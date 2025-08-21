We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
V čem jsou vestavné chladničky LG výjimečné?
Minimalistický vestavný design
Minimalistické linie dodávají kuchyni moderní a sofistikovaný vzhled.
Zásuvka na čerstvou zeleninu
Udržujte ovoce a zeleninu déle čerstvé
Total no frost
Už žádná námraza, jen čerstvost
Metal fresh
Prémiová zadní stěna s kovovým designem
Čistý a harmonický vzhled
Designově sladěné posuvné panely dokonale zapadnou do moderní kuchyně.
Zásuvka na čerstvou zeleninu
Ovoce a zelenina zůstávají déle čerstvé
Vaše ovoce a zelenina si zachovají chuť i čerstvost po delší dobu.
Uchovejte potraviny čerstvé bez tvorby námrazy
Chladný vzduch cirkuluje rovnoměrně, takže vaše lednička a potraviny zůstávají bez námrazy a čerstvé. Není třeba ledničku ručně odmrazovat, takže je vždy připravena k použití.
Výsuvný úložný prostor
Snadná dostupnost s výsuvným úložným prostorem.
Výsuvný úložný prostor slouží k uložení vašich oblíbených mražených potravin, které tak máte rychle a snadno po ruce.
Metal Fresh
Dodejte své kuchyni nádech decentního luxusu
Dodejte své kuchyni dotek moderní elegance díky prémiovým kovovým dekorům.
Vestavěná chladnička- návod k instalaci
Zjistěte více o tom, jak správně umístit vestavnou chladničku – včetně průvodce měřením a doporučených parametrů.
*Toto video slouží k představení velikosti a instalace produktu a jeho design se může lišit od skutečného produktu.
Díly a příslušenství
Zobrazit podrobnosti o dílech, které obdržíte k instalaci.
1. Bezpečnostní opatření při instalaci
Dveře chladničky a skříňky by se měly otevírat v úhlu 90 stupňů. Mezi stěnou a instalační skříňkou musí být pro účely odvětrání mezera 40 mm.
2. Bezpečná instalace
Aby chladnička zůstala pevně na svém místě, ujistěte se, že je správně upevněna pomocí těsnění bočního krytu, plastové horní konzole, nábytkových šroubů a montážních šroubů.
3. Upevnění dveří chladničky k panelu skříňky
Připevněte dveře chladničky k panelu skříňky ve čtyřech různých bodech. Dočasně připevněte vodítko dveří pomocí šroubu, připevněte kolejnici dveří pomocí dvou nábytkových šroubů, odstraňte vodítko dveří a utáhněte třetí šroub kolejnice dveří. Poté zakryjte otvory pro šrouby krytem kolejnice dveří.
Stáhněte si uživatelskou příručku pro snadné nastavení a používání produktu.
*Obrázky a videa uvedené výše slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.
Všechny specifikace
INFORMACE O SHODĚ
-
přípona:pdf
-
přípona:pdf
Názory zákazníků
