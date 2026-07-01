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Užitečné rady
Jak vybrat nejlepší kombinovanou chladničku s mrazákem – Nejlépe hodnocené modely
V dnešním prostředí se počítá každá úspora. Mnoho rodin hledá způsoby, jak snížit každodenní výdaje a zároveň zavádět návyky, které podporují odpovědnější a efektivnější využívání zdrojů.
Ačkoliv to může znít překvapivě, vaše kombinovaná chladnička s mrazákem v tom hraje mnohem větší roli, než byste možná čekali. Kromě pořizovací ceny se totiž stává součástí každodenního chodu domácnosti – stará se o uchování čerstvosti potravin a zároveň pomáhá udržet vaše účty za energie co nejnižší.
Proto se dnes podíváme na to, jak nejlépe hodnocené chladničky s mrazákem roku 2025/26, zejména od značky LG, nejsou jen běžným kuchyňským spotřebičem, ale také chytrou investicí pro vaši peněženku i naši planetu.
Jak se změnil cenový strop za energie
Pokud vybíráte novou lednici pro českou domácnost, pravděpodobně řešíte nejen kapacitu a funkce, ale také provozní náklady. Rostoucí ceny energií v posledních letech zvýšily zájem o úspornější spotřebiče, které pomáhají snížit dlouhodobé výdaje domácnosti.
Lednice patří mezi spotřebiče, které pracují nepřetržitě 24 hodin denně, a proto může mít její energetická účinnost významný vliv na celkovou spotřebu elektřiny. Kromě samotných nákladů na provoz hraje důležitou roli také správné uchovávání potravin – špatně uspořádaný nebo nedostatečně přehledný prostor může vést k tomu, že zapomenuté potraviny skončí zbytečně v koši.
Moderní lednice proto kombinují nízkou spotřebu energie s technologiemi, které pomáhají udržovat stabilní teplotu, prodlužují čerstvost potravin a usnadňují každodenní používání.
Proč záleží na výběru správné kombinované chladničky s mrazákem
Výměna kombinované chladničky s mrazákem není jen běžnou domácí povinností – je to příležitost vybrat si úspornější, praktičtější a lépe přizpůsobený spotřebič pro vaši domácnost. Díky správné volbě můžete lépe uchovávat potraviny, omezit zbytečné plýtvání a dlouhodobě snížit provozní náklady.
Pojďme si to rozebrat:
✓ Náklady na energii: Kombinovaná chladnička s mrazákem patří mezi spotřebiče, které běží nepřetržitě po celý rok. Starší nebo méně úsporný model tak může každý měsíc zbytečně zvyšovat účet za elektřinu. Úspornější chladnička proto může z dlouhodobého hlediska pomoci snížit provozní náklady.
✓ Plýtvání potravinami: Špatná regulace teploty a nerovnoměrné chlazení mohou způsobit rychlejší kažení potravin. Nesnědené a vyhozené jídlo představuje zbytečné náklady pro domácnost a zároveň plýtvání přírodními zdroji.
Výběr chladničky s mrazákem by proto neměl být založen jen na velikosti a vzhledu, ale také na funkcích, které pomáhají šetřit energii a udržet potraviny déle čerstvé. Správně zvolený spotřebič může přispět k nižším nákladům na provoz, menšímu plýtvání jídlem a chytřejšímu každodennímu fungování domácnosti.
Kontrolní seznam při výběru kombinované chladničky s mrazákem: 7 věcí, které si ověřit před nákupem
Je snadné nechat se unést moderními funkcemi nebo výrazným designem, ale zde je sedm základních věcí, které by si měl každý zákazník před finálním rozhodnutím o koupi chladničky s mrazákem ověřit:
1. Změřte svůj prostor
Zkontrolujte šířku i hloubku. Nezapomeňte ponechat trochu místa vzadu pro větrání a ujistěte se, že se spotřebič vejde i do dveří!
2. Zkontrolujte kapacitu v litrech
Větší neznamená vždy lepší. Přizpůsobte velikost potřebám vaší domácnosti; menší domácnosti často více ocení modely s lépe organizovaným prostorem než jen velkým objemem.
