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PRAVIDLA PROMOAKCE „ FOTBAL ČESKO VS KOREA “ („PRAVIDLA“)
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Pořadatel promo akce
Pořadatelem a organizátorem spotřebitelské promo akce „Fotbal Česko vs Korea“ („Promo akce“) je:
LG ELECTRONICS CZ, s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 223 69 562, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 415548 („Pořadatel“).
1.2 Předmětem promo akce
Předmětem Promo akce je možnost získat dárkové balíčky v rámci výhry.
V rámci Promo akce máte možnost získat dárkové balíčky (uvedené v čl. 3.2 těchto Pravidel) v období uvedeném v čl. 2.1 těchto Pravidel („Doba konání Promo akce“).
Pro účely získání Výhry/možnosti získání Výhry (případně o zařazení do slosování) je Účastník dále povinen:
Dát like, sledovat oficiální instagramový profil lgczsk a napsat komentář k příspěvku na Instagramu k účtu Pořadatele ve znění lgczsk, kdy příspěvek Pořadatele bude označen jako tato Promo akce. Komentář Účastníka musí obsahovat tip výsledku zápasu MS ve fotbale Jižní Korea – Česká republika konaném dne 12.6.2026 ve 4:00 CET v Mexiku.
Nárok na Výhru nevzniká samotnou účastí na Instagramu, ale splněním všech podmínek stanovených v těchto Pravidlech. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit a posoudit splnění všech podmínek v rámci těchto Pravidel Promo akce. Nesplnění některé z podmínek znamená zánik nároku na Výhru.
Promo akce není hazardní hrou, loterií ani tombolu ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ
2.1 Doba trvání
Promo akce probíhá v období od 10. 6 2026. do 12. 6. 2026 4:00 CET.
2.2 Územní omezení
Promo akce probíhá výhradně na území České republiky.
3. DALŠÍ PODMÍNKY ÚČASTI
3.1 Oprávněné osoby
Promo akce se může zúčastnit každá fyzická osoba, která je způsobilá činit právní úkony přiměřené její rozumové a volní vyspělosti, a to ve vztahu k právům a povinnostem v rámci této Akce („Účastník“), Promo akce není určena pro podnikatele (živnostníky ani společnosti).
3.2 Dárkové balíčky
V rámci Promo akce může bude rozdáno 6 dárkových balíčků („Výhra“) a bude tedy celkem 6 výherců („Výherce“).
Balíček/Výhra obsahuje:
LG klíčenku na krk
LG gumový náramek
Korejskou pleťovou masku
Instantní korejské nudle
Křupavé mořské řasy
Nealkoholický hruškový nápoj
3.3 Mechanismus účasti
Mechanismus účasti v Promo akci je popsán v čl. 1.2 Pravidel.
Každý Účastník se může Promo akce účastnit jen jednou.
3.4 Vyloučené osoby
Promo akce se nemohou účastnit zaměstnanci Pořadatele, osoby spolupracující na organizaci Promo akce a osoby jim blízké.
4. URČENÍ VÝHERCŮ A PŘÍPADNÉ LOSOVÁNÍ
4.1 Způsob určení Výherců
Výhru obdrží ten Účastník, jež správně určí výsledek fotbalového zápasu uvedeném v čl. 1.2 těchto Pravidel, případně jeho tip bude nejblíže skutečnému výsledku zápasu.
V případě, že bude Účastníků s přesným nebo nejbližším určením výsledku zápasu více než 6, tak Výherci budou určeni náhodným elektronickým losováním prostřednictvím nezávislého certifikovaného softwaru určeného pro náhodný výběr výherců.
4.3 Termín losování
Případné losování proběhne ve lhůtě do 30 dnů, ode dne skončení Promo akce.
5. INFORMOVÁNÍ VÝHERCŮ A PŘEDÁNÍ VÝHER
Výherci budou kontaktováni prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na Instagramu.
Pokud se Výherce nepodaří kontaktovat do 14 dnů ode dne prvního kontaktování nebo neposkytne potřebnou součinnost, jeho nárok na Výhru zaniká.
Výhry nelze směnit za hotovost ani požadovat alternativní plnění.
6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Registrací do Promo akce bere Účastník na vědomí, že jeho osobní údaje uvedené v registračním formuláři, případně jinak Pořadateli poskytnuté v souvislosti s Promo akcí budou zpracovány společností LG ELECTRONICS CZ, s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 223 69 562, jakožto správcem osobních údajů, pro účely splnění povinností vyplývajících z Promo akce, zejména splnění smluvní povinnosti a splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tedy zejména pro účely uspořádání Promo akce, jejího vyhodnocování, předávání Výher, jakož i pro účely plnění povinností plynoucích z daňových, účetních a dalších platných právních předpisů. Osobní údaje mohou být zpracovány i Prodejci pro účely splnění povinností vyplývajících z Promo akce, tj. splnění smluvní povinnosti.
