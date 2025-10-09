We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Inteligentní chlazení, stylový design
Prémiový umělecký design
AI Air
Dvojitá lamela
Kompletní čištění
S úchvatným černým zrcadlovým povrchem se stává designovou dominantou, která vašemu prostoru dodá sofistikovanost a styl.
Efekt černého zdrcadlového skla
Moderní kousek, který pozvedne váš interiér
Elegantní černé zrcadlové sklo dodává každému prostoru moderní eleganci a sofistikovanost.
AI Air
Zažijte chytré chlazení s umělou inteligencí
AI Air1) sleduje vaši polohu, kontroluje teplotu a upravuje proudění vzduchu, aby vám zajistila příjemné prostředí.
Soft Air
Jemný vánek přizpůsobený vašim potřebám
Režim Soft Air3) se při dosažení ideální teploty přepne na nepřímé proudění vzduchu, takže vám bude příjemně a nebude vám příliš zima.
DUAL Vane
Ideální směr proudění vzduchu, pohoda při jakékoli teplotě
Technologie Dual Vane rozvádí proudění vzduchu nahoru nebo dolů, dále a rychleji4) a zajišťuje dokonalé pohodlí v každém ročním období.
Regulace příjemné úrovně vlhkosti
Udělejte si pohodlí s příjemnou vlhkostí
Ideální vzduch – ani příliš vlhký, ani příliš suchý. Regulace příjemné úrovně vlhkosti6) pomáhá udržovat příjemnou úroveň vlhkosti při preferované teplotě.
Kompresor tepelného čerpadla s duálním invertorem
Energetická účinnost a teplo
Užívejte si teplo, na které se můžete spolehnout, díky energeticky účinnému tepelnému čerpadlu s duálním invertorem. Užívejte si pohodlí s nízkou spotřebou energie.
Chytré vytápění, nižší spotřeba energie
Zkombinujte tepelné čerpadlo klimatizace s tradičním topením, abyste si mohli dopřát vyšší teplotu s nižší spotřebou energie.
* Organizace TÜV Rheinland ověřila, že tepelné čerpadlo LG s duálním invertorem (A13RJH) ušetří za navržených zkušebních podmínek více energie než elektrické ohřívače.
* Datum/Test: říjen 2021, komora pro testování domácího prostředí klimatizace LG.
* Podmínky zkoušek: 27,8 ㎡/ 66.7㎥, DB uvnitř (12,0±0,3)℃/ RH (50±5)%, Outdoor DB (7.0±0.3)℃/ RH (87±5)%
* Model/metoda zkoušky:
– A13RJH (tepelné čerpadlo LG s duálním invertorem) (3500 W, vysoká rychlost ventilátoru, nastavení 29℃)
– Stojanový typ elektrického radiátoru (3200 W, vysoká rychlost ventilátoru, max. teplota)
– Stojanový typ elektrického infrazářiče (3000 W, vysoká rychlost ventilátoru, max. teplota)
* Každý vzorek byl za podmínek zkoušky provozován celkem 8 hodin a byla změřena a porovnána spotřeba energie.
* Výsledky zkoušek: Tepelné čerpadlo LG s duálním invertorem (A13RJH) ušetří až o 66 % více energie než infrazářič a o 68 % více energie než radiátor za navržených podmínek zkoušky.
* Výsledný výkon se může lišit v závislosti na skutečných podmínkách použití.
AI vytápění
Rychlé teplo s inteligentním AI vytápěním
Užívejte si pohodlí po celý rok díky AI vytápění, které vyhřeje vaše prostory o 6 % rychleji, abyste se cítili příjemně v každém ročním období.
* Datum: 2023.10.
* Podmínky zkoušek: Komora pro testování domácího prostředí klimatizace LG, 20,9 ㎡ / 50,1 ㎥, režim Rychlý, DB uvnitř (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ v režimu chlazení, DB uvnitř (12±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ v režimu vytápění
* Zkušební metoda: Měření času potřebného k poklesu o 5℃ (pro chlazení) / nárůstu o 5℃ (pro vytápění) z počáteční průměrné teploty v místnosti.
