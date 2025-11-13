3,5 kW DualCool Deluxe klimatizace - H12S1DA

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Nové klimatizace LG přinášejí
Komfortní vzduch
Optimální vlhkost
Efektivní úspora energie
Detekce přítomnosti osob
Soft Air
Jemný vánek přizpůsobený vašim potřebám
Soft Air mění směr proudění vzduchu, takže si můžete užívat pohodlnějšího chlazení. Nastavte si vlastní rozsah proudění vzduchu a teplotu na míru.
Když je zapnutý režim Soft Air, spodní lamely se zavřou. Tim se vytvoří nepřímý vítr, který cirkuluje od stropu k podlaze.
V závislosti na používaných lamelách se mění směr proudění vzduchu a v závislosti na situaci lze zvolit různé režimy provozu.
Ovládejte teplotu a rychlost proudění vzduchu. Užijte si 9 úrovní regulace teploty a 5 úrovní nastavení proudění vzduchu pro ideální komfort podle vašich představ.
Detailní přizpůsobení teploty vzduchu v 9 úrovních a rychlosti proudění vzduchu v 5 úrovních.
*Tato funkce se týká pouze režimu Chlazení/Ventilátor. (V režimu Ventilátor lze ovládat pouze rychlost proudění vzduchu.)
*Teplotu vzduchu lze ovládat pomocí dálkového ovladače nebo aplikace ThinQ.
*Nastavení pokojové teploty lze ovládat pouze prostřednictvím aplikace ThinQ.
*Tato funkce je k dispozici, když je vnitřní teplota nižší než 28 ℃.
* Sdružení TÜV ověřilo, že v porovnání s předchozím modelem došlo k 70% zlepšení tepelného komfortu (-0,5 < PMV < 0,5) v přední části výrobku při provozu v režimu Soft Air
* Zkušební instituce: Zkoušky prováděné pod dohledem TÜV Rheinland,
* Místo zkoušky: Zkušební zařízení LG pro obytné prostředí, 27,0 ㎡ (plocha), 64,8 ㎥ (objem)
* Datum zkoušek: Prosinec 2023
* Zkoušený model: S3-M121L1C0, SW09BAJWAN(SW09AJAU)
* Podmínky zkoušek: Uvnitř teplota 30±0,3 ˚C a relativní vlhkost 60±5 %, venku teplota 30±0,3 ˚C a relativní vlhkost 60±5 %
* Zkušební metoda: Měření teploty, rychlosti proudění vzduchu a výpočet tepelné pohody v zadaném prostoru po 1 hodině provozu v režimu Soft Air
- Oblast měření: 0–4,8 m od výrobku (intervaly 1,2 m), výška 0,6 m, 1,1 m (výška vsedě).
- Výpočet tepelné pohody (rovnice PMV podle normy ISO 7730): Teplota, vlhkost, rychlost proudění vzduchu, sálavá teplota (naměřené hodnoty), izolace oděvu (0,5 clo: letní oděv), rychlost metabolismu (1 MET: stav vsedě).
* Výsledky zkoušek:
Bylo zjištěno, že režim Jemný vánek v modelu S3-M121L1C0 zajišťuje tepelnou pohodu v celém prostoru. (PMV: -0,14–0,28, průvan : 2,6–8,5 %)
Bylo zjištěno, že režim Komfort v modelu SW09BAJWAN (SW09AJAU) zajišťuje tepelnou pohodu v určitých oblastech. (PMV: -1,73–0,21, průvan: 7,0–33,8 %)
- 7 úrovní tepelné pohody, -3: zima, -2: chladno, -1: mírně chladno, 0: neutrální, +1: mírně teplo, +2: teplo, +3: horko.
- Rozsah tepelné pohody: -0,5 < PMV < +0,5, průvan <10 % (referenční norma: ISO7730(2005) Ergonomie tepelného prostředí)
* Zkušební zpráva č.: KR238S9L 001
* Výsledky v reálném prostředí se mohou lišit od výsledků laboratorních měření.
