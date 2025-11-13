About Cookies on This Site

Kombinovaná chladnička LG | C | 375 l | Smart Invertorový kompresor | Bílá

Kombinovaná chladnička LG | C | 375 l | Smart Invertorový kompresor | Bílá

GBBS525CSW
Pohled zepředu na GBBS525CSW
Pohled na plně otevřené dveře spodní mrazničky LG zobrazující chladicí a mrazicí přihrádky
Pohled shora na chladničku s mrazničkou LG s matnou černou chladničkou vlevo a skříňkou vpravo
Vlevo je zobrazeno maso s teplotou -3 °C, uprostřed čerstvé ryby s teplotou 0 °C a vpravo sýr s teplotou 2 °C.
Spodní mraznička LG v obývacím prostoru s nočním pohledem na město, překrytá grafikou režimu AI Saving Mode a grafem kolísání spotřeby energie
Spodní mraznička e zapuštěna do vysoké stěny v teplé béžové barvě s bílými šipkami směřujícími k horní a přední straně
Chladnička s mrazničkou LG – detailní záběr na stojan na víno pro čtyři láhve a krabičku makronek s designem stojanu zvětšeným v kruhovém obrázku
Přední pohled na chladničku s mrazničkou LG s ventilací DoorCooling+™
Pohled shora na chladničku s mrazničkou LG
Pohled zespodu na chladničku s mrazničkou LG
Chladnička s mrazničkou LGs policí zvýrazněnou modře a šipkami nahoru a dolů. Pravý obrázek ukazuje sklopenou polici, na které jsou dvě láhve s vodou.
Čelní pohled na spodní mrazničku LG s vyobrazením designu exteriéru
Zadní pohled na mrazničku LG s viditelným zadním panelem
Chladnička s mrazničkou LG vestavěná do tmavě hnědé skříňky s okénkem a pohovkou vlevo a dřezem vpravo
Rozměry a instalace spodní mrazničky LG

Hlavní funkce

  • Fresh Converter+ – elektronické řízení optimální teploty (maso + ryby + sýry)
  • DoorCooling+™ – rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce
  • LG ThinQ – AI + chytré funkce přes Wi-Fi
  • Fresh Balancer – udržení optimální vlhkosti (ovoce + zelenina)
  • LG Smart invertorový kompresor (záruka 10 let) + Total No Frost
  • Zásuvná police + univerzální police/držák na víno
Další
Špičková stříbrná kombinovaná chladnička (GBBS726CPY) zabudovaná do šedých skříněk vedle mramorové pracovní desky s indukční varnou deskou a velkým oknem na pravé straně.

Navrženo pro vás. Vyladěno pro čerstvost.

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) zabudovaná do vysokých šedých skříněk s modrými šipkami směřujícími k horní a přední straně.

Prémiový Design

Vnitřní pohled na kombinovanou chladničku LG (GBBW726AEV) s policemi na ovoce, zeleninu, nápoje a snacky s modrými liniemi proudění vzduchu z levé strany.

AI Technologie

Vista interior de un congelador inferior LG con estantes llenos de frutas, verduras, bebidas y aperitivos, mientras que las líneas azules de flujo de aire soplan desde el lado izquierdo del frigorífico.

Maximální čerstvost

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) zcela otevřená, s horní chladicí částí, ve které jsou vidět potraviny v zásuvkách s modrými kryty a šipkami zdůrazňujícími prostorný vnitřní prostor.

Chytré uspořádání. Maximální kapacita

*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

Kombinovaná chladnička LG (GBBS726CPY) s pravými dveřmi otevřenými do úhlu 110 stupňů, s zakřiveným pantem v horní části, který těsně přiléhá k sousední šedé stěně skříně.

Zero Clearance

Zapadne do každého prostoru

Zero Clearance: Plné otevření bez omezení.

Kombinovaná chladnička LG (GBBS726CPY) pohled shora rozdělený obrázek vlevo s textem Konvenční panty narážející na stěnu vpravo s textem Panty Zero Clearance se volně otevírají

*Aby bylo zajištěno správné fungování dveří, je nutné dodržet minimální vzdálenost 4 mm mezi boky chladničky a stěnou.