* Zkoušený model: S3-M12KL2MB (předchozí platforma LG s jedněmi lamelami), S3-M121L1C0 (nová platforma LG DUAL Vane)
* Výsledky zkoušek: Nová platforma LG (DUAL Vane) je na základě podmínek zkoušky až o 23 % rychlejší v režimu chlazení a o 6 % rychlejší v režimu vytápění než předchozí platforma LG (jedny lamely).
* Výsledný výkon se může lišit v závislosti na skutečných podmínkách použití.
Kompletní čištění
Funkce AI Air vám přináší klid díky kompletnímu samočištění
S aplikací LG ThinQ10) je údržba otázkou jednoho kliknutí a vyčistíte i těžko přístupná místa.
Automatické čištění+
Automatické vysoušení výměníku tepla po použití
Po použití se aktivuje funkce Automatické čištění+11)), která vyfukuje vzduch, aby odstranila vlhkost. Funkce je v provozu až 20 minut a umožňuje nastavit objem vzduchu pro rychlejší sušení nebo tišší provoz.
Čištění mrazem
Snadné čištění těžko dostupných míst
Díky režimu Čištění mrazem12) je čištění vnitřku klimatizace snadné. Rozmrazený led pomáhá odplavovat nečistoty, čímž se snižuje množství škodlivých bakterií a zajišťuje svěžejší domov.
Chytrá péče o vzduch
Aplikace LG ThinQ™ je základem chytré domácnosti
Ovládejte klimatizaci a dostávejte nejnovější upozornění v praktické aplikaci LG ThinQ™15).
* Výše uvedené obrázky a videa jsou v zájmu lepšího pochopení zinscenované a vytvořené pro ilustrační účely. V závislosti na konkrétním prostředí instalace produktu se mohou vyskytnout odchylky.
1) AI Air
– Funkci AI Air lze ovládat dálkovým ovladačem nebo pomocí aplikace LG ThinQ.
– Funkce AI Air je k dispozici v režimu chlazení i vytápění.
– Při používání funkce AI Air se rychlost ventilátoru a směr proudění vzduchu automaticky upravují podle situace a funkce AI Air se vypne, když změníte směr proudění vzduchu.
– Před použitím funkce AI Air doporučujeme vyfotografovat prostor pomocí aplikace LG ThinQ nebo nastavit umístění klimatizace a osob v místnosti.
– Když je funkce AI Air zapnutá, radarový snímač zjišťuje polohu osob a automaticky spouští přímé/nepřímé proudění vzduchu.
– Radarový snímač může snímat až na vzdálenost 5 m, přičemž vzdálenost se může lišit v závislosti na instalaci a prostředí, ve kterém je zařízení používáno.
2) Detekce osob
-Tuto funkci lze zapnout/vypnout pomocí dálkového ovládání nebo LG ThinQ.
- „Čidlo detekce člověka“ provozuje pouze režim chlazení a topení.
-Dosah senzoru detekce člověka je až 5m. V závislosti na podmínkách použití může být rozsah detekce senzoru zkrácen.
- Dobu posouzení nepřítomnosti detekce člověka lze nastavit od 20 do 120 minut pomocí LG ThinQ (výchozí 20 minut).
3) Soft Air
– V režimu Soft Air je spodní výstup vzduchu uzavřen a přední výstup vzduchu zajišťuje nepřímé proudění vzduchu.
– Tato funkce je použitelná pouze v režimu Chlazení / Ventilátor / AI Air.
– Při provozu v režimu AI Air se funkce Jemný vánek automaticky aktivuje v závislosti na prostředí v místnosti.
– Chcete-li funkci Soft Air používat samostatně, můžete ji aktivovat ručně pomocí dálkového ovladače nebo aplikace LG ThinQ.
