladač
Praktický dálkový ovladač
Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí ukazatele na dálkovém ovladači.
Skvělá atmosféra a svěžest do každodenního života
Třícestné proudění vzduchu
Příjemné chlazení díky třícestnému proudění vzduchu
Rozvádí chladný vzduch přes levou, pravou a spodní část rámu, čímž zajišťuje osvěžující vánek v každém centimetru místnosti.
*Vzduch vychází současně třemi vývody umístěnými vlevo, vpravo a dole produktu.
Nepřímé proudění vzduchu
Příjemné a komfortní chlazení
Skrytá lamela důmyslně rozptyluje vánek po celém prostoru a zajišťuje rovnoměrné nepřímé proudění vzduchu2).
Čištění mrazem
Udržujte vnitřek zařízení dokonale čistý
Čištění těžko přístupných prostor uvnitř klimatizace je snadné díky režimu Čištění mrazem4). Pomocí rozpuštěného ledu odplavíte prach a nečistoty způsobující zápach, čímž snížíte výskyt škodlivých bakterií a zajistíte si svěžejší domov.
Automatické čištění +
Po použití klimatizace se aktivuje funkce Automatické čištění+5), která vyfukuje vzduch, aby odstranila vlhkost. V závislosti na zvoleném nastavení pracuje 10 až 60 minut. Nastavte množství vzduchu pro rychlejší a silnější sušení nebo tišší provoz.
'Upozornění
1) Dívejte se na své vzpomínky
*Tato funkce umožňuje nahrát osobní fotografii výběrem nastavení krycí obrazovky na hlavní obrazovce zařízení ThinQ. Podrobné pokyny k použití naleznete na obrazovce aplikace.
* Klimatizace podporuje Wi-Fi a vyžaduje registraci produktu prostřednictvím aplikace LG ThinQ.
2) Zrcadlení
*Tuto funkci lze používat na inteligentních zařízeních, která podporují sdílení obrazovky se systémem Android.
*Funkce zrcadlení může být omezena pro placený obsah chráněný autorskými právy.
*V závislosti na modelu inteligentního zařízení se může název funkce lišit.
3) Nepřímé proudění vzduchu
*V nepřímém (komfortním) režimu lamela blokuje proudění vzduchu vycházející ze spodní strany produktu.
*Stisknutím tlačítka „Energy/Jet“ na dálkovém ovladači na 3 sekundy zapnete funkci nepřímého proudění vzduchu.
*Tato funkce je k dispozici prostřednictvím dálkového ovladače a zařízení ThinQ.
4) Čištění mrazem
*Organizace TÜV Rheinland Korea potvrzuje, že režim čištění výparníku mrazem u klimatizací LG má na základě výsledků zkoušek za navržených zkušebních podmínek schopnost snižovat výskyt bakterií. Zprávy č. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG
*Tento výsledek zkoušek získal zkušební zprávu o 99,0% míře snížení výskytu Pseudomonas aeruginosa z mezinárodně uznávané laboratoře, která se může lišit v závislosti na aktuálním prostředí.
-Zkušební instituce: TÜV Rheinland
-Termín zkoušky: 2023. duben až květen
-Zkoušený model: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
-Testované bakterie: Potvrzena až 99,0% míra snížení výskytu „Pseudomonas aeruginosa“
*Funkci lze ovládat pouze prostřednictvím aplikace ThinQ.
*V závislosti na prostředí může být provozní doba režimu Čištění mrazem až 65 minut.
5) Automatické čištění+
*Po zastavení zařízení se automaticky spustí funkce Automatické čištění+. Během režimu Automatické čištění+ pracuje zařízení určitou dobu v režimu ventilátoru, který pomáhá odstranit zbývající vlhkost z výměníku tepla. Režim Automatické čištění+ je při dodání zařízení již aktivován. Prostřednictvím aplikace ThinQ můžete nastavit rychlost proudění vzduchu a upravit rychlost sušení.
Často kladené dotazy
Otázka.
Funguje funkce zrcadlení na všech telefonech?
Odpověď.
Tuto funkci lze používat na inteligentních zařízeních, která podporují sdílení obrazovky se systémem Android. Funkce zrcadlení může být omezena pro placený obsah chráněný autorskými právy. V závislosti na modelu inteligentního zařízení se může název funkce lišit.
Otázka.
Co dělá funkce Automatické čištění+?
Odpověď.
- Po zastavení chodu se automaticky spustí funkce vysoušení. Po spuštění funkce automatického vysoušení po určitou dobu poběží klimatizace v režimu ventilátoru, aby se z výměníku tepla odstranila zbývající vlhkost.
- Vlhkost způsobuje růst plísní a bakterií, proto doporučujeme nastavit klimatizaci na automatické vysoušení, aby byla čistá. V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu v místnosti se může suchost v interiéru lišit.
- Když nastavíte funkci automatického vysoušení, zobrazí se na displeji dálkového ovládání.
Otázka.
Kam mám klimatizaci nainstalovat?
Odpověď.
'- Klimatizace by se měla instalovat na místě, které umožňuje snadný odvod vody. Kondenzát z klimatizace by měl přirozeně odtékat, aniž by uprostřed docházelo k jeho hromadění. Vypouštěcí hadice by měla být instalov8na ve sklonu alespoň 1/100 směrem dolů.
- Zvolte místo, kde lze snadno instalovat a připojit chladicí potrubí.
- Zvolte místo, které umožňuje dobrou cirkulaci studeného vzduchu.
Otázka.