Dvojité lamele
Optimální směr proudění vzduchu, komfort při jakékoli teplotě
Ideální pohodlí v každém ročním období vám zajistí ne jedna, ale dvě lamely, které rozvádějí proudění nahoru nebo dolů, dál a rychleji.
Chladný vzduch se k vám dostane i z protilehlé časti místnosti díky dosahu 22 m, což je o 22 % více, než nabízejí předchozí modely.
Chladný vítr se šíří rychleji a dále prostřednictvím dvojitých spodních lamel.
Dvojité lamely posílají chladný vzduch směrem vzhůru a chladí o 23 % rychleji, aniž by vznikl pocit průvanu.
Chladný vzduch je směrován vzhůru, aby rychleji ochlazoval vnitřní prostor, zatímco proudí dolů.
Dvojité lamely posílají teplý vzduch směrem dolů, aby vytápěl o 6 % rychleji bez přímého horkého vzduchu.
Teplý vzduch je směrován dolů a pak proudí vzhůru, čímž se rychleji ohřívá vnitřní prostor.
* Datum: červen 2023, výsledky měření ve zkušební komoře klimatizace LG, instalační výška 1,8 m, režim Ventilátor. Pomocí sondy rychlosti proudění vzduchu se měří výškový rozsah od 0,1 do 1,7 m v krocích po 0,2 m. Měří maximální vzdálenost od výrobků, ve které je proud vzduchu rychlejší než 0,25 m/s.
Zkoušený model: S3-M121L1C0, výsledek zkoušky: Za podmínek zkoušky fouká platforma S1 vzduch až na vzdálenost 22 m.
* Výsledný výkon se může lišit v závislosti na skutečných podmínkách použití.
* Datum: říjen 2023, zkušební komora klimatizace LG pro domácí prostředí, 20,9 ㎡ / 50,1 ㎥, režim Rychlý, DB uvnitř (33±0,3) ℃ / relativní vlhkost (60±5) %, DB venku (35±0,3) ℃ / relativní vlhkost (50±5) %, režim chlazení nastavený na 18 ℃, DB uvnitř (12±0,3) ℃ / relativní vlhkost (60±5) %, DB venku (7±0,3) ℃ / relativní vlhkost (87±5) %, režim vytápění nastavený na 30 ℃, měření času potřebného k poklesu o 5 ℃ (pro chlazení) / nárůstu o 5 ℃ (pro vytápění) od počáteční průměrné teploty v místnosti.
Zkoušený model: S3-M121L1C0, výsledek zkoušky: Za podmínek zkoušky fouká platforma S1 vzduch až na vzdálenost 22 m.
* Výsledný výkon se může lišit v závislosti na skutečných podmínkách použití.
Výsledky zkoušek: Za podmínek zkoušky je nová platforma S1 až o 23 % rychlejší v režimu chlazení a o 6 % rychlejší v režimu vytápění než předchozí model SK.
* Výsledný výkon se může lišit v závislosti na skutečných podmínkách použití.
Optimální nastavení vlhkosti
Udělejte si pohodlí s příjemnou vlhkostí
Ani příliš vlhký, ani příliš suchý - vzduch, který je tak akorát, vám pomůže relaxovat. Funkce Comfort Humidity Control sleduje vlhkost vzduchu a udržuje přísun vzduchu na správné úrovni pro požadovanou teplotu.
Režim optimální vlhkosti snímá a udržuje ideální úroveň vhkosti v místnosti pro zdravé a příjemné prostředí.
*Proudění vzduchu se automaticky mění v závislosti na provozním prostředí.
*Funkci lze používat prostřednictvím dálkového ovladače a aplikace ThinQ.
*Funkcí lze nastavit pouze požadovanou teplotu (vlhkost je řízena automaticky).
Aktivní úspory energie ve vašich rukou
Snadno spravujte spotřebu elektřiny pomocí plánovaného a proaktivního řízení energie. Získáte úplnou kontrolu nad chlazením vašeho domova a nastavíte si dosažitelné limity spotřeby energie.