– Teplotu proudění vzduchu lze v aplikaci LG ThinQ nastavit pouze při použití samotného režimu Jemný vánek, nikoliv v režimu AI Air.
– Při použití pouze režimu Soft Air lze jako nejnižší teplotu v místnosti nastavit 24 °C.
4) DUAL Vane
– Datum: říjen 2023.
– Podmínky zkoušek: Komora pro testování domácího prostředí klimatizace LG, 20,9 ㎡ / 50,1 ㎥, režim Rychlý, DB uvnitř (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ v režimu chlazení, DB uvnitř (12±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ v režimu vytápění
– Zkušební metoda: Měření času potřebného k poklesu o 5℃ (pro chlazení) / nárůstu o 5℃ (pro vytápění) z počáteční průměrné teploty v místnosti.
– Zkoušený model: S3-M12KL2MB (předchozí platforma LG s jedněmi lamelami), S3-M121L1C0 (nová platforma LG DUAL Vane)
– Výsledky zkoušek: Nová platforma LG (DUAL Vane) je na základě podmínek zkoušky až o 23 % rychlejší v režimu chlazení a o 6 % rychlejší v režimu vytápění než předchozí platforma LG (jedny lamely).
– Výsledný výkon se může lišit v závislosti na skutečných podmínkách použití.
5) o 22 % delší
– Datum: červen 2023, výsledky měření ve středisku výzkumu a vývoje klimatizací LG,
– Podmínky zkoušek: Výška instalace zařízení: 1,8 m, proudění vzduchu: režim Rychlý, úhel lamel: P1.
– Zkušební metoda: Pomocí sondy pro měření proudění vzduchu byla měření prováděna v intervalech 0,2 m od výšky 0,1 m do 1,7 m. Maximální vzdálenost dosahu proudění vzduchu byla stanovena měřením rychlosti proudění vzduchu po dobu 180 sekund v každém bodě, přičemž se za dosažení proudění vzduchu považovalo, pokud rychlost překročila 0,25 m/s po více než 50 % času.
– Zkoušený model: S3-M121L1C0 (nová platforma LG DUAL Vane)
– Výsledky zkoušek: Za navržených podmínek zkoušky se potvrdilo, že maximální dosah proudění vzduchu je více než 22 m.
– Dosah proudění vzduchu předchozí platformy LG s jedněmi lamelami (S3-W18KL33A) je až 18 m.
– Výsledný výkon se může lišit v závislosti na skutečných podmínkách použití.
6) Regulace příjemné úrovně vlhkosti
– Proudění vzduchu se automaticky mění v závislosti na provozním prostředí.
– Funkci lze používat pomocí dálkového ovladače nebo aplikace LG ThinQ.
– Funkcí lze nastavit pouze požadovanou teplotu (vlhkost je řízena automaticky).
7) Časovač spánku+
– V režimu spánku funkce Časovač spánku+ automaticky upravuje teplotu na základě analýzy vašich zvyklostí.
– Před prvním použitím funkce Časovač spánku+ je třeba ji nastavit prostřednictvím aplikace LG ThinQ.
– Funkci Časovač spánku+ lze použít pouze v režimu chlazení.
– Intenzita proudění vzduchu se nastavuje automaticky na základě analýzy způsobu používání a lze ji upravit prostřednictvím aplikace LG ThinQ.
– Rozsah nastavené teploty funkce Časovač spánku+ je 22~28 °C.
8) kW Manager
– Funkce kW Manager je k dispozici ve všech provozních režimech (včetně chlazení, odvlhčování, režimu spánku a dokonce i režimu Rychlý) s výjimkou režimu vytápění.
– V průběhu nastaveného období se sleduje spotřebovaná elektřina a po zbývající dobu se provádějí operace omezující výkon (spotřebu elektřiny).
– Pokud dojde k navýšení spotřebované elektřiny z důvodu překročení denní doby používání, přepočítá se zbývající elektřina na jednotlivé dny provozu zařízení.
