Chladničky s mrazákem

Jaký typ hledáte?

Three LG fridge freezers in sunlight. The left slim fridge has a transparent door with green-lit shelves inside. Next to it are Multi-Door and American Style models.

Typy chladniček s mrazákem

Prozkoumejte různé typy chladniček s mrazákem, včetně více dveřových, amerických a vysokých modelů. Objevte jedinečné výhody každého modelu z hlediska skladování a přístupu.

Prozkoumejte řadu kombinovaných chladniček LG

Stříbrná americká lednička s mrazákem LG zabudovaná do stěny v moderní kuchyni. Lednička má velkou kapacitu a na přední straně je vybavená integrovaným dávkovačem vody a ledu.

Americké lednice

Mrazák vlevo a lednička vpravo jsou vhodné pro časté používání.

Matně černá více dveřová chladnička s mrazákem LG s otevřenými dveřmi InstaView Door-in-Door, ukazující skladování čerstvých potravin. Vpravo jsou police spíže naplněné potravinami.

Multi-Door

Lednička nahoře s mrazicími zásuvkami dole nabízí flexibilní skladování.

Vysoká lednička LG s průhlednými skleněnými dveřmi v minimalistické kuchyni. Interiér je osvětlen zeleným světlem, které jasně ukazuje uložené čerstvé potraviny a nápoje.

Vysoké chladničky s mrazákem

Kompaktní, štíhlý design pro malé domácnosti.

Typy lednicBarva a povrchová úpravaPorovnat produktyUžitečné tipyFAQ
Typy lednic
Nákupní průvodce
Stříbrná americká lednička s mrazákem LG s funkcí InstaView a dávkovačem vody umístěným uprostřed. Vlevo je velká rostlina a vpravo je vidět moderní kuchyně.

Compact LG fridge freezer with a green-lit transparent door, showing water bottles and groceries inside. Behind the fridge is a white-toned modern kitchen.

Americké lednice

Klasické dvoudveřové provedení pro každodenní pohodlí

Klasická chladnička s mrazákem vedle sebe, s mrazákem vlevo a chladničkou vpravo. Vhodná pro větší domácnosti nebo časté uživatele mrazáku.

Klasické dvoudveřové provedení pro každodenní pohodlí Všechny americké chladničky
Černá více dveřová chladnička s mrazákem LG s funkcí InstaView Door-in-Door umístěná v béžové kuchyni. Chladnička má prostorný design s viditelnými úložnými prostory.

Compact LG fridge freezer with a green-lit transparent door, showing water bottles and groceries inside. Behind the fridge is a white-toned modern kitchen.

Multi-Door

Navrženo pro otevřené a flexibilní skladování

Prostorný čtyřdveřový design s plně otevřeným prostorem chladničky bez přepážek v horní části a zásuvkami mrazničky v dolní části. Skvělý pro velké nákupy, každodenní pohodlí a střední až velké rodiny.

Navrženo pro otevřené a flexibilní skladování Všechny chladničky Multi-Door
Vysoká lednička s mrazákem LG se skleněnými dvířky v béžové kuchyni s dřevěnými prvky. Za průhlednými dvířky jsou vidět police osvětlené zeleným světlem, na kterých jsou úhledně uspořádané potraviny. Vedle stojí stůl a rostlina.

Compact LG fridge freezer with a green-lit transparent door, showing water bottles and groceries inside. Behind the fridge is a white-toned modern kitchen.

Vysoké kombinované lednice

Navrženo pro jednoduchost a kompaktní bydlení

Štíhlá lednička s mrazákem dole, která je ideální pro malé kuchyně. Skvělá volba pro domácnosti s jednou osobou, které hledají kompaktní a spolehlivé úložiště v nadčasovém stylu.

Navrženo pro jednoduchost a kompaktní bydlení Všechny vysoké kombinované chladničky

*Dostupnost a funkce produktů se mohou lišit v závislosti na modelu. Podrobnosti najdete na stránkách jednotlivých produktů.

Barva a povrchová úprava

Doplňte svou kuchyni ideálním vzhledem

Chladničky s mrazákem LG jsou k dispozici v celé řadě barev a povrchových úprav, od moderních neutrálních tónů po výrazné kontrasty, které se ideálně hodí k barevnému sladění nebo k vytvoření výrazného prvku v každé kuchyni.

Detailní záběr americké ledničky s mrazákem LG v prémiovém matném černém provedení, která se dokonale hodí do moderní kuchyně s tmavými skříňkami s texturou a vyniká elegantním dávkovačem vody a ledu.
Detailní záběr na americkou lednici s mrazákem LG v tmavém grafitovém provedení, která se dokonale hodí do moderní kuchyně v neutrálních tónech a vyniká elegantním dávkovačem vody a ledu.
Detailní záběr na americkou lednici s mrazákem značky LG ve stříbrném provedení, která je dokonale integrována do světlé moderní kuchyně a vyniká elegantním dávkovačem vody a ledu.