Spotřeba energie klimatizace může být optimalizována v souladu s předem nastavenými cílovými hodnotami.
Nastavte časy užívání a spotřebu energie pomocí jednoduše použitelné aplikace ThinQ™. Pokud překročíte denní limit spotřeby, zbývající dny se automaticky přepočítají tak, abyste zůstali v rámci vašich stanovených limitů.
Po dosažení a vyčerpání nastavené cílové hodnoty se v aplikaci ThinQ zobrazí oznámení.
*Funkce se může lišit v závislosti na produktu a zemi.
*V průběhu nastaveného období se sleduje spotřebovaná elektřina a po zbývající dobu se provádějí operace omezující spotřebu elektřiny.
*Pokud denní spotřeba elektřiny překročí nastavenou cílovou hodnotu pro dané období, zbývající spotřeba elektřiny se automaticky přepočítá tak, aby byla zachována cílová hodnota.
*Funkce je dostupná pouze prostřednictvím aplikace pro chytrá zařízení LG ThinQ™.
*Pokud celková spotřeba elektřiny během nastaveného období překročí cílovou hodnotu, funkce "kW Manager" se vypne a zařízení se vrátí do běžného provozního režimu. Aplikace LG ThinQ™ vás na to upozorní.
Senzor pro detekci osob
Snížení spotřeby energie pomocí detekce přítomnosti
Díky automatickému řízení proudění vzduchu pomocí senzoru přítomnosti osob získáte tři způsoby, jak si zajistit pohodlí a zároveň šetřit energii.
1. Po 20 minutách nepřítomnosti se aktivuje režim Úspora energie. (Dálkové ovládání, ThinQ)
Režim Úspora energie se aktivuje, pokud není 20 minut přítomna žádná osoba.
2. Po 20 minutách nepřítomnosti se klimatizace vypne. (Pouze ThinQ)
Není-li 20 minut přítomna žádná osoba, klimatizace se vypne. Možnost lze vybrat pouze prostřednictvím aplikace ThinQ.
3. Po 20 minutách nepřítomnosti se aktivuje režim Úspora energie a po 3 hodinách se klimatizace vypne. (Pouze ThinQ)
Režim úspory energie se spustí po 20 minutách nepřítomnosti a následně vypne po 3 hodinách, ovladatelné přes aplikaci ThinQ.
*Funkci lze zapnout/vypnout pomocí dálkového ovladače nebo aplikace ThinQ. Senzor přítomnosti osob zapíná pouze režimy chlazení a vytápění. V závislosti na podmínkách použití se může dosah detekce senzoru zkrátit.
*Dobu detekce nepřítomnosti osob lze nastavit v rozmezí 20–120 minut prostřednictvím aplikace ThinQ (výchozí hodnota je 20 minut).
*V závislosti na podmínkách použití se může dosah detekce senzoru zkrátit.
Detekce otevřeného okna
Prevence energetických ztrát pomocí detekce otevřených oken
Díky jednotce, která se při otevření oken přepne do úsporného režimu, můžete nechat klimatizaci zapnutou i když doma větráte.
*Výchozí nastavení je při dodání zařízení vypnuto. Funkci lze nastavit pouze prostřednictvím aplikace ThinQ.
*Funkce „Detekce otevřeného okna“ je k dispozici pouze v režimech chlazení a vytápění.
*Výchozí provozní doba režimu "Úspora energie" je 10 minut a lze ji nastavit až na 60 minut prostřednictvím aplikace ThinQ.
Chytrá péče o vzduch
Aplikace LG ThinQ™ je základem chytré domácnosti
Ovládejte klimatizaci a dostávejte nejnovější upozornění v praktické aplikaci LG ThinQ™.
Klimatizace s chytrým telefonem a aplikací LG ThinQ™, zobrazující ikony funkcí pro snadné ovládání a monitoring.