– Funkci lze používat pouze prostřednictvím aplikace LQ ThinQ.
– Pokud množství spotřebované elektřiny za nastavené období překročí cílovou hodnotu, funkce se ukončí, přepne zařízení do režimu běžného provozu a zobrazí oznámení v aplikaci LG ThinQ.
9) Detekce otevřeného okna
– Výchozí nastavení při dodání zařízení je vypnuto. Funkci lze nastavit pouze prostřednictvím aplikace LG ThinQ.
– Funkce Detekce otevřeného okna je k dispozici pouze v režimech chlazení a vytápění.
– Tato funkce detekuje náhlé změny teploty v místnosti v krátkém časovém úseku (je-li během 5 minut zjištěno zvýšení o 1,5 ℃ nebo snížení o 2,5 ℃).
– Výchozí provozní doba režimu Úspora energie je 10 minut a lze ji nastavit až na 60 minut prostřednictvím aplikace LG ThinQ.
10) Kompletní čištění
– Funkci Kompletní čištění lze ovládat pouze prostřednictvím aplikace LG ThinQ.
– Při použití funkce Kompletní čištění bude postupně probíhat generování zkondenzované vody, Čištění mrazem a Automatické čištění+.
– Modely s funkcí UV budou mít během provozu funkce Kompletní čištění aktivované UV LED světlo.
– Funkci lze deaktivovat zastavením provozu nebo změnou režimů/nastavení pomocí dálkového ovládání.
– Doba provozu funkce Kompletní čištění se může lišit v závislosti na podmínkách prostředí a používání.
11) Automatické čištění+
– Automatické čištění+ automaticky spustí funkci sušení po ukončení chlazení, což je indikováno zbývajícími usazeninami na výrobku.
– Funkce Automatické čištění+ může automaticky pracovat v režimu ventilátoru až 20 minut v závislosti na předchozím způsobu chlazení, aby pomohla odstranit vlhkost z výměníku tepla.
– Podmínky vnitřního sušení se mohou lišit v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu v místnosti.
– Prostřednictvím aplikace LG ThinQ můžete zvolit intenzitu proudění vzduchu a upravit tak proudění vzduchu a dobu sušení.
– Funkce Automatické čištění+ je při dodání zařízení již aktivována a lze ji používat bez dalšího nastavení.
12) Čištění mrazem
– Organizace TÜV Rheinland Korea potvrzuje, že režim čištění výparníku mrazem u klimatizací LG má na základě výsledků zkoušek za navržených zkušebních podmínek schopnost snižovat výskyt bakterií. Zprávy č. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.
– Tento výsledek zkoušek získal zkušební zprávu o 99,0% míře snížení výskytu Pseudomonas aeruginosa z mezinárodně uznávané laboratoře, která se může lišit v závislosti na aktuálním prostředí.
– Zkušební instituce: TÜV Rheinland
– Termín zkoušky: 2023. duben až květen
– Zkoušený model: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
– Testované bakterie: Potvrzena až 99,0% míra snížení výskytu „Pseudomonas aeruginosa“
– Funkci lze ovládat pouze prostřednictvím aplikace ThinQ.
– V závislosti na prostředí může být provozní doba režimu Čištění mrazem až 65 minut.
13) Plasmaster™ Ionizer++
-Společnost TÜV Rheinland potvrdila, že Plasmaster™ Ionizer++ odstraňuje až 99,9 % adherentních bakterií (Staphylococcus aureus, Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa) ve zkušební místnosti při 30 ㎥. Testovaným modelem byl SW09BAJWAN. Test neměřil účinnost odstraňování bakterií klimatizačního zařízení; účinnost odstraňování bakterií se může lišit od skutečných podmínek použití.
-Intertek ověřil, že Plasmaster™ Ionizer++ odstraňuje až 99,9 % adherentních bakterií (Staphylococcus aureus, Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa) ve 30㎥ testovací místnosti. Testovaným modelem byl SW09BAJWAN. Test neměřil účinnost odstraňování bakterií klimatizačního zařízení; účinnost odstraňování bakterií se může lišit od skutečných podmínek použití.
