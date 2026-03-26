LG Domácí Spotřebiče – Výsledky Testů dTest

Domácí spotřebiče značky LG si získaly důvěru zákazníků po celém světě a zároveň získaly kladné hodnocení nezávislé české spotřebitelské organizace dTest, která provádí srovnávací testy výrobků. dTest poskytuje objektivní hodnocení, která pomáhají spotřebitelům činit informovaná nákupní rozhodnutí. LG se zaměřuje na výkon, energetickou účinnost a uživatelský komfort a přináší produkty, které splňují vysoké standardy kvality.
Hodnoticí kritéria
Jak dTest provádí testy
dTest je nezávislá spotřebitelská organizace známá svými objektivními a srovnávacími testy výrobků. Jeho hodnocení pomáhá spotřebitelům činit informovaná nákupní rozhodnutí na základě spolehlivých a transparentních kritérií.
V rámci posuzování kvality a spolehlivosti výrobků provádí dTest hodnocení produktů v celé řadě kategorií. Spotřebiče značky LG v těchto hodnoceních dosahují vynikajících výsledků, zejména v následujících oblastech:
✓ Výkon
✓ Energetická účinnost
✓ Snadné používání
✓ Odolnost
✓ Dopad na životní prostředí
Díky svému zaměření na inovace a kvalitu dosahuje LG vynikajících výsledků ve všech těchto nezávislých hodnotících kritériích.
Nejlepší chladnička značky LG podle časopisu dTest
Chladničky LG GBB92MCB2P, GBV7280CEV a GBV7280CSW získaly ocenění „Doporučujeme (Značka kvality dTest)“ časopisu dTest. Tyto modely získaly ocenění za svou energetickou účinnost, stabilní regulaci teploty, tichý provoz a odolnou konstrukci. Chladničky LG si vedly dobře, pokud jde o udržování stálých chladicích podmínek, což přispívá k zachování čerstvosti potravin a spolehlivému každodennímu používání.
* Ačkoli tyto modely momentálně nelze zakoupit v kamenných prodejnách, můžete si je stále pořídit u autorizovaných kamenných prodejců.
- Chladničky LG jsou vybaveny technologiemi jako Linear Cooling™, DoorCooling+™ a Multi Air Flow, jejichž účelem je udržovat konstantní vnitřní teplotu a zajistit efektivní chlazení.
- Funkce jako InstaView™ Door-in-Door®, pokročilé systémy cirkulace vzduchu a inteligentní technologie ThinQ® zvyšují každodenní praktičnost, podporují energeticky úsporný provoz a přispívají k tišší a pohodlnější uživatelské zkušenosti.
Nejlepší pračky LG s předním plněním podle časopisu dTest
Několik praček LG s předním plněním získalo ocenění „Doporučujeme (Značka kvality dTest)“. Mezi doporučené modely patří FSR9A94WC, FASR7A14WG, FSR7A04PG, FSR7A04WC, FASR3A04WS, FASR3A04WW, FASR3A94WS, FASR3A94WW, FSR5A04WL, FSR5A94WL a FSR5A94WH.
Tyto modely byly oceněny za spolehlivý čisticí výkon, šetrnost k tkaninám a efektivní spotřebu vody a energie. Technologie jako AI DD™ pomáhají přizpůsobit pohyby praní podle typu tkaniny, zatímco funkce jako TurboWash™ 360° umožňují rychlejší prací cykly, aniž by došlo ke snížení účinnosti praní nebo úspornosti.
* Ačkoli tyto modely momentálně nelze zakoupit v kamenných prodejnách, můžete si je stále pořídit u autorizovaných kamenných prodejců.
Často kladené dotazy
Které chladničky značky LG jsou nejlepší?
Chladničky LG, včetně GBB92MCB2P, GBV7280CEV a GBV7280CSW, byly hodnoceny organizací dTest a získaly označení „Doporučujeme“ (Značka kvality dTest). Tyto modely získaly uznání za své vlastnosti v oblastech, jako je energetická účinnost, teplotní stabilita a celkový chladicí výkon.
Která sušička značky LG je nejlepší?
Sušičky LG, jako například RH91V9LVEN, RC91V9AV3N, RC81V9AV3N, RC81V9AV4N, RC8TV9AVHN, RC82V9AVHN a RC91V5AV6N byly hodnoceny organizací dTest a získaly označení „Doporučujeme“ (Značka kvality dTest). Nezávislé testy poukázaly na přednosti v oblasti účinnosti sušení, spotřeby energie, snadného ovládání a péče o textilie.
Která pračka značky LG je nejlepší?
Pračky LG s předním plněním, jako například FSR9A94WC, FASR7A14WG, FSR7A04PG, FSR7A04WC, FASR3A04WS, FASR3A04WW, FASR3A94WS, FASR3A94WW, FSR5A04WL, FSR5A94WL a FSR5A94WH, byly hodnoceny organizací dTest a získaly hodnocení „Doporučujeme“ (Značka kvality dTest). Nezávislé testy prokázaly vysoký čisticí výkon, účinnou péči o textilie a efektivní spotřebu vody a energie.
Jak energeticky úsporné jsou chladničky LG?
Chladničky LG jsou koncipovány s ohledem na vynikající energetickou účinnost. Díky funkcím jako LinearCooling™ a pokročilé invertorové technologii minimalizují spotřebu elektřiny a zároveň zajišťují stabilní a přesný chladicí výkon.
Chrání sušičky LG jemné tkaniny?
Sušičky LG jsou koncipovány tak, aby chránily jemné tkaniny díky přesné regulaci teploty a sušící technologii založené na senzorech. Funkce jako technologie tepelného čerpadla a inteligentní senzory přizpůsobují podmínky sušení podle typu tkaniny a míry vlhkosti, čímž pomáhají omezit přesušení a poškození tkaniny.
Čím se spotřebiče LG v testu dTest vyznačují?
Spotřebiče značky LG vynikají v nezávislých hodnoceních díky vyváženému poměru výkonu, energetické účinnosti, tichého chodu a uživatelsky přívětivého designu. V celé řadě produktových kategorií získaly výrobky značky LG na základě objektivních testovacích kritérií kladná hodnocení, která odrážejí jejich stálou kvalitu a spolehlivost.
Na stránce společnosti LG věnované důvěryhodnosti a certifikacím si můžete prohlédnout certifikované produkty a výsledky hodnocení.
Jak společnost dTest provádí své testy?
Používají standardizované postupy k hodnocení výkonu, životnosti, spotřeby energie, hlučnosti a uživatelské přívětivosti u celé řady produktových kategorií.
Najdu u značky LG spotřebiče, které jsou zároveň tiché a výkonné?
Ano. LG navrhuje spotřebiče, jako jsou chladničky se systémem Smart Inverter a sušičky s tepelným čerpadlem Dual Inverter, které poskytují vysoký výkon při minimální hlučnosti.