Řekněte klimatizaci, co přesně potřebujete a kdy to potřebujete. Řekněte „Zapni/vypni klimatizaci“ a AI reproduktor poslechne a zapne/vypne klimatizaci.
Muž promluví na AI reproduktor a zapne klimatizaci.
Aplikace LG ThinQ™ vám umožňuje snadno se spojit s vaší klimatizací, jako nikdy předtím. Spusťte klimatizaci pouhým klepnutím na tlačítko.
Muži si ochladí domov předem tím, že hned, jak vyrazí, zapnou klimatizaci pomocí aplikace ThinQ™.
Aplikace LG ThinQ™ soustavně monitoruje vaši klimatizaci. Ať už se jedná o každodenní údržbu nebo něco jiného, aplikace vám umožňuje jednoduše monitorovat využití energie.
Žena, kontroluje spotřebu energie klimatizace prostřednictvím obrazovky aplikace ThinQ™.
*Aplikace LG SmartThinQ se přejmenovala na LG ThinQ.
*Chytré funkce a hlasový asistent se mohou lišit v závislosti na zemi a modelu. Dostupnost služby si ověřte u místního prodejce nebo u společnosti LG.
*Google a Google Home jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo a všechna související loga a pohyblivé známky jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností.
*Chytrý reproduktor ovládaný hlasem není součástí balení.
Čištění mrazem
Udržujte vnitřek zařízení dokonale čistý
Čištění těžko přístupných prostor uvnitř klimatizace je snadné díky režimu Čištění mrazem1). Pomocí rozpuštěného ledu odplavíte prach a nečistoty způsobující zápach, čímž snížíte výskyt škodlivých bakterií a zajistíte si svěžejší domov.
Ikona zobrazuje proces čištění vnitřku klimatizace pomocí funkce Čištění mrazem (zmrazení, umývání a sušení).
Objevte systém péče o vzduch LG DUALCOOL
Po použití klimatizace se aktivuje funkce "Automatické čištění+", která vyfukuje vzduch, aby odstranila vlhkost. Podle podmínek používání spotřebiče se doba provozu automaticky nastaví až na 20 min. Nastavte množství vzduchu pro rychlejší a silnější sušení nebo tišší provoz.
Výměník tepla vysušený vnitřním prouděním vzduchu.
Ionizátor udržuje váš prostor čistý a odstraňuje 99,9 %* přilnulých bakterií, jak ověřily organizace TÜV3) a Intertek4).
Plasmaster Ionizátor vytváří kolem bakterií iontové bubliny se znaménky plus a minus, které obklopují bakterie a čistí vzduch
Velké prachové částice se zachytí v první obranné linii.
Klimatizace s otevřeným filtrem a detailní výřez filtrovaného prachu
Ze vzduchu jsou odstraněny poletující látky způsobující alergie, jako jsou roztoči z domácím prachu, jak ověřila organizace BAF5).
Klimatizace je zobrazena s alergeny které se vznášejí nad ní. Můžete vidět antialergenní filtr se zachycenými roztoči.
* Obrázek produktu je pouze pro ilustraci a může se od skutečného produktu lišit.
1) Organizace TÜV Rheinland Korea potvrzuje, že režim čištění výparníku mrazem u klimatizací LG má na základě výsledků zkoušek za navržených zkušebních podmínek schopnost snižovat výskyt bakterií. Zprávy č. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG
Tento výsledek zkoušek získal zkušební zprávu o 99,0% míře snížení výskytu Pseudomonas aeruginosa z mezinárodně uznávané laboratoře, která se může lišit v závislosti na aktuálním prostředí.
Zkušební instituce: TÜV Rheinland
Termín zkoušky: 2023 duben až květen
Zkoušený model: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
Testované bakterie: Potvrzena až 99,0% míra snížení výskytu „Pseudomonas aeruginosa“
Funkci lze ovládat pouze prostřednictvím aplikace ThinQ.