*Pokud je vzdálenost menší než 4 mm, dveře se nemusí otevřít úplně nebo mohou narážet do stěny, což může ovlivnit výkon produktu.

*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

Prémiový Design

Moderní minimalistický design snadno zapadne do vaši kuchyně.

Vychutnejte si prémiový design a prostorný interiér, které vaší moderní kuchyni dodají rafinovanou eleganci a praktičnost.

Matná černá kombinovaná chladnička LG (GBBS726CPY) zabudovaná do šedé kuchyňské linky s vinotékou vlevo a sporákem s nádobím vpravo.

Kombinovaná chladnička LG (GBBS726CPY) vlevo ve světle šedých skříňkách s mramorovým obkladem vpravo v tmavých skříňkách vedle polic a kuchyňského nádobí

*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

AI Technologie

„Inteligentní chlazení pro úspornější provoz – díky LG ThinQ™ 1)

Kombinovaná chladnička LG (GBBS726CPY) v obývacím prostoru s nočním výhledem na město, překrytá grafikou režimu AI Saving Mode a grafem kolísání spotřeby energie.

AI Inteligentní úspora

Optimalizované chlazení během období nízkého využití

Režim AI Inteligentní úspora 2) analyzuje vaše vzorce používání po dobu 3 týdnů a identifikuje, kdy jsou dveře chladničky otevírány méně často, čímž snižuje spotřebu energie a zároveň udržuje vaše potraviny čerstvé.1)

*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

Kombinovaná chladnička LG (GBBS726CPY) vedle světle šedých skříněk v obývacím prostoru s výhledem na řeku, překrytý grafem a ikonou AI Fresh.

AI Fresh

Inteligentní reakce na každé otevření

Minimalizuje nárůst teploty při častém otevírání dveří pomocí analýzy založené na datech a na základě podrobných vzorců používání zesiluje chlazení dvě hodiny předem.1)

*V případě, že je nastavená teplota chladničky 1 °C nebo 2 °C, tato funkce nebude aktivována.

*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

Kombinovaná chladnička LG (GBBS726CPY) má mírně pootevřené horní dveře a červený vlnovkový grafický symbol zobrazující ikonu otevřených dveří a výstražnou ikonu.

Detekce mírného otevření dveří

Chytré upozornění, které chrání čerstvost vašich potravin.

Detekce mírného otevření dveří1) zajišťuje, že vaše potraviny zůstanou čerstvé, a minimalizuje plýtvání energií tím, že vás upozorní na nesprávné zavření dveří.

*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

Maximální čerstvost

Přesné chlazení. Maximální čerstvost.

LinearCooling™ keeps food fresher for longer by reducing temperature fluctuations and preserving its taste and appearance.

Grafika kombinované chladničky s mrazákem LG (GBBS726CPY) zobrazující čerstvá rajčata po 7 dnech s modrým grafem kolísání a textem ±0,5 °C.
Grafika kombinované chladničky LG (GBBS726CPY) zobrazující zvadlé rajče po 7 dnech s červeným grafem kolísání a textem ±1,0 °C.

*Na základě výsledků testů TÜV Rheinland provedených pomocí interní testovací metody společnosti LG, při nichž bylo porovnáváno snížení hmotnosti zeleniny u modelu s linear cooling a modelu bez linear cooling, vykazoval model s linear cooling nižší míru snížení hmotnosti.

Kombinovaná chladnička LG (GBBS726CPY) se otevírá a světle modrý vzduch proudí z levého otvoru směrem ke košům ve dveřích, kde jsou uloženy láhve a nádoby s ovocem.

DoorCooling+™

Rychlejší a rovnoměrnější chlazení

Nápoje a potraviny zůstávají čerstvé díky technologii DoorCooling+™. 3).

*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

Kombinovaná chladnička LG (GBBS726CPY) Fresh Balancer pro skladování salátu, papriky, pomerančů a jablek s šipkami nahoru a dolů a Moist Balance Crisper zblízka

FRESHBalancer™

Snadné nastavení vlhkosti pro ovoce či zeleninu

FRESH Balancer™ udržuje vlhkost vašeho ovoce a zeleniny pomocí Moist balance Crisperr™, pomáhá je udržet čerstvé.