3. Sledujte hlučnost (v dB)
Pokud je vaše kuchyň propojená s obývacím prostorem, vybírejte tišší modely – vaše budoucí já vám poděkuje.
4. Zvažte funkci No Frost
Už žádné odstraňování ledu! Téměř všechny nejnovější modely od LG mají systém Total No Frost.
5. Ověřte si možnost otočných dveří
V menších kuchyních mohou dveře s možností změny směru otevírání výrazně usnadnit manipulaci s prostorem.
6. Zkontrolujte záruku
LG nabízí až 10 let záruky na kompresor. To znamená dlouhodobý klid a jistotu.
7. Nezapomeňte spotřebič zaregistrovat
Zaregistrované produkty mají nárok na rychlá bezpečnostní upozornění a podporu při případných svolávacích akcích.
Jak naše chytré chladničky s mrazákem pomáhají šetřit peníze a snižovat plýtvání potravinami
Pojďme k detailům. Inovativní chladničky s mrazákem LG nejsou jen chytré na pohled – fungují chytře a řeší každodenní problémy, jako je kažení potravin nebo nečekaně vysoké účty za elektřinu, díky jedinečným funkcím zaměřeným na uživatele. Zde je, jak se jednotlivé naše klíčové technologie promítají do praktických výhod:
LinearCooling™
Je to známá věc: kolísání teploty urychluje kažení potravin. Teplá místa znamenají, že zapomenuté jogurty nebo zelenina rychleji vadnou, zatímco příliš studené zóny ničí jejich strukturu i chuť. Technologie LG LinearCooling™ udržuje velmi stabilní teplotu (kolísání jen přibližně ±0,5 °C), díky čemuž zůstávají vaše potraviny v bezpečné „zóně čerstvosti“ až o sedm dní déle.
DoorCooling+™
DoorCooling+™ směruje chladný vzduch přímo do vnitřní části dveří a řeší tak běžný problém – přihrádky ve dveřích, které se kvůli častému otevírání rychleji zahřívají. Speciální výdechy a rychlá cirkulace vzduchu pomáhají udržovat rovnoměrnou teplotu v celém prostoru chladničky, takže mléko, hotová jídla i další potraviny zůstávají stejně bezpečně uložené jako v zadní části.
Total No Frost
Ruční odmrazování je nepříjemná povinnost, bez které se každý rád obejde. Tvorba ledu navíc snižuje účinnost spotřebiče, protože omezuje proudění vzduchu a nutí mrazničku pracovat intenzivněji. Technologie LG Total No Frost rozvádí chladný vzduch několika výdechy, udržuje vnitřní prostor bez námrazy a zároveň zajišťuje rovnoměrné chlazení všech uložených potravin.
LinearCooling™
Je to známá věc: kolísání teploty urychluje kažení potravin. Teplá místa znamenají, že zapomenuté jogurty nebo zelenina rychleji vadnou, zatímco příliš studené zóny ničí jejich strukturu i chuť. Technologie LG LinearCooling™ udržuje velmi stabilní teplotu (kolísání jen přibližně ±0,5 °C), díky čemuž zůstávají vaše potraviny v bezpečné „zóně čerstvosti“ až o sedm dní déle.
DoorCooling+™
DoorCooling+™ směruje chladný vzduch přímo do vnitřní části dveří a řeší tak běžný problém – přihrádky ve dveřích, které se kvůli častému otevírání rychleji zahřívají. Speciální výdechy a rychlá cirkulace vzduchu pomáhají udržovat rovnoměrnou teplotu v celém prostoru chladničky, takže mléko, hotová jídla i další potraviny zůstávají stejně bezpečně uložené jako v zadní části.
Total No Frost
Ruční odmrazování je nepříjemná povinnost, bez které se každý rád obejde. Tvorba ledu navíc snižuje účinnost spotřebiče, protože omezuje proudění vzduchu a nutí mrazničku pracovat intenzivněji. Technologie LG Total No Frost rozvádí chladný vzduch několika výdechy, udržuje vnitřní prostor bez námrazy a zároveň zajišťuje rovnoměrné chlazení všech uložených potravin.