V závislosti na prostředí může být provozní doba režimu Čištění mrazem až 65 minut.
2) Po zastavení zařízení se automaticky spustí funkce Automatické čištění+. Během režimu Automatické čištění+ pracuje zařízení určitou dobu v režimu ventilátoru, který pomáhá odstranit zbývající vlhkost z výměníku tepla. Režim Automatické čištění+ je při dodání zařízení již aktivován. Prostřednictvím aplikace ThinQ můžete nastavit rychlost proudění vzduchu a upravit rychlost sušení. Podmínky sušení uvnitř spotřebiče se mohou lišit v závislosti na teplotě nebo vlhkosti vzduchu v místnosti.
3) Sdružení TÜV Rheinland ověřilo, že Plasmaster™Ionizer++ odstraňuje až 99,9 % ulpívajících bakterií (Staphylococcus aureus, Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa) ve zkušební místnosti o objemu 30 m³. Testovaným modelem byl SW09BAJWAN. Při testu nebyla měřena účinnost odstraňování bakterií v klimatizaci. Účinnost odstraňování bakterií v reálných podmínkách používání se může lišit.
4) Organizace Intertek ověřila, že Plasmaster™Ionizer++ odstraňuje až 99,9 % přilnulých bakterií (Staphylococcus aureus, Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa) ve zkušební místnosti o objemu 30 m³. Testovaným modelem byl SW09BAJWAN. Při testu nebyla měřena účinnost odstraňování bakterií v klimatizaci. Účinnost odstraňování bakterií v reálných podmínkách používání se může lišit.
5) Antialergenní filtr ověřený organizací BAF odstraňuje látky způsobující alergie, jako jsou roztoči v prachu poletující vzduchem.
[Certifikace BAF] Certifikační orgán: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK) Kategorie certifikace: Za snížení expozice alergenům roztočů v domácím prachu Spouštěče: Houby, roztoči v domácím prachu, plísně Licence č.: 397 Platnost do: 31. prosince 2024
Špičkový komfort díky technologii DUAL Inverter Compressor™
Často kladené dotazy
Jak mám klimatizaci čistit a provádět její údržbu?
Chcete-li dosáhnout proudění čistého vzduchu a plného výkonu, je třeba filtr pravidelně čistit. Filtr vyjměte, odprašte a následně omyjte vlažnou vodou nebo použijte neutrální čisticí prostředek na odolnější nečistoty. Po omytí vodou nechte filtr vyschnout ve stínu, kde na něj nebude svítit slunce. Pro lepší provoz klimatizace můžete použít funkci Auto Cleaning - 1), která automaticky vysuší vnitřní prostor klimatizace, když ji vypnete - 2)3).
1) Počáteční nastavení funkce Auto Cleaning vyžaduje nastavení na dálkovém ovládání. Podrobnosti naleznete v příručce přiložené k produktu.
2) Pokud jednotku vypnete, ventilátor poběží ještě 30 minut.
Při dodání z výroby je funkce nastavena na vypnuto.
Funkce se může změnit bez předchozího upozornění, podrobnosti naleznete v příručce přiložené k produktu.
3) V závislosti na zemi/modelu nemusí být funkce Auto Cleaning k dispozici.
Jak mohu při používání klimatizace ušetřit energii?
Energii můžete ušetřit nastavením vhodné teploty při chlazení nebo vytápění prostoru a pravidelným čištěním filtrů, čímž snížíte zbytečnou spotřebu energie.
Doporučuje se nastavit klimatizaci na 25 ℃ pro chlazení a 21 ℃ pro vytápění.
Jak se klimatizace instaluje?
Splitové klimatizace musí instalovat odborný technik, protože proces instalace vyžaduje dodržení odborných postupů pro práci s chladivy a elektroinstalační práce.
