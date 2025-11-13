About Cookies on This Site

Chladničky s mrazákem

Jaké funkce potřebujete?

Close-up of LG InstaView refrigerator. The see-through panel lights up, followed by the water dispenser. The sleek handle is shown before the door opens.
Funkce a výkon

Objevte pokročilé funkce, jako je InstaView™, bezmrazové skladování, dávkovač ledu a vody a energeticky úsporný invertorový kompresor, které společně přinášejí inovace, pohodlí a efektivitu. 

Hlavní vlastnosti chladniček s mrazákem od LG

Žena v růžové košili klepe na skleněný panel ledničky LG InstaView. Skrz průhledný panel jsou vidět láhve s vodou a potraviny uvnitř ledničky.

InstaView™

Zaklepejte dvakrát, podívejte se dovnitř, zachovejte čerstvost

V nádobách vysoké chladničky s mrazákem LG jsou uložené ovoce. Na levé straně je čerstvé ovoce bez námrazy, zatímco na pravé straně je ovoce pokryté námrazou.

Total No Frost

Udržuje mrazák bez námrazy, snadné použití.

Ruka naplňuje sklenici kostkami ledu z vestavěného dávkovače chladničky s mrazákem LG. Led vychází z dávkovače umístěného na přední straně dveří chladničky.

Dávkovač ledu a vody

Chlazená voda a led s připojením na vodovod nebo bez něj.

Energeticky úsporná chladnička s mrazákem LG s motorem Smart Inverter a nejvyšší energetickou třídou, která vyniká úsporným provozem a ekologickým výkonem.

Úspora energie

Energeticky úsporný invertorový kompresor.

Vlastnosti a výkon
Nákupní průvodce
InstaView™

Okamžitý přehled, chytré pohodlí

LG InstaView™ vám umožní nahlédnout dovnitř elegantní skleněné tabule dvěma rychlými klepnutími. Tato funkce je k dispozici u amerických, Multi-Door a vysokých lednic. Tato funkce pomáhá udržovat potraviny čerstvější díky snížení úniku studeného vzduchu.

InstaView™ lednice
Woman knocks twice on the LG InstaView refrigerator. The glass panel lights up to reveal water bottles inside. She then opens the door and takes one out.

*Funkce a výkon se mohou lišit v závislosti na modelu a podmínkách použití.

Total No Frost

Snadná ochrana před námrazou

Technologie Total No Frost od společnosti LG, poháněná systémem Multi Air Flow, udržuje rovnoměrné chlazení v každém koutě chladničky s mrazákem, zabraňuje tvorbě námrazy a eliminuje nutnost ručního odmrazování.

Total No Frost lednice
Close-up of LG fridge Metal Fresh™ freezing technology with fresh vegetables and desserts kept frost-free on one side and icy on the other, highlighting freshness.
Close-up of LG fridge Metal Fresh™ freezing technology with fresh vegetables and desserts kept frost-free on one side and icy on the other, highlighting freshness.

*Funkce a výkon se mohou lišit v závislosti na modelu a podmínkách použití.

Dávkovač ledu a vody

Integrované okamžité osvěžení

Filtrovaná voda a čerstvý led jsou k dispozici na požádání díky dávkovačům LG, které jsou součástí celé řady, a to i u modelů bez připojení k vodovodnímu potrubí. Stačí doplnit nádrž a můžete se okamžitě osvěžit.

Lednice s dávkovačem ledu a vodyZjistit více
Close-up of the LG refrigerator’s ice and water dispenser nozzle, showing sterilised interior as clean water flows out.

*Funkce a výkon se mohou lišit v závislosti na modelu a podmínkách použití.

Úspora energie

Pro váš energeticky úsporný domov

Chladničky s mrazákem LG využívají technologii invertorového kompresoru pro tiché a efektivní chlazení. Inteligentní funkce pomáhají snižovat spotřebu energie, hlučnost a provozní náklady.

Lednice s Invertorovým lineárním kompresorem™
LG fridge with Smart Inverter Compressor and energy rating graphic, plus mobile app screen showing energy usage monitoring for efficiency.

LG fridge with Smart Inverter Compressor and energy rating graphic, plus mobile app screen showing energy usage monitoring for efficiency.

*Ve srovnání s chladničkou s konvenčním pístovým kompresorem LG. Na základě testů VDE porovnávajících spotřebu energie a hladinu hluku mezi modely LGE GBB530NSCXE a GBB530NSQWB.

