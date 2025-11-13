About Cookies on This Site

Čelní pohled na spodní mrazničku LG (GBBS726CEV) v matně černém provedení
Pohled na plně otevřené dveře spodní mrazničky LG (GBBS726CEV) zobrazující chladicí a mrazicí přihrádky
Pohled shora na chladničku s mrazničkou LG (GBBS726CEV) s matnou černou chladničkou vlevo a skříňkou vpravo
Vlevo je zobrazeno maso s teplotou -3 °C, uprostřed čerstvé ryby s teplotou 0 °C a vpravo sýr s teplotou 2 °C.
Spodní mraznička LG (GBBS726CEV) v obývacím prostoru s nočním pohledem na město, překrytá grafikou režimu AI Saving Mode a grafem kolísání spotřeby energie
Spodní mraznička LG (GBBS726CEV) je zapuštěna do vysoké stěny v teplé béžové barvě s bílými šipkami směřujícími k horní a přední straně
Chladnička s mrazničkou LG (GBBS726CEV) – detailní záběr na stojan na víno pro čtyři láhve a krabičku makronek s designem stojanu zvětšeným v kruhovém obrázku
Přední pohled na chladničku s mrazničkou LG (GBBS726CEV) s ventilací DoorCooling+™
Pohled shora na chladničku s mrazničkou LG (GBBS726CEV)
Pohled zespodu na chladničku s mrazničkou LG (GBBS726CEV)
Chladnička s mrazničkou LG (GBBS726CEV) s policí zvýrazněnou modře a šipkami nahoru a dolů. Pravý obrázek ukazuje sklopenou polici, na které jsou dvě láhve s vodou.
Čelní pohled na spodní mrazničku LG (GBBS726CEV) s vyobrazením designu exteriéru
Zadní pohled na mrazničku LG (GBBS726CEV) s viditelným zadním panelem
Chladnička s mrazničkou LG (GBBS726CEV) vestavěná do tmavě hnědé skříňky s okénkem a pohovkou vlevo a dřezem vpravo
Rozměry a instalace spodní mrazničky LG (GBBS726CEV)
Hlavní funkce

    Matně černá chladnička se spodním mrazákem (GBBS726CEV) vestavěná do šedých skříněk vedle mramorové pracovní desky s indukční varnou deskou a velkým oknem na pravé straně

    Svěží vzhled, maximální péče

    Spodní mraznička LG (GBBS726CEV) je nainstalována v rovině s vysokými šedými skříňkami s modrými šipkami směřujícími k horní a přední straně

    Dokonalé padnutí

    Spodní mraznička LG (GBBS726CEV) se smartphonem, na kterém je zobrazena aplikace ThinQ, a svítící modrou ikonou AI vedle chladničky

    Funkce umělé inteligence

    Pohled do vnitřního prostoru mrazničky LG (GBBS726CEV) s policemi na ovoce, zeleninu, nápoje a snacky s modrými liniemi proudění vzduchu z levé strany

    Maximální čerstvost

    Spodní mraznička LG (GBBS726CEV) je zcela otevřená a v horní části chladničky jsou vidět potraviny v zásuvkách s modrými překryvy a šipkami, které zdůrazňují prostorný vnitřní prostor.

    Maximální úložná kapacita

    * Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

    Chladnička s mrazničkou LG (GBBS726CEV) s pravými dveřmi otevřenými do úhlu 110 stupňů, s zakřiveným pantem v horní části, který těsně přiléhá k sousední šedé stěně skříně.