Přehled
ROZMĚRY
Klíčová vlastnost
Všeobecné - Chladicí výkon max(W)
4 200
Všeobecné - Topný výkon max(W)
5 400
POHODLÍ - ThinQ (Wi-Fi)
Ano
ČIŠTĚNÍ VZDUCHU - Ionizátor
Ano
Všechny specifikace
CHLAZENÍ
Komfortní vzduch
Ano
Výkonné chlazení
Ano
4 směry
Nahoru-dolů/Vlevo-vpravo
Ovládání směru proudění vzduchu (vlevo a vpravo)
Ano
Ovládání směru proudění vzduchu (nahoru a dolů)
Ano(6 kroků)
Prúdenie vzduchu podľa AI
Ano
Rychlosti ventilátoru
6 rychlostí
ČIŠTĚNÍ VZDUCHU
Ionizátor
Ano
Displej čištění vzduchu
N/A
PM 1.0 Sensor
N/A
TOPENÍ
Výkonné topení
Ano
Nízké topení
Ano
POHODLÍ
Nízký hluk
Ano
Chytrá diagnostika
Ano
ThinQ (Wi-Fi)
Ano
Automatický restart
Ano
Režim ventilátoru
Ano
Alarm filtru
N/A
Nucený provoz
Ano
Detekce pohybu osob
N/A
On/Off rezervace(24 hod.)
Ano
Dálkový ovladač
Ano
Rezervace
Ano
Komfortowy sen w nocy tropikalnej
N/A
Hlasové ovládání (zařízení 3. strany)
N/A
HYGIENA
Automatické čištění
Ano
Automatické čistenie
Ano
Čištění výměníku tepla
Ano
VŠEOBECNÉ
Chladicí výkon nom/min(W)
3 500 / 890
Topný výkon max(W)
5 400
Topný výkon nom/min(W)
4 000 / 650
Rozměry vnitřní jednotky_ŠxVxH (mm)
895x307x235
Chladicí výkon max(W)
4 200
Hmotnost vnitřní jednotky (kg)
11,0
Rozměry venkovní jednotky_ŠxVxH (mm)
717x495x230
Hmotnost venkovní jednotky (kg)
25,1
Jmenovité napájení(V, Hz)
220 ~ 240, 50
Typ chladiva
R32
Spotřeba energie při chlazení nom/min(W)
890 / 180
Spotřeba energie při topení nom/min(W)
920 / 180
Hmotnost vnitřní jednotky (lb.)
24,3
Hmotnost venkovní jednotky (lb.)
55,3
Typ výrobku
Nástěnná jednotka
Akustický výkon(chlazení) SH/H/M/L/SL(dB(A))
47 / 40 / 35 / 27 / 19
Akustický výkon(topení) SH/H/M/L/SL(dB(A))
48 / 40 / 35 / 27 / 0
ODVLHČENÍ
Odvlhčení
Ano
Komfortné riadenie vlhkosti
Ano
Čidlo vlhkosti
Ano
ÚSPORNÝ REŽIM
Aktivní řízení energie
Ano
Energetická třída chlazení
A+++
Displej energie
Ano
Monitorování energie
Ano
Úspora energie(chlazení)
N/A
Energetická třída topení
A++
ICA (I control Ampere)
N/A
kW Manager
Ano
Detekce otevřeného okna
Ano (pouze ThinQ)
DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
Typ výrobku & název modelu
Wall Mounted & H12S1D
Měsíc uvedení (YYYY-MM)
2025-01
Výrobce (Dovozce)
LG Electronics
Název modelu výrobku
S3-M121A1DA
EAN CODE
EAN Code
8806096338384
DESIGN
Barva(tělo)
Bílá
Barva(výfuk)
Černá
Display
88 skrytá
FILTR
Filtr proti alergenům
Ano
Filtr jemného prachu
N/A
Předfiltr
Ano
VENKOVNÍ JEDNOTKA
Název modelu venkovní jednotky
S3UM121A1DA
RAC B2B FUNKCE
Suchý kontakt
Ano
Modul PI485
N/A
Kabelový dálkový ovladač
Ano
INFORMACE O SHODĚ
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