Matná černá

Moderní povrchová úprava, která působí odvážně. Matná černá barva dodává kontrast a skvěle ladí s moderními nebo monochromatickými kuchyněmi.

Tmavý grafit

Stylový a decentní tmavý grafit nabízí prémiový vzhled a představuje jemnější alternativu k černé barvě, ideální pro elegantní moderní kuchyně.

Silver

Nadčasová, neutrální varianta, která se hodí do většiny interiérů. Stříbrná barva se snadno kombinuje s nerezovými spotřebiči a klasickými styly kuchyní.

Porovnat produkty

Porovnejte klíčové funkce produktů řady LG a vyberte si ten, který nejlépe vyhovuje vaší domácnosti a životnímu stylu.

Popisek tabulky
VlastnostiAmerická ledniceAmerická ledniceMulti-DoorMulti-DoorVysoká lednice
Přední pohled na GSXE90EVAD
GSXE90EVAD
Přední pohled na GSLV71PZTD
GSLV71PZTD
Přední pohled na GMV960NNME
GMV960NNME
Přední pohled na GMM41MSBEM
GMM41MSBEM
Přední pohled na GBG7190CEV
GBG7190CEV
Velikost628635617474349
InstaView Door-in-Door™AnoNeAnoNeAno
Energetická třída (v rozsahu A+++ až D) DDEEC
Inverter Linear Compressor™Smart InverterLineární invertorLineární invertorInvertorSmart Invertor
SmartAnoAnoAnoNeAno

*Specifikace se mohou změnit. Nejaktuálnější informace najdete na stránkách jednotlivých produktů.

Užitečné tipy, naše laboratoř

Family in modern kitchen using LG InstaView fridge freezer, father eating and son reaching into fridge, highlighting easy access and smart food organisation.

Vše, co potřebujete vědět o amerických ledničkách

Close-up of LG Fresh Balancer and Fresh Converter drawers inside fridge freezer, storing fruit, vegetables, and fresh meat to keep food fresher for longer.

Jak uchovat potraviny čerstvé a jíst zdravě

LG American-style fridge freezer in stainless steel built into contemporary kitchen cabinets, showcasing premium finish and integrated water dispenser.

Lednička s mrazákem a dávkovačem ledu a vody

Ledničky s mrazákem FAQ

Q.

Jsou samostatné chladničky a mrazničky lepší volbou?

A.

Pro ty, kteří potřebují maximální úložný prostor, mohou být praktickou volbou samostatné chladničky a mrazničky. Pro většinu domácností však kombinovaná chladnička s mrazákem nabízí větší efektivitu z hlediska nákladů, spotřeby energie a úspory místa.

 

Chladničky s mrazákem LG nabízejí všestranné pohodlí díky funkcím, jako je inteligentní regulace teploty a chlazení s více proudy vzduchu, které jsou ideální pro každodenní použití.

 

Správná volba nakonec závisí na vašich potřebách úložného prostoru, uspořádání kuchyně a životním stylu.

Q.

Na co se mám zaměřit při nákupu chladničky s mrazákem?

A.

Při nákupu chladničky s mrazákem nejprve vyberte typ, který vyhovuje vašemu prostoru a životnímu stylu, například americký styl, více dveřový nebo vysoký model.

 

Dále hledejte inovativní technologie chlazení, které pomáhají udržet potraviny déle čerstvé, jako jsou LINEARCooling™ nebo DoorCooling+™. Funkce jako Total No Frost, dávkovače vody a ledu s UVnano samočistícím systémem a nastavitelné nebo sklopné police vám usnadní každodenní život.

 

Měli byste také zvážit energetickou účinnost, abyste snížili dlouhodobé provozní náklady, a zkontrolovat záruku na produkt, abyste měli větší jistotu. S LG si užijete chytrý design a spolehlivý výkon v celé řadě produktů.

Q.

Jak design dveří ve dveřích zlepšuje funkčnost chladničky?

A.

Design Door-in-Door™ od společnosti LG umožňuje snadný přístup k často používaným položkám, jako jsou nápoje a občerstvení, prostřednictvím přední přihrádky, aniž byste museli otevírat hlavní dveře chladničky.

 

To nejen šetří čas, ale také snižuje únik studeného vzduchu, zvyšuje energetickou účinnost a udržuje potraviny déle čerstvé. Jedná se o chytrou funkci, která šetří místo a je navržena pro pohodlí a výkon.