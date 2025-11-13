About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Chladničky s mrazákem

Která velikost je pro vás ta pravá?

Bright beige-toned kitchen interior with a silver LG fridge freezer built into the left side. On the right, a dining table with flowers placed on top completes the scene.

Velikost a kapacita

Prohlédněte si průvodce velikostmi chladniček a mrazniček LG a vyberte si tu správnou – od kompaktních modelů pro jednotlivce až po velkokapacitní varianty pro rostoucí domácnosti. Navrženo tak, aby vyhovovalo vašemu prostoru, potřebám a životnímu stylu.

Najděte tu ideální kapacitu

Bílá malá lednička s mrazákem značky LG v moderní kuchyni. Žena snídá u stolu s jídlem, zatímco za ní stojí pes a dívá se nahoru.

Malá rodina

Kompaktní model 304–387L se hodí do úzkých prostor pro 1–2 osoby.

Velká tmavá grafitová lednička s mrazákem LG s prostorným úložným prostorem ve stylové kuchyni. Muž vaří, zatímco žena pokládá hotové jídlo na stůl vedle ledničky.

Střední rodina

Flexibilní model 506–530L je vhodný pro 3–4 obchody s čerstvými a mraženými potravinami.

Chladnička s mrazákem LG InstaView v světlé kuchyni. Za dveřmi je vidět pomerančový džus. Muž vaří, zatímco dvě děti v zelených tričkách se dívají na svou matku.

Velká rodina

Prostorný model o objemu 635–750 l je vhodný pro 5 a více osob a nabízí otevřený úložný prostor.

Prozkoumejte typy chladniček podle velikosti a stylu dveří

Two LG fridge freezers side by side with doors open. The left is fully open, the right InstaView model shows groceries inside. American style and Multi-Door Fridge Freezers text appears in the top left.

Americké chladničky a chladničky Multi-Door

Black LG fridge freezer with doors open, showing neatly arranged food and drinks. Text Tall fridge freezers appears in the top left.

Vysoké kombinované chladničky

Velikost a kapacitaPorovnat produktyUžitečné tipyFAQ
Velikost a kapacita
Nákupní průvodce
Kompaktní lednička s mrazákem LG s průhlednými dveřmi se zeleným osvětlením, za kterými jsou vidět láhve s vodou a potraviny. Za ledničkou se nachází moderní kuchyně v bílých tónech.

Kompaktní lednička s mrazákem LG s průhlednými dveřmi se zeleným osvětlením, za kterými jsou vidět láhve s vodou a potraviny. Za ledničkou se nachází moderní kuchyně v bílých tónech.

Vysoké kombinované chladničky

Malá rodina s 1–2 osobami

Vysoké chladničky s mrazákem mají štíhlý design s chladničkou nahoře a mrazákem dole, což je ideální pro menší kuchyně. Navzdory své kompaktní kapacitě 304–387 litrů poskytují efektivní vertikální úložný prostor pro každodenní potřeby.

Malá rodina s 1–2 osobami Všechny vysoké kombinované chladničky
Černá středně velká lednička s mrazákem LG s dveřmi InstaView a dávkovačem vody. Za ní je vlevo postel a vpravo kuchyň s indukční varnou deskou.

Černá středně velká lednička s mrazákem LG s dveřmi InstaView a dávkovačem vody. Za ní je vlevo postel a vpravo kuchyň s indukční varnou deskou.

Multi-Door kombinované chladničky

Středně velká rodina s 3–4 členy

Multi-Door kombinované chladničky nabízejí flexibilní úložný prostor o střední velikosti 506–530 l a dvoukřídlou chladničku v horní části. Úzké modely o šířce 835 mm se hodí do standardních kuchyní, zatímco širší modely poskytují více prostoru pro každodenní potřeby rodiny.

Středně velká rodina s 3–4 členy Všechny chladničky Multi-Door
Velkokapacitní americká lednička s mrazákem LG v prostorné kuchyni. Za ní je vpravo spíž s nádobím, vlevo indukční varná deska a vzadu jídelní stůl.

Velkokapacitní americká lednička s mrazákem LG v prostorné kuchyni. Za ní je vpravo spíž s nádobím, vlevo indukční varná deska a vzadu jídelní stůl.