Kam mám nainstalovat venkovní jednotku klimatizace?
Odpověď.
'- Místo by mělo umožňovat snadné odvětrání horkého vzduchu produkovaného venkovní jednotkou.
- Venkovní jednotka by se měla instalovat na bezpečném, pevném a neohrožujícím místě, které je v případě poruchy snadno přístupné.
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření a zvolte dobře větrané místo.
- Vyberte místo, které není zatíženo hlukem generovaným venkovní jednotkou.
- Vyberte místo, kde lze snadno napojit kovovou trubku, která se připojuje k vnitřní jednotce.
- Na potrubí venkovní jednotky se mohou tvořit kapky vody a odkapávat, proto zvolte místo, které se tím nepoškodí.
Otázka.
Mohu klimatizaci namontovat nebo demontovat (rozebrat) vlastními silami?
Odpověď.
'- Při instalaci či demontáži klimatizace vždy požadujte, aby ji instaloval a demontoval odborník, který má od výrobce certifikát k instalaci a demontáži s použitím originálních dílů.
- V případě neodborné instalace nebo demontáže výrobku může dojít k poruchám, jako je požár, úraz elektrickým proudem, únik chladiva a špatný výkon.
Otázka.
Jak mohu ušetřit za spotřebu elektřiny své klimatizace?
Odpověď.
1) Venkovní teplota při spuštěné klimatizaci: Čím vyšší je venkovní teplota, tím vyšší je spotřeba energie.
2) Základní spotřeba energie (dopad progresivní daně): Čím vyšší je vaše základní spotřeba energie, tím vyšší je váš účet za elektřinu v důsledku progresivního zdanění.
3) Používání funkcí klimatizace: Při použití funkce úspory energie je spotřeba nižší než v režimu klimatizace.
(Při použití funkce úspory energie však může být chladicí výkon snížen, aby se snížila spotřeba energie).
4) Nastavení požadované teploty: Čím nižší je požadovaná teplota, tím déle a častěji je venkovní jednotka v provozu.
Zvýšením požadované teploty se zkrátí doba provozu venkovní jednotky, čímž se sníží spotřeba energie.
Přehled
ROZMĚRY
Klíčová vlastnost
Všeobecné - Chladicí výkon max(W)
3 700
Všeobecné - Topný výkon max(W)
4 100
POHODLÍ - ThinQ (Wi-Fi)
Ano
ČIŠTĚNÍ VZDUCHU - Ionizátor
Ano
Všechny specifikace
CHLAZENÍ
Výkonné chlazení
Ano
Prúdenie vzduchu podľa AI
N/A
Komfortní vzduch
Ano
Rychlosti ventilátoru
6 rychlostí
ČIŠTĚNÍ VZDUCHU
Ionizátor
Ano
TOPENÍ
Výkonné topení
Ano
Nízké topení
Ano
POHODLÍ
Nízký hluk
Ano
Chytrá diagnostika
Ano
ThinQ (Wi-Fi)
Ano
Automatický restart
Ano
Režim ventilátoru
Ano
Alarm filtru
Ano
Nucený provoz
Ano
Detekce pohybu osob
N/A
Dálkový ovladač
Ano
Rezervace
Ano
Hlasové ovládání (zařízení 3. strany)
Ano
HYGIENA
Automatické čištění
Ano
Čištění výměníku tepla
Ano
VŠEOBECNÉ
Chladicí výkon nom/min(W)
2 600 / 890
Topný výkon max(W)
4 100
Topný výkon nom/min(W)
3 300 / 890
Rozměry vnitřní jednotky_ŠxVxH (mm)
652x158x652
Chladicí výkon max(W)
3 700
Hmotnost vnitřní jednotky (kg)
20,3
Rozměry venkovní jednotky_ŠxVxH (mm)
770x545x288
Hmotnost venkovní jednotky (kg)
29,9
Jmenovité napájení(V, Hz)
220 ~ 240, 50
Typ chladiva
R32
Spotřeba energie při chlazení nom/min(W)
623 / 200
Spotřeba energie při topení nom/min(W)
808 / 200
Hmotnost venkovní jednotky (lb.)
N/A
Typ výrobku
Nástěnná jednotka
Akustický výkon(chlazení) SH/H/M/L/SL(dB(A))
N/A
Akustický výkon(topení) SH/H/M/L/SL(dB(A))
N/A
ODVLHČENÍ
Odvlhčení
Ano
Komfortné riadenie vlhkosti
Ano
Čidlo vlhkosti
Ano
ÚSPORNÝ REŽIM
Aktivní řízení energie
N/A
AI kW Manager
Ano
Energetická třída chlazení
A++
Displej energie
Ano
Monitorování energie
Ano
Úspora energie(chlazení)
Ano
Energetická třída topení
A+
ICA (I control Ampere)
N/A
DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
Typ výrobku & název modelu
Wall Mounted
Měsíc uvedení (YYYY-MM)
2025-08
Výrobce (Dovozce)
LG Electronics
Název modelu výrobku
S3NM09EL26B.EK6GEEU
DESIGN
Barva(tělo)
Krémová bílá
Display
LCD
FILTR
Filtr proti alergenům
N/A
Filtr jemného prachu
N/A
Předfiltr
Ano
VENKOVNÍ JEDNOTKA
Název modelu venkovní jednotky
S3UM09EL26B.EC6GEEU
RAC B2B FUNKCE
Suchý kontakt
Ano
Modul PI485
Ano
Kabelový dálkový ovladač
N/A
INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy
Názory zákazníků
