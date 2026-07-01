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Užitečné rady
Proč jsou chladničky LG InstaView budoucností
Odpověď je jednoduchá: chladničky LG InstaView dokonale propojují pokročilé technologie, energetickou úspornost a elegantní design, a posouvají tak moderní kuchyni na novou úroveň. Díky prosvětlenému skleněnému panelu stačí dvakrát zaklepat a hned uvidíte dovnitř. LG InstaView tak zpříjemňuje každodenní používání, pomáhá omezit zbytečné úniky energie a přináší do domácnosti prémiové inovace.¹
Čím jsou chladničky LG InstaView výjimečné?
Stručně řečeno, LG InstaView představuje novou úroveň moderního chlazení.
Technologie InstaView™, vyvinutá společností LG, využívá elegantní tónovaný skleněný panel, který po dvojím zaklepání rozsvítí interiér chladničky. Díky tomu snadno zkontrolujete její obsah, aniž byste museli otevírat dveře.
Hlavní výhodou je omezení úniku studeného vzduchu až o 41 % ve srovnání s běžnými chladničkami, což podle studií energetické účinnosti přispívá k efektivnějšímu provozu.*
- Stačí dvakrát zaklepat a máte přehled – Zkontrolujte obsah chladničky bez zbytečného otevírání dveří.
- Prémiový design – Elegantní tónované sklo se snadno sladí s moderní i klasickou kuchyní.
- Kompatibilita s LG ThinQ™ – Ovládejte a sledujte svou chladničku pohodlně prostřednictvím chytrého telefonu.
Každý detail je navržen s důrazem na každodenní pohodlí – od ergonomických madel až po jemné a příjemné vnitřní osvětlení.
Jak LG InstaView usnadňuje každodenní život?
Hlavní výhodou je snadnější organizace potravin a efektivnější využívání energie. Výzkumy ukazují, že běžná domácnost otevře dveře chladničky více než 60krát denně. S technologií LG InstaView můžete rychle zkontrolovat obsah chladničky, naplánovat si vaření a omezit zbytečné otevírání dveří – stačí dvakrát zaklepat na skleněný panel. Díky tomu se lépe udržuje optimální teplota, což pomáhá zachovat čerstvost potravin po delší dobu.*
- Rychlý přehled – Okamžitě vidíte, co v chladničce máte.
- Vhodné pro celou rodinu – Funkci InstaView snadno využijí děti i dospělí.
- Méně plýtvání potravinami – Stabilnější teplota pomáhá prodloužit jejich čerstvost.
Právě tyto promyšlené detaily přispívají k pohodlnějšímu, praktičtějšímu a efektivnějšímu fungování každé moderní kuchyně.
Jaké pokročilé funkce odlišují chladničky LG InstaView?
Chladničky LG InstaView nabízejí mnohem více než jen inovativní skleněný panel. Jsou vybaveny moderními technologiemi, které zvyšují komfort používání, pomáhají uchovávat potraviny déle čerstvé a přispívají k úspornějšímu provozu.
- NatureFRESH™ – Technologie chlazení LG, která pomáhá udržovat optimální teplotu a vlhkost, aby ovoce a zelenina zůstaly déle čerstvé a křupavé.
- Inverter Linear Compressor™ – Kompresor navržený pro tichý provoz (od 36 dB) a vyšší energetickou účinnost. Podle testů může dosáhnout až o 32 % nižší spotřeby energie ve srovnání s běžnými kompresory.*
- Door-in-Door™ – Umožňuje rychlý přístup k nejčastěji používaným potravinám a nápojům bez nutnosti otevírat celý prostor chladničky, čímž pomáhá omezit únik studeného vzduchu.
- LG ThinQ™ – Chytré ovládání a diagnostika prostřednictvím mobilní aplikace, díky kterým můžete vybrané funkce chladničky spravovat odkudkoli.
Díky kombinaci těchto technologií poskytují chladničky LG InstaView intuitivní ovládání, vysoký uživatelský komfort a efektivní provoz, který odpovídá potřebám moderních domácností.
Proč je energetická účinnost v kuchyni důležitá?
Energeticky úsporná chladnička vám pomůže nejen snížit náklady na elektřinu, ale také přispět k šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí. Chladničky patří mezi spotřebiče, které jsou v provozu nepřetržitě, proto může jejich energetická účinnost výrazně ovlivnit celkovou spotřebu energie v domácnosti.
Modely LG InstaView vybavené technologií Inverter Linear Compressor™ a panelem InstaView™ mohou podle testů dosahovat až o 32 % nižší spotřeby energie ve srovnání se staršími modely.*
- Nižší dopad na životní prostředí – Nižší spotřeba energie znamená menší uhlíkovou stopu.
- Úspora nákladů – Vyšší energetická účinnost může pomoci snížit výdaje za elektřinu.
- Chytrá diagnostika – Aplikace LG ThinQ™ umožňuje sledovat stav chladničky a včas upozorní na případné problémy, které by mohly ovlivnit její provoz.
Objevte nabídku chladniček LG InstaView a zjistěte, jak mohou moderní technologie, úsporný provoz a promyšlený design zpříjemnit každodenní život ve vaší kuchyni.
Jak správně pečovat o chladničku LG InstaView
Nejlepším způsobem, jak udržet chladničku LG InstaView v perfektním stavu, je pravidelná a jednoduchá péče. Stačí dodržovat několik základních kroků:
Krok 1: Skleněný panel InstaView otírejte měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které by mohly povrch poškodit.
Krok 2: Police a zásuvky uvnitř chladničky čistěte přibližně jednou za měsíc pomocí jemného mýdlového roztoku.
Krok 3: Kontrolujte stav vodního filtru a v případě potřeby jej vyměňte podle upozornění v aplikaci LG ThinQ™.
Krok 4: Ujistěte se, že těsnění dveří je čisté a bez drobků nebo nečistot, aby chladnička fungovala co nejefektivněji.
Pravidelná údržba pomáhá zachovat energetickou účinnost chladničky, prodlužuje čerstvost potravin a udržuje panel InstaView dokonale čistý a průhledný.
Tipy odborníků pro maximální využití chladničky LG InstaView
Díky několika jednoduchým doporučením můžete naplno využít všechny výhody technologie LG InstaView:
- Ukládejte často používané potraviny do prostoru Door-in-Door™ – Získáte k nim rychlý a pohodlný přístup bez nutnosti otevírat celou chladničku.
- Přizpůsobte si uspořádání polic – Nastavitelné police LG snadno přizpůsobíte větším nákupům, vysokým nádobám nebo velkým servírovacím talířům.
- Aktivujte upozornění v aplikaci LG ThinQ™ – Mějte přehled o výměně filtru a získávejte užitečné informace o provozu chladničky.
- Využijte panel InstaView před nákupem – Rychle zkontrolujte obsah chladničky a vyhněte se zbytečnému nakupování potravin, které už máte doma.
Objevte, jak může LG InstaView zpříjemnit každodenní život díky chytrým funkcím navrženým pro skutečné kuchyně a potřeby moderních rodin.