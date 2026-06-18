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Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá / šedá
Reflecting your lifestyle
Multi Air Flow
Ideální teplota v celém prostoru chladničky
Invertorový kompresor
Výkonné a efektivní chlazení
Total No Frost
Není třeba ruční odmrazování
Konvertibilní zóna
Flexibilní úložné zóny
Multi Air Flow
Ideální teplota v celém prostoru chladničky
Studený vzduch proudí do všech směrů a rovnoměrně obklopuje potraviny, aby zůstaly déle čerstvé.
Otevřená multidoor chladnička LG se systémem Multi Air Flow, který zajišťuje rovnoměrnou cirkulaci chladného vzduchu a stabilní teplotu v celém prostoru.
*Obrázky produktů jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
Invertorový kompresor
Výkonné a efektivní chlazení
Invertorový kompresor zvyšuje energetickou účinnost díky plynulé regulaci otáček motoru.
Multidoor chladnička LG se znázorněnou cirkulací chladného vzduchu, která ilustruje technologii rovnoměrného chlazení.
*Obrázky produktů jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
Total No Frost
Není třeba ruční odmrazování
Bez tvorby námrazy a bez nutnosti ručního odmrazování. Čistý vnitřní prostor a potraviny déle čerstvé – bez ledu.
Srovnání technologie Total No Frost: v beznámrazové části zůstávají potraviny čerstvé, zatímco u běžného mrazáku dochází k tvorbě námrazy.
Konvertibilní zóna
Flexibilní úložné zóny
Přepínejte mezi režimem chladničky a mrazničky podle potřeby (5 °C až −20 °C).
*Obrázky produktů jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
Police z tvrzeného skla
Vysoká pevnost a bezpečnost
Bez obav unesou i těžší potraviny
Minimalistický design s přehledným displejem
Moderní design se snoubí s intuitivním ovládáním
Stylový design se snadno přístupnými externími ovládacími prvky a minimalistickým zapuštěným madlem podtrhuje moderní charakter spotřebiče.
*Obrázky produktů jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
Nejčastěji kladené otázky
Q.
Co je LG LinearCooling™?
A.
LinearCooling™ je technologie, která udržuje stabilní teplotu v chladničce v rozmezí ±0,5 °C. Díky přesné regulaci proudění studeného vzduchu omezuje ztrátu vlhkosti v potravinách a pomáhá je udržet déle čerstvé.
Q.
Jak změnit nastavení teploty v chladničce nebo mrazničce LG?
A.
Teplotu lze nastavit pomocí ovládacího panelu na dveřích nebo uvnitř chladničky. U podporovaných modelů můžete využít aplikaci LG ThinQ™, která umožňuje změnu nastavení teploty na dálku prostřednictvím smartphonu.
Q.
Co potřebuji pro připojení chladničky na přívod vody?
A.
Pro více informací klikněte zde.
Q.
Na co se zaměřit při výběru chladničky s mrazničkou?
A.
LG nabízí širokou škálu stylových a energeticky úsporných chladniček s mnoha chytrými funkcemi. Od prostorných modelů American Style a Multi-Door po inovativní technologie jako InstaView™ Door-in-Door™, ale i modely Combi či Slim – každý si najde ideální řešení. Při výběru zvažte dostupný prostor i potřeby domácnosti. Důležité jsou také objem a uspořádání, moderní chladicí technologie pro delší čerstvost potravin a praktické funkce, jako Total No Frost, automatický výrobník ledu a dávkovač vody s UVnano, skládací police nebo zásuvkový systém FRESHBalancer™. Nezapomeňte ani na energetickou účinnost a záruku.
Q.
Jak velkou chladničku s mrazničkou potřebuji?
A.
Velikost závisí na vašem životním stylu, ale orientačně platí: pro 1–2 osoby postačí model LG Combi s objemem 340–384 l. Pro 3–4 člennou rodinu jsou vhodné Slim Multi-Door modely (506–508 l) a pro větší domácnosti doporučujeme prostorné Multi-Door nebo American Style chladničky (625–705 l). Vícedveřové modely navíc poskytují extra široký prostor pro uložení větších nádob, jako jsou plechy či podnosy.
Q.
Jaký je rozdíl mezi chladničkou s připojením na vodu a bez něj?
A.
LG nabízí maximální flexibilitu díky modelům s připojením na vodu i bez něj. Chladničky s připojením jsou napojeny přímo na vodovodní řad a zajišťují nepřetržitý přívod vody pro výrobník ledu a dávkovač. Modely bez připojení mají integrovanou nádržku na vodu umístěnou ve dveřích, kterou je potřeba ručně doplňovat – stačí ji naplnit a můžete si kdykoli dopřát chlazenou vodu.