14) Antialergenní filtr
– Antialergenní filtr ověřený organizací BAF odstraňuje látky způsobující alergie, jako jsou roztoči v prachu poletující vzduchem.
[Certifikace BAF]
– Certifikační orgán: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK)
– Kategorie certifikace: Za snížení expozice alergenům roztočů v domácím prachu
– Spouštěče: Houby, roztoči v domácím prachu, plísně
– Licence č.: 397 Platnost do: 31. prosince 2025
15) LG ThinQ
– Aplikace LG SmartThinQ se přejmenovala na LG ThinQ.
– Chytré funkce a hlasový asistent se mohou lišit v závislosti na zemi a modelu. Dostupnost služby si ověřte u místního prodejce nebo u společnosti LG.
– Google a Google Home jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
– Amazon, Alexa, Echo a všechna související loga a pohyblivé známky jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností.
– Chytrý reproduktor ovládaný hlasem není součástí balení.
Často kladené dotazy
Na jakou teplotu mám klimatizaci nastavit?
Když klimatizaci zapnete poprvé, nastavte ji na nízkou teplotu a zvolte režim silného ochlazení, abyste rychle snížili teplotu v místnosti. Jakmile se místnost dostatečně ochladí, nastavte teplotu 25 °C, která je optimální pro udržení chladného prostoru a úsporu energie.
Technologie DUAL Inverter Compressor™ umožňuje o 40 %<sup>1)</sup> rychlejší chlazení a šetří až o 70 %<sup>2)</sup> více energie než modely bez invertoru.
1) Ověřila organizace TÜV: Invertorové klimatizace LG (US-Q242K*) ochladí prostor až o 40 %* rychleji než klimatizace LG bez invertoru (TS-H2465DAO).
* Výchozí teplota (venku 35℃, uvnitř 33℃), nastavená teplota (26℃).
2) Ověřila organizace TÜV: Invertorové klimatizace LG (US-Q242K*) ušetří až o 70 % více energie než klimatizace LG bez invertoru (TS-H2465DAO).
* Výchozí teplota (venku 35℃, uvnitř 33℃), nastavená teplota (26℃), doba trvání testu (8 hodin).
Jaký je rozdíl mezi invertorovou klimatizací a klimatizací bez invertoru?
Invertorové klimatizace jsou energeticky účinnější než klimatizace bez invertoru.
Klimatizace bez invertoru jsou vybaveny kompresory pracujícími stejnou rychlostí bez ohledu na teplotu uvnitř. Vypínají se po dosažení požadované teploty a znovu se zapínají, když teplota stoupne.
Invertorové klimatizace navýší při vyšších teplotách otáčky kompresoru a při nižších teplotách je zase sníží, což znamená, že spotřebují méně energie než klimatizace bez invertoru, chladí rychleji a nejsou hlučné.
Jak mám klimatizaci čistit a provádět její údržbu?
Chcete-li dosáhnout proudění čistého vzduchu a silného výkonu, je třeba filtr čistit každé dva týdny. Předfiltr omyjte vlažnou vodou nebo použijte neutrální čisticí prostředek na odolnější nečistoty. Po omytí vodou nechte předfiltr vyschnout ve stínu, kde na něj nebude svítit slunce. Volitelný filtr (ultrajemný prachový filtr, jemný prachový filtr, antialergenní filtr) vysajte vysavačem nebo očistěte jemným kartáčkem. Nikdy však nepoužívejte vodu. Pro pohodlnější správu klimatizace můžete použít funkci Automatické čištění+1), která automaticky vysuší vnitřní prostor klimatizace, když ji vypnete2). 1) Úvodní nastavení funkce Automatické čištění+ vyžaduje aplikaci ThinQ nebo dálkové ovládání. Podrobnosti naleznete v příručce přiložené k zařízení. 2) Po vypnutí zařízení se automaticky nastaví vhodná délka sušení na základě provozních podmínek. Sušení může trvat až 30 minut a může se lišit v závislosti na zařízení. Při dodání z výroby je funkce nastavena na vypnuto. Funkce může být změněna bez předchozího upozornění. Podrobnosti naleznete v příručce přiložené k zařízení.
