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Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá / šedá

Energy label 欧盟标_250811.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
Energy label 欧盟标_250811.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá / šedá

GMM42ABBEH
Čelní pohled na Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá / šedá GMM42ABBEH
Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá
Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá
Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá
Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá
Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá
Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá
Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá
Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá
Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá
Čelní pohled na Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá / šedá GMM42ABBEH
Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá
Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá
Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá
Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá
Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá
Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá
Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá
Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá
Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá

Hlavní funkce

  • Invertorový kompresor
  • Fresh switch nastavitelná nulová zóna (-2˜°,+2°,+6°)
  • Total No Frost
  • Multi Air Flow – rozšířené proudění chladného vzduchu
Další
Jednoduchý design v šedých tónech nechá multi door chladničku LG přirozeně splynout s moderní kuchyní.

Jednoduchý design v šedých tónech nechá multi door chladničku LG přirozeně splynout s moderní kuchyní.

Reflecting your lifestyle

Otevřená multi-door chladnička LG s multi air flow systémem proudění vzduchu, zobrazující cirkulaci chladného vzduchu pro rovnoměrné rozložení teploty.

Multi Air Flow

Ideální teplota v celém prostoru chladničky

Multidoor chladnička LG s znázorněným prouděním vzduchu uvnitř ilustrující technologii cirkulace chlazení.

Invertorový kompresor

Výkonné a efektivní chlazení

zůstávají čerstvé v beznámrazové části, zatímco u běžného mrazáku dochází k tvorbě námrazy.

Total No Frost

Není třeba ruční odmrazování

Pravá strana mrazničky slouží jako mrazák, ale lze ji také přepnout na chladničku.

Konvertibilní zóna

Flexibilní úložné zóny

Multi Air Flow

Ideální teplota v celém prostoru chladničky

Studený vzduch proudí do všech směrů a rovnoměrně obklopuje potraviny, aby zůstaly déle čerstvé.

Otevřená multidoor chladnička LG se systémem Multi Air Flow, který zajišťuje rovnoměrnou cirkulaci chladného vzduchu a stabilní teplotu v celém prostoru.

*Obrázky produktů jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Invertorový kompresor

Výkonné a efektivní chlazení

Invertorový kompresor zvyšuje energetickou účinnost díky plynulé regulaci otáček motoru.

Multidoor chladnička LG se znázorněnou cirkulací chladného vzduchu, která ilustruje technologii rovnoměrného chlazení.

*Obrázky produktů jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Total No Frost

Není třeba ruční odmrazování

Bez tvorby námrazy a bez nutnosti ručního odmrazování. Čistý vnitřní prostor a potraviny déle čerstvé – bez ledu.

Srovnání technologie Total No Frost: v beznámrazové části zůstávají potraviny čerstvé, zatímco u běžného mrazáku dochází k tvorbě námrazy.

Konvertibilní zóna

Flexibilní úložné zóny

Přepínejte mezi režimem chladničky a mrazničky podle potřeby (5 °C až −20 °C).

LG multi‑door chladnička s potravinami – chladnička v horní části, mraznička dole a spodní pravá zóna s možností přepnutí na chladničku.
LG multi‑door chladnička s uloženými potravinami – chladnička v horní části, mraznička dole, přehledně označené ikonami a barevně.

*Obrázky produktů jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Police z tvrzeného skla

Vysoká pevnost a bezpečnost

Bez obav unesou i těžší potraviny

Minimalistický design s přehledným displejem

Moderní design se snoubí s intuitivním ovládáním

Stylový design se snadno přístupnými externími ovládacími prvky a minimalistickým zapuštěným madlem podtrhuje moderní charakter spotřebiče.

Detail předního ovládacího panelu s moderním a elegantním designem.

Display

LG multi‑door chladnička s mírně pootevřenými spodními dveřmi mrazničky, které zvýrazňují moderní a jednoduchý design madla.

Skrytá madla

LG multi‑door chladnička zasazená do moderního kuchyňského interiéru s důrazem na čistý a elegantní design.

Minimalistický a elegantní vzhled

*Obrázky produktů jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Nejčastěji kladené otázky

Q.

Co je LG LinearCooling™?

A.

LinearCooling™ je technologie, která udržuje stabilní teplotu v chladničce v rozmezí ±0,5 °C. Díky přesné regulaci proudění studeného vzduchu omezuje ztrátu vlhkosti v potravinách a pomáhá je udržet déle čerstvé.

Q.

Jak změnit nastavení teploty v chladničce nebo mrazničce LG?