Smart Inverter Compressor™
Tradiční kompresory běží celý den stejnou rychlostí a spotřebovávají energii naplno (i když je potřeba jen malé chlazení). LG Smart Inverter Compressor™, zabudovaný ve všech modelech, které jsme zmínili, sleduje vnitřní i vnější podmínky a okamžitě upravuje výkon tak, aby používal jen tolik energie, kolik je skutečně potřeba.
Výhody se rychle sčítají:
✓ Nižší náklady na elektřinu: Spotřebováváte jen energii, kterou opravdu potřebujete.
✓ Dlouhá životnost: Menší opotřebení znamená, že chladnička vydrží déle (s 10letou zárukou jako jistotou).
✓ Klid a ticho: Žádné nepříjemné hučení ani klepání kompresoru – úspora energie jde ruku v ruce s tichým provozem.
*10-year Warranty on Smart Inverter Compressor (Parts only).
Smart Features (ThinQ™)
S ThinQ™1) můžete:
✓ Sledovat teploty: Kontrolovat a ovládat chladničku na dálku pro naprostý klid.
✓ Učit se a chytře přizpůsobovat: Systém Smart Learner™ sleduje vaše návyky (například kdy nejčastěji otevíráte chladničku) a předem upravuje nastavení, aby zabránil ztrátám chladu a energie.
Tyto chytré funkce vám usnadňují život, zatímco tiše snižují plýtvání potravinami i provozní náklady v pozadí.
Naše doporučení: Nejlepší lednice s mrazákem LG pro každou domácnost v roce 2025/26
Žádné dvě domácnosti nejsou stejné. Velké rodiny skladují potraviny jinak než jednotlivci a kuchyně mají nespočet různých tvarů a velikostí. Proto naše doporučení pro rok 2025/26 pokrývají nejlepší modely chladniček s mrazákem LG v různých kategoriích, aby si každý našel ideální řešení podle svého rozpočtu, životního stylu a designového vkusu.
Nejlepší LG lednice v celkovém hodnocení: GBBS525CPY
Pokud hledáte lednici s mrazákem, která vyniká úsporným provozem, špičkovým výkonem a technologiemi pro delší čerstvost potravin, LG GBBS525CPY je naší nejlepší volbou pro rok 2025/26. Zde jsou hlavní důvody, proč si tento model zaslouží první místo:
10letá záruka na Smart Inverter Compressor (pouze na díly).
✓ DoorCooling+™ a LINEARCooling™: Pokročilé technologie chlazení pomáhají udržovat stabilnější teplotu v celé chladničce a rychleji obnovit ideální podmínky po otevření dveří. Díky omezení teplotních výkyvů zůstávají potraviny déle čerstvé a zachovávají si svou kvalitu po delší dobu.
✓ Smart Inverter Compressor™: Invertorový kompresor automaticky upravuje svůj výkon podle aktuální potřeby chlazení. Díky tomu pracuje tišeji, efektivněji využívá energii a přispívá k dlouhé životnosti spotřebiče. LG navíc poskytuje 10letou záruku na kompresor.
✓ LG ThinQ™ a Smart Diagnosis™: Díky připojení přes Wi-Fi můžete vybrané funkce lednice sledovat a ovládat pomocí chytrého telefonu. Funkce Smart Diagnosis™ pomáhá rychleji odhalit případné problémy a usnadňuje údržbu spotřebiče.
✓ Fresh Converter+ a Fresh Balancer: Speciální zásuvky pomáhají vytvářet optimální podmínky pro různé druhy potravin. Fresh Converter+ umožňuje nastavit vhodnou teplotu například pro maso, ryby nebo sýry, zatímco Fresh Balancer pomáhá udržovat správnou vlhkost pro ovoce a zeleninu.
✓ Praktické uspořádání prostoru: Model LG GBBS525CPY nabízí velkorysý vnitřní prostor o objemu 375 litrů a promyšlené uspořádání polic a zásuvek, které usnadňuje organizaci potravin i každodenní používání.
LG GBBS525CPY představuje vyváženou kombinaci moderních technologií, nízké hlučnosti, chytrých funkcí a praktického designu. Je ideální volbou pro domácnosti, které hledají spolehlivou kombinovanou lednici s důrazem na čerstvost potravin, pohodlí a efektivní provoz.
