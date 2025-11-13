We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Klimatizace LG DUALCOOL STANDARD PLUS INVERTOR 6.6 kW, energetická třída A++/A+ (v rozsahu A+++ až D) change to 6,6 kW DUALCOOL Standard Plus klimatizace | PC24SC
*Aktuální vzhled produktu se může lišit od vzhledu produktu na obrázku.
Automatické čištění
Zajímáte se o montáž LG klimatizace do svého bytu, domu nebo jinam?
Vyberte si na našem LG webu instalační firmu, která je Autorizovaným partnerem LGE a zkonzultuje s vámi proveditelnost a návrh realizace díla z pohledu:
- Výběru typu a umístění jednotek.
- Elektrických rozvodů a nutnosti velikosti jističů pro zapojení klimatizace.
- Vedení potrubí ve zdech nebo lištách.
- Nutnost zajištění součinnosti při ostatních stavebních pracích.
- Doporučí Autorizovaného projektanta pro vypracování projektu s výpočtem tepelných zisků a ztrát vašeho objektu.
Certifikováno BAF
*BAF ověřilo, že filtr je schopen odstranit škodlivé látky - jako roztoči v prachu, houby a plísně poletující ve vzduchu - které mohou způsobovat alergie.
Chytré ovládání, chytrý život