Americké chladničky

Velká rodina s 5 nebo více členy

Americké chladničky s mrazákem mají dvoukřídlé dveře a velkorysý objem 635–750 litrů. Poskytují dostatek prostoru pro čerstvé i mražené potraviny, což je ideální pro rušný rodinný život.

Velká rodina s 5 nebo více členy Všechny americké chladničky

*Dostupnost a funkce produktů se mohou lišit v závislosti na modelu. Podrobnosti najdete na stránkách jednotlivých produktů.

Porovnat produkty

Porovnejte klíčové funkce produktů řady LG a vyberte si ten, který nejlépe vyhovuje vaší domácnosti a životnímu stylu.

Popisek tabulky
VlastnostiAmerická ledniceAmerická ledniceMulti-DoorMulti-DoorVysoká lednice
Přední pohled na GSXE90EVAD
GSXE90EVAD
Přední pohled na GSLV71PZTD
GSLV71PZTD
Přední pohled na GMV960NNME
GMV960NNME
Přední pohled na GMM41MSBEM
GMM41MSBEM
Přední pohled na GBG7190CEV
GBG7190CEV
Velikost628635617474349
InstaView Door-in-Door™AnoNeAnoNeAno
Energetická třída (v rozsahu A+++ až D) DDEEC
Inverter Linear Compressor™Smart InvertorLineární invertorLineární invertorInvertorSmart Invertor
SmartAnoAnoAnoNeAno

*Specifikace se mohou změnit. Nejaktuálnější informace najdete na stránkách jednotlivých produktů.

Užitečné tipy, naše laboratoř

Family in modern kitchen using LG InstaView fridge freezer, father eating and son reaching into fridge, highlighting easy access and smart food organisation.

Vše, co potřebujete vědět o amerických ledničkách

Close-up of LG Fresh Balancer and Fresh Converter drawers inside fridge freezer, storing fruit, vegetables, and fresh meat to keep food fresher for longer.

Jak uchovat potraviny čerstvé a jíst zdravě

LG American-style fridge freezer in stainless steel built into contemporary kitchen cabinets, showcasing premium finish and integrated water dispenser.

Lednička s mrazákem a dávkovačem ledu a vody

Kombinované chladničky FAQ

Q.

Jakou velikost kombinované chladničky potřebuji?

A.

Správná velikost kombinované chladničky závisí na vaší domácnosti a potřebách skladování. Obecné doporučení:

 

-Vysoké kombinované chladničky s mrazákem (304–387 l) jsou ideální pro domácnost 1–2 osob.

 

-Úzké modely s více dveřmi (506–530 l) jsou vhodné pro rodiny 3–4 osob.

 

-Pro větší domácnosti zvažte modely s více dveřmi nebo modely amerického typu s úložným prostorem 635–750 l.

 

Při výběru vhodné kapacity zvažte, jak často nakupujete, kolik čerstvých a mražených potravin skladujete a kolik místa máte v kuchyni k dispozici.

Q.

Jak změřím prostor pro lednici s mrazákem?

A.

Začněte změřením hloubky, šířky a výšky prostoru, kam bude chladnička umístěna.

 

Hloubka: Změřte vzdálenost od stěny k okraji pracovní desky. Nezapomeňte počítat s prostorem pro dveře, úchytky a otevření dveří (při otevření dveří v úhlu 90°). Za chladničkou nechte alespoň 2,5 cm volného prostoru pro větrání.

 

Šířka: Změřte prostor mezi stěnou a pracovními deskami nebo skříňkami. Pokud bude lednička umístěna vedle stěny, ponechte na straně závěsu navíc 5–8 cm, aby se dveře mohly zcela otevřít.

 

Výška: Změřte vzdálenost od podlahy ke stropu nebo ke spodní části horních skříněk, zejména pokud je prostor omezený nebo pokud se rozhodnete pro vysoký model.

Q.

Co dalšího bych měl zvážit při instalaci chladničky?

A.

Před dodáním si naplánujte trasu od vstupních dveří do kuchyně. Změřte šířku a výšku všech dveří a chodeb, abyste se ujistili, že se nová lednička snadno vejde. Jakmile vše změříte a cesta je volná, můžete naplánovat dodání a těšit se na novou ledničku.