Nejlepší volba pro nízkou spotřebu energie: LG GBBS322AEV
Pokud je pro vás prioritou nízká spotřeba energie a nižší náklady na provoz domácnosti, LG GBBS322AEV patří mezi nejlepší lednice s mrazákem z hlediska energetické účinnosti. Zde jsou hlavní důvody, proč ji doporučujeme:
✓ Čerstvost až po dobu 7 dní: Technologie LinearCooling™ udržuje stabilní vnitřní teplotu (v rozmezí ±0,5 °C), pomáhá zachovat živiny, chuť i čerstvost potravin po delší dobu.
✓ Rovnoměrné a rychlé chlazení: Technologie DoorCooling+™ zajišťuje rychlé a rovnoměrné ochlazování celého prostoru lednice – od horních polic až po přihrádky ve dveřích.
✓ Smart Inverter Compressor™: Kompresor automaticky upravuje svůj výkon podle aktuálních potřeb, čímž pomáhá šetřit energii. Jeho spolehlivost potvrzuje také 10letá záruka.
Díky energetické třídě A, nízké spotřebě a chytrému řízení výkonu kompresoru představuje LG GBBS322AEV úsporné řešení pro domácnosti, které chtějí snížit provozní náklady bez kompromisů v oblasti prostoru, funkcí a pohodlí.
*10letá záruka na Smart Inverter Compressor™ (pouze na díly).
Nejlepší velkokapacitní lednice LG: GMG860EPBE
Pokud hledáte maximální úložný prostor s minimálními ztrátami energie, LG GMG860EPBE je ideální volbou:
✓ Velká kapacita: Díky celkovému objemu 508 litrů nabízí tato americká lednice dostatek prostoru pro velké rodiny, větší nákupy i přehledné uložení potravin. Praktické uspořádání pomáhá zabránit přeplněným policím a usnadňuje každodenní organizaci.
✓ Chytré systémy chlazení: Technologie DoorCooling+™ a LINEARCooling™ pomáhají udržovat rovnoměrnou teplotu v celé lednici a omezovat teplotní výkyvy. Díky tomu zůstávají potraviny déle čerstvé a zachovávají si svou kvalitu po delší dobu.
✓ Moderní funkce pro pohodlné používání: InstaView™ umožňuje rychlou kontrolu obsahu lednice bez otevření dveří, zatímco propojení s aplikací LG ThinQ™ nabízí chytré ovládání a lepší kontrolu nad spotřebičem.
LG GMG860EPBE kombinuje mimořádně velký prostor, moderní technologie chlazení a praktické funkce, díky kterým je ideální volbou pro domácnosti, které hledají prémiovou americkou lednici s důrazem na komfort a organizaci prostoru.
Nejlepší poměr ceny a výkonu: LG GBBW726CEV
Stylový design za dostupnou cenu – LG GBBW726CEV nabízí spolehlivý výkon, moderní vzhled a praktické funkce pro každodenní používání:
✓ Moderní design: Plochá dvířka s elegantním provedením snadno zapadnou do moderních kuchyní a vytvářejí čistý minimalistický vzhled.
✓ Technologie pro delší čerstvost: DoorCooling+™ a LINEARCooling™ pomáhají udržovat rovnoměrnou teplotu v celé lednici a omezují teplotní výkyvy, díky čemuž potraviny zůstávají déle čerstvé.
✓ Total No Frost: Technologie zabraňuje tvorbě námrazy a eliminuje potřebu ručního odmrazování. Rovnoměrná cirkulace vzduchu pomáhá udržovat optimální podmínky pro chlazené i mražené potraviny.
✓ Smart Inverter Compressor™: Kompresor automaticky upravuje výkon podle potřeby chlazení, což zajišťuje tichý a efektivní provoz. Na kompresor se vztahuje 10letá záruka.
Tento model nabízí vyváženou kombinaci moderního designu, praktických funkcí a spolehlivého chlazení pro každodenní používání.
*10-year Warranty on Smart Inverter Compressor (Parts only).
Jaký typ lednice s mrazákem je pro vás nejlepší?
Jak zjistit, která lednice s mrazákem se skutečně hodí do vaší kuchyně i pro váš životní styl? Připravili jsme pro vás stručného průvodce, který vám pomůže vybrat model LG podle vašich každodenních potřeb a návyků domácnosti.