Jak mohu snížit účty za elektřinu při používání klimatizace?
Energii můžete ušetřit nastavením vhodné teploty při chlazení a vytápění prostoru a pravidelným čištěním filtrů, čímž omezíte zbytečné plýtvání energií. Doporučuje se nastavit klimatizaci na 25 ℃ pro chlazení a 21 ℃ pro vytápění. Kromě toho můžete u klimatizací LG využívat funkci kW Manager, která vám pomůže spotřebovávat požadované množství energie. Pro použití funkce kW Manager je nutné připojení k aplikaci ThinQ a je k dispozici pouze u modelů, které tuto funkci podporují. Další podrobnosti naleznete v příručce přiložené k zařízení.
Jak se klimatizace instaluje?
Existují různé typy klimatizací. U splitových klimatizací je potřeba, aby instalaci provedl odborník, jelikož vyžadují elektroinstalační práce a propojení venkovní a vnitřní jednotky, což se neobejde bez vrtání do zdi.
Umožňují klimatizace LG kromě chlazení také vytápění?
Klimatizace LG mají funkci chlazení i vytápění, takže je lze používat po celý rok. Klimatizace LG využívají technologii tepelného čerpadla k efektivnímu vytápění.
Jak je klimatizace tichá?
Díky technologii LG DUAL Inverter Compressor™ jsou invertorové klimatizace obecně tiché. Modely vybavené technologií LG DUAL Inverter Compressor™ optimalizují provozní hluk, aby bylo zachováno tiché prostředí. Hlučnost se může u jednotlivých modelů lišit, proto je vhodné před nákupem zkontrolovat hlučnost jednotlivých modelů. Invertorové klimatizace obecně pracují tišeji než klimatizace bez invertoru.
Jaké jsou výhody dvojitých lamel?
Dvojité lamely rozptylují proudění vzduchu směrem nahoru i dolů, takže mohou rychleji ovlivnit teplotu na větší vzdálenost a zajistit vám dokonalé pohodlí po celý rok. Duální lamely s biomimetickou technologií lze nastavit do 6 poloh s různými úhly, takže si můžete proudění vzduchu snadno přizpůsobit na míru.
Intenzivní proudění vzduchu lze směrovat jak z předních, tak ze spodních lamel. Dvojité lamely umožňují posílat chladný vzduch směrem nahoru, čímž se dosáhne až o 23 % rychlejšího chlazení bez pocitu průvanu, a směrovat teplý vzduch směrem dolů, čímž se dosáhne až o 6 % rychlejšího vytápění bez přímého horkého vzduchu.
* Datum: říjen 2023.
* Podmínky zkoušek: Komora pro testování domácího prostředí klimatizace LG, 20,9 ㎡ / 50,1 ㎥, režim Rychlý, DB uvnitř (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ v režimu chlazení, DB uvnitř (12±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ v režimu vytápění
* Zkušební metoda: Měření času potřebného k poklesu o 5℃ (pro chlazení) / nárůstu o 5℃ (pro vytápění) z počáteční průměrné teploty v místnosti.
* Zkoušený model: S3-M12KL2MB (předchozí platforma LG s jedněmi lamelami), S3-M121L1C0 (nová platforma LG DUAL Vane)
* Výsledky zkoušek: Nová platforma LG (DUAL Vane) je na základě podmínek zkoušky až o 23 % rychlejší v režimu chlazení a o 6 % rychlejší v režimu vytápění než předchozí platforma LG (jedny lamely).
* Výsledný výkon se může lišit v závislosti na skutečných podmínkách použití.