    Nulová mezera

    Design vhodný do každé kuchyně

    Otevřete široce i v blízkosti stěny nebo v těsných prostorech díky funkci Zero Clearance

    Pohled shora na chladničku s mrazákem LG (GBBS726CEV), vlevo rozdělený obrázek s textem „Konvenční panty narážejí na stěnu“, vpravo text „Panty s nulovou mezerou se volně otevírají“

    * K zajištění správného fungování dveří je nutná minimální vzdálenost 4 mm mezi boky chladničky a stěnou.
    * Je-li vzdálenost menší než 4 mm, dveře se nemusí otevřít úplně nebo mohou narážet na zeď, což může mít vliv na výkonnost produktu.
    * Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

    Prémiové ploché dveře

    Elegantní a moderní vzhled pro dokonalé padnutí

    Užijte si prémiový design plochých dvířek a prostorný interiér, které vaší moderní kuchyni dodají rafinovanou eleganci a praktičnost.

    Matně černá chladnička s mrazákem LG (GBBS726CEV) zabudovaná do šedé kuchyňské linky s vinotékou vlevo a sporákem s nádobím vpravo

    * Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

    Spodní mraznička LG (GBBS726CEV) vlevo ve světle šedých skříňkách s mramorovým obkladem vpravo v tmavých skříňkách vedle polic a kuchyňského nádobí

    * Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

    Funkce umělé inteligence

    Chytřejší chlazení pro optimalizovanou spotřebu energie s LG ThinQ™ ¹⁾

    Spodní mraznička LG (GBBS726CEV) v obývacím prostoru s nočním pohledem na město, překrytá grafikou režimu AI Saving Mode a grafem kolísání spotřeby energie

    Režim úspory s umělou inteligencí

    Optimalizované chlazení při nízkém využití

    Režim úspory energie s umělou inteligencí²⁾ analyzuje vaše vzorce používání po dobu 3 týdnů a identifikuje, kdy jsou dveře chladničky otevírány méně často, čímž snižuje spotřebu energie a zároveň udržuje vaše potraviny čerstvé.

    * Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

    Spodní mraznička LG (GBBS726CEV) vedle světle šedých skříněk v obývacím prostoru s výhledem na řeku, překrytá grafem a ikonou AI Fresh

    AI Fresh¹⁾

    Proaktivní chlazení při častém otevírání dveří

    Minimalizuje nárůst teploty při častém otevírání dveří pomocí analýzy založené na datech a na základě podrobných vzorců používání zesiluje chlazení dvě hodiny předem.

    * Pokud je nastavená teplota chladicí komory 1 °C nebo 2 °C, tato funkce nebude aktivována.
    * Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

    Spodní mraznička LG (GBBS726CEV) s pootevřenými horními dvířky a červeným vlnovkovým grafickým symbolem zobrazujícím ikonu otevřených dvířek a výstražnou ikonu.

    Detekce pootevření dveří

    Zůstaňte v obraze díky chytrým upozorněním na dveřích

    Funkce detekce pootevření dveří¹⁾ zajišťuje, že vaše potraviny zůstanou čerstvé, a minimalizuje plýtvání energií tím, že vás upozorní na nesprávné uzavření dveří.

    Maximální čerstvost

    Přesné chlazení, konzistentní čerstvost

    Technologie LinearCooling™ udržuje potraviny déle čerstvé snížením teplotních výkyvů a zachováním jejich chuti a vzhledu.

    Grafika chladničky s mrazničkou LG (GBBS726CEV) zobrazující čerstvé rajče po 7 dnech s červeným grafem kolísání a textem ±0,5 °C.
    Grafika chladničky s mrazničkou LG (GBBS726CEV) zobrazující povadlé rajče po 7 dnech s červeným grafem kolísání a textem ±1,0 °C.
    Spodní mraznička LG (GBBS726CEV) otevřená, s světle modrým vzduchem proudícím z levého otvoru směrem k přihrádkám ve dveřích, ve kterých jsou uloženy láhve a nádoby s ovocem

    DoorCooling+™

    Rychlejší přísun čerstvosti do přihrádky na dveřích

    Nápoje a potraviny zůstávají čerstvé díky rychlému výkonu technologie DoorCooling+™ ³⁾.

    * Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

    Spodní mraznička LG (GBBS726CEV) Fresh Balancer pro uchovávání salátu, papriky, pomerančů a jablek s šipkami nahoru a dolů a Moist Balance Crisper zblízka

    FRESHBalancer™

    Kontrola vlhkosti pro čerstvost ovoce a zeleniny

    FRESH Balancer™ udržuje vlhkost ovoce a zeleniny pomocí technologie Moist balance Crisperr™, která pomáhá zachovat jejich čerstvost.

    * Na základě interního testu LG (okolní teplota 25 °C, normální vlhkost, mraznička -18 °C, chladnička 4 °C) byla změřena ztráta vody po 24 hodinách.
    * Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

    FRESHConverter+™

    Skladování potravin s flexibilním nastavením teploty

    Už se nemusíte starat o teplotu — FRESHConverter™ ⁴⁾ vám umožní snadno upravit nastavení tak, aby vyhovovalo různým druhům potravin.

          

         

          

    * Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

    Maximální úložná kapacita

    Maximální kapacita, chytře uspořádaná

    Maximalizujte efektivitu skladování pomocí chytrých a přehledných řešení, která udrží vaše potraviny čerstvé.

    Vnitřní pohled na chladničku s mrazničkou LG (GBBS726CEV) s ovocem na horní polici, lahvemi vína uprostřed a dalším ovocem na spodní polici

    * Obrázky a videa slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

    Chladnička s mrazničkou LG (GBBS726CEV) – detailní záběr na stojan na víno pro čtyři láhve a krabičku makronek s designem stojanu zvětšeným v kruhovém obrázku

    Stojan na víno

    Využijte svůj prostor rozumně, od vína po další věci

    Jedna police pro láhve i každodenní potřeby – efektivně uspořádaná, bez plýtvání místem.

    * Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

    Chladnička s mrazničkou LG (GBBS726CEV) s policí zvýrazněnou modře a šipkami nahoru a dolů. Pravý obrázek ukazuje sklopenou polici, na které jsou dvě láhve s vodou.

    Výsuvná police

    Udělejte si více místa, když potřebujete

    Extra prostor pro velké nebo vysoké ingredience, který zvyšuje flexibilitu a usnadňuje skladování.

    * Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

    Flexibilní úložný prostor, přehledně uspořádaný

    Promyšleně navržené police a příslušenství vám pomohou udržet ledničku v pořádku a přizpůsobit ji vašim potřebám.

    Pohled do vnitřního prostoru chladničky LG (GBBS726CEV) s pěti policemi a nastavitelnou výškou, znázorněnou modrými šipkami označujícími vertikální pohyb

    Nastavitelná police

    Interiér spodní mrazničky LG (GBBS726CEV) s pohyblivou přihrádkou na balení džusu a nádobou umístěnou nad zásuvkou Fresh Balancer

    Pohyblivá nádoba

    Flexibilní použití v chladničce nebo mrazničce

    Interiér spodní mrazničky LG (GBBS726CEV) s průhlednou posuvnou mini přihrádkou, do které se vejde šest malých lahví s omáčkami

    Mini přihrádka na dveře

    Posuvná přihrádka na malé láhve s omáčkami

    Chladnička s mrazničkou LG (GBBS726CEV) – levý obrázek ukazuje uzavřenou přihrádku s filtrem a ikonou sýra a deodorizace, pravý obrázek ukazuje otevřenou přihrádku s viditelným sýrem

    My Box

    Uhlíkový filtr pohlcující pachy

    * Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

    Spodní mraznička LG (GBBS726CEV) v matné černé barvě, pohled zepředu v prosvětlené místnosti s vertikálními žaluziemi, s 10letou zárukou na kompresor a ikonami energetické účinnosti A dole

    Spodní mraznička LG (GBBS726CEV) v matné černé barvě, pohled zepředu v prosvětlené místnosti s vertikálními žaluziemi, s 10letou zárukou na kompresor a ikonami energetické účinnosti A dole

    Lepší energetická účinnost

    Svěží vzhled, maximální péče

    Kompresor LG Smart Inverter Compressor™ přizpůsobuje chladicí výkon podle potřeby, čímž snižuje spotřebu energie a zároveň pracuje tiše a spolehlivě. Kromě toho má 10letou záruku.

    Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

    1)LG ThinQ™
    -Chcete-li využívat funkce ThinQ, je nutné si nainstalovat do svého smartphonu aplikaci „LG ThinQ“ z obchodu Google Play nebo Apple App Store a připojte se k síti Wi-Fi. Aplikace LG ThinQ™ je k dispozici pro kompatibilní smartphony s operačním systémem Android 9.0 nebo vyšším a iOS 16.0 nebo vyšším. Je nutné připojení k mobilní síti nebo domácí Wi-Fi a registrace produktu pomocí LG ThinQ™.
    -Funkce aplikace LG ThinQ™ se mohou lišit v závislosti na produktu a zemi.

    2)Úsporný režim s umělou inteligencí
    -Režim úspory energie s umělou inteligencí lze nastavit ve dvou stupních (až 1 % pro stupeň 1 a až 5 % pro stupeň 2) a míra úspory se liší v závislosti na energetické třídě a specifikacích produktu.
    -Míra úspory energie s umělou inteligencí se může v jednotlivých fázích lišit v závislosti na skutečných podmínkách použití.
    -Konkrétní podrobnosti testu míry úspor jsou následující: 1.Testovaný model: GBBW322CEV
    2.Testovací podmínky: Mraznička při -18 °C, chladnička při 3 °C, bez naplnění
    3. Podmínky instalace: Pokojová teplota 25 °C, vlhkost 55 %
    4.Testovací metoda: 8 hodin otevřeno, 16 hodin zavřeno Celková doba otevření během otevírací doby: Chladnička 28krát, mraznička 6krát Výsledky spotřeby energie pro každý stupeň úsporného režimu s umělou inteligencí za 3 dny jsou převedeny na 24hodinovou spotřebu energie a porovnány.
    5. Při použití režimu úspory AI lze cyklus odmrazování a rychlost kompresoru upravit podle okolního prostředí. Použití fáze 2 může vést ke zvýšení vnitřní teploty mrazničky a chladničky.
    6. Výsledky testů byly potvrzeny společností TÜV Rheinland Inc. pomocí jejich specifikované testovací metody, ale mohou se lišit v závislosti na skutečném prostředí použití.
    7. Režim úspory s umělou inteligencí je podporován pouze prostřednictvím aplikace LG ThinQ a LG ThinQ může mít určitá omezení, pokud jde o podporovaná prostředí a způsoby použití.

    3)DoorCooling+™
    -Na základě výsledků testů TÜV Rheinland, které byly provedeny pomocí interní testovací metody LG měřící rychlost ochlazení nádoby s vodou umístěné v horním koši z 25 °C na 6 °C, vykázala technologie DoorCooling+™ při otevřených dveřích o 15,1 % vyšší rychlost ochlazení než při zavřených dveřích.
    -Funkce DoorCooling+™ se zastaví při otevření dveří.
    -Výsledky se mohou lišit v závislosti na skutečném použití. Pouze u relevantních modelů.

    4)FRESHConverter™
    -Nastavení teploty lze změnit stisknutím tlačítka pro výběr. Existují tři různé režimy: Maso (-3 °C), ryby (0 °C) a sýry (2 °C)
    -Na základě výsledků interních testů LG pomocí interní testovací metody LG pro měření průměrných teplotních výkyvů v komoře FRESHConverter+™ bez naplnění a při nastavení 25 °C.
    -Výsledky se mohou lišit v závislosti na změnách venkovní teploty nebo nastavení vnitřní teploty.