Registrace vašeho spotřebiče LG
Po zakoupení lednice LG si můžete svůj spotřebič jednoduše zaregistrovat a získat pohodlnější přístup k informacím, podpoře a užitečným tipům pro jeho používání.
Registrací produktu získáte:
· Snadnější přístup k podpoře LG a informacím o vašem konkrétním spotřebiči.
· Užitečné tipy pro používání, údržbu a maximální využití funkcí vaší lednice.
· Přehled o registrovaných zařízeních na jednom místě.
Registrujte svou lednici LG a mějte všechny důležité informace o svém spotřebiči vždy snadno dostupné.
Závěr
Výběr správné lednice s mrazákem je dnes důležitější než kdy dříve. V době rostoucích nákladů na energie a důrazu na efektivní využívání potravin přináší řada LG pro rok 2025/26 moderní technologie, jako jsou LinearCooling™, DoorCooling+™ a inteligentní Smart Inverter Compressor™, které pomáhají šetřit energii, udržet potraviny déle čerstvé a zlepšit každodenní fungování domácnosti.
Objevte naše doporučené modely, zaregistrujte svůj spotřebič a užijte si pohodlí, spolehlivost a chytré úspory, které vám přináší lednice LG.
Často kladené dotazy
Q.
Na co myslet při výběru kombinované chladničky?
A.
Začněte tím, že zhodnotíte potřeby své domácnosti z hlediska úložného prostoru, změříte dostupné místo a určíte si rozpočet. Mezi klíčové vlastnosti, na které se vyplatí zaměřit, patří energetická účinnost, hlučnost, snadná údržba díky beznámrazové technologii, dostupnost záruční podpory a chytré připojení, pokud chcete spotřebič ovládat na dálku nebo dostávat upozornění.
Q.
Jakou velikost kombinované chladničky potřebuji?
A.
Obecně platí, že kapacita 150–250 litrů je ideální pro jednotlivce nebo domácnost o dvou lidech. Pro čtyřčlennou rodinu se doporučuje 250–400 litrů. Větší domácnosti nebo lidé, kteří nakupují méně často, mohou ocenit americké či vícedveřové modely s kapacitou přes 400 litrů.
Q.
Jak změním nastavení teploty u své kombinované chladničky LG?
A.
Většina nových modelů LG je vybavena digitálním displejem, který umožňuje jednoduše upravit teplotu stisknutím tlačítka „Fridge“ nebo „Freezer“. U modelů s LG ThinQ™ můžete nastavení měnit přímo v mobilní aplikaci LG ThinQ, což je ideální pro úpravy i na cestách.
Q.
Je kombinovaná chladnička s energetickou třídou D dobrá volba?
A.
Ano, kombinovaná chladnička s energetickou třídou D může být v současném systému energetického značení považována za dobrou volbu, zejména ve srovnání se starším hodnocením nebo jinými typy spotřebičů. I když může třída D působit méně úsporně než A, B nebo C, nový systém energetických štítků výrazně zpřísnil nejvyšší kategorie. To znamená, že mnoho spotřebičů, které dříve patřily mezi vysoce úsporné modely, dnes spadá právě do třídy D. Například chladnička s mrazákem, která dříve nesla označení A+++, může být nyní často hodnocena třídou D.
Související články
- ThinQ™
- Abyste mohli používat funkce ThinQ™, je nutné nainstalovat aplikaci „LG ThinQ“ z Google Play nebo Apple App Store do vašeho chytrého telefonu a připojit jej k Wi-Fi. Aplikace LG ThinQ je dostupná na kompatibilních telefonech s Androidem 9.0 nebo vyšším a iOS 16.0 nebo vyšším. Je vyžadováno připojení telefonu a domácí Wi-Fi a registrace produktu v aplikaci LG ThinQ™.
- Dostupné funkce a možnosti se mohou lišit podle modelu a země.
- Některé stažené funkce mohou být dostupné až od určitého data.
- Podpora chytrých domácích zařízení kompatibilních s Alexa a Google Assistant se může lišit podle země a vašeho konkrétního nastavení chytré domácnosti.