Přehled
ROZMĚRY
Klíčová vlastnost
OBJEM - Celkový objem (l)
600
ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)
905 x 1 900 x 673
TECHNICKÉ SPECIFIKACE - Spotřeba energie (kWh/rok)
326
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - Energetická třída
E
TECHNICKÉ SPECIFIKACE - Typ kompresoru
Invertorový kompresor
VLASTNOSTI - InstaView
Ne
VLASTNOSTI - Door-in-Door
Ne
SMART TECHNOLOGIE - ThinQ (Wi-Fi)
Ne
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Povrch (dveře)
Černá
Všechny specifikace
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Typ produktu
Vícedveřové
Energetická třída
E
ROZMĚRY A HMOTNOST
Hmotnost výrobku (kg)
96
Hmotnost v obalu (kg)
102
Výška po horní část závěsu nebo kryt dveří(mm)
1 900
Výška po horní část skříně (mm)
1 900
Hloubka s madlem (mm)
673
Hloubka bez dveří (mm)
591
Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)
905 x 1 900 x 673
VLASTNOSTI
DoorCooling+
Ne
Door-in-Door
Ne
LINEAR Cooling
Ne
InstaView
Ne
VYBAVENÍ MRAZNIČKY
Průhledné koše do dveří
Ne
Police z tvrzeného skla
Ne
Zásuvky mraznička
4 průhledné
VÝROBNÍK LEDU A CHLAZENÉ VODY
Manuální výrobník ledu
Ne
Dávkovač ledu a vody
Ne
Automatický výrobník ledu
Ne
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Dveře (Materiál)
VCM
Povrch (dveře)
Černá
Dekor vnitřní stěny
Ne
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Typ kompresoru
Invertorový kompresor
Spotřeba energie (kWh/rok)
326
Klimatická třída
SN/N/ST/T
Hlučnost (dB)
41
Hlučnost (třída)
C
VYBAVENÍ CHLADNIČKY
Průhledné koše do dveří
Ne
Osvětlení chladničky
Horní LED
Police z tvrzeného skla
Ne
Box na zeleninu
Ano (2)
Multi-Air Flow
Ano
Sklopná police
Ne
Pure N Fresh
Ne
SMART TECHNOLOGIE
Smart Diagnosis
Ne
ThinQ (Wi-Fi)
Ne
OBJEM
Celkový objem (l)
600
Objem mrazničky (l)
172
Objem chladničky (l)
428
OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ
Expresní mrazení
Ano
Externí LED displej
Ano [Vnější LED]
EAN CODE
Čarový kód
8806096667781
INFORMACE O SHODĚ
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy
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Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá / šedá
Přehled
ROZMĚRY
Klíčová vlastnost
OBJEM - Celkový objem (l)
600
ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)
905 x 1 900 x 673
TECHNICKÉ SPECIFIKACE - Spotřeba energie (kWh/rok)
326
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - Energetická třída
E
TECHNICKÉ SPECIFIKACE - Typ kompresoru
Invertorový kompresor
VLASTNOSTI - InstaView
Ne
VLASTNOSTI - Door-in-Door
Ne
SMART TECHNOLOGIE - ThinQ (Wi-Fi)
Ne
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Povrch (dveře)
Černá
Všechny specifikace
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Typ produktu
Vícedveřové
Energetická třída
E
ROZMĚRY A HMOTNOST
Hmotnost výrobku (kg)
96
Hmotnost v obalu (kg)
102
Výška po horní část závěsu nebo kryt dveří(mm)
1 900
Výška po horní část skříně (mm)
1 900
Hloubka s madlem (mm)
673
Hloubka bez dveří (mm)
591
Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)
905 x 1 900 x 673
VLASTNOSTI
DoorCooling+
Ne
Door-in-Door
Ne
LINEAR Cooling
Ne
InstaView
Ne
VYBAVENÍ MRAZNIČKY
Průhledné koše do dveří
Ne
Police z tvrzeného skla
Ne
Zásuvky mraznička
4 průhledné
VÝROBNÍK LEDU A CHLAZENÉ VODY
Manuální výrobník ledu
Ne
Dávkovač ledu a vody
Ne
Automatický výrobník ledu
Ne
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Dveře (Materiál)
VCM
Povrch (dveře)
Černá
Dekor vnitřní stěny
Ne
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Typ kompresoru
Invertorový kompresor
Spotřeba energie (kWh/rok)
326
Klimatická třída
SN/N/ST/T
Hlučnost (dB)
41
Hlučnost (třída)
C
VYBAVENÍ CHLADNIČKY
Průhledné koše do dveří
Ne
Osvětlení chladničky
Horní LED
Police z tvrzeného skla
Ne
Box na zeleninu
Ano (2)
Multi-Air Flow
Ano
Sklopná police
Ne
Pure N Fresh
Ne
SMART TECHNOLOGIE
Smart Diagnosis
Ne
ThinQ (Wi-Fi)
Ne
OBJEM
Celkový objem (l)
600
Objem mrazničky (l)
172
Objem chladničky (l)
428
OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ
Expresní mrazení
Ano
Externí LED displej
Ano [Vnější LED]
EAN CODE
Čarový kód
8806096667781
INFORMACE O SHODĚ
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy
Názory zákazníků
Naše tipy pouze pro vás
Registrace zařízení
Když své zařízení zaregistrujete, získáte k němu rychlejší podporu.
Podpora pro zařízení
Najděte návod k obsluze, řešení problémů a záruku na své zařízení LG.
Podpora pro objednávky
Sledujte svou objednávku a zkontrolujte často kladené dotazy k objednávce.
Žádost o opravu
O opravu můžete požádat pohodlně online.
Živý chat
Chatujte s produktovými specialisty LG a získejte pomoc při nakupování, slevy a nabídky v reálném čase
Autorizovaný servis LG
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