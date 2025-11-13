We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Chladničky s mrazákem
Jaké funkce potřebujete?
Hlavní vlastnosti chladniček s mrazákem od LG
InstaView™
Zaklepejte dvakrát, podívejte se dovnitř, zachovejte čerstvost
Total No Frost
Udržuje mrazák bez námrazy, snadné použití.
Dávkovač ledu a vody
Chlazená voda a led s připojením na vodovod nebo bez něj.
Úspora energie
Energeticky úsporný invertorový kompresor.
InstaView™
Okamžitý přehled, chytré pohodlí
LG InstaView™ vám umožní nahlédnout dovnitř elegantní skleněné tabule dvěma rychlými klepnutími. Tato funkce je k dispozici u amerických, Multi-Door a vysokých lednic. Tato funkce pomáhá udržovat potraviny čerstvější díky snížení úniku studeného vzduchu.
*Funkce a výkon se mohou lišit v závislosti na modelu a podmínkách použití.
Total No Frost
Snadná ochrana před námrazou
Technologie Total No Frost od společnosti LG, poháněná systémem Multi Air Flow, udržuje rovnoměrné chlazení v každém koutě chladničky s mrazákem, zabraňuje tvorbě námrazy a eliminuje nutnost ručního odmrazování.
*Funkce a výkon se mohou lišit v závislosti na modelu a podmínkách použití.
Dávkovač ledu a vody
Integrované okamžité osvěžení
Filtrovaná voda a čerstvý led jsou k dispozici na požádání díky dávkovačům LG, které jsou součástí celé řady, a to i u modelů bez připojení k vodovodnímu potrubí. Stačí doplnit nádrž a můžete se okamžitě osvěžit.
*Funkce a výkon se mohou lišit v závislosti na modelu a podmínkách použití.
Úspora energie
Pro váš energeticky úsporný domov
Chladničky s mrazákem LG využívají technologii invertorového kompresoru pro tiché a efektivní chlazení. Inteligentní funkce pomáhají snižovat spotřebu energie, hlučnost a provozní náklady.
*Ve srovnání s chladničkou s konvenčním pístovým kompresorem LG. Na základě testů VDE porovnávajících spotřebu energie a hladinu hluku mezi modely LGE GBB530NSCXE a GBB530NSQWB.
Výhody pro spotřebitele
Užitečné funkce pro vaši kuchyni
Porovnat produkty
Porovnejte klíčové funkce produktů řady LG a vyberte si ten, který nejlépe vyhovuje vaší domácnosti a životnímu stylu.
|Vlastnosti
|Americká lednice
|Americká lednice
|Multi-Door
|Multi-Door
|Vysoká lednice
GSXE90EVAD
GSLV71PZTD
GMV960NNME
GMM41MSBEM
GBG7190CEV
|Velikost
|628
|635
|617
|474
|349
|InstaView Door-in-Door™
|Ano
|Ne
|Ano
|Ne
|Ano
|Energetická třída (v rozsahu A+++ až D)
|D
|D
|E
|E
|C
|Inverter Linear Compressor™
|Smart invertor
|Lineární invertor
|Lineární invertor
|Inverter
|Smart invertor
|Smart
|Ano
|Ano
|Ano
|Ne
|Ano
*Specifikace se mohou změnit. Nejaktuálnější informace najdete na stránkách jednotlivých produktů.
Užitečné tipy, naše laboratoř
Vše, co potřebujete vědět o amerických ledničkách
Jak uchovat potraviny čerstvé a jíst zdravě
Kombinovaná chladnička s dávkovačem ledu a vody
Ledničky s mrazákem - FAQ
Q.
Jaký je rozdíl mezi ledničkou s připojením na vodu a bez něj?
A.
Chladnička s připojením na vodovodní síť je přímo napojena na vodovodní rozvod ve vaší domácnosti a poskytuje nepřetržitý přísun chlazené vody a ledu bez nutnosti doplňování. Naproti tomu chladnička bez připojení na vodovodní síť je vybavena vestavěnou nádržkou na vodu, kterou je nutné ručně doplňovat, což usnadňuje její instalaci kdekoli bez nutnosti připojení na vodovodní síť. Společnost LG nabízí obě varianty, takže si můžete vybrat mezi pohodlím připojení na vodovodní síť a flexibilitou designu bez připojení na vodovodní síť podle dispozic vaší kuchyně.
Q.
Co znamená napojený dávkovač vody a ledu?
A.
Dávkovač vody a ledu je připojen přímo k vodovodnímu řádu a zajišťuje nepřetržitý přísun chlazené vody a ledu, aniž byste museli ručně doplňovat nádrž.
Tato funkce je velmi praktická a ideální pro rušné domácnosti, které pravidelně spotřebovávají vodu a led. Mnoho amerických a vícedveřových chladniček s mrazákem značky LG je vybaveno touto funkcí, která umožňuje snadný přístup k osvěžujícím nápojům.
Q.
Jak změnit nastavení teploty na chladničce s mrazákem?
A.
Chcete-li změnit teplotu v chladničce s mrazákem LG, použijte ovládací panel umístěný na dveřích nebo uvnitř chladicího prostoru. Teplotu chladničky a mrazničky lze nastavit samostatně podle vašich preferencí pro skladování potravin.
U kompatibilních modelů vám aplikace LG ThinQ umožňuje sledovat a upravovat nastavení teploty na dálku ze smartphonu, což vám nabízí větší pohodlí, ať jste kdekoli.
Q.
Jaké jsou výhody chladničky InstaView™?
A.
Chladnička LG InstaView™ je vybavena tónovaným skleněným panelem, který se po dvou rychlých klepnutích stane průhledným, takže můžete nahlédnout dovnitř chladničky, aniž byste museli otevírat dveře.
To pomáhá snížit únik chladného vzduchu, zlepšuje energetickou účinnost a udržuje potraviny déle čerstvé. Jedná se o pohodlný způsob, jak na první pohled zkontrolovat obsah chladničky, který kombinuje chytrý design s každodenní praktičností.