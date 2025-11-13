About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Klimatizace LG DUALCOOL STANDARD PLUS INVERTOR 2.5 kW, energetická třída A++/A+ (v rozsahu A+++ až D) change to 2,5 kW DUALCOOL Standard Plus klimatizace | PC09SC
EEU+9K+EU+Label+Energy+--MEZ00735301.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

Klimatizace LG DUALCOOL STANDARD PLUS INVERTOR 2.5 kW, energetická třída A++/A+ (v rozsahu A+++ až D) change to 2,5 kW DUALCOOL Standard Plus klimatizace | PC09SC

EEU+9K+EU+Label+Energy+--MEZ00735301.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

Klimatizace LG DUALCOOL STANDARD PLUS INVERTOR 2.5 kW, energetická třída A++/A+ (v rozsahu A+++ až D) change to 2,5 kW DUALCOOL Standard Plus klimatizace | PC09SC

PC09SC
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo
Pohled zepředu na nástěnnú klimatizaci, obdélníkového tvaru se zaoblenými hranami v bílé barvě a digitálním displejem vpravo

Hlavní funkce

  • Topí a chladí
  • Úspora energie
  • Antialergení filtr
  • Automatické čištění
  • Tichý provoz
  • WiFi - ThinQ™
Další
Invertorový kompresor s 10-ti letou zárukou

Invertorový kompresor s 10letou zárukou

Invertorový kompresor společnosti LG řeší problémy související s nevhodností, neúčinností a hlukem, takže výsledkem je klimatizace, která chladí rychleji, má delší životnost a během provozu je tišší. Díky 10-ti leté záruce na kompresor se uživatelé mohou těšit z výhod klimatizace společnosti LG delší dobu.
Úspora energie3

Úspora energie

Invertorový kompresor neustále upravuje svou rychlost, tak aby byla správně udržována teplotní úroveň. Navíc tento chytrý LG Invertor ušetří díky svému frekvenčnímu operačnímu rozsahu více energie než klasický kompresor.
Rychlé chlazení3

Rychlé chlazení

LG chytrá inverterová klimatizační jednotka začne rychle foukat studený vzduch do místnosti, takže proud vzduchu dosáhne dále a ochladí prostor rychleji.

*Aktuální vzhled produktu se může lišit od vzhledu produktu na obrázku.

Mějte svou spotřebu energie pod kontrolou1

Mějte svou spotřebu energie pod kontrolou1

Mějte svou spotřebu energie pod kontrolou

S tlačítkem funkce Aktivní řízení spotřeby energie LG můžete nastavit spotřebu energie ve třech stupních (80 %, 60 %, 40 %). Pouhým stisknutím tlačítka můžete řídit výkon chlazení a snížit spotřebu energie.
Okamžité nastavení, <br>Komfortní vzduch1

Okamžité nastavení,
Komfortní vzduch

Tato praktická možnost nastaví
všechny průduchy klimatizace na
přednastavenou polohu tak, aby vzduch
směřoval mimo osoby v místnosti.
Rychlá a jednoduchá instalace

Rychlá a jednoduchá instalace

Rychlá a jednoduchá instalace

LG klimatizační jednotky jsou navrženy pro snadnější a efektnější instalaci, nehledě na okolí a počet lidí zahrnutých do instalačního procesu. Snížením potřebného času pro instalaci, je nyní možné nainstalovat více klimatizačních jednotek ve více domácností v kratším čase.

Dvojitý ochranný filtr

Dvojitý ochranný filtr zachytí částečky prachu větší než 10㎛ a bakterie.

Rychlé topení

Funkce 4 Way Auto Swing přizpůsobuje proud vzduchu okolnímu prostředí, umožňuje tak optimální distribuci teplého vzduchu do obytných prostorů a umožní rychlé vytopení těchto prostorů.

Automatické čištění

Funkce automatického čištění zabraňuje tvorbě bakterií a plísní na tepelném výměníku jednotky a tím poskytuje příjemnější a komfortnější prostředí pro uživatele.

Gold Fin™ - povrchová úprava výměníku

Povrchová úprava Gold Fin™ zajistí ochranu tepelného výměníku proti korozi a prodlouží tak výrazně jeho životnost.
Klimatizace s filtry je zobrazena z bočního úhlu pohledu. Filtry se vznášejí nad ní, aby bylo možné vidět uvnitř nainstalovaný antialergenní filtr. Vedle přístroje je obrázek kompletního zeleného antialergenního filtru se zachycenými roztoči z prachu. Logo antialergenní filtr je umístěno v pravém horním rohu.
Antialergenní filtr

Redukuje alergeny a vytváří čistější vzduch

Odstraňuje látky způsobující alergie, jako jsou roztoči v prachu poletující vzduchem.

Chytré ovládání, chytrý život

Další informace o ThinQ
Tisk

Všechny specifikace

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.

Názory zákazníků

Naše tipy pouze pro vás