Pokud Účastník udělí souhlas, budou jeho kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa) zpracovány správcem osobních údajů (vč. zpracování prostřednictvím třetích osob pověřených správcem, manuálně i automatizovaně) pro účely zasílání obchodních sdělení a marketingu v souvislosti s Výrobky a službami Pořadatele. . Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování údajů provedené před takovým odvoláním. Účastník má právo kdykoliv bezplatně odvolat svůj souhlas na adrese správce osobních údajů anebo zvlášť prostřednictvím odkazu uvedeného v každé e-mailové zprávě, která mu bude zaslána.
Za účelem realizace e-mailové komunikace s účastníky a měření její efektivity využívá Pořadatel nástroj Bloomreach Engagement. V rámci tohoto nástroje může docházet ke zpracování údajů Účastníků, zejména e-mailové adresy, jména a interakcí s marketingovými zprávami a nástroji (např. otevření e-mailu, kliknutí na odkaz), a to výlučně za účelem plnění pravidel této Promo akce nebo v případě udělení souhlasu i pro marketingové účely. Tento nástroj je provozován společností Bloomreach B.V., která vystupuje jako zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR. Zpracování osobních údajů se řídí platnými právními předpisy EU a České republiky v oblasti ochrany osobních údajů.
Účastník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů tato práva: (i) na přístup ke svým osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, (iv) na omezení zpracování, domnívá-li se, že zpracování není oprávněné, (v) na přenositelnost údajů k jinému správci, (vi) vznést námitku proti zpracování údajů, (vii) nebýt předmětem rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování údajů. Práva Účastníka mohou být omezena v souladu s platnými právními předpisy. Má-li Účastník pochybnosti o postupech správce nebo zpracovatele osobních údajů, má právo obrátit se na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (https://uoou.gov.cz/). Bližší informace o možnosti uplatnění těchto práv naleznete v čl. 5 a 9 dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.
7. ZMĚNA A UKONČENÍ PROMO AKCE
Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem Promo akce, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu Promo akce měnit její Pravidla, tj. i podmínky pro získání Výhry, a při vážných důvodech Promo akci i zrušit. Oprávnění Pořadatele zasahovat do průběhu Promo akce zahrnuje i právo nepřiznat Účastníkovi Výhru, bude-li mít Pořadatel důvodné podezření, že Účastník porušil či se pokusil obejít nebo porušit Pravidla. V takových případech je Pořadatel oprávněn Účastníka vyloučit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. V případě takové situace je Účastník povinen případně vrátit i dříve neprávem nabyté Výhry. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Pořadateli.
Mezi vážné důvody pro ukončení nebo změnu Promo akce či těchto Pravidel patří zejména:
změny všeobecně platných právních předpisů, které mají nebo mohou mít vliv na činnost Pořadatele;
nutnost přizpůsobit Pravidla platným právním předpisům, rozhodnutím soudů či orgánů veřejné správy, doporučením nebo jiným stanoviskům orgánů veřejné správy;
změny ve výkladu práva vyplývající z rozhodnutí soudů, usnesení, doporučení rozhodnutí nebo jiných aktů státních orgánů;
nutnost přizpůsobit se podmínkám na trhu, včetně nabídky konkurenčních subjektů, technologických změn, změn ve fungování trhu.
V případě změny Pravidel nabývají změněná Pravidla účinnosti dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, které Účastníkovi Promo akce vzniknou, mimo jiné včetně nepřímých nebo následných ztrát, ušlého zisku či podnikání v důsledku porušení Pravidel Promo akce ze strany Účastníka.
Výhru nelze převést na jiného Účastníka ani na třetí osobu. Výhru nelze získat jinak než v souladu s těmito Pravidly ani za ni poskytnout jinou nepeněžitou náhradu, ani změnit způsob jejího získání. Pořadatel je současně oprávněn kdykoli v průběhu Promo akce změnit Výhru za obdobnou věc.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato Pravidla se řídí právním řádem České republiky.
Účastí v Promo akci Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly a souhlasí s nimi.
Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, na této Promo akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz ) Účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Účastníka, a dále také, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na natalie.tomasova@lge.com.
V Praze dne 10.6.2026