*Na základě interního testu společnosti LG (okolní teplota 25 °C, normální vlhkost, mrazák -18 °C, chladnička 4 °C), naměřená ztráta vody po 24 hodinách.

*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

FRESHConverter+™

Skladování potravin s flexibilním nastavením teploty

Už se nemusíte starat o teplotu — FRESHConverter™ 4) vám umožňuje snadno upravit nastavení tak, aby vyhovovalo různým druhům potravin.

      

     

      

*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

Maximální efektivita úložného prostoru

Uspořádání, které dává smysl – každý litr využitý na maximum

Efektivní úložný prostor, promyšlené rozdělení a čerstvost na prvním místě.

Vnitřní pohled na kombinovanou chladničku (GBBS726CPY) s ovocem na horní polici, lahvemi vína uprostřed a dalším ovocem na spodní polici.

*Obrázky a videa slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

Kombinovaná chladnička LG (GBBS726CPY) – detailní záběr na stojan na víno pro čtyři láhve a krabičku makronek s designem stojanu zvětšeným v kruhovém obrázku

Stojan na víno

Promyšlené uspořádání – od vína až po cokoli dalšího.

Police, která se přizpůsobí – pro vše, co potřebujete mít po ruce.

*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

Kombinovaná chladnička LG (GBBS726CPY) s policí zvýrazněnou modře a šipkami nahoru a dolů. Pravý obrázek ukazuje sklopenou polici, na které jsou dvě láhve s vodou.

Zásuvná police

Udělejte si místo, když ho potřebujete

Extra prostor- zajistí dostatek místa pro potraviny libovolných rozměrů a vytváří prostor pro vysoké a objemné nádoby.

*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

Chytré uspořádání, které se přizpůsobí vašim potřebám

Každý prvek má své místo – pro přehlednou chladničku, která se přizpůsobí vašemu životnímu stylu.

Vnitřní pohled na chladničku LG (GBBS726CPY) s pěti policemi a nastavitelnou výškou, znázorněná modrými šipkami označujícími vertikální pohyb.

Výškově nastavitelné police

Maximální využití prostoru díky sedmi nastavitelným výškovým úrovním

Vnitřek kombinované chladničky LG (GBBS726CPY) s pohyblivým košíkem na balení džusu a nádobou umístěnou nad zásuvkou Fresh Balancer.

Uni box

Flexibilní použití v chladničce nebo mrazničce

Vnitřek kombinované chladničky LG (GBBS726CPY) s průhledným posuvným mini košíkem na dveřích, do kterého se vejde šest malých lahviček s omáčkou.

Mini box

Posuvná přihrádka na malé láhve s omáčkami

*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

Kombinovaná chladnička LG v matné černé barvě, pohled zepředu v prosvětlené místnosti s vertikálními žaluziemi, s 10letou zárukou na kompresor a ikonami energetické účinnosti C dole.

Kombinovaná chladnička LG v matné černé barvě, pohled zepředu v prosvětlené místnosti s vertikálními žaluziemi, s 10letou zárukou na kompresor a ikonami energetické účinnosti C dole.

Nižší spotřeba energie

Pro váš životní styl. Pro svěžest každý den.

Kompresor LG Smart Inverter Compressor™ přizpůsobuje chladicí výkon podle potřeby, čímž snižuje spotřebu energie a zároveň pracuje tiše a spolehlivě. Navíc je dodáván s 10letou zárukou.

Zřeknutí se odpovědnosti

¹⁾LG ThinQ™

– Abyste mohli využívat funkce ThinQ, musíte si do svého smartphonu nainstalovat aplikaci „LG ThinQ“ z obchodu Google Play Store nebo Apple App Store a připojit se k síti Wi-Fi. Aplikace LG ThinQ™ je k dispozici pro kompatibilní smartphony s operačním systémem Android 9.0 nebo vyšším a iOS 16.0 nebo vyšším. Je nutné připojení k datové síti Wi-Fi v telefonu a domácnosti a registrace produktu u LG ThinQ™.