A.

Teplotu lze nastavit pomocí ovládacího panelu na dveřích nebo uvnitř chladničky. U podporovaných modelů můžete využít aplikaci LG ThinQ™, která umožňuje změnu nastavení teploty na dálku prostřednictvím smartphonu.

Q.

Co potřebuji pro připojení chladničky na přívod vody?

A.

Pro více informací klikněte zde.

Q.

Na co se zaměřit při výběru chladničky s mrazničkou?

A.

LG nabízí širokou škálu stylových a energeticky úsporných chladniček s mnoha chytrými funkcemi. Od prostorných modelů American Style a Multi-Door po inovativní technologie jako InstaView™ Door-in-Door™, ale i modely Combi či Slim – každý si najde ideální řešení. Při výběru zvažte dostupný prostor i potřeby domácnosti. Důležité jsou také objem a uspořádání, moderní chladicí technologie pro delší čerstvost potravin a praktické funkce, jako Total No Frost, automatický výrobník ledu a dávkovač vody s UVnano, skládací police nebo zásuvkový systém FRESHBalancer™. Nezapomeňte ani na energetickou účinnost a záruku.

Q.

Jak velkou chladničku s mrazničkou potřebuji?

A.

Velikost závisí na vašem životním stylu, ale orientačně platí: pro 1–2 osoby postačí model LG Combi s objemem 340–384 l. Pro 3–4 člennou rodinu jsou vhodné Slim Multi-Door modely (506–508 l) a pro větší domácnosti doporučujeme prostorné Multi-Door nebo American Style chladničky (625–705 l). Vícedveřové modely navíc poskytují extra široký prostor pro uložení větších nádob, jako jsou plechy či podnosy.

Q.

Jaký je rozdíl mezi chladničkou s připojením na vodu a bez něj?

A.

LG nabízí maximální flexibilitu díky modelům s připojením na vodu i bez něj. Chladničky s připojením jsou napojeny přímo na vodovodní řad a zajišťují nepřetržitý přívod vody pro výrobník ledu a dávkovač. Modely bez připojení mají integrovanou nádržku na vodu umístěnou ve dveřích, kterou je potřeba ručně doplňovat – stačí ji naplnit a můžete si kdykoli dopřát chlazenou vodu.

Přehled

Tisk

ROZMĚRY

GMM42ABBEH

Klíčová vlastnost

  • OBJEM - Celkový objem (l)

    600

  • ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)

    905 x 1 900 x 673

  • TECHNICKÉ SPECIFIKACE - Spotřeba energie (kWh/rok)

    326

  • ZÁKLADNÍ ÚDAJE - Energetická třída

    E

  • TECHNICKÉ SPECIFIKACE - Typ kompresoru

    Invertorový kompresor

  • VLASTNOSTI - InstaView

    Ne

  • VLASTNOSTI - Door-in-Door

    Ne

  • SMART TECHNOLOGIE - ThinQ (Wi-Fi)

    Ne

  • MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Povrch (dveře)

    Černá

Všechny specifikace

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Typ produktu

    Vícedveřové

  • Energetická třída

    E

ROZMĚRY A HMOTNOST

  • Hmotnost výrobku (kg)

    96

  • Hmotnost v obalu (kg)

    102

  • Výška po horní část závěsu nebo kryt dveří(mm)

    1 900

  • Výška po horní část skříně (mm)

    1 900

  • Hloubka s madlem (mm)

    673

  • Hloubka bez dveří (mm)

    591

  • Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)

    905 x 1 900 x 673

VLASTNOSTI

  • DoorCooling+

    Ne

  • Door-in-Door

    Ne

  • LINEAR Cooling

    Ne

  • InstaView

    Ne

VYBAVENÍ MRAZNIČKY

  • Průhledné koše do dveří

    Ne

  • Police z tvrzeného skla

    Ne

  • Zásuvky mraznička

    4 průhledné

VÝROBNÍK LEDU A CHLAZENÉ VODY

  • Manuální výrobník ledu

    Ne

  • Dávkovač ledu a vody

    Ne

  • Automatický výrobník ledu

    Ne

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

  • Dveře (Materiál)

    VCM

  • Povrch (dveře)

    Černá

  • Dekor vnitřní stěny

    Ne

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

  • Typ kompresoru

    Invertorový kompresor

  • Spotřeba energie (kWh/rok)

    326

  • Klimatická třída

    SN/N/ST/T

  • Hlučnost (dB)

