* Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.
* K zajištění správného fungování dveří je nutná minimální vzdálenost 4 mm mezi boky chladničky a stěnou.
* Je-li mezera menší než 4 mm, dveře se nemusí otevřít úplně nebo mohou narážet na zeď, což může mít vliv na výkonnost produktu.
Prémiové ploché dveře
Elegantní a moderní vzhled pro dokonalé padnutí
Užijte si prémiový design plochých dvířek a prostorný interiér, které vaší moderní kuchyni dodají rafinovanou eleganci a praktičnost.
Funkce umělé inteligence
Chytřejší chlazení pro optimalizovanou spotřebu energie s LG ThinQ™ ¹⁾
* Pokud je nastavená teplota chladicí komory 1 °C nebo 2 °C, tato funkce nebude aktivována.
Maximální čerstvost
Přesné chlazení, konzistentní čerstvost
Technologie LinearCooling™ udržuje potraviny déle čerstvé snížením teplotních výkyvů a zachováním jejich chuti a vzhledu.
* Na základě interního testu LG (okolní teplota 25 °C, normální vlhkost, mraznička -18 °C, chladnička 4 °C) byla změřena ztráta vody po 24 hodinách.
FRESHConverter+™
Skladování potravin s flexibilním nastavením teploty
Už se nemusíte starat o teplotu — FRESHConverter™ ⁴⁾ vám umožní snadno upravit nastavení tak, aby vyhovovalo různým druhům potravin.
Maximální efektivita uložení
Maximální kapacita, chytře uspořádaná
Maximalizujte efektivitu skladování pomocí chytrých a přehledných řešení, která udrží vaše potraviny čerstvé.
Flexibilní úložný prostor, přehledně uspořádaný
Promyšleně navržené police a příslušenství vám pomohou udržet ledničku v pořádku a přizpůsobit ji vašim potřebám.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
1)LG ThinQ™
-Chcete-li využívat funkce ThinQ, je nutné si nainstalovat do svého smartphonu aplikaci „LG ThinQ“ z obchodu Google Play nebo Apple App Store a připojte se k síti Wi-Fi. Aplikace LG ThinQ™ je k dispozici pro kompatibilní smartphony s operačním systémem Android 9.0 nebo vyšším a iOS 16.0 nebo vyšším. Je nutné připojení k mobilní síti nebo domácí Wi-Fi a registrace produktu pomocí LG ThinQ™.
-Funkce aplikace LG ThinQ™ se mohou lišit v závislosti na produktu a zemi.
2)Úsporný režim s umělou inteligencí
-Režim úspory energie s umělou inteligencí lze nastavit ve dvou stupních (až 1 % pro stupeň 1 a až 5 % pro stupeň 2) a míra úspory se liší v závislosti na energetické třídě a specifikacích produktu.
-Míra úspory energie s umělou inteligencí se může v jednotlivých fázích lišit v závislosti na skutečných podmínkách použití.
-Konkrétní podrobnosti testu míry úspor jsou následující: 1.Testovací model: gbbs726cpy
2.Testovací podmínky: Mraznička při -18 °C, chladnička při 3 °C, bez naplnění
3. Podmínky instalace: Pokojová teplota 25 °C, vlhkost 55 %
4.Testovací metoda: 8 hodin otevřeno, 16 hodin zavřeno Celková doba otevření během otevírací doby: Chladnička 28krát, mraznička 6krát Výsledky spotřeby energie pro každý stupeň úsporného režimu s umělou inteligencí za 3 dny jsou převedeny na 24hodinovou spotřebu energie a porovnány.
5. Při použití režimu úspory AI lze cyklus odmrazování a rychlost kompresoru upravit podle okolního prostředí. Použití fáze 2 může vést ke zvýšení vnitřní teploty mrazničky a chladničky.
6. Výsledky testů byly potvrzeny společností TÜV Rheinland Inc. pomocí jejich specifikované testovací metody, ale mohou se lišit v závislosti na skutečném prostředí použití.
7. Režim úspory s umělou inteligencí je podporován pouze prostřednictvím aplikace LG ThinQ a LG ThinQ může mít určitá omezení, pokud jde o podporovaná prostředí a způsoby použití.
3)DoorCooling+™
-Na základě výsledků testů TÜV Rheinland, které byly provedeny pomocí interní testovací metody LG měřící rychlost ochlazení nádoby s vodou umístěné v horním koši z 25 °C na 6 °C, vykázala technologie DoorCooling+™ při otevřených dveřích o 15,1 % vyšší rychlost ochlazení než při zavřených dveřích.
-Funkce DoorCooling+™ se zastaví při otevření dveří.
-Výsledky se mohou lišit v závislosti na skutečném použití. Pouze u relevantních modelů.
4)FRESHConverter™
-Nastavení teploty lze změnit stisknutím tlačítka pro výběr. Existují tři různé režimy: Maso (-3 °C), ryby (0 °C) a sýry (2 °C)
-Na základě výsledků interních testů LG pomocí interní testovací metody LG pro měření průměrných teplotních výkyvů v komoře FRESHConverter+™ bez naplnění a při nastavení 25 °C.
-Výsledky se mohou lišit v závislosti na změnách venkovní teploty nebo nastavení vnitřní teploty.