-Funkce Kombinované chladničky ThinQ™ se mohou lišit v závislosti na produktu a zemi.

²⁾Režim úspory AI

-Režim úspory AI lze nastavit ve dvou stupních (až 1 % pro stupeň 1 / až 5 % pro stupeň 2) a míra úspory se liší v závislosti na energetické třídě a specifikacích produktu.

-Míra úspory AI pro každý stupeň se může lišit v závislosti na skutečných podmínkách použití.

-Konkrétní podrobnosti testu míry úspory jsou následující:

1.Testovaný model: GBBW322CEV

2.Testovací podmínky: Mrazák při -18 °C, chladnička při 3 °C, bez zatížení

3. Instalační podmínky: Teplota místnosti 25 °C, vlhkost 55 %

4. Zkušební metoda: 8 hodin otevírání, 16 hodin bez otevírání Celkový počet otevření během doby otevírání: Chladnička 28krát, mraznička 6krát Výsledky spotřeby energie pro každou fázi úsporného režimu AI během 3 dnů jsou převedeny na 24hodinovou spotřebu energie a porovnány.

5. Při použití úsporného režimu AI lze cyklus odmrazování a rychlost kompresoru upravit podle okolního prostředí. Použití fáze 2 může vést ke zvýšení vnitřní teploty chladničky a chladničky.

6. Výsledky testů byly ověřeny společností TÜV Rheinland Inc. pomocí jejich sp

³⁾DoorCooling+™

-Na základě výsledků testů TÜV Rheinland provedených pomocí interní testovací metody kombinované chladničky LG, která měří rychlost ochlazování nádoby s vodou umístěné v horním koši z 25 °C na 6 °C, vykázala funkce DoorCooling+™ při při použití o 15,1 % vyšší rychlost ochlazování než u chladničky bez této technologie.

-Funkce DoorCooling+™ se deaktivuje, když jsou dveře otevřené.

-Výsledky se mohou lišit v závislosti na skutečném použití. Dostupné pouze u vybraných modelů.

⁴⁾FRESHConverter™

-Nastavení teploty lze změnit stisknutím tlačítka pro výběr. K dispozici jsou tři různé režimy: Maso (-3 °C), Ryby (0 °C) a Sýr (2 °C)

-Na základě výsledků interních testů kombinované chladničky LG pomocí interní testovací metody kombinované chladničky LG pro měření průměrných teplotních výkyvů v přihrádce FRESHConverter+™ bez potravin a při nastavení 25 °C.

-Výsledky se mohou lišit v závislosti na změnách venkovní teploty nebo nastavení vnitřní teploty.

FAQ

Q.

Co je třeba zvážit při nákupu kombinované chladničkyr?

A.

Při výběru kombinované chladničky LG zvažte klíčové faktory, jako je úložný prostor, energetická účinnost a inteligentní technologie chlazení.

Inteligentní a elegantní řešení společnosti LG pomáhají maximalizovat efektivitu skladování a zároveň udržují vaše potraviny čerstvé*.

 

Hledejte inovace, jako je LinearCooling™, které pomáhají udržovat stabilnější teploty v celé chladničce, a DoorCooling+™, které pomáhají chladit potraviny v dveřích.

Prémiový design plochých dveří kombinované chladničky LG a výběr moderních barev a povrchových úprav také dodává vaší kuchyni stylový nádech.

 

*Na základě výsledků testů TÜV Rheinland pomocí interní testovací metody kombinované chladničky LG, která porovnává míru úbytku hmotnosti zeleniny u modelu s linear cooling a modelu bez linear cooling, vykazoval model s linear cooling nižší míru úbytku hmotnosti.

Q.

Jakou velikost chladničky potřebuji?

A.

TSprávná velikost chladničky závisí na vaší domácnosti a potřebách skladování. Obecné doporučení:

 

-Vysoká kombinovaná chladnička o objemu 304–387 litrů je ideální pro 1–2 osoby.

-Úzké multi door modely s objemem 506–530 l jsou vhodné pro rodiny s 3–4 členy.

-Pro větší domácnosti jsou vhodnou volbou multi door modely, nebo modely amerického typu s objemem 635–750 l.