    41

  • Hlučnost (třída)

    C

VYBAVENÍ CHLADNIČKY

  • Průhledné koše do dveří

    Ne

  • Osvětlení chladničky

    Horní LED

  • Police z tvrzeného skla

    Ne

  • Box na zeleninu

    Ano (2)

  • Multi-Air Flow

    Ano

  • Sklopná police

    Ne

  • Pure N Fresh

    Ne

SMART TECHNOLOGIE

  • Smart Diagnosis

    Ne

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ne

OBJEM

  • Celkový objem (l)

    600

  • Objem mrazničky (l)

    172

  • Objem chladničky (l)

    428

OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ

  • Expresní mrazení

    Ano

  • Externí LED displej

    Ano [Vnější LED]

EAN CODE

  • Čarový kód

    8806096667781

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

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Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá / šedá

Energy label 欧盟标_250811.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
Energy label 欧盟标_250811.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

Chladnička multi door LG | E | 600 l | Multi Air Flow | Fresh Switch | Černá / šedá

GMM42ABBEH

Hlavní funkce

  • Invertorový kompresor
  • Fresh switch nastavitelná nulová zóna (-2˜°,+2°,+6°)
  • Total No Frost
  • Multi Air Flow – rozšířené proudění chladného vzduchu
Další

Přehled

Tisk

ROZMĚRY

GMM42ABBEH

Klíčová vlastnost

  • OBJEM - Celkový objem (l)

    600

  • ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)

    905 x 1 900 x 673

  • TECHNICKÉ SPECIFIKACE - Spotřeba energie (kWh/rok)

    326

  • ZÁKLADNÍ ÚDAJE - Energetická třída

    E

  • TECHNICKÉ SPECIFIKACE - Typ kompresoru

    Invertorový kompresor

  • VLASTNOSTI - InstaView

    Ne

  • VLASTNOSTI - Door-in-Door

    Ne

  • SMART TECHNOLOGIE - ThinQ (Wi-Fi)

    Ne

  • MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Povrch (dveře)

    Černá

Všechny specifikace

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Typ produktu

    Vícedveřové

  • Energetická třída

    E

ROZMĚRY A HMOTNOST

  • Hmotnost výrobku (kg)

    96

  • Hmotnost v obalu (kg)

    102

  • Výška po horní část závěsu nebo kryt dveří(mm)

    1 900

  • Výška po horní část skříně (mm)

    1 900

  • Hloubka s madlem (mm)

    673

  • Hloubka bez dveří (mm)

    591

  • Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)

    905 x 1 900 x 673

VLASTNOSTI

  • DoorCooling+

    Ne

  • Door-in-Door

    Ne

  • LINEAR Cooling

    Ne

  • InstaView

    Ne

VYBAVENÍ MRAZNIČKY

  • Průhledné koše do dveří

    Ne

  • Police z tvrzeného skla

    Ne

  • Zásuvky mraznička

    4 průhledné

VÝROBNÍK LEDU A CHLAZENÉ VODY

  • Manuální výrobník ledu

    Ne

  • Dávkovač ledu a vody

    Ne

  • Automatický výrobník ledu

    Ne

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

  • Dveře (Materiál)

    VCM

  • Povrch (dveře)

    Černá

  • Dekor vnitřní stěny

    Ne

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

  • Typ kompresoru

    Invertorový kompresor

  • Spotřeba energie (kWh/rok)

    326

  • Klimatická třída

    SN/N/ST/T

  • Hlučnost (dB)

    41

  • Hlučnost (třída)

    C

VYBAVENÍ CHLADNIČKY

  • Průhledné koše do dveří

    Ne

  • Osvětlení chladničky

    Horní LED

  • Police z tvrzeného skla

    Ne

  • Box na zeleninu

    Ano (2)

  • Multi-Air Flow

    Ano

  • Sklopná police

    Ne

  • Pure N Fresh

    Ne

SMART TECHNOLOGIE

  • Smart Diagnosis

    Ne

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ne

OBJEM

  • Celkový objem (l)

    600

  • Objem mrazničky (l)

    172

  • Objem chladničky (l)

    428

OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ

  • Expresní mrazení

    Ano

  • Externí LED displej

    Ano [Vnější LED]

EAN CODE

  • Čarový kód

    8806096667781

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

Názory zákazníků

Naše tipy pouze pro vás

Najít prodejnu v okolí

Vyzkoušejte tento produkt ve svém okolí.