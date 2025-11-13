About Cookies on This Site

2,6 kW ARTCOOL Gallery Premium klimatizace | A09GA2N

Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

2,6 kW ARTCOOL Gallery Premium klimatizace | A09GA2N

Hlavní funkce

  • Displej pro vaše fotky a videa
  • Rychlé chlazení/topení
  • Nízký hluk 19 dB
  • Čištění mrazem
  • Praktický dálkový ovladač
Další
Úvodní video LG ARTCOOLTM Gallery

A video shows the front view of the air conditioner installed on a wall. The front of the machine is see through and it turns on to show the inner workings. The fans are highlighted blue to show the UV LED light that removes bacteria. Air blows out of the machine. The UVnano logo is in the bottom right corner.

ikona Design uměleckého díla

Design uměleckého díla

Ikona Art a video obrazovka

Art a video obrazovka

ikona Chlazení prostoru

Chlazení prostoru

Ikona Inteligentní péče

Inteligentní péče

Design uměleckého díla

Nekonečné množství uměleckých děl v jednom rámu

Pomocí 27" FHD displeje s dřevěným rámem můžete proměnit spotřebič v umění a vystavit tak jakékoli mistrovské dílo.

Pomocí 27" FHD displeje s dřevěným rámem můžete proměnit spotřebič v umění a vystavit tak jakékoli mistrovské dílo.

Pomocí 27" FHD displeje s dřevěným rámem můžete proměnit spotřebič v umění a vystavit tak jakékoli mistrovské dílo.

Pomocí 27" FHD displeje s dřevěným rámem můžete proměnit spotřebič v umění a vystavit tak jakékoli mistrovské dílo.

Pomocí 27" FHD displeje s dřevěným rámem můžete proměnit spotřebič v umění a vystavit tak jakékoli mistrovské dílo.

Pomocí 27" FHD displeje s dřevěným rámem můžete proměnit spotřebič v umění a vystavit tak jakékoli mistrovské dílo.

*Tento snímek je zinscenovaný a vytvořený pro ilustrační účely, aby usnadnil pochopení. V závislosti na konkrétním prostředí instalace produktu se mohou vyskytnout odchylky.

Krycí obrazovka

Vytvořte si domácí kolekci

Oživte styl svého domova střídáním vámi vybraných uměleckých skvostů.

Krycí obrazovka_dovolená
Krycí obrazovka_předmět
Krycí obrazovka_příroda
Krycí obrazovka_dovolená
Krycí obrazovka_předmět
Krycí obrazovka_příroda

*Pomocí dálkového ovladače můžete vybrat nebo nastavit zobrazení na základní obraz, živý obraz, speciální obraz, obraz slavného umělce nebo meditaci v nastavení v dolní části obrazovky produktu. Při každém stisknutí domovského tlačítka se obrazovka produktu změní na krycí nebo domovskou obrazovku.

*Tuto funkci lze nastavit také prostřednictvím aplikace ThinQ.

Nahrát fotografii

Vaše nejcennější okamžiky, z telefonu do rámu.

Přeneste si vaše oblíbené fotografie z telefonu na zeď a vytvořte si tak drahocennou fotogalerii1).

Přeneste si vaše oblíbné fotografie z telefonu na zeď a vytvořte si tak drahocennou fotogalerii1).

*Tento snímek je zinscenovaný a vytvořený pro ilustrační účely, aby usnadnil pochopení. V závislosti na konkrétním prostředí instalace produktu se mohou vyskytnout odchylky.

Zrcadlení

Zábava se zrcadlením obrazovky telefonu do velkém rámu

Zažijte ještě více zábavy se zrcadlením 2) obrazovky smartphonu na displej s dokonalejším zobrazením.

Zažijte ještě více zábavy se zrcadlením 2) obrazovky smartphonu na displej s dokonalejším zobrazením.

*Tento snímek je zinscenovaný a vytvořený pro ilustrační účely, aby usnadnil pochopení.