 

Při výběru vhodné kapacity zvažte, jak často nakupujete, kolik čerstvých a mražených potravin skladujete a kolik místa máte v kuchyni k dispozici.

Q.

Jak změním nastavení teploty na své chladničce LG?

A.

Pomocí ovládacího panelu na dveřích nebo uvnitř chladničky nastavte požadovanou teplotu pro vaši chladničku či mrazničku. U podporovaných modelů můžete také použít aplikaci LG ThinQ™ na svém smartphonu ke změně nastavení teploty na dálku.

Q.

Co znamená, že chladnička je beznámrazová?

A.

Námraza se tvoří, když vodní pára narazí na ledově studené chladicí spirály, poté kondenzuje na vodu, která okamžitě zamrzne. Bezzámrazová chladnička používá časovač k pravidelnému zapínání ohřívací spirály kolem chladicí spirály, aby rozpustil led, čímž se automaticky zabrání hromadění námrazy.

Přehled

Tisk

ROZMĚRY

GBBS525CSW

Klíčová vlastnost

  • OBJEM - Celkový objem (l)

    375

  • ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)

    597 x 2 030 x 674

  • TECHNICKÉ SPECIFIKACE - Spotřeba energie (kWh/rok)

    175

  • ZÁKLADNÍ ÚDAJE - Energetická třída

    C

  • TECHNICKÉ SPECIFIKACE - Typ kompresoru

    Smart Inverter kompresor (BLDC)

  • VLASTNOSTI - InstaView

    Ne

  • SMART TECHNOLOGIE - ThinQ (Wi-Fi)

    Ano

  • MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Povrch (dveře)

    Bílá Super

Všechny specifikace

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Typ produktu

    Kombinovaná chladnička

  • Standardní/hloubka pracovní desky

    Hloubka pracovní desky

  • Energetická třída

    C

OBJEM

  • Celkový objem (l)

    375

  • Objem mrazničky (l)

    113

  • Objem chladničky (l)

    225

  • Objem zásuvek pro chlazené potraviny (l)

    37

OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ

  • Expresní mrazení

    Ano

  • Externí LED displej

    Ano [Vnější LED]

ROZMĚRY A HMOTNOST

  • Hmotnost v obalu (kg)

    82

  • Hmotnost výrobku (kg)

    75

  • Výška po horní část závěsu nebo kryt dveří(mm)

    2 030

  • Výška po horní část skříně (mm)

    2 030

  • Hloubka s madlem (mm)

    674

  • Hloubka bez dveří (mm)

    608

  • Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)

    597 x 2 030 x 674

VLASTNOSTI

  • DoorCooling+

    Ano

  • LINEAR Cooling

    Ano

  • InstaView

    Ne

VÝROBNÍK LEDU A CHLAZENÉ VODY

  • Manuální výrobník ledu

    Zásobník na led

  • Dávkovač vody

    Ne

  • Automatický výrobník ledu

    Ne

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

  • Dveře (Materiál)

    PCM

  • Povrch (dveře)

    Bílá Super

  • Dekor vnitřní stěny

    Kovová R

  • Typ madla

    Vodorovná kapsa

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

  • Typ kompresoru

    Smart Inverter kompresor (BLDC)

  • Spotřeba energie (kWh/rok)

    175

  • Klimatická třída

    T

  • Hlučnost (dB)

    34

  • Hlučnost (třída)

    B

VYBAVENÍ CHLADNIČKY

  • Průhledné koše do dveří

    4

  • Osvětlení chladničky

    Horní LED

  • Police z tvrzeného skla

    3

  • Box na zeleninu

    Ano (2)

  • Držák na víno

    Ano (5 láhví)

  • Multi-Air Flow

    Ano

  • Sklopná police

    Sklopná v jednom kroku

  • Pure N Fresh

    Ne

  • Zásuvka na zeleninu [Fresh Zone]

    Ne

SMART TECHNOLOGIE

  • Smart Diagnosis

    Ano

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ano

EAN CODE

  • Čarový kód

    8806096627655

VYBAVENÍ MRAZNIČKY

  • Zásuvky mraznička

    3 průhledné

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