Výhody pro spotřebitele

Užitečné funkce pro vaši kuchyni

Osoba naplňuje kelímek ledem z dávkovače ledničky LG a ukazuje tři různé druhy ledu, které jsou k dispozici.
Výroba ledu
Díky snadno čistitelnému povrchu ledničky lze při zavírání dveří snadno setřít otisky prstů.
Snadné čištění
Uživatel nastavuje sklopnou polici chladničky LG tak, aby se do ní vešly vysoké láhve, což zdůrazňuje flexibilní úložný prostor pro velké nebo objemné předměty.
Skládací police

Porovnat produkty

Porovnejte klíčové funkce produktů řady LG a vyberte si ten, který nejlépe vyhovuje vaší domácnosti a životnímu stylu.

Popisek tabulky
VlastnostiAmerická ledniceAmerická ledniceMulti-DoorMulti-DoorVysoká lednice
Přední pohled na GSXE90EVAD
GSXE90EVAD
Přední pohled na GSLV71PZTD
GSLV71PZTD
Přední pohled na GMV960NNME
GMV960NNME
Přední pohled na GMM41MSBEM
GMM41MSBEM
Přední pohled na GBG7190CEV
GBG7190CEV
Velikost628635617474349
InstaView Door-in-Door™AnoNeAnoNeAno
Energetická třída (v rozsahu A+++ až D) DDEEC
Inverter Linear Compressor™Smart invertorLineární invertorLineární invertorInverterSmart invertor
SmartAnoAnoAnoNeAno

*Specifikace se mohou změnit. Nejaktuálnější informace najdete na stránkách jednotlivých produktů.

Užitečné tipy, naše laboratoř

Rodina v moderní kuchyni používá chladničku s mrazákem LG InstaView, otec jí a syn sahá do chladničky, což zdůrazňuje snadný přístup a chytré uspořádání potravin.

Vše, co potřebujete vědět o amerických ledničkách

Zjistit více
Detailní záběr zásuvek LG Fresh Balancer a Fresh Converter uvnitř chladničky s mrazákem, ve kterých se skladuje ovoce, zelenina a čerstvé maso, aby potraviny zůstaly déle čerstvé.

Jak uchovat potraviny čerstvé a jíst zdravě

Zjistit více
Americká lednička s mrazákem LG z nerezové oceli zabudovaná do moderních kuchyňských skříněk, s prémiovým povrchem a integrovaným dávkovačem vody.

Kombinovaná chladnička s dávkovačem ledu a vody

Zjistit více

Ledničky s mrazákem - FAQ

Q.

Jaký je rozdíl mezi ledničkou s připojením na vodu a bez něj?

A.

Chladnička s připojením na vodovodní síť je přímo napojena na vodovodní rozvod ve vaší domácnosti a poskytuje nepřetržitý přísun chlazené vody a ledu bez nutnosti doplňování. Naproti tomu chladnička bez připojení na vodovodní síť je vybavena vestavěnou nádržkou na vodu, kterou je nutné ručně doplňovat, což usnadňuje její instalaci kdekoli bez nutnosti připojení na vodovodní síť. Společnost LG nabízí obě varianty, takže si můžete vybrat mezi pohodlím připojení na vodovodní síť a flexibilitou designu bez připojení na vodovodní síť podle dispozic vaší kuchyně.

Q.

Co znamená napojený dávkovač vody a ledu?

A.

Dávkovač vody a ledu je připojen přímo k vodovodnímu řádu a zajišťuje nepřetržitý přísun chlazené vody a ledu, aniž byste museli ručně doplňovat nádrž.

 

Tato funkce je velmi praktická a ideální pro rušné domácnosti, které pravidelně spotřebovávají vodu a led. Mnoho amerických a vícedveřových chladniček s mrazákem značky LG je vybaveno touto funkcí, která umožňuje snadný přístup k osvěžujícím nápojům.

Q.

Jak změnit nastavení teploty na chladničce s mrazákem?

A.

Chcete-li změnit teplotu v chladničce s mrazákem LG, použijte ovládací panel umístěný na dveřích nebo uvnitř chladicího prostoru. Teplotu chladničky a mrazničky lze nastavit samostatně podle vašich preferencí pro skladování potravin.

 

U kompatibilních modelů vám aplikace LG ThinQ umožňuje sledovat a upravovat nastavení teploty na dálku ze smartphonu, což vám nabízí větší pohodlí, ať jste kdekoli.

Q.

Jaké jsou výhody chladničky InstaView™?

A.

Chladnička LG InstaView™ je vybavena tónovaným skleněným panelem, který se po dvou rychlých klepnutích stane průhledným, takže můžete nahlédnout dovnitř chladničky, aniž byste museli otevírat dveře.

 

To pomáhá snížit únik chladného vzduchu, zlepšuje energetickou účinnost a udržuje potraviny déle čerstvé. Jedná se o pohodlný způsob, jak na první pohled zkontrolovat obsah chladničky, který kombinuje chytrý design s každodenní praktičností.