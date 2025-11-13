We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Vysoké kombinované chladničky
Malá rodina s 1–2 osobami
Vysoké chladničky s mrazákem mají štíhlý design s chladničkou nahoře a mrazákem dole, což je ideální pro menší kuchyně. Navzdory své kompaktní kapacitě 304–387 litrů poskytují efektivní vertikální úložný prostor pro každodenní potřeby.