Widgety

Individuální nastavení widgetů

Snadno a přehledně nastavíte teplotu, vlhkost, chlazení, spotřebu energie a kvalitu vzduchu.

Dálkový ovladač

Praktický dálkový ovladač

Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí ukazatele na dálkovém ovladači.

*Tento snímek je zinscenovaný a vytvořený pro ilustrační účely, aby usnadnil pochopení. V závislosti na konkrétním prostředí instalace produktu se mohou vyskytnout odchylky.

Skvělá atmosféra a svěžest do každodenního života

Skvělá atmosféra a svěžest do každodenního života

Třícestné proudění vzduchu

Příjemné chlazení díky třícestnému proudění vzduchu

Rozvádí chladný vzduch přes levou, pravou a spodní část rámu, čímž zajišťuje osvěžující vánek v každém centimetru místnosti.

Rozvádí chladný vzduch přes levou, pravou a spodní část rámu, čímž zajišťuje osvěžující vánek v každém centimetru místnosti.

*Tento snímek je zinscenovaný a vytvořený pro ilustrační účely, aby usnadnil pochopení. V závislosti na konkrétním prostředí instalace produktu se mohou vyskytnout odchylky.

*Vzduch vychází současně třemi vývody umístěnými vlevo, vpravo a dole produktu.

Nepřímé proudění vzduchu

Příjemné a komfortní chlazení

Skrytá lamela důmyslně rozptyluje vánek po celém prostoru a zajišťuje rovnoměrné nepřímé proudění vzduchu2).

Skrytá lamela důmyslně rozptyluje vánek po celém prostoru a zajišťuje rovnoměrné nepřímé proudění vzduchu.

*Tento snímek je zinscenovaný a vytvořený pro ilustrační účely, aby usnadnil pochopení. V závislosti na konkrétním prostředí instalace produktu se mohou vyskytnout odchylky.

Čištění mrazem

Udržujte vnitřek zařízení dokonale čistý

Čištění těžko přístupných prostor uvnitř klimatizace je snadné díky režimu Čištění mrazem4). Pomocí rozpuštěného ledu odplavíte prach a nečistoty způsobující zápach, čímž snížíte výskyt škodlivých bakterií a zajistíte si svěžejší domov.

*Tento snímek je zinscenovaný a vytvořený pro ilustrační účely, aby usnadnil pochopení. V závislosti na konkrétním prostředí instalace produktu se mohou vyskytnout odchylky.

Automatické čištění +

Po použití klimatizace se aktivuje funkce Automatické čištění+5), která vyfukuje vzduch, aby odstranila vlhkost. V závislosti na zvoleném nastavení pracuje 10 až 60 minut. Nastavte množství vzduchu pro rychlejší a silnější sušení nebo tišší provoz.

*Tento snímek je zinscenovaný a vytvořený pro ilustrační účely, aby usnadnil pochopení. V závislosti na konkrétním prostředí instalace produktu se mohou vyskytnout odchylky.

'Upozornění

1) Dívejte se na své vzpomínky

*Tato funkce umožňuje nahrát osobní fotografii výběrem nastavení krycí obrazovky na hlavní obrazovce zařízení ThinQ. Podrobné pokyny k použití naleznete na obrazovce aplikace.

* Klimatizace podporuje Wi-Fi a vyžaduje registraci produktu prostřednictvím aplikace LG ThinQ.

*Chcete-li klimatizaci zaregistrovat v aplikaci LG ThinQ a optimalizovat její funkci, ujistěte se, že je klimatizace doma připojena k síti Wi-Fi.

*Aby bylo možné funkci ThinQ využívat, je třeba do smartphonu nainstalovat aplikaci „LG ThinQ" z obchodu Google Play nebo Apple Store a navázat připojení k Wi-Fi. Podrobné pokyny naleznete v nápovědě aplikace.

*Upozorňujeme, že aplikace LG ThinQ nemusí na některých smartphonech fungovat a některé funkce se mohou lišit v závislosti na produktu a zemi.

(Před použitím zkontrolujte specifikaci telefonu (Android OS 7.0 nebo vyšší, iOS 14.0 nebo vyšší)

*Funkce aplikace LG ThinQ se mohou lišit v závislosti na produktu a zemi.

2) Zrcadlení

*Tuto funkci lze používat na inteligentních zařízeních, která podporují sdílení obrazovky se systémem Android.

*Funkce zrcadlení může být omezena pro placený obsah chráněný autorskými právy.

*V závislosti na modelu inteligentního zařízení se může název funkce lišit.

3) Nepřímé proudění vzduchu

*V nepřímém (komfortním) režimu lamela blokuje proudění vzduchu vycházející ze spodní strany produktu.

*Stisknutím tlačítka „Energy/Jet“ na dálkovém ovladači na 3 sekundy zapnete funkci nepřímého proudění vzduchu.

*Tato funkce je k dispozici prostřednictvím dálkového ovladače a zařízení ThinQ.

*Klimatizace podporuje Wi-Fi a vyžaduje registraci produktu prostřednictvím aplikace LG ThinQ.

*Chcete-li klimatizaci zaregistrovat v aplikaci LG ThinQ a optimalizovat její funkci, ujistěte se, že je klimatizace doma připojena k síti Wi-Fi.

*Aby bylo možné funkci ThinQ využívat, je třeba do smartphonu nainstalovat aplikaci „LG ThinQ" z obchodu Google Play nebo Apple Store a navázat připojení k Wi-Fi. Podrobné pokyny naleznete v nápovědě aplikace.

*Upozorňujeme, že aplikace LG ThinQ nemusí na některých smartphonech fungovat a některé funkce se mohou lišit v závislosti na produktu a zemi.

(Před použitím zkontrolujte specifikaci telefonu (Android OS 7.0 nebo vyšší, iOS 14.0 nebo vyšší)

*Funkce aplikace LG ThinQ se mohou lišit v závislosti na produktu a zemi.

4) Čištění mrazem

*Organizace TÜV Rheinland Korea potvrzuje, že režim čištění výparníku mrazem u klimatizací LG má na základě výsledků zkoušek za navržených zkušebních podmínek schopnost snižovat výskyt bakterií. Zprávy č. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG

*Tento výsledek zkoušek získal zkušební zprávu o 99,0% míře snížení výskytu Pseudomonas aeruginosa z mezinárodně uznávané laboratoře, která se může lišit v závislosti na aktuálním prostředí.

-Zkušební instituce: TÜV Rheinland

-Termín zkoušky: 2023. duben až květen

-Zkoušený model: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

-Testované bakterie: Potvrzena až 99,0% míra snížení výskytu „Pseudomonas aeruginosa“

*Funkci lze ovládat pouze prostřednictvím aplikace ThinQ.

*V závislosti na prostředí může být provozní doba režimu Čištění mrazem až 65 minut.

5) Automatické čištění+

*Po zastavení zařízení se automaticky spustí funkce Automatické čištění+. Během režimu Automatické čištění+ pracuje zařízení určitou dobu v režimu ventilátoru, který pomáhá odstranit zbývající vlhkost z výměníku tepla. Režim Automatické čištění+ je při dodání zařízení již aktivován. Prostřednictvím aplikace ThinQ můžete nastavit rychlost proudění vzduchu a upravit rychlost sušení.

Často kladené dotazy

Otázka.

Funguje funkce zrcadlení na všech telefonech?

Odpověď.

Tuto funkci lze používat na inteligentních zařízeních, která podporují sdílení obrazovky se systémem Android. Funkce zrcadlení může být omezena pro placený obsah chráněný autorskými právy. V závislosti na modelu inteligentního zařízení se může název funkce lišit.

Otázka.

Co dělá funkce Automatické čištění+?

Odpověď.

- Po zastavení chodu se automaticky spustí funkce vysoušení. Po spuštění funkce automatického vysoušení po určitou dobu poběží klimatizace v režimu ventilátoru, aby se z výměníku tepla odstranila zbývající vlhkost.

- Vlhkost způsobuje růst plísní a bakterií, proto doporučujeme nastavit klimatizaci na automatické vysoušení, aby byla čistá. V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu v místnosti se může suchost v interiéru lišit.

- Když nastavíte funkci automatického vysoušení, zobrazí se na displeji dálkového ovládání. 

 

*Tato funkce se může u jednotlivých produktů lišit.

*Je-li produkt vypnutý v režimu časovače a časovače spánku, funkce automatického vysoušení nebude fungovat a produkt se může vypnout.

*Tento obsah byl vytvořen za účelem veřejného použití a může obsahovat obrázky nebo obsah, který se liší od zakoupeného produktu.

Otázka.

Kam mám klimatizaci nainstalovat?

Odpověď.

'- Klimatizace by se měla instalovat na místě, které umožňuje snadný odvod vody. Kondenzát z klimatizace by měl přirozeně odtékat, aniž by uprostřed docházelo k jeho hromadění. Vypouštěcí hadice by měla být instalov8na ve sklonu alespoň 1/100 směrem dolů.

- Zvolte místo, kde lze snadno instalovat a připojit chladicí potrubí.

- Zvolte místo, které umožňuje dobrou cirkulaci studeného vzduchu.

Otázka.

Kam mám nainstalovat venkovní jednotku klimatizace?

Odpověď.

'- Místo by mělo umožňovat snadné odvětrání horkého vzduchu produkovaného venkovní jednotkou.

- Venkovní jednotka by se měla instalovat na bezpečném, pevném a neohrožujícím místě, které je v případě poruchy snadno přístupné.

- Vyhněte se přímému slunečnímu záření a zvolte dobře větrané místo.

- Vyberte místo, které není zatíženo hlukem generovaným venkovní jednotkou.

- Vyberte místo, kde lze snadno napojit kovovou trubku, která se připojuje k vnitřní jednotce.

- Na potrubí venkovní jednotky se mohou tvořit kapky vody a odkapávat, proto zvolte místo, které se tím nepoškodí.

 

*Tento obsah byl vytvořen za účelem veřejného použití a může obsahovat obrázky nebo obsah, který se liší od zakoupeného produktu.

Otázka.

Mohu klimatizaci namontovat nebo demontovat (rozebrat) vlastními silami?

Odpověď.

'- Při instalaci či demontáži klimatizace vždy požadujte, aby ji instaloval a demontoval odborník, který má od výrobce certifikát k instalaci a demontáži s použitím originálních dílů.

- V případě neodborné instalace nebo demontáže výrobku může dojít k poruchám, jako je požár, úraz elektrickým proudem, únik chladiva a špatný výkon.

 

*Tento obsah byl vytvořen za účelem veřejného použití a může obsahovat obrázky nebo obsah, který se liší od zakoupeného produktu.

Otázka.

Jak mohu ušetřit za spotřebu elektřiny své klimatizace?

Odpověď.

1) Venkovní teplota při spuštěné klimatizaci: Čím vyšší je venkovní teplota, tím vyšší je spotřeba energie.

2) Základní spotřeba energie (dopad progresivní daně): Čím vyšší je vaše základní spotřeba energie, tím vyšší je váš účet za elektřinu v důsledku progresivního zdanění.

3) Používání funkcí klimatizace: Při použití funkce úspory energie je spotřeba nižší než v režimu klimatizace.

(Při použití funkce úspory energie však může být chladicí výkon snížen, aby se snížila spotřeba energie).

4) Nastavení požadované teploty: Čím nižší je požadovaná teplota, tím déle a častěji je venkovní jednotka v provozu.

Zvýšením požadované teploty se zkrátí doba provozu venkovní jednotky, čímž se sníží spotřeba energie.

 

*Tento obsah byl vytvořen za účelem veřejného použití a může obsahovat obrázky nebo obsah, který se liší od zakoupeného produktu.

Přehled

Tisk

ROZMĚRY

A09GA2.NSE.EECK.CZ.C

Klíčová vlastnost

  • Všeobecné - Chladicí výkon max(W)

    3 700

  • Všeobecné - Topný výkon max(W)

    4 100

  • POHODLÍ - ThinQ (Wi-Fi)

    Ano

  • ČIŠTĚNÍ VZDUCHU - Ionizátor

    Ano

Všechny specifikace

CHLAZENÍ

  • Výkonné chlazení

    Ano

  •  Prúdenie vzduchu podľa AI

    N/A

  • Komfortní vzduch

    Ano

  • Rychlosti ventilátoru

    6 rychlostí

ČIŠTĚNÍ VZDUCHU

  • Ionizátor

    Ano

TOPENÍ

  • Výkonné topení

    Ano

  • Nízké topení

    Ano

POHODLÍ

  • Nízký hluk

    Ano

  • Chytrá diagnostika

    Ano

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ano

  • Automatický restart

    Ano

  • Režim ventilátoru

    Ano

  • Alarm filtru

    Ano

  • Nucený provoz

    Ano

  • Detekce pohybu osob

    N/A

  • Dálkový ovladač

    Ano

  • Rezervace

    Ano

  • Hlasové ovládání (zařízení 3. strany)

    Ano

HYGIENA

  • Automatické čištění

    Ano

  • Čištění výměníku tepla

    Ano

VŠEOBECNÉ

  • Chladicí výkon nom/min(W)

    2 600 / 890

  • Topný výkon max(W)

    4 100

  • Topný výkon nom/min(W)

    3 300 / 890

  • Rozměry vnitřní jednotky_ŠxVxH (mm)

    652x158x652

  • Chladicí výkon max(W)

    3 700

  • Hmotnost vnitřní jednotky (kg)

    20,3

  • Rozměry venkovní jednotky_ŠxVxH (mm)

    770x545x288

  • Hmotnost venkovní jednotky (kg)

    29,9

  • Jmenovité napájení(V, Hz)

    220 ~ 240, 50

  • Typ chladiva

    R32

  • Spotřeba energie při chlazení nom/min(W)

    623 / 200

  • Spotřeba energie při topení nom/min(W)

    808 / 200

  • Hmotnost venkovní jednotky (lb.)

    N/A

  • Typ výrobku

    Nástěnná jednotka

  • Akustický výkon(chlazení) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    N/A

  • Akustický výkon(topení) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    N/A

ODVLHČENÍ

  • Odvlhčení

    Ano

  • Komfortné riadenie vlhkosti

    Ano

  • Čidlo vlhkosti

    Ano

ÚSPORNÝ REŽIM

  • Aktivní řízení energie

    N/A

  • AI kW Manager

    Ano

  • Energetická třída chlazení

    A++

  • Displej energie

    Ano

  • Monitorování energie

    Ano

  • Úspora energie(chlazení)

    Ano

  • Energetická třída topení

    A+

  • ICA (I control Ampere)

    N/A

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

  • Typ výrobku & název modelu

    Wall Mounted

  • Měsíc uvedení (YYYY-MM)

    2025-08

  • Výrobce (Dovozce)

    LG Electronics

  • Název modelu výrobku

    S3NM09EL26B.EK6GEEU

DESIGN

  • Barva(tělo)

    Krémová bílá

  • Display

    LCD

FILTR

  • Filtr proti alergenům

    N/A

  • Filtr jemného prachu

    N/A

  • Předfiltr

    Ano

VENKOVNÍ JEDNOTKA

  • Název modelu venkovní jednotky

    S3UM09EL26B.EC6GEEU

RAC B2B FUNKCE

  • Suchý kontakt

    Ano

  • Modul PI485

    Ano

  • Kabelový dálkový ovladač

    